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  4. Примейра-лига 2023-2024

Португалия: Примейра-лига
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Antonio Nobre
Боавишта
3:2
Конец матча
Бенфика
0'
1' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
11' Желтая карточка
Макута Гайус
14' Желтая карточка
Перес Себастьян
0:1
22' Гол
Ди Мария Анхель
50' Красная карточка
Муса Петар
54' Желтая карточка
Ди Мария Анхель
1:1
55' Гол
Боженик Роберт
65' Желтая карточка
Силва Рафа
67' Желтая карточка
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
1:2
75' Гол
Силва Рафа
82' Желтая карточка
Бах Александр
88' Желтая карточка
Силва Антониу
2:2
90' Пенальти
Лоуренсу Бруну
90' Желтая карточка
Berna
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Лоуренсу Бруну
90' Красная карточка
Лоуренсу Бруну
3:2
90' Гол
Боженик Роберт
90' Желтая карточка
Боженик Роберт
90'+17

Ход матча

1'
Рейзиньо Мигель
 
11'
Макута Гайус
 
14'
Перес Себастьян
 
22'
0:1
Ди Мария Анхель
(Силва Рафа)
46'
Лоуренсу Бруну
Рейзиньо Мигель
 
50'
 
Муса Петар
53'
 
Родригес Фелипе
Ди Мария Анхель
54'
 
Ди Мария Анхель
55'
Боженик Роберт
1:1
63'
Вукотич Илия
Макута Гайус
 
63'
Феррейра Филипе
Абаскаль Родриго
 
65'
 
Силва Рафа
67'
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
 
75'
1:2
Силва Рафа
80'
Де Сантис Джериел
Агра Салвадор
 
80'
Berna
Мораиш Тиагу
 
82'
 
Бах Александр
85'
 
Флорентину
Невеш Жоау
85'
 
Шикинью Франциску
Кекчю Оркун
85'
 
Нерес Давид
Силва Рафа
88'
 
Силва Антониу
90'
Лоуренсу Бруну
2:2
90'
 
Ристич Михайло
Журасек Давид
90'
Berna
 
90'
Лоуренсу Бруну
 
90'
Лоуренсу Бруну
 
90'
Боженик Роберт
(Де Сантис Джериел)
3:2
90'
Боженик Роберт
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 117
Боавишта 0% (0)
X 3.4% (4)
Бенфика 96.6% (113)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
5
Авазьем
Чидозье
26
Абаскаль
Родриго
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
42
Макута
Гайус
7
Агра
Салвадор
10
Рейзиньо
Мигель
21
Мораиш
Тиагу
9
Боженик
Роберт
99
Влаходимос
Одиссеас
6
Бах
Александр
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
13
Журасек
Давид
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
8
Эурснес
Фредрик
33
Муса
Петар
Боавишта
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Боавишта
Бенфика

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

22 матча

13.6%
18.2%
68.2%
3 победы 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед

Второй тайм

22.7%
13.6%
63.7%
5 побед 3 ничьи 14 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:4
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
6:1

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1
0.82

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

35
16

Голов в среднем за матч

3.18
1.45

Среднее время на гол

28
61

Всего голов

46
25

Голов в среднем за матч

2.09
1.14

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

43
79

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 2 2
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 1
Де Сантис Джериел 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 1 1
Ди Мария Анхель 1 1

Карточки

Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоуренсу Бруну II 0 1
Перес Себастьян 1 0
Макута Гайус 1 0
Боженик Роберт 1 0
Рейзиньо Мигель 1 0
Berna 1 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Петар 0 1
Ди Мария Анхель 1 0
Силва Рафа 1 0
Бах Александр 1 0
Силва Антониу 1 0

Результаты матчей

Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Боавишта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4
Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0
Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3

Результаты матчей

Боавишта
Бенфика

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Боавишта
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
9.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
14.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жил Висенте
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Риу Аве
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Спортинг Л
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Боавишта
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Арока
 1 1 0 0 4 - 3 3
6.
Фамаликан
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Порту
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Витория Гимарайнш
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Каза Пиа
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Бенфика
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Визела
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Эшторил
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шавиш
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Портимоненсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эштрела
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Морейренсе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Брага
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Фаренсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Каза Пиа
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Фамаликан
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Витория Гимарайнш
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Порту
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Жил Висенте
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Фаренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Риу Аве
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Морейренсе
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Эштрела
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Спортинг Л
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брага
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Арока
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Боавишта
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Бенфика
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Эшторил
 1 0 0 1 3 - 4 0
16.
Визела
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Шавиш
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Портимоненсе
 1 0 0 1 0 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 2
Боавишта Боженик Роберт 2
Жил Висенте Фудзимото Канья 2
Бенфика Силва Рафа 1 (1)
Каза Пиа Афонсо Клейтон Мишель 1
Весь список

Топ нарушителей
Порту Венделл Боргес 1 1
Арока Куасси Эбуэ 1 1
Шавиш Ланга Бруну 1 1
Эштрела Лопеш Мигел 1
Бенфика Муса Петар 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Тактическая замена. Рейзиньо Мигель уходит с поля и его заменяет Лоуренсу Бруну II
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    Прогнозы 117
    Боавишта 0% (0)
    X 3.4% (4)
    Бенфика 96.6% (113)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боавишта 3:2 Бенфика

    Исход игры
    Боавишта
    0% (0)
    Ничья
    3.4% (4)
    Бенфика
    96.6% (113)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.02% (65)
    Меньше
    42.98% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (57)
    Нет
    50% (57)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    29.1% (34)
    0:2 Бенфика
    28.2% (33)
    1:3 Бенфика
    12% (14)
    0:1 Бенфика
    10.3% (12)
    0:3 Бенфика
    10.3% (12)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    2:3 Бенфика
    2.6% (3)
    1:4 Бенфика
    1.7% (2)
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