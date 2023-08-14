Тур: 1. Стадион: Бесса. Главный судья: Antonio Nobre
0'
1' Желтая карточкаРейзиньо Мигель
11' Желтая карточкаМакута Гайус
14' Желтая карточкаПерес Себастьян
0:1
22' ГолДи Мария Анхель
50' Красная карточкаМуса Петар
54' Желтая карточкаДи Мария Анхель
1:1
55' ГолБоженик Роберт
65' Желтая карточкаСилва Рафа
67' Желтая карточкаОнимаэчи Сопуручукву Бруно
1:2
75' ГолСилва Рафа
82' Желтая карточкаБах Александр
88' Желтая карточкаСилва Антониу
2:2
90' ПенальтиЛоуренсу Бруну
90' Желтая карточкаBerna
90' Undefined phrase: football_event_Лоуренсу Бруну
90' Красная карточкаЛоуренсу Бруну
3:2
90' ГолБоженик Роберт
90' Желтая карточкаБоженик Роберт
90'+17
Ход матча
11'
14'
22'
0:1
50'
54'
55'
1:1
65'
75'
1:2
80'
82'
85'
88'
90'
2:2
90'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Макута
Гайус
21
Мораиш
Тиагу
87
Невеш
Жоау
10
Кекчю
Оркун
27
Силва
Рафа
33
Муса
Петар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мораиш ТиагуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Ватай МасакиНападающий
-
12 Luis Pires
-
-
80 Berna
-
Главный тренер: Petit
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Муса ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
История личных встреч
Боавишта
Бенфика
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 14 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
22 матча
13.6%
18.2%
68.2%
3 победы 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
18.2%
18.2%
63.6%
4 победы 4 ничьи 14 побед
Второй тайм
22.7%
13.6%
63.7%
5 побед 3 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1
0.82
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
35
16
Голов в среднем за матч
3.18
1.45
Среднее время на гол
28
61
Всего голов
46
25
Голов в среднем за матч
2.09
1.14
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
43
79
Бомбардиры внутри турнира
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|2
|2
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|1
|Де Сантис Джериел
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|1
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|1
Карточки
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоуренсу Бруну II
|0
|1
|Перес Себастьян
|1
|0
|Макута Гайус
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|Berna
|1
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муса Петар
|0
|1
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Бах Александр
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
Результаты матчей
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Боавишта
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бенфика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Боавишта
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4
Боавишта - Брага 1:1 Жил Висенте - Боавишта 3:1 Боавишта - Эшторил 1:0 Порту - Боавишта 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Визела - Боавишта 1:1 Боавишта - Витория Гимарайнш 2:1 Маритиму - Боавишта 4:2 Боавишта - Фамаликан 1:2 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Боавишта - Арока 0:0 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Бенфика - Боавишта 3:1 Боавишта - Каза Пиа 0:0 Эшторил - Боавишта 2:1 Санта-Клара - Боавишта 2:2
Бенфика
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Бенфика - Бёрнли 0:2 Бенфика - Сельта 2:0
Бенфика - Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Базель - Бенфика 1:3 Бенфика - Саутгемптон 2:0 Бенфика - Санта-Клара 3:0 Спортинг Л - Бенфика 2:2 Портимоненсе - Бенфика 1:5 Бенфика - Брага 1:0 Жил Висенте - Бенфика 0:2 Бенфика - Эшторил 1:0 Интер Милан - Бенфика 3:3 Шавиш - Бенфика 1:0 Бенфика - Интер Милан 0:2 Бенфика - Порту 1:2 Риу Аве - Бенфика 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 5:1 Маритиму - Бенфика 0:3
Результаты матчей
Боавишта
Бенфика
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Боавишта
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|2
|Боавишта
|Боженик Роберт
|2
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|2
|Бенфика
|Силва Рафа
|1 (1)
|Каза Пиа
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|Порту
|Венделл Боргес
|1 1
|Арока
|Куасси Эбуэ
|1 1
|Шавиш
|Ланга Бруну
|1 1
|Эштрела
|Лопеш Мигел
|1
|Бенфика
|Муса Петар
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боавишта 3:2 Бенфика
Исход игры
Боавишта
0% (0)
Ничья
3.4% (4)
Бенфика
96.6% (113)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
50% (57)
Нет
50% (57)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
29.1% (34)
0:2 Бенфика
28.2% (33)
1:3 Бенфика
12% (14)
0:1 Бенфика
10.3% (12)
0:3 Бенфика
10.3% (12)
1:1 Ничья
3.4% (4)
2:3 Бенфика
2.6% (3)
1:4 Бенфика
1.7% (2)
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