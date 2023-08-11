84' Диоп Софьян из команды Ницца своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Матч возобновлен

80' Отличную игру провел сегодня Youssouf Ndayishimiye! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

79' Моффи Теремас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Шевалье Люка взял и забрал мяч на выходе

77' Матч возобновится спорным мячом

76' Исмаили Гонсалвес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Сансон Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

74' Отличную игру провел сегодня Сантос Тиаго ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

73' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

72' Жегрова Эдон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Отличную игру провел сегодня Данте Бонфим ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

71' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Хорошую попытку сделал Дэвид Джонатан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Лилль идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Матч возобновится спорным мячом

66' Булка Марцин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

66' Кабелла Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Удар от ворот произведет Лилль

65' Гессан Эванн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Ницца идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

64' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

64' Виржинюс Алан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Диоп Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Росарио Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

59' Харальдссон Хакон-Арнар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Лилль

57' Шевалье Люка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Оооо... вот это был удар! Моффи Теремас должен был забить с этой позиции.

57' Хорошую попытку сделал Моффи Теремас . Удар в створ, но вратарь начеку

55' Тюрам Кефрен получил желтую карточку от судьи

55' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Моффи Теремас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Лилль

51' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

50' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Данте Бонфим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

49' Youssouf Ndayishimiye выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Булка Марцин взял и забрал мяч на выходе

48' Харальдссон Хакон-Арнар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Youssouf Ndayishimiye из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.