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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ницца
1:0
Второй тайм: 90'
Лилль
0'
1:0
18' Гол
Лаборд Гаэтан
35' Желтая карточка
Аталь Юсеф
38' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
45' Желтая карточка
Лаборд Гаэтан
45' Желтая карточка
Сантос Тиаго
55' Желтая карточка
Тюрам Кефрен

Ход матча

18'
Лаборд Гаэтан
(Моффи Теремас)
1:0
35'
Аталь Юсеф
 
38'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
45'
Лаборд Гаэтан
 
45'
 
Сантос Тиаго
46'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
55'
Тюрам Кефрен
 
57'
Диоп Софьян
Бога Жереми
 
57'
Росарио Пабло
Тюрам Кефрен
 
58'
Гессан Эванн
Лаборд Гаэтан
 
61'
 
Гомес Анхель
Балеба Карлос
67'
 
Жегрова Эдон
Виржинюс Алан
80'
 
Языджи Юсуф
Кабелла Реми
81'
 
Гудмундссон Габриэль
Харальдссон Хакон-Арнар
81'
Будауи Хишем
Моффи Теремас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 179 Количество передач 274
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 121
Ницца 26.4% (32)
X 52.1% (63)
Лилль 21.5% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Лилль
1.37
4.70
34.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
35
Балеба
Карлос
21
Андре
Бенжамин
26
Виржинюс
Алан
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
Ницца
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Лилль

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
38.9%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 0 побед

16 матчей

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

34 матча

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
55.9%
32.3%
4 победы 19 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:4
К
0:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

14
26

Голов в среднем за матч

0.82
1.53

Среднее время на гол

109
58

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.29
0.94

Среднее время на гол

69
95

Всего голов

36
42

Голов в среднем за матч

1.06
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

85
72

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 1 1
Моффи Теремас 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаборд Гаэтан 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Тиаго 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0
Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2
Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3
Команда И В Н П Г О
1.
Ницца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лилль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1.
Ницца
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лилль
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ницца
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лилль
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Ницца Моффи Теремас 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Сантос Тиаго 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Ницца Аталь Юсеф 1
Лилль Харальдссон Хакон-Арнар 1
Ницца Тюрам Кефрен 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 91'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 91'
    Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 91'
    Лотомба Жордан из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 90'
    Контроль мяча: Ницца: 41%, Лилль: 59%.
  • 90'
    Лилль контролирует мяч.
  • 89'
    Бар Мельвен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 89'
    Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 89'
    Диоп Софьян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 89'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 88'
    Удар от ворот произведет Ницца
  • 88'
    Гудмундссон Габриэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 88'
    Сантос Тиаго из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 88'
    Лилль пытается что-то создать.
  • 87'
    Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 87'
    Ницца пытается что-то создать.
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    Прогнозы 121
    Ницца 26.4% (32)
    X 52.1% (63)
    Лилль 21.5% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Лилль
    1.37
    4.70
    34.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:0 Лилль

    Исход игры
    Ницца
    26.4% (32)
    Ничья
    52.1% (63)
    Лилль
    21.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (39)
    Меньше
    66.67% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (55)
    2:1 Ницца
    11.6% (14)
    1:0 Ницца
    9.9% (12)
    1:2 Лилль
    9.9% (12)
    0:1 Лилль
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    2:0 Ницца
    3.3% (4)
    2:3 Лилль
    2.5% (3)
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