Тур: 1. Стадион: Альянц Ривьера. Главный судья: Бастьен Бенуа
0'
1:0
18' ГолЛаборд Гаэтан
35' Желтая карточкаАталь Юсеф
38' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
45' Желтая карточкаЛаборд Гаэтан
45' Желтая карточкаСантос Тиаго
55' Желтая карточкаТюрам Кефрен
1:1
90' ГолДиаките Бафоде
90'+8
Ход матча
18'
1:0
35'
45'
45'
55'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
383 Количество передач 583
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
26
Бар
Мельвен
19
Тюрам
Кефрен
- Основной состав
-
90 Булка МарцинВратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Амрауи АюбЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диоп СофьянПолузащитник
-
29 Гессан ЭваннПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Francesco Farioli
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Якубех АдамВратарь
-
40 Негрель ТомВратарь
-
15 Йоро ЛениЗащитник
-
12 Языджи ЮсуфПолузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ницца
Лилль
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
38.9%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 0 побед
16 матчей
56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед
34 матча
32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед
Первый тайм
44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
11.8%
55.9%
32.3%
4 победы 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
26
Голов в среднем за матч
0.82
1.53
Среднее время на гол
109
58
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.29
0.94
Среднее время на гол
69
95
Всего голов
36
42
Голов в среднем за матч
1.06
1.24
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
85
72
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаборд Гаэтан
|1
|1
|Моффи Теремас
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диаките Бафоде
|1
|1
|Гомес Анхель
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
Результаты матчей
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0
Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2
Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3
Результаты матчей
Ницца
Лилль
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ницца
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|Ницца
|Лаборд Гаэтан
|1
|Лилль
|Диаките Бафоде
|1
|Лилль
|Гомес Анхель
|0 (1)
|Ницца
|Моффи Теремас
|0 (1)
|Лилль
|Сантос Тиаго
|1
|Ницца
|Лаборд Гаэтан
|1
|Ницца
|Аталь Юсеф
|1
|Лилль
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|Ницца
|Тюрам Кефрен
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ницца 1:1 Лилль
Исход игры
Ницца
26.4% (32)
Ничья
52.1% (63)
Лилль
21.5% (26)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (39)
Меньше
66.67% (78)
Обе команды забьют
Да
78.63% (92)
Нет
21.37% (25)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (55)
2:1 Ницца
11.6% (14)
1:0 Ницца
9.9% (12)
1:2 Лилль
9.9% (12)
0:1 Лилль
5.8% (7)
2:2 Ничья
5.8% (7)
2:0 Ницца
3.3% (4)
2:3 Лилль
2.5% (3)
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