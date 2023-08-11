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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Ницца
1:1
Конец матча
Лилль
0'
1:0
18' Гол
Лаборд Гаэтан
35' Желтая карточка
Аталь Юсеф
38' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
45' Желтая карточка
Лаборд Гаэтан
45' Желтая карточка
Сантос Тиаго
55' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
1:1
90' Гол
Диаките Бафоде
90'+8

Ход матча

18'
Лаборд Гаэтан
(Моффи Теремас)
1:0
35'
Аталь Юсеф
 
38'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
45'
Лаборд Гаэтан
 
45'
 
Сантос Тиаго
46'
Лотомба Жордан
Аталь Юсеф
 
55'
Тюрам Кефрен
 
57'
Диоп Софьян
Бога Жереми
 
57'
Росарио Пабло
Тюрам Кефрен
 
58'
Гессан Эванн
Лаборд Гаэтан
 
61'
 
Гомес Анхель
Балеба Карлос
67'
 
Жегрова Эдон
Виржинюс Алан
80'
 
Языджи Юсуф
Кабелла Реми
81'
 
Гудмундссон Габриэль
Харальдссон Хакон-Арнар
81'
Будауи Хишем
Моффи Теремас
 
90'
1:1
Диаките Бафоде
(Гомес Анхель)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 383 Количество передач 583
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Ницца 26.4% (32)
X 52.1% (63)
Лилль 21.5% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
90
Булка
Марцин
20
Аталь
Юсеф
6
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
26
Бар
Мельвен
11
Сансон
Морган
55
Ндайишимийе
Юссуф
19
Тюрам
Кефрен
24
Лаборд
Гаэтан
9
Моффи
Теремас
7
Бога
Жереми
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
31
Исмаили
Гонсалвес
35
Балеба
Карлос
21
Андре
Бенжамин
26
Виржинюс
Алан
10
Кабелла
Реми
7
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Дэвид
Джонатан
Ницца
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Ницца
Лилль

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
38.9%
15 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 0 побед

16 матчей

56.3%
43.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 11 побед

34 матча

32.4%
47.1%
20.5%
11 побед 16 ничьих 7 побед

Первый тайм

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

11.8%
55.9%
32.3%
4 победы 19 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:3
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
КЛ
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
4:4
К
0:2
Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
0:1
ТМС
3:3
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

14
26

Голов в среднем за матч

0.82
1.53

Среднее время на гол

109
58

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.29
0.94

Среднее время на гол

69
95

Всего голов

36
42

Голов в среднем за матч

1.06
1.24

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

85
72

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаборд Гаэтан 1 1
Моффи Теремас 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диаките Бафоде 1 1
Гомес Анхель 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаборд Гаэтан 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Тиаго 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0

Результаты матчей

Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Ницца
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Ницца - Фиорентина 1:2 Ницца - Вильярреал 1:1 Брага - Ницца 2:0 Ницца - Монпелье 1:0
Лозанна-Спорт - Ницца 3:1 Ницца - Лион 3:1 Монпелье - Ницца 2:3 Ницца - Тулуза 0:0 Страсбург - Ницца 2:0 Ницца - Ренн 2:1 Труа - Ницца 0:1 Ницца - Клермон 1:2 Ницца - Базель 1:2 Брест - Ницца 1:0 Базель - Ницца 2:2 Ницца - ПСЖ 0:2 Анже - Ницца 1:1 Ницца - Лорьян 1:1 Ницца - Шериф 3:1 Нант - Ницца 2:2
Лилль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Брентфорд - Лилль 0:0 Эмполи - Лилль 2:1 Лилль - Гавр 3:2 Лилль - Серкль Брюгге 7:2
Лилль - Дюнкерк 3:1 Труа - Лилль 1:1 Лилль - Нант 2:1 Лилль - Марсель 2:1 Монако - Лилль 0:0 Реймс - Лилль 1:0 Лилль - Аяччо 3:0 Осер - Лилль 1:1 Лилль - Монпелье 2:1 Анже - Лилль 1:0 Лилль - Лорьян 3:1 Тулуза - Лилль 0:2 Лилль - Лион 3:3 Ланс - Лилль 1:1 Лилль - Брест 2:1 ПСЖ - Лилль 4:3

Результаты матчей

Ницца
Лилль

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ницца
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Лилль Диаките Бафоде 1
Лилль Гомес Анхель 0 (1)
Ницца Моффи Теремас 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Сантос Тиаго 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Ницца Аталь Юсеф 1
Лилль Харальдссон Хакон-Арнар 1
Ницца Тюрам Кефрен 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Ницца: 40%, Лилль: 60%.
  • 97'
    Языджи Юсуф наказан за толчок Youssouf Ndayishimiye
  • 97'
    Удар от ворот произведет Лилль
  • 96'
    Ницца начинает контратаку
  • 96'
    Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Лилль начинает контратаку
  • 96'
    Андре Бенжамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Контроль мяча: Ницца: 40%, Лилль: 60%.
  • 95'
    СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!
  • 94'
    Гомес Анхель сделал результативную передачу.
  • 94'
    ГОООООЛ - Диаките Бафоде Лилль забивает ударом головой
  • 94'
    Гомес Анхель из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Данте Бонфим из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Лотомба Жордан задерживает мяч рукой
    • 93'
      Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Диоп Софьян из команды Ницца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 92'
      Гессан Эванн из команды Ницца заходит слишком далеко, он валит Исмаили Гонсалвес.
    • 92'
      Ницца совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 92'
      Удар от ворот произведет Ницца
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Лилль пытается что-то создать.
    • 91'
      Языджи Юсуф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Ницца 26.4% (32)
    X 52.1% (63)
    Лилль 21.5% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ницца 1:1 Лилль онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ницца 1:1 Лилль

    Исход игры
    Ницца
    26.4% (32)
    Ничья
    52.1% (63)
    Лилль
    21.5% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (39)
    Меньше
    66.67% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    78.63% (92)
    Нет
    21.37% (25)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.5% (55)
    2:1 Ницца
    11.6% (14)
    1:0 Ницца
    9.9% (12)
    1:2 Лилль
    9.9% (12)
    0:1 Лилль
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    5.8% (7)
    2:0 Ницца
    3.3% (4)
    2:3 Лилль
    2.5% (3)
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