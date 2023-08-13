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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Брест
2:2
Второй тайм: 62'
Ланс
0'
0:1
11' Гол
Сотока Флориан
0:2
22' Гол
Мачадо Дейвер
35' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
1:2
45' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
45' Желтая карточка
Брассье Лилиан
48' Желтая карточка
Сотока Флориан
52' Желтая карточка
Медина Факундо
2:2
56' Гол
Лала Кенни

Ход матча

11'
0:1
Сотока Флориан
(Фюльжени Анжело)
22'
0:2
Мачадо Дейвер
(Медина Факундо)
35'
Лис-Мелу Пьерр
 
45'
Дель Кастильо Ромен
1:2
45'
Брассье Лилиан
 
46'
 
Айдара Массадио
Гради Жонатан
48'
 
Сотока Флориан
52'
 
Медина Факундо
56'
Лала Кенни
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 173 Количество передач 201
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 121
Брест 9.1% (11)
X 27.3% (33)
Ланс 63.6% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Ланс
4.80
5.10
2.75
Все Коэффициенты
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
20
Лис-Мелу
Пьерр
26
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Дель
Кастильо
Ромен
22
Ле
Дуарон
Жереми
7
Сатриано
Мартин
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
27
Гилавоги
Морган
20
Фюльжени
Анжело
7
Сотока
Флориан
Брест
4-2-3-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Брест
Ланс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
К
1:3
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Среднее время на гол

61
82

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 1
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 1 1
Мачадо Дейвер 1 1
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1
Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2
Ланс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0
Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брест
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ланс
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Брест
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ланс
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
2.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ланс
 2:2 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брест
 2:2 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Реймс Ито Дзюня 1
Ланс Сотока Флориан 1
Ланс Мачадо Дейвер 1
Лилль Диаките Бафоде 1
Весь список

Топ нарушителей
Лилль Сантос Тиаго 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Ланс Сотока Флориан 1
Брест Лис-Мелу Пьерр 1
Реймс Манетси Маршал 1
Весь список
  • 59'
    Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 59'
    Брест пытается что-то создать.
  • 58'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 58'
    Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 58'
    Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 57'
    Ланс контролирует мяч.
  • 56'
    Г О О О О Л - Лала Кенни забивает ударом с правой ноги!
  • 56'
    Сотока Флориан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • 62 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Брест 9.1% (11)
    X 27.3% (33)
    Ланс 63.6% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Ланс
    4.80
    5.10
    2.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Брест 2:2 Ланс онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 2:2 Ланс

    Исход игры
    Брест
    9.1% (11)
    Ничья
    27.3% (33)
    Ланс
    63.6% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    71.55% (83)
    Нет
    28.45% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    39.7% (48)
    1:1 Ничья
    24% (29)
    0:1 Ланс
    18.2% (22)
    1:0 Брест
    4.1% (5)
    2:1 Брест
    3.3% (4)
    0:2 Ланс
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Брест
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