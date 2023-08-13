  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Пиньяр Жереми
Брест
3:2
Конец матча
Ланс
0'
0:1
11' Гол
Сотока Флориан
0:2
22' Гол
Мачадо Дейвер
35' Желтая карточка
Лис-Мелу Пьерр
1:2
45' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
45' Желтая карточка
Брассье Лилиан
48' Желтая карточка
Сотока Флориан
52' Желтая карточка
Медина Факундо
2:2
56' Гол
Лала Кенни
82' Красная карточка
Томассон Адриен
86' Желтая карточка
Самба Брис
3:2
87' Пенальти
Дель Кастильо Ромен
90'+8

Ход матча

11'
0:1
Сотока Флориан
(Фюльжени Анжело)
22'
0:2
Мачадо Дейвер
(Медина Факундо)
35'
Лис-Мелу Пьерр
 
45'
Дель Кастильо Ромен
1:2
45'
Брассье Лилиан
 
46'
 
Айдара Массадио
Гради Жонатан
48'
 
Сотока Флориан
52'
 
Медина Факундо
56'
Лала Кенни
2:2
67'
Мартен Жонас
Маньетти Уго
 
67'
Камара Махди
Перейра-Лаже Матиаш
 
68'
 
Коста Давид
Фюльжени Анжело
68'
 
Томассон Адриен
Гилавоги Морган
76'
Мунье Стив
Сатриано Мартин
 
78'
 
Ле Кардинал Жюльен
Франковски Пшемыслав
82'
 
Томассон Адриен
84'
 
Спирингс Стейн
Диуф Энди
86'
 
Самба Брис
87'
Дель Кастильо Ромен
3:2
90'
Камблан Аксель
Дель Кастильо Ромен
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 8
  • 0 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 364 Количество передач 395
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Брест 9.1% (11)
X 27.3% (33)
Ланс 63.6% (77)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
8
Маньетти
Уго
20
Лис-Мелу
Пьерр
26
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Дель
Кастильо
Ромен
22
Ле
Дуарон
Жереми
7
Сатриано
Мартин
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
3
Мачадо
Дейвер
6
Абдул-Самед
Салис
18
Диуф
Энди
27
Гилавоги
Морган
20
Фюльжени
Анжело
7
Сотока
Флориан
Брест
4-2-3-1
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Брест
Ланс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
41.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

40.9%
18.2%
40.9%
9 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
22.7%
40.9%
8 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
1:1
К
1:3
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
1:1
Л2
2:4
Л2
0:2
Л2
1:2
Л2
2:0
Л2
2:1
Л2
0:1
Л2
0:1
Л1
1:1
Л1
4:1
К
2:1
Л2
3:1
Л2
2:0

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.27

Среднее время на гол

49
70

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.45
1.09

Среднее время на гол

61
82

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 2 (2) 2
Лала Кенни 1 1
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 1 1
Мачадо Дейвер 1 1
Фюльжени Анжело 0 0
Медина Факундо 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томассон Адриен 0 1
Самба Брис 1 0
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Брест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Брест - Кальяри 1:1 Генгам - Брест 0:1 Брест - Ренн 0:1 Брест - Конкарно 2:1
Брест - Авранш 2:0 Брест - Ренн 1:2 Марсель - Брест 1:2 Брест - Клермон 2:1 Брест - Осер 1:0 Лорьян - Брест 2:1 Брест - Нант 2:0 Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1 Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2
Ланс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1 Ланс - Дижон 2:0
Ланс - Сошо 3:0 Ланс - Амьен 2:2 Ланс - Дюнкерк 4:4 Осер - Ланс 1:3 Ланс - Аяччо 3:0 Лорьян - Ланс 1:3 Ланс - Реймс 2:1 Ланс - Марсель 2:1 Тулуза - Ланс 0:1 Ланс - Монако 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Ренн - Ланс 0:1 Ланс - Анже 3:0 Клермон - Ланс 0:4 Ланс - Лилль 1:1

Результаты матчей

Брест
Ланс

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брест
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Нант
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гавр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монпелье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Тулуза
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Клермон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нант
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гавр
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монако
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монпелье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Клермон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гавр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Нант
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монпелье
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тулуза
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1
Монако Бен-Йеддер Виссам 1
Брест Лала Кенни 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Ланс Самба Брис 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Брест 9.1% (11)
    X 27.3% (33)
    Ланс 63.6% (77)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Брест 3:2 Ланс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 3:2 Ланс

    Исход игры
    Брест
    9.1% (11)
    Ничья
    27.3% (33)
    Ланс
    63.6% (77)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.55% (54)
    Меньше
    53.45% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    71.55% (83)
    Нет
    28.45% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    39.7% (48)
    1:1 Ничья
    24% (29)
    0:1 Ланс
    18.2% (22)
    1:0 Брест
    4.1% (5)
    2:1 Брест
    3.3% (4)
    0:2 Ланс
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     