Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Мачадо Дейвер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' 'Г О О О О О Л - Дель Кастильо Ромен из команды Брест забивает с пенальти! Он пробил левой. Брис Самба был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

86' Рефери не любит споров - именно за это Самба Брис сейчас получил желтую

82' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

81' Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку

80' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Ланс

78' Тактическая замена. Франковски Пшемыслав уходит с поля и его заменяет Julien Le Cardinal

78' Жереми Ле Дуарон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Мартен Жонас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Мартен Жонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Брест

75' Диуф Энди не смог попасть в створ ударом издали

75' Мачадо Дейвер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

74' Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Коста Давид навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Томассон Адриен из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Сатриано Мартин нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

69' Матч возобновлен

67' Дансо Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Шардонне Брендан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Брест

61' Жереми Ле Дуарон задерживает мяч рукой

61' Самба Брис взял и забрал мяч на выходе

58' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Г О О О О Л - Лала Кенни забивает ударом с правой ноги!

56' Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Жереми Ле Дуарон нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Шардонне Брендан нанес удар головой, но Брис Самба спокойно отбил мяч.

54' Маньетти Уго пробует нанести удар издали, но Брис Самба держит все под контролем

53' Жереми Ле Дуарон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Матч возобновлен

53' Дель Кастильо Ромен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Медина Факундо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Удар от ворот произведет Ланс

50' Перейра-Лаже Матиаш решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

48' Сотока Флориан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Безумный фол. Сотока Флориан грубо играет против соперника. Пострадал Жереми Ле Дуарон

48' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника