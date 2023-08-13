Адамс с первых минут второй половины хотел себя показать, но слишком рано дернул вперед и влез в офсайд.

Жюльен получил желтую карточку за фол на своей половине.

"Гавр" неудачно разыграл штрафной, быстро потеряв мяч, Силла побежал в контратаку, но был там остановлен. Аут для "Монпелье", тем не менее.

Вновь через левый край пошла игра у хозяев, навеса не состоялось, "Гавр" забирает сферу под свое владение.

Саванье подачу исполнил, "воздух" сегодня за "Гавром". Может стоит через короткие передачи решать вопрос "Монпелье".

Не удалось и под занавес тайма "Монпелье" отыграть единственный пропущенный в самом начале мяч. Хотя "навал" организовать удалось. Во втором тайме необходимо "Гавру" немного перестроиться, иначе ждать проблем. Перерыв.

Снова провал в обороне "Гавра", прострел с правого фланга от Саванье, мяч рикошетом пошёл к Хазри, но тот к такому подарку судьбы не был готов. Проблемы слева в обороне у "Гавра" намечаются.

Последние пять минут у нас пошли в первом тайме. Кузяев борется за мяч, протоолкнул его вперёд. Сако сильно по правому краю на Саванье, но тому не так просто развернуться и уйти от двоих.

Сумаре ушёл от соперника, но очень легко оказался на газоне. А чего руки поднимать? Всё чисто, в борьбе упал.

Верховая борьба Сумаре и Саванье, грубо врезались соперники друг в друга. Сумаре вновь на газоне. Пора менять?

Уводят под руки Сумаре. Сможет ли продолжить? Аут бросили "Монпелье", мяч отдали. Fair-play в действии.

7 минут добавил рефери. Вот и новые правила после чемпионата мира в действии.

В атаке "Гавр", по правому краю на Сумаре передача, но не стал он бороться за мяч, который явно уходил за пределы поля.

В атаке "Монпелье", заброс на Силла, который подключился к атаке. И угловой для хозяев. Выбил Сальмье мчя за пределы поля.

Передача на Сальмье, тот красиво хотел пяткой дальше сыграть, не вышло. Перехват мяч от "Монпелье", пердача на Сако, тот по правому краю на Шотара.

Прострел с левого фланга на Адамса, который полез в отбор, но разве можно троих обыграть защитников соперника в чужих владениях?

Поджали соперников игроки "Монпелье", всем составом, кроме вратаря, хозяева на чужой половине ппля, Аль-Тамари пошёл в обыгрыш, красиво убрал Касимира, но от него же и получил по ногам. Штрафной удар.

Саванье у мяча, до ворот 27 метров. С правого фланга аткки "Монпелье", подача... Отбились более всокие игроки "Гавра", подбор за Аль-Тамари, который положил корпус и с левой ноги ... Отправил мяч намного выше перекладины!

На газоне Хазри, очеередная красивая игра со стороны форвардов "Монпелье" заканчивается ударом по ногам. Но стандарт разыгран неудачно, "Гавр" уже в атаке, аут бросил Н'диайе, но мяч прилетел точно в руки Лекомту.

На газоне Самаре, он включился в борьбу за мяч, но получил по голове. Спорный мяч свистит рефери. А стадион включает "шум". Шотар всего лишь врезался в соперника. Ничего страшного там не было.

Куяте диагональ на правый край исполнил, не самым удачным образом, мяч через серию рикошетов вернулся к нему. Сако с мячом, на ближнего, нарушение правил в центре поля фиксирует рефери. Это Н'диайе прибежал попомогать в центре поля и нарушил правила.

Кузяев с мячом оказался, отдал передачу на левый край, мяч потерян. Ответ "Монпелье", а "Гавр" уже успел перестроиться и выполнить свою главную задачу - не пропустить.

Похоже, что игра на отбой и подальше выбить "кудя глаза глядят". Такая тактика будет в оставшееся игровое время у подопечных Элснер Лука.

ГОЛ?! Нет, офсайд! А счёт мог бы стать равным! Аль-Тамари поразил ворота Десма, но перед этим Хазри залез в положение вне игры! Провал по центру обороны "Гавра".

26' Пошёл в отбор Хазри, мяч отобрал, но не самым удачным образом. Игровой снаряд за пределы поля ушёл.

25' За середину первого тайма перервалили. Отметим, что игра заметно в сторону центра поля переместилась. Нет такого давления со стороны "Монпелье", как это было на старте. А коэффициент на победу "Гавра" с 5.00 упал до 2.35.

24' Немного поутихла игра. Заметно, что и успокоились болельщики. Жарковато, поэтому на трибунах много фанатов без маек. Может, штиль перед бурей?

22' Атака "Гавра" через правый край, Сумаре сегодня активен, прострел на Алиуи, который опередил защитника, прямой ногой полез, правда, но вместе с тем и мяч упустил за лицевую.

21' Сако с мячом, заброс по краю последовал, на принимавшего мяч Аль-Тамари двое защитинков выдвинулись, а "воздух" у него выиграл Льорис.

20' На правый край на Сумаре пошла очередная передача, но сильно... Куяте с мячом, начинает атаку "Монпелье".

19' Сако разыграл с голкипером мяч, перехват от "Гавра", передача на левый край на Алиуи, который подачу исполнил на дальнюю штангу, слишком сильно. Лекомт позволил мячу выйти за пределы поля.

17' Сумаре тут же устремился в контратаку, перед ним было много свободного пространства, уходил наверняка, передачу в центр отдал, Алиуи начал движение к мячу, но игровой снаряд был перехвачен вовремя вернувшимся игроками обороны "Монпелье".

16' Удар последовал, но в стенку угодил мяч! А подача была бы более интересным решением.

15' Саванье равался с мячом к чужим владениям, получил по ногам от Н'диайе. До ворот 30 метров. Можно и пробить.

14' На газоне Сумаре. Просит он помощи врачей. Тянуть время? Не рановато ли? Игровой момент в центре поля и Сумаре не смог продолжить борьбу за мяч. Похоже, что сам себе ноги запутал, что следует из повтора.

13' Пока что не особо заметен Кузяев, как и весь "Гавр". Быстрый гол, скорее, результат ошибки обороны "Монпелье", нежели атакующих действий "Гавра".

12' От ворот разыграл Десма, через правый край проводят атаку гости. Нарушение со стороын Ферри. Сальмье разыграл стандарт.

11' Заброс во владения "Гавра", не очень удачный, Десма спокойно забрал мяч. Быстро ввёл его в игру, бросив на ближнего защитника.

10' На газоне Сумаре, второй раз подряд нарушает правила Куяте. На этот раз в 45 метрах от своих ворот. Разыграл стандарт Н'диайе.

9' Небольшая пауза, рефери проверил взятие ворот. Всё засчитано! "Гавр" неожиданно для себя открывает счёт!

8' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 0:1!!!! Льорис!!!! Подача со стандарта, Выше всех выпрыгнул Сальмье, мяч от его головы попал в голову защитника, серия рикошетов, отскок к Льорису, который не растерялся и с метра поразил ворота Лекомта! Подачу исполнял Хазри.

7' Куяте нарушил правила на Сумаре. Крупным планом Лука Элснер, наставник "Гавра", который доволен этому решению. Стандарт с правого фланга исполнит Хазри, подача...

6' "Гавр" даже за пределы своих владений выйти не может. Очень активны хозяева, включают прессинг, не давая сопернику сделать даже три передачи. От ворот пробил Десма. НА правом фланге подхватил мяч Сумаре, уходит от соперника, получает по ногам. Рефери уже рядом. Решение?

5' Подача капитана "Монпелье" Саванье на дальнюю штангу, здесь только игроки "Гавра".

4' В игре Десма! Подача на дальнюю штангу, головой переправлял мяч в ворота соперника Аль-Тамари, но Десма кулаками перевёл мяч за лицевую.

3' С мячом игроки "Монпелье", перевод на левый край, подача Сако в центр штрафной площади, головой скидывал под удар партнёру Хазри, но в отборе хорошо сыграл Льорис.