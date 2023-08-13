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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Монпелье
0:1
Второй тайм: 52'
Гавр
0'
0:1
5' Гол
Льорис Готье
49' Желтая карточка
Жюльен Кристофер

Ход матча

5'
0:1
Льорис Готье
(Сальмье Йоанн)
49'
Жюльен Кристофер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 226 Количество передач 126
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогнозы 123
Монпелье 91.9% (113)
X 7.3% (9)
Гавр 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Гавр
3.85
3.05
2.17
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
77
Сако
Фалае
6
Жюльен
Кристофер
4
Куяте
Кики
3
Силла
Иссиага
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
9
Аль-Тамари
Мусса
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
30
Десма
Артур
22
Сальмье
Йоанн
93
Санганте
Аруна
4
Льорис
Готье
7
Него
Лоик
23
Касимир
Хосуэ
19
Н'диайе
Рассул
5
Таргаллин
Уссама
14
Кузяев
Далер
45
Сумаре
Исса
10
Алиуи
Набиль
Монпелье
4-2-3-1
Гавр
5-3-2

История личных встреч

Монпелье
Гавр

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Л2
0:0
Л2
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Льорис Готье 1 1
Сальмье Йоанн 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0
Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1
Гавр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0
Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Нант
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гавр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монпелье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Тулуза
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Клермон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нант
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гавр
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монако
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монпелье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Клермон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гавр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Нант
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монпелье
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тулуза
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1
Монако Бен-Йеддер Виссам 1
Брест Лала Кенни 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Ланс Самба Брис 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 50'
    Вновь через левый край пошла игра у хозяев, навеса не состоялось, "Гавр" забирает сферу под свое владение.
  • 49'
    "Гавр" неудачно разыграл штрафной, быстро потеряв мяч, Силла побежал в контратаку, но был там остановлен. Аут для "Монпелье", тем не менее.
  • Желтая карточка
    48'
    Жюльен получил желтую карточку за фол на своей половине.
  • Офсайд
    47'
    Адамс с первых минут второй половины хотел себя показать, но слишком рано дернул вперед и влез в офсайд.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Не удалось и под занавес тайма "Монпелье" отыграть единственный пропущенный в самом начале мяч. Хотя "навал" организовать удалось. Во втором тайме необходимо "Гавру" немного перестроиться, иначе ждать проблем. Перерыв. 
  • Угловой
    45'
     Саванье подачу исполнил, "воздух" сегодня за "Гавром". Может стоит через короткие передачи решать вопрос "Монпелье".
  • 45'
    В атаке "Монпелье", заброс на Силла, который подключился к атаке. И угловой для хозяев. Выбил Сальмье мчя за пределы поля.
  • 45'
    В атаке "Гавр", по правому краю на Сумаре передача, но не стал он бороться за мяч, который явно уходил за пределы поля.
  • Дополнительное время
    44'
    7 минут добавил рефери. Вот и новые правила после чемпионата мира в действии. 
  • 43'
    Уводят под руки Сумаре. Сможет ли продолжить? Аут бросили "Монпелье", мяч отдали. Fair-play в действии.
  • 42'
    Верховая борьба Сумаре и Саванье, грубо врезались соперники друг в друга. Сумаре вновь на газоне. Пора менять? 
  • 41'
     Сумаре ушёл от соперника, но очень легко оказался на газоне. А чего руки поднимать? Всё чисто, в борьбе упал.
  • 40'
    Последние пять минут у нас пошли в первом тайме. Кузяев борется за мяч, протоолкнул его вперёд. Сако сильно по правому краю на  Саванье, но тому не так просто развернуться и уйти от двоих.
  • 39'
    Снова провал в обороне "Гавра", прострел с правого фланга от Саванье, мяч рикошетом пошёл к Хазри, но тот к такому подарку судьбы не был готов. Проблемы слева в обороне у "Гавра" намечаются.
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    • Офсайд
      38'
      ГОЛ?! Нет, офсайд! А счёт мог бы стать равным! Аль-Тамари поразил ворота Десма, но перед этим Хазри залез в положение вне игры! Провал по центру обороны "Гавра".
    • 37'
      Похоже, что игра на отбой и подальше выбить "кудя глаза глядят". Такая тактика будет в оставшееся игровое время у подопечных Элснер Лука.
    • 35'
      Кузяев с мячом оказался, отдал передачу на левый край, мяч потерян. Ответ "Монпелье", а "Гавр" уже успел перестроиться и выполнить свою главную задачу - не пропустить. 
    • 34'
      Куяте диагональ на правый край исполнил, не самым удачным образом, мяч через серию рикошетов вернулся к нему. Сако с мячом, на ближнего, нарушение правил в центре поля фиксирует рефери. Это  Н'диайе  прибежал попомогать в центре поля и нарушил правила.
    • 33'
      На газоне Самаре, он включился в борьбу за мяч, но получил по голове. Спорный мяч свистит рефери. А стадион включает "шум". Шотар всего лишь врезался в соперника. Ничего страшного там не было.
    • 32'
      На газоне Хазри, очеередная красивая игра со стороны форвардов "Монпелье" заканчивается ударом по ногам. Но стандарт разыгран неудачно, "Гавр" уже в атаке, аут бросил Н'диайе, но мяч прилетел точно в руки Лекомту.
    • 31'
       Саванье у мяча, до ворот 27 метров. С правого фланга аткки "Монпелье", подача... Отбились более всокие игроки "Гавра", подбор за  Аль-Тамари, который положил корпус и с левой ноги ... Отправил мяч намного выше перекладины!
    • Фол, нарушение
      29'
      Поджали соперников игроки "Монпелье", всем составом, кроме вратаря, хозяева на чужой половине ппля,  Аль-Тамари пошёл в обыгрыш, красиво убрал Касимира, но от него же и получил по ногам. Штрафной удар.
    • 28'
      Прострел с левого фланга на Адамса, который полез в отбор, но разве можно троих обыграть защитников соперника в чужих владениях? 
    • 27'
      Передача на Сальмье, тот красиво хотел пяткой дальше сыграть, не вышло. Перехват мяч от "Монпелье", пердача на Сако, тот по правому краю на Шотара. 
    • 26'
      Пошёл в отбор Хазри, мяч отобрал, но не самым удачным образом. Игровой снаряд за пределы поля ушёл.
    • 25'
      За середину первого тайма перервалили. Отметим, что игра заметно в сторону центра поля переместилась. Нет такого давления со стороны "Монпелье", как это было на старте. А коэффициент на победу "Гавра" с 5.00 упал до 2.35. 
    • 24'
      Немного поутихла игра. Заметно, что и успокоились болельщики. Жарковато, поэтому на трибунах много фанатов без маек. Может, штиль перед бурей?
    • 22'
      Атака "Гавра" через правый край, Сумаре сегодня активен, прострел на Алиуи, который опередил защитника, прямой ногой полез, правда, но вместе с тем и мяч упустил за лицевую. 
    • 21'
      Сако с мячом, заброс по краю последовал, на принимавшего мяч Аль-Тамари двое защитинков выдвинулись, а "воздух" у него выиграл Льорис. 
    • 20'
      На правый край на Сумаре пошла очередная передача, но сильно... Куяте с мячом, начинает атаку "Монпелье".
    • 19'
      Сако разыграл с голкипером мяч, перехват от "Гавра", передача на левый край на Алиуи, который подачу исполнил на дальнюю штангу, слишком сильно. Лекомт позволил мячу выйти за пределы поля.
    • 17'
       Сумаре тут же устремился в контратаку, перед ним было много свободного пространства, уходил наверняка, передачу в центр отдал,  Алиуи начал движение к мячу, но игровой снаряд был перехвачен вовремя вернувшимся игроками обороны "Монпелье".
    • 16'
      Удар последовал, но в стенку угодил мяч! А подача была бы более интересным решением. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Саванье равался с мячом к чужим владениям, получил по ногам от Н'диайе. До ворот 30 метров. Можно и пробить. 
    • Травма, повреждение
      14'
      На газоне Сумаре. Просит он помощи врачей. Тянуть время? Не рановато ли? Игровой момент в центре поля и Сумаре не смог продолжить борьбу за мяч. Похоже, что сам себе ноги запутал, что следует из повтора. 
    • 13'
      Пока что не особо заметен Кузяев, как и весь "Гавр". Быстрый гол, скорее, результат ошибки обороны "Монпелье", нежели атакующих действий "Гавра".
    • 12'
      От ворот разыграл Десма, через правый край проводят атаку гости. Нарушение со стороын Ферри. Сальмье разыграл стандарт. 
    • 11'
      Заброс во владения "Гавра", не очень удачный, Десма спокойно забрал мяч. Быстро ввёл его в игру, бросив на ближнего защитника. 
    • 10'
      На газоне Сумаре, второй раз подряд нарушает правила Куяте. На этот раз в 45 метрах от своих ворот. Разыграл стандарт Н'диайе.
    • 9'
      Небольшая пауза, рефери проверил взятие ворот. Всё засчитано! "Гавр" неожиданно для себя открывает счёт! 
    • Описание гола
      8'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!!!! 0:1!!!! Льорис!!!! Подача со стандарта, Выше всех выпрыгнул Сальмье, мяч от его головы попал в голову защитника, серия рикошетов, отскок к Льорису, который не растерялся и с метра поразил ворота Лекомта! Подачу исполнял Хазри.
    • 7'
      Куяте нарушил правила на Сумаре. Крупным планом Лука Элснер, наставник "Гавра", который доволен этому решению. Стандарт с правого фланга исполнит Хазри, подача... 
    • 6'
      "Гавр" даже за пределы своих владений выйти не может. Очень активны хозяева, включают прессинг, не давая сопернику сделать даже три передачи. От ворот пробил Десма. НА правом фланге подхватил мяч Сумаре, уходит от соперника, получает по ногам. Рефери уже рядом. Решение?
    • Угловой
      5'
      Подача капитана "Монпелье" Саванье на дальнюю штангу, здесь только игроки "Гавра".
    • 4'
      В игре Десма! Подача на дальнюю штангу, головой переправлял мяч в ворота соперника  Аль-Тамари, но Десма кулаками перевёл мяч за лицевую.
    • 3'
      С мячом игроки "Монпелье", перевод на левый край, подача Сако в центр штрафной площади, головой скидывал под удар партнёру Хазри, но в отборе хорошо сыграл Льорис.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Гавр

    Исход игры
    Монпелье
    91.9% (113)
    Ничья
    7.3% (9)
    Гавр
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.22% (51)
    Меньше
    56.78% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    48.31% (57)
    Нет
    51.69% (61)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    32.5% (40)
    1:0 Монпелье
    25.2% (31)
    2:0 Монпелье
    22% (27)
    1:1 Ничья
    6.5% (8)
    3:1 Монпелье
    5.7% (7)
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