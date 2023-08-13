Тур: 1. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Тюрпен Клеман
Ход матча
5'
0:1
49'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
226 Количество передач 126
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
77
Сако
Фалае
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
10
Хазри
Вахби
30
Десма
Артур
14
Кузяев
Далер
45
Сумаре
Исса
10
Алиуи
Набиль
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
75 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
-
19 Делайе СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вахи ЭлюНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
-
45 Сумаре ИссаНападающий
-
10 Алиуи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Мбемба НоланПолузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Логбо ЭндиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монпелье
Гавр
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Льорис Готье
|1
|1
|Сальмье Йоанн
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0
Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1
Гавр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0
Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|2
|Монако
|Скардовелли Вандерсон
|1
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|Брест
|Лала Кенни
|1
|Гавр
|Льорис Готье
|1
|Ланс
|Томассон Адриен
|1
|Лилль
|Сантос Тиаго
|1
|Нант
|Паллуа Николя
|1
|Ланс
|Самба Брис
|1
|Ницца
|Лаборд Гаэтан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 0:1 Гавр
Исход игры
Монпелье
91.9% (113)
Ничья
7.3% (9)
Гавр
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.22% (51)
Меньше
56.78% (67)
Обе команды забьют
Да
48.31% (57)
Нет
51.69% (61)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
32.5% (40)
1:0 Монпелье
25.2% (31)
2:0 Монпелье
22% (27)
1:1 Ничья
6.5% (8)
3:1 Монпелье
5.7% (7)
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