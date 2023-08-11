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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Монпелье
 
Позже
Гавр
Прогнозы 52
Монпелье 86.5% (45)
X 11.5% (6)
Гавр 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монпелье
Ничья
Гавр
1.90
3.60
4.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Монпелье
Гавр

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Л2
0:0
Л2
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0
Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1
Гавр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0
Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0
Команда И В Н П Г О
1.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Монпелье - Гавр от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Монпелье 86.5% (45)
    X 11.5% (6)
    Гавр 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Гавр
    1.90
    3.60
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монпелье - Гавр онлайн

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    Прогнозы на матч Монпелье - Гавр

    Исход игры
    Монпелье
    87% (47)
    Ничья
    11.1% (6)
    Гавр
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (23)
    Меньше
    56.6% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    52.83% (28)
    Нет
    47.17% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    35.2% (19)
    2:0 Монпелье
    24.1% (13)
    1:0 Монпелье
    20.4% (11)
    1:1 Ничья
    9.3% (5)
    3:1 Монпелье
    3.7% (2)
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