Тур: 1. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Тюрпен Клеман
История личных встреч
Монпелье
Гавр
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
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Среднее время на гол
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Всего голов
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Голов в среднем за матч
0
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Среднее время на гол
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Всего голов
0
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Голов в среднем за матч
0
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Среднее время на гол
0
0
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Боруссия М - Монпелье 2:2 Монпелье - Алес 2:1 Клермон - Монпелье 1:1 Ницца - Монпелье 1:0
Монпелье - Тулуза 3:1 Реймс - Монпелье 1:3 Монпелье - Ницца 2:3 Нант - Монпелье 0:3 Монпелье - Лорьян 1:1 Лион - Монпелье 5:4 Монако - Монпелье 0:4 Монпелье - Ренн 1:0 Лилль - Монпелье 2:1 Монпелье - Тулуза 1:2 Марсель - Монпелье 1:1 Монпелье - Клермон 2:1 Аяччо - Монпелье 0:1 Монпелье - Анже 5:0 Монпелье - Ланс 1:1 Труа - Монпелье 0:1
Гавр
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Клермон - Гавр 1:0 Гавр - Лорьян 0:2 Лилль - Гавр 3:2 ПСЖ - Гавр 2:0
Гавр - Кан 3:1 Триглав Крань - Гавр 2:9 Гавр - Дижон 1:0 Бастия - Гавр 1:1 Гавр - Валансьен 0:2 Анси - Гавр 1:0 Гавр - Родез 1:0 Кан - Гавр 1:2 Гавр - Кевийи 0:0 Ним - Гавр 0:1 Гавр - Генгам 0:0 По - Гавр 0:1 Гавр - Сент-Этьен 2:2 Мец - Гавр 1:1 Гавр - Лаваль 2:1 Гренобль - Гавр 0:0
|Команда
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- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Прогнозы на матч Монпелье - Гавр
Исход игры
Монпелье
87% (47)
Ничья
11.1% (6)
Гавр
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (23)
Меньше
56.6% (30)
Обе команды забьют
Да
52.83% (28)
Нет
47.17% (25)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
35.2% (19)
2:0 Монпелье
24.1% (13)
1:0 Монпелье
20.4% (11)
1:1 Ничья
9.3% (5)
3:1 Монпелье
3.7% (2)
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