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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Нант
1:0
Второй тайм: 56'
Тулуза
0'
2' Желтая карточка
Коко Маркус
1:0
13' Пенальти
Мохамед Мостафа
19' Желтая карточка
Паллуа Николя
53' Желтая карточка
Коста Логан

Ход матча

2'
Коко Маркус
 
13'
Мохамед Мостафа
1:0
19'
Паллуа Николя
 
53'
 
Коста Логан

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 207 Количество передач 286
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 121
Нант 51.2% (62)
X 37.2% (45)
Тулуза 11.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Тулуза
1.57
3.65
8.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
44
Nathan
Zeze
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
29
Мерлин
Квентин
8
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
31
Мохамед
Мостафа
27
Саймон
Мозес
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
5
Генро
Денис
7
Абухляль
Закария
9
Даллинга
Тийс
17
Суасо
Габриэль
Нант
3-4-1-2
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Нант
Тулуза

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:0
К
1:5
Л1
3:1
ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.58
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

6
16

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
85

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 (1) 1
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 1 0
Коко Маркус 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1
Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2
Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Нант
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гавр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монпелье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Тулуза
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Клермон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нант
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гавр
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монако
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монпелье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Клермон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гавр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Нант
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монпелье
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тулуза
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1
Монако Бен-Йеддер Виссам 1
Брест Лала Кенни 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Ланс Самба Брис 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 56'
    Нант пытается что-то создать.
  • 55'
    Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
  • 55'
    Нант пытается что-то создать.
  • 55'
    Нант начинает контратаку
  • 55'
    Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 55'
    Контроль мяча: Нант: 40%, Тулуза: 60%.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 49'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 49'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 48'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Коко Маркус из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 47'
      Кассерес Кристиан наказан за толчок Мохамед Мостафа
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Нант 51.2% (62)
    X 37.2% (45)
    Тулуза 11.6% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Тулуза
    1.57
    3.65
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 1:0 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:0 Тулуза

    Исход игры
    Нант
    51.2% (62)
    Ничья
    37.2% (45)
    Тулуза
    11.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (38)
    2:1 Нант
    24.8% (30)
    1:0 Нант
    21.5% (26)
    1:2 Тулуза
    6.6% (8)
    0:1 Тулуза
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Нант
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Нант
    Тулуза
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