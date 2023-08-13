Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

50' Команда Нант имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

43' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Тулуза

39' Мерлин Квентин не смог попасть в створ ударом издали

38' Мутуссами Самуэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Удар от ворот произведет Тулуза

33' Удар от ворот произведет Нант

32' Матч возобновится спорным мячом

31' Муса Диарра на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Муса Диарра создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Хорошую попытку сделал Кассерес Кристиан . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Генро Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Коко Маркус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Деслер Миккел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

25' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Паллуа Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Паллуа Николя совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Хорошую попытку сделал Молле Флоран . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Чиривелья Педро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Паллуа Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Г О О О О О Л - Мохамед Мостафа из команды Нант забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Guillaume Restes прыгнул не в ту сторону.

12' После проверки VAR судья изменил решение - Нант пробьет пенальти!

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Нант

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Нант

6' Кассерес Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

4' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

2' Коко Маркус совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

2' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Нант начинает с центра поля