Тур: 1. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Делажо Вилли
0'
2' Желтая карточкаКоко Маркус
1:0
13' ПенальтиМохамед Мостафа
19' Желтая карточкаПаллуа Николя
53' Желтая карточкаКоста Логан
Ход матча
2'
13'
1:0
19'
53'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
207 Количество передач 286
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
44
Nathan
Zeze
11
Коко
Маркус
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Nathan ZezeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
-
27 Саймон МозесНападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
-
14 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пьер Аристуи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
-
19 Магри ФранкНападающий
-
Главный тренер: Carles Martinez
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Тулуза
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
6
Голов в среднем за матч
1.58
0.67
Среднее время на гол
56
135
Всего голов
6
16
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.19
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
75
85
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мохамед Мостафа
|1 (1)
|1
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паллуа Николя
|1
|0
|Коко Маркус
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1
Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2
Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
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|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|2
|Монако
|Скардовелли Вандерсон
|1
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|Брест
|Лала Кенни
|1
|Гавр
|Льорис Готье
|1
|Ланс
|Томассон Адриен
|1
|Лилль
|Сантос Тиаго
|1
|Нант
|Паллуа Николя
|1
|Ланс
|Самба Брис
|1
|Ницца
|Лаборд Гаэтан
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:0 Тулуза
Исход игры
Нант
51.2% (62)
Ничья
37.2% (45)
Тулуза
11.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
37.93% (44)
Меньше
62.07% (72)
Обе команды забьют
Да
69.83% (81)
Нет
30.17% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.4% (38)
2:1 Нант
24.8% (30)
1:0 Нант
21.5% (26)
1:2 Тулуза
6.6% (8)
0:1 Тулуза
3.3% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Нант
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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