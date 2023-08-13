Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

88' Мерлин Квентин не смог попасть в створ ударом издали

88' Бамба Абдул-Кадер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Мерлин Квентин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Петрич Денис взял и забрал мяч на выходе

82' Guillaume Restes взял и забрал мяч на выходе

81' Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Петрич Денис взял и забрал мяч на выходе

77' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Мохамед Мостафа нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

75' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

75' Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Молле Флоран из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

73' Сьерро Венсан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

71' Дуглас Гомес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Тулуза

70' Тактическая замена. Муса Диарра уходит с поля и его заменяет Шаиби Фарес

69' Nathan Zeze наказан за толчок Guillaume Restes

69' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' Матч возобновлен

65' Абухляль Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Лафон Альбан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Г О О О О Л - Абухляль Закария забивает с правой ноги!

62' Муса Диарра из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Хорошую попытку сделал Генро Денис . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Муса Диарра сделал результативную передачу.

61' Удар от ворот произведет Нант

60' Удар от ворот произведет Тулуза

60' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Молле Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Муса Диарра выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сьерро Венсан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Абухляль Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Коста Логан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

52' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Абухляль Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Нант

51' Генро Денис не смог попасть в створ ударом издали

51' Абухляль Закария создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Сьерро Венсан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля