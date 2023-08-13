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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Нант
1:2
Конец матча
Тулуза
0'
2' Желтая карточка
Коко Маркус
1:0
13' Пенальти
Мохамед Мостафа
19' Желтая карточка
Паллуа Николя
52' Желтая карточка
Коста Логан
1:1
62' Гол
Абухляль Закария
73' Желтая карточка
Сьерро Венсан
1:2
90' Гол
Николайсен Расмус
90'+11

Ход матча

2'
Коко Маркус
 
13'
Мохамед Мостафа
1:0
19'
Паллуа Николя
 
52'
 
Коста Логан
60'
Хаджам Жауэн
Коко Маркус
 
62'
1:1
Абухляль Закария
(Диарра Мусса)
67'
Петрич Денис
Лафон Альбан
 
68'
Бамба Абдул-Кадер
Саймон Мозес
 
68'
Дуглас Гомес
Мутуссами Самуэль
 
70'
 
Шаиби Фарес
Диарра Мусса
73'
 
Сьерро Венсан
83'
 
Шмидт Никлас
Генро Денис
83'
 
Магри Франк
Абухляль Закария
88'
Маркус Аленсар
Мохамед Мостафа
 
90'
1:2
Николайсен Расмус
(Шаиби Фарес)
90'
 
Каманзи Уоррен
Сьерро Венсан
90'
 
Беграуи Янис
Даллинга Тийс

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 423 Количество передач 576
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Нант 51.2% (62)
X 37.2% (45)
Тулуза 11.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
44
Nathan
Zeze
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
4
Паллуа
Николя
11
Коко
Маркус
29
Мерлин
Квентин
8
Мутуссами
Самуэль
5
Чиривелья
Педро
25
Молле
Флоран
31
Мохамед
Мостафа
27
Саймон
Мозес
50
Рестес
Гийом
3
Деслер
Миккел
6
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
23
Диарра
Мусса
8
Сьерро
Венсан
24
Кассерес
Кристиан
5
Генро
Денис
7
Абухляль
Закария
9
Даллинга
Тийс
17
Суасо
Габриэль
Нант
3-4-1-2
Тулуза
4-3-3

История личных встреч

Нант
Тулуза

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
0:0
К
1:5
Л1
3:1
ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

19
6

Голов в среднем за матч

1.58
0.67

Среднее время на гол

56
135

Всего голов

6
16

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.19
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

75
85

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 1 (1) 1
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николайсен Расмус 1 1
Абухляль Закария 1 1
Диарра Мусса 0 0
Шаиби Фарес 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 1 0
Коко Маркус 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сьерро Венсан 1 0
Коста Логан 1 0

Результаты матчей

Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тулуза
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Нант
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тулуза
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Кёльн - Нант 2:0 Лорьян - Нант 3:1 Халл Сити - Нант 1:1 Анже - Нант 0:1
Нант - Лаваль 0:3 Нант - Анже 1:0 Лилль - Нант 2:1 Нант - Монпелье 0:3 Тулуза - Нант 0:0 Нант - Страсбург 0:2 Брест - Нант 2:0 Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2
Тулуза
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тулуза - Рома 2:1 Тулуза - Осасуна 2:1 Тулуза - Норвич 0:2 Вердер - Тулуза 5:2
Тулуза - Андорра 0:0 Монпелье - Тулуза 3:1 Монако - Тулуза 1:2 Тулуза - Осер 1:1 Ницца - Тулуза 0:0 Тулуза - Нант 0:0 Аяччо - Тулуза 0:0 Тулуза - Ланс 0:1 Нант - Тулуза 1:5 Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2 Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2

Результаты матчей

Нант
Тулуза

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Нант
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Мец
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Монпелье
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ренн
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гавр
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нант
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Монпелье
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Ренн
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мец
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Тулуза
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Мец
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гавр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Монпелье Адамс Акор 2
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1 (1)
Клермон Чам Мухаммед 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Монпелье Жюльен Кристофер 1
Ланс Самба Брис 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 99'
    Хаджам Жауэн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 99'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Тактическая замена. Даллинга Тийс уходит с поля и его заменяет Беграуи Янис
  • 97'
    Тактическая замена. Сьерро Венсан уходит с поля и его заменяет Каманзи Уоррен
  • 97'
    Тактическая замена. Даллинга Тийс уходит с поля и его заменяет Anthony Rouault
  • 97'
    Молле Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Guillaume Restes делает важнейший сейв!
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    • До матча
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    Прогнозы 121
    Нант 51.2% (62)
    X 37.2% (45)
    Тулуза 11.6% (14)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Нант 1:2 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:2 Тулуза

    Исход игры
    Нант
    51.2% (62)
    Ничья
    37.2% (45)
    Тулуза
    11.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.93% (44)
    Меньше
    62.07% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.4% (38)
    2:1 Нант
    24.8% (30)
    1:0 Нант
    21.5% (26)
    1:2 Тулуза
    6.6% (8)
    0:1 Тулуза
    3.3% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Нант
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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