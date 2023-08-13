Второй тайм в Клермон-Ферране!

В перерыве в составе "Монако" произошла замена: вместо Мохамеда Камара на поел вышел Элио Матазо.

Чам от углового флага навесил к ближней штанге. Аллевина сыграл на подборе и откатил мяч на Зеффана, который с двадцати шести метров пробил в левую штангу.

Гоналон у центрального круга в столкновении с соперником снова получил травму. Медики на поле.

Чам от углового флага навесил к воротам, где на выходе уверенно сыграл Кён, выбив мяч за пределы штрафной площади.

Киэ убежал один на один с голкипером, но не смог переиграть Кёна. После этого арбитры указали, что Грежон начинал свой путь, находясь в офсайде.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! БЕН-ЙЕДДЕР!!! Фофана слева вошёл в штрафную площадь и низом пробил в ближнюю штангу. На добивание первым подоспел Бен-Йеддер, который и вколотил мяч в сетку.

Бен-Йеддер слишком сильно сделал пас направо на ход Скардовелли.

Кён поймал мяч после навеса от Алеввины слева к воротам.

Камара в центре обыгрался с Фофана, но с двадцати трёх метров пробил в соперника.

Минамино справа из пределов штрафной площади с острого угла пробил по воротам. Диао мяч поймал.

Справа прошла отличная передача на Киэ в центр. Грежон с линии штрафной площади пробил несильно, и Кён сумел остановить мяч руками.

Камара на чужой половине поля грубо врезал по ногам сопернику и получил жёлтую карточку.

Медики оказывают помощь Фофана, который неудачно столкнулся с соперником.

Бен-Йеддер у чужой штрафной площади наткнулся на соперника и при падении сыграл рукой.

Минамино по центру решил в одиночку прорваться к воротам, но трёх соперников не прошёл.

30' Головин от угловог8о флага навесил к линии вратарской площади. Мяч вынесен на Фофана, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.

29' Кайо слева получил мяч в штрафную площади и прострелил к воротам, Хозяева сумели выбить сферу за пределы поля.

28' Арбитр потребовал заменить мяч. Прежний снаряд не выдержал напряжения встречи и "сдулся".

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

СКАРДОВЕЛЛИ!!! Минамино слева прорвался в штрафную площадь и выкатил мяч к воротам на Скардовелли, которому оставалось с метра не промахнуться.

25' Киэ у чужой штрафной площади ударил по ногам Магассу.

24' Ещё в этой паузе медики оказывают помощь и Гоналону. Капитану "Клермона" на колено накладывают повязку.

23' К Сейду побежали медики. Снова небольшая пауза в матче.

22' Магасса у чужой штрафной площади грубо сыграл против Сейду и получил жёлтую карточку.

20' Заброс Скардовелли по центру на ход Бен-Йеддеру получился слишком сильным. Первым у мяча у линии штрафной площади оказался Диао.

19' "Клермон" вовсе не собирается и дальше отсиживаться в обороне. Хозяева при перехвате мяча уверенно переходят на чужую половину поля.

18' Чам слева отправил к воротам Пельмара. Анди проскочил соперника и вышел один на один с голкипером, но переиграть Кёна не смог.

16' Фофана немного сильно сделал скидку в штрафную площадь на Минамино. Японец с трудом дотянулся до мяча и смог его направить только в Диао.

15' "Монако" большими силами отправился на чужую половину поля.

14' Гоналон у центрального круга сбил Минамино и сам в эпизоде получил травму. Медики вышли на поле.

12' Кайо справа со штрафного навесил точно в руки Диао.

11' Скардовелли справа сместился к центру и с линии штрафной площади низом пробил в ближнюю штангу. Диао сумел немного задеть мяч.

10' Головин от углового флага навесил к линии штрафной площади, где Кайо верху не позволил сыграть Чам.

9' Скардовелли справа навесил в штрафную площадь. Ветеска играл на перехвате и едва не направил мяч в верхний угол собственных ворот.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ВЕТЕСКА!!! Чам от углового флага навесил на Ветеску, который головой с одиннадцатиметровой отметки пробил по центру ворот. Кён пытался поймать мяч, но сфера от перчаток предательски полетела под перекладину.

7' Аллевина слева прорвался в штрафную площадь, где его прострел в центр заблокировал Матсима.

6' Первые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом хозяев. "Клермон" больше времени проводит на чужой половине поля и старается разнообразно атаковать.

5' Кён уверенно сыграл на выходе, забрав мяч в ногах у Киэ, справа откликнувшегося на длинный заброс вперёд от партнёра.

4' Головин у левой бровки опередил Сейду, но его передача верхом к штрафной площади на Бен-Йеддера точной не получилась.

3' Зеффан справа прошёл вперёд и с острого угла пробил по воротам. Мяч попал в сетку с внешней стороны.

2' "Клермон" играет в тёмно-красных футболках и тёмно-синих трусах, "Монако" - в бело-синей форме.