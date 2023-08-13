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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Клермон
1:2
Второй тайм: 49'
Монако
0'
1:0
7' Гол
Ветеска Матеуш
21' Желтая карточка
Магасса Сунгуту
1:1
26' Гол
Скардовелли Вандерсон
35' Желтая карточка
Камара Мохамед
1:2
43' Гол
Бен-Йеддер Виссам

Ход матча

7'
Ветеска Матеуш
(Чам Мухаммед)
1:0
21'
 
Магасса Сунгуту
26'
1:1
Скардовелли Вандерсон
(Минамино Такуми)
35'
 
Камара Мохамед
43'
1:2
Бен-Йеддер Виссам
46'
 
Матазо Элио
Камара Мохамед

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 123
Клермон 4.9% (6)
X 10.6% (13)
Монако 84.6% (104)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Монако
9.00
4.50
1.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
17
Пельмар
Анди
2
Зеффан
Мехди
3
Вивальдо
Боргес
до
Сантос
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
11
Аллевина
Джим
95
Киэ
Грежон
16
Кён
Филипп
34
Матсима
Крислен
3
Марипан
Гильермо
88
Магасса
Сунгуту
2
Скардовелли
Вандерсон
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
12
Кайо
Энрике
18
Минамино
Такуми
10
Бен-Йеддер
Виссам
17
Головин
Александр
Клермон
3-4-2-1
Монако
3-4-3

История личных встреч

Клермон
Монако

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л2
4:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.4

Среднее время на гол

180
225

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

73
101

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ветеска Матеуш 1 1
Чам Мухаммед 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скардовелли Вандерсон 1 1
Бен-Йеддер Виссам 1 1
Минамино Такуми 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Мохамед VII 1 0
Магасса Сунгуту 1 0

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0
Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0
Монако
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3
Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Нант
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гавр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Монпелье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Тулуза
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Клермон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нант
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гавр
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монако
 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Монпелье
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Клермон
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Гавр
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Нант
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Монпелье
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Тулуза
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
18.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1
Монако Бен-Йеддер Виссам 1
Брест Лала Кенни 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Ланс Самба Брис 1
Ницца Лаборд Гаэтан 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    48'
    Чам от углового флага навесил к ближней штанге. Аллевина сыграл на подборе и откатил мяч на Зеффана, который с двадцати шести метров пробил в левую штангу.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Монако" произошла замена: вместо Мохамеда Камара на поел вышел Элио Матазо.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Клермон-Ферране!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Клермон" - "Монако" - 1:2.
  • 45'
    Длинный заброс Ветески вперёд на Киэ сумел перехватить вверху Марипан.
  • Угловой
    45'
    Чам от углового флага навесил к воротам, где на выходе уверенно сыграл Кён, выбив мяч за пределы штрафной площади.
  • Травма, повреждение
    45'
    Гоналон у центрального круга в столкновении с соперником снова получил травму. Медики на поле.
  • 45'
    Кён поймал мяч после навеса от Алеввины слева к воротам.
  • Фол, нарушение
    45'
    Головин в центре поля нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    45'
    Чам в чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • 45'
    Бен-Йеддер слишком сильно сделал пас направо на ход Скардовелли.
  • Дополнительное время
    45'
    9 минут добавил Летексье в первом тайме.
  • 45'
    Марипан в центральном круге сбил Киэ.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:2!!!
    БЕН-ЙЕДДЕР!!! Фофана слева вошёл в штрафную площадь и низом пробил в ближнюю штангу. На добивание первым подоспел Бен-Йеддер, который и вколотил мяч в сетку.
  • Офсайд
    42'
    Киэ убежал один на один с голкипером, но не смог переиграть Кёна. После этого арбитры указали, что Грежон начинал свой путь, находясь в офсайде.
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    • 41'
      Минамино по центру решил в одиночку прорваться к воротам, но трёх соперников не прошёл.
    • Фол, нарушение
      40'
      Бен-Йеддер у чужой штрафной площади наткнулся на соперника и при падении сыграл рукой.
    • 39'
      Прострел Аллевина слева к воротам перехватил Марипан.
    • Травма, повреждение
      38'
      Медики оказывают помощь Фофана, который неудачно столкнулся с соперником.
    • Желтая карточка
      37'
      Камара на чужой половине поля грубо врезал по ногам сопернику и получил жёлтую карточку.
    • 36'
      Справа прошла отличная передача на Киэ в центр. Грежон с линии штрафной площади пробил несильно, и Кён сумел остановить мяч руками.
    • 35'
      Минамино справа из пределов штрафной площади с острого угла пробил по воротам. Диао мяч поймал.
    • 34'
      Камара в центре обыгрался с Фофана, но с двадцати трёх метров пробил в соперника.
    • Офсайд
      33'
      Вивальдо слева забежал в офсайд.
    • Фол, нарушение
      32'
      Марипан у центрального круга сбил Гастьена.
    • Угловой
      30'
      Головин от угловог8о флага навесил к линии вратарской площади. Мяч вынесен на Фофана, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • 29'
      Кайо слева получил мяч в штрафную площади и прострелил к воротам, Хозяева сумели выбить сферу за пределы поля.
    • 28'
      Арбитр потребовал заменить мяч. Прежний снаряд не выдержал напряжения встречи и "сдулся".
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      СКАРДОВЕЛЛИ!!! Минамино слева прорвался в штрафную площадь и выкатил мяч к воротам на Скардовелли, которому оставалось с метра не промахнуться.
    • Фол, нарушение
      25'
      Киэ у чужой штрафной площади ударил по ногам Магассу.
    • Травма, повреждение
      24'
      Ещё в этой паузе медики оказывают помощь и Гоналону. Капитану "Клермона" на колено накладывают повязку.
    • Травма, повреждение
      23'
      К Сейду побежали медики. Снова небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      22'
      Магасса у чужой штрафной площади грубо сыграл против Сейду и получил жёлтую карточку.
    • 20'
      Заброс Скардовелли по центру на ход Бен-Йеддеру получился слишком сильным. Первым у мяча у линии штрафной площади оказался Диао.
    • 19'
      "Клермон" вовсе не собирается и дальше отсиживаться в обороне. Хозяева при перехвате мяча уверенно переходят на чужую половину поля.
    • Опасный момент
      18'
      Чам слева отправил к воротам Пельмара. Анди проскочил соперника и вышел один на один с голкипером, но переиграть Кёна не смог.
    • 16'
      Фофана немного сильно сделал скидку в штрафную площадь на Минамино. Японец с трудом дотянулся до мяча и смог его направить только в Диао.
    • 15'
      "Монако" большими силами отправился на чужую половину поля.
    • Травма, повреждение
      14'
      Гоналон у центрального круга сбил Минамино и сам в эпизоде получил травму. Медики вышли на поле.
    • 12'
      Кайо справа со штрафного навесил точно в руки Диао.
    • Штанга
      11'
      Скардовелли справа сместился к центру и с линии штрафной площади низом пробил в ближнюю штангу. Диао сумел немного задеть мяч.
    • Угловой
      10'
      Головин от углового флага навесил к линии штрафной площади, где Кайо верху не позволил сыграть Чам.
    • 9'
      Скардовелли справа навесил в штрафную площадь. Ветеска играл на перехвате и едва не направил мяч в верхний угол собственных ворот.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ВЕТЕСКА!!! Чам от углового флага навесил на Ветеску, который головой с одиннадцатиметровой отметки пробил по центру ворот. Кён пытался поймать мяч, но сфера от перчаток предательски полетела под перекладину.
    • 7'
      Аллевина слева прорвался в штрафную площадь, где его прострел в центр заблокировал Матсима.
    • 6'
      Первые минуты встречи проходят с небольшим преимуществом хозяев. "Клермон" больше времени проводит на чужой половине поля и старается разнообразно атаковать.
    • 5'
      Кён уверенно сыграл на выходе, забрав мяч в ногах у Киэ, справа откликнувшегося на длинный заброс вперёд от партнёра.
    • 4'
      Головин у левой бровки опередил Сейду, но его передача верхом к штрафной площади на Бен-Йеддера точной не получилась.
    • 3'
      Зеффан справа прошёл вперёд и с острого угла пробил по воротам. Мяч попал в сетку с внешней стороны.
    • 2'
      "Клермон" играет в тёмно-красных футболках и тёмно-синих трусах, "Монако" - в бело-синей форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Габриэль Монтпье"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клермон 1:2 Монако

    Исход игры
    Клермон
    4.9% (6)
    Ничья
    10.6% (13)
    Монако
    84.6% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.94% (83)
    Меньше
    29.06% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    76.92% (90)
    Нет
    23.08% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    52% (64)
    0:2 Монако
    9.8% (12)
    0:1 Монако
    9.8% (12)
    1:1 Ничья
    8.1% (10)
    1:3 Монако
    7.3% (9)
    2:1 Клермон
    2.4% (3)
    0:3 Монако
    2.4% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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