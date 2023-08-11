Тур: 1. Стадион: Габриэль Монтпье. Главный судья: Летексье Франсуа
История личных встреч
Клермон
Монако
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.4
Среднее время на гол
180
225
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.8
1.5
Среднее время на гол
50
60
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
73
101
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0
Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0
Монако
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3
Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1
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|Команда
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Прогнозы на матч Клермон - Монако
Исход игры
Клермон
1.9% (1)
Ничья
7.5% (4)
Монако
90.6% (48)
Тотал 2.5
Больше
73.08% (38)
Меньше
26.92% (14)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
1:2 Монако
52.8% (28)
0:1 Монако
13.2% (7)
1:3 Монако
9.4% (5)
0:2 Монако
7.5% (4)
0:3 Монако
5.7% (3)
1:1 Ничья
5.7% (3)
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