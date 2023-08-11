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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Клермон
 
Позже
Монако
Прогнозы 53
Клермон 1.9% (1)
X 7.5% (4)
Монако 90.6% (48)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Монако
3.40
3.90
2.08
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Клермон
Монако

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
1:1
Л1
4:0
Л1
1:3
Л2
4:0
Л2
0:1
Л2
1:0
Л2
0:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.4

Среднее время на гол

180
225

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.8
1.5

Среднее время на гол

50
60

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

73
101

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Клермон - Гавр 1:0 Клермон - Труа 1:0 Клермон - Монпелье 1:1 Сент-Этьен - Клермон 2:0
Клермон - Орлеан 1:0 ПСЖ - Клермон 2:3 Клермон - Лорьян 2:0 Брест - Клермон 2:1 Клермон - Лион 2:1 Осер - Клермон 1:1 Клермон - Реймс 1:0 Ницца - Клермон 1:2 Клермон - Анже 2:1 Труа - Клермон 0:2 Клермон - Аяччо 2:1 Монпелье - Клермон 2:1 Клермон - Ланс 0:4 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Ренн - Клермон 2:0
Монако
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бавария - Монако 4:2 Арсенал - Монако 1:1 Дженоа - Монако 1:0 Болонья - Монако 2:3
Лидс - Монако 0:2 Бетис - Монако 1:3 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Монако - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Монако - Тулуза 1:2 Ренн - Монако 2:0 Лион - Монако 3:1 Монако - Лилль 0:0 Анже - Монако 1:2 Монако - Монпелье 0:4 Ланс - Монако 3:0 Монако - Лорьян 3:1 Нант - Монако 2:2 Монако - Страсбург 4:3 Аяччо - Монако 0:2 Монако - Реймс 0:1
Команда И В Н П Г О
1.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Текстовая онлайн трансляция матча Клермон - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2023, осталось 2 дня 7 часов 52 минуты.

    Главный судья: Летексье Франсуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Клермон 1.9% (1)
    X 7.5% (4)
    Монако 90.6% (48)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Монако
    3.40
    3.90
    2.08
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клермон - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Клермон - Монако

    Исход игры
    Клермон
    1.9% (1)
    Ничья
    7.5% (4)
    Монако
    90.6% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.08% (38)
    Меньше
    26.92% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    52.8% (28)
    0:1 Монако
    13.2% (7)
    1:3 Монако
    9.4% (5)
    0:2 Монако
    7.5% (4)
    0:3 Монако
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
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