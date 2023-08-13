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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ренн
1:1
Перерыв
Мец
0'
1:0
20' Гол
Мюинга Арно
1:1
21' Гол
Мазиз Юссеф
45' Желтая карточка
Куао Коффи

Ход матча

20'
Мюинга Арно
1:0
21'
1:1
Мазиз Юссеф
(Микаутадзе Жорж)
45'
 
Куао Коффи

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогнозы 115
Ренн 91.3% (105)
X 7.8% (9)
Мец 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Мец
1.85
3.05
6.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
16
Белосьян
Женуэль
23
Омари
Вармед
22
Ассиньон
Лоренс
5
Теате
Артур
28
Ле
Фе
Энцо
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
10
Докю
Жереми
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
2
Колин
Максим
6
Н'Дорам
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
10
Мазиз
Юссеф
14
Сабали
Шейх
9
Микаутадзе
Жорж
Ренн
4-3-3
Мец
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Мец

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
6:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.57
0.6

Среднее время на гол

157
150

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
83

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюинга Арно 1 1
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 1 1
Микаутадзе Жорж 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1
Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1
Мец
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3
Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1 Кевийи - Мец 1:2 Мец - Гавр 1:1 Анси - Мец 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Тулуза
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Мец
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Монпелье
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Ренн
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гавр
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Нант
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Монпелье
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Ренн
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мец
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Тулуза
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Мец
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Гавр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Монпелье Адамс Акор 2
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1 (1)
Клермон Чам Мухаммед 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Монпелье Жюльен Кристофер 1
Ланс Самба Брис 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Мец: 29%.
  • 49'
    Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Судья сигнализирует, что Докю Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
  • 48'
    Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 48'
    Куао Коффи получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Канде Фали успешно блокирует удар.
  • 48'
    Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 47'
    Судья сигнализирует, что Колин Максим из команды Мец поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
  • 46'
    Судья сигнализирует, что Куао Коффи из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
  • 46'
    Теате Артур успешно блокирует удар.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Колин Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 72%, Мец: 28%.
    • 44'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 43'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 43'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 43'
      Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 42'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Мазиз Юссеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 70%, Мец: 30%.
    • 40'
      Ренн контролирует мяч.
    • 40'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Сантамария Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 36'
      Куао Коффи из команды Мец в офсайде
    • 35'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 71%, Мец: 29%.
    • 35'
      Шанс! Канде Фали из команды Мец пробил головой, но мимо
    • 34'
      Мазиз Юссеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 77%, Мец: 23%.
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Мюинга Арно из команды Ренн в офсайде
    • 28'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Сантамария Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Мазиз Юссеф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 26'
      Контроль мяча: Ренн: 75%, Мец: 25%.
    • 25'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 22'
      Мец пытается что-то создать.
    • 21'
      Микаутадзе Жорж сделал результативную передачу.
    • 21'
      ГОООООЛ - Мазиз Юссеф Мец забивает ударом головой
    • 20'
      Микаутадзе Жорж из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 74%, Мец: 26%.
    • 20'
      Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает ударом с правой ноги!
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Сантамария Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Шейк Сабали из команды Мец в офсайде
    • 18'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 81%, Мец: 19%.
    • 14'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 14'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 13'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Ле Фе Энцо задерживает мяч рукой
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 11'
      Шанс! Теате Артур из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 11'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 10'
      Докю Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 76%, Мец: 24%.
    • 9'
      Мец контролирует мяч.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 8'
      Мец контролирует мяч.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 5'
      Шанс! Гуйри Амин из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 5'
      Докю Жереми из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 83%, Мец: 17%.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 4'
      Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Куао Коффи из команды Мец поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
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    Прогнозы 115
    Ренн 91.3% (105)
    X 7.8% (9)
    Мец 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Мец
    1.85
    3.05
    6.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ренн 1:1 Мец онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 1:1 Мец

    Исход игры
    Ренн
    91.3% (105)
    Ничья
    7.8% (9)
    Мец
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    33.9% (39)
    1:0 Ренн
    24.3% (28)
    2:0 Ренн
    21.7% (25)
    3:1 Ренн
    7% (8)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:0 Ренн
    1.7% (2)
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