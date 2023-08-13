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  4. Лига 1 2023-2024

Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Ренн
5:1
Конец матча
Мец
0'
1:0
20' Гол
Мюинга Арно
1:1
21' Гол
Мазиз Юссеф
45' Желтая карточка
Куао Коффи
46' Желтая карточка
Колин Максим
2:1
51' Гол
Гуйри Амин
3:1
67' Гол
Докю Жереми
4:1
87' Гол
Салах Ибрагим
5:1
90' Гол
Салах Ибрагим
90'+9

Ход матча

20'
Мюинга Арно
1:0
21'
1:1
Мазиз Юссеф
(Микаутадзе Жорж)
45'
 
Куао Коффи
46'
 
Колин Максим
51'
Гуйри Амин
(Буриго Бенжамен)
2:1
64'
 
Мбайе Малик
Мазиз Юссеф
67'
Докю Жереми
3:1
74'
Дуэ Дезире
Ле Фе Энцо
 
75'
Майер Ловро
Мюинга Арно
 
75'
Мелинг Биргер
Белосьян Женуэль
 
75'
 
Тетте Бенджамин
Камара Ламин
75'
 
Ло Абабакар
Куао Коффи
84'
Салах Ибрагим
Докю Жереми
 
85'
 
Жан Н'Гессан
Сабали Шейх
85'
 
Атта Артур
Жан-Жак Данле
87'
Салах Ибрагим
4:1
90'
Дуэ Гела
Ассиньон Лоренс
 
90'
Салах Ибрагим
5:1

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 13 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 706 Количество передач 288
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Ренн 91.3% (105)
X 7.8% (9)
Мец 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
16
Белосьян
Женуэль
23
Омари
Вармед
22
Ассиньон
Лоренс
5
Теате
Артур
28
Ле
Фе
Энцо
8
Сантамария
Батист
14
Буриго
Бенжамен
10
Докю
Жереми
9
Мюинга
Арно
19
Гуйри
Амин
16
Укиджа
Александр
39
Куао
Коффи
8
Траоре
Исмаэль
5
Канде
Фали
2
Колин
Максим
6
Н'Дорам
Кевин
27
Жан-Жак
Данле
18
Камара
Ламин
10
Мазиз
Юссеф
14
Сабали
Шейх
9
Микаутадзе
Жорж
Ренн
4-3-3
Мец
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Мец

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
28.6%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

Л1
6:1
Л1
0:3
Л1
1:3
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:0
Л1
0:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Среднее время на гол

45
63

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.57
0.6

Среднее время на гол

157
150

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

1.17
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

77
83

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Ибрагим 2 2
Гуйри Амин 1 1
Докю Жереми 1 1
Мюинга Арно 1 1
Буриго Бенжамен 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 1 1
Микаутадзе Жорж 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Колин Максим 1 0
Куао Коффи 1 0

Результаты матчей

Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Ренн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1 Брест - Ренн 0:1
Сен-Мало - Ренн 1:2 Ренн - Конкарно 1:1 Брест - Ренн 1:2 Ренн - Монако 2:0 Аяччо - Ренн 0:5 Ренн - Труа 4:0 Ницца - Ренн 2:1 Ренн - Анже 4:2 Монпелье - Ренн 1:0 Ренн - Реймс 3:0 Лион - Ренн 3:1 Ренн - Ланс 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Осер - Ренн 0:0 Ренн - Марсель 0:1 Нант - Ренн 0:1
Мец
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Херенвен - Мец 0:1 Амьен - Мец 0:0 Мец - Стандард 2:2 Труа - Мец 0:3
Мец - Сераинг 2:1 Мец - Расинг Люксембург 3:0 Мец - Бастия 3:2 Сошо - Мец 0:1 Генгам - Мец 1:1 Мец - Гренобль 1:0 Ньор - Мец 1:3 Мец - Париж 1:1 Сент-Этьен - Мец 1:3 Мец - Бордо 3:0 По - Мец 1:1 Мец - Лаваль 1:0 Мец - Сераинг 1:1 Кевийи - Мец 1:2 Мец - Гавр 1:1 Анси - Мец 0:3

Результаты матчей

Ренн
Мец

Точный счет

5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%

Точный счет

5:1
1 раз 100%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ренн
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Монако
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Тулуза
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
5.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Монпелье
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Гавр
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Нант
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Мец
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Монпелье
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Тулуза
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Гавр
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Адамс Акор 2
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Мец Колин Максим 1
Монпелье Жюльен Кристофер 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Ренн заслуженно побеждает в отличном матче
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Ренн: 71%, Мец: 29%.
  • 99'
    Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    Удар от ворот произведет Мец
  • 98'
    Дуэ Дезире оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 98'
    Ренн начинает контратаку
  • 98'
    Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 98'
    Мец пытается что-то создать.
  • 98'
    Команда Ренн довольна результатом к этому моменту.
  • 98'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)
  • 97'
    Ренн контролирует мяч.
  • 96'
    Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Контроль мяча: Ренн: 70%, Мец: 30%.
  • 94'
    Г О О О О О Л - Салах Ибрагим из команды Ренн легко справляется с задачей отправить мяч левой ногой в пустые ворота!
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    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Ренн: 71%, Мец: 29%.
    • 48'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Матч возобновлен
    • 48'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 48'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Куао Коффи получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Докю Жереми из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 48'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 48'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Колин Максим из команды Мец поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Куао Коффи из команды Мец поставил подножку. Пострадал Ле Фе Энцо
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Шейк Сабали из команды Мец поставил подножку. Пострадал Белосьян Женуэль
    • 46'
      Теате Артур успешно блокирует удар.
    • 46'
      Колин Максим нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Контроль мяча: Ренн: 72%, Мец: 28%.
    • 44'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 43'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 43'
      Канде Фали успешно блокирует удар.
    • 43'
      Сантамария Батист не смог попасть в створ ударом издали
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 42'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Мазиз Юссеф ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Ренн: 70%, Мец: 30%.
    • 40'
      Ренн контролирует мяч.
    • 40'
      Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Хорошую попытку сделал Сантамария Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 38'
      Сантамария Батист нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 38'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 36'
      Куао Коффи из команды Мец в офсайде
    • 35'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 35'
      Контроль мяча: Ренн: 71%, Мец: 29%.
    • 35'
      Канде Фали нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Мазиз Юссеф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Омари Вармед ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Мазиз Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Ренн: 77%, Мец: 23%.
    • 28'
      Хорошую попытку сделал Мазиз Юссеф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Траоре Исмаэль из команды Мец перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Мюинга Арно из команды Ренн в офсайде
    • 27'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Хорошую попытку сделал Сантамария Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Хорошую попытку сделал Мазиз Юссеф. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 26'
      Контроль мяча: Ренн: 75%, Мец: 25%.
    • 25'
      Мюинга Арно нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 22'
      Мец пытается что-то создать.
    • 21'
      Микаутадзе Жорж сделал результативную передачу.
    • 21'
      ГОООООЛ - Мазиз Юссеф Мец забивает ударом головой
    • 20'
      Микаутадзе Жорж из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Контроль мяча: Ренн: 74%, Мец: 26%.
    • 20'
      Г О О О О Л - Мюинга Арно забивает ударом с правой ноги!
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Сантамария Батист. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Шейк Сабали из команды Мец в офсайде
    • 18'
      Ле Фе Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Мец совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Ренн: 81%, Мец: 19%.
    • 14'
      Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
    • 14'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 13'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Ле Фе Энцо задерживает мяч рукой
    • 12'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Шанс! Теате Артур из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 11'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 11'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Буриго Бенжамен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 10'
      Докю Жереми оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 10'
      Контроль мяча: Ренн: 76%, Мец: 24%.
    • 9'
      Мец контролирует мяч.
    • 8'
      Мец контролирует мяч.
    • 8'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Камара Ламин
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 5'
      Шанс! Гуйри Амин из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 5'
      Контроль мяча: Ренн: 83%, Мец: 17%.
    • 5'
      Докю Жереми из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Мец
    • 4'
      Ле Фе Энцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 4'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 3'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Куао Коффи из команды Мец поставил подножку. Пострадал Докю Жереми
    • 2'
      Мец совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Ренн 91.3% (105)
    X 7.8% (9)
    Мец 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Ренн 5:1 Мец онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 5:1 Мец

    Исход игры
    Ренн
    91.3% (105)
    Ничья
    7.8% (9)
    Мец
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.9% (53)
    Меньше
    53.1% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    50.44% (57)
    Нет
    49.56% (56)
    Популярный счёт
    2:1 Ренн
    33.9% (39)
    1:0 Ренн
    24.3% (28)
    2:0 Ренн
    21.7% (25)
    3:1 Ренн
    7% (8)
    1:1 Ничья
    5.2% (6)
    3:0 Ренн
    1.7% (2)
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