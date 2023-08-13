Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Микаутадзе Жорж из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

90' Удар от ворот произведет Ренн

90' Матч возобновлен

90' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Г О О О О Л - Салах Ибрагим забивает ударом с правой ноги!

87' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Тактическая замена. Шейк Сабали уходит с поля и его заменяет Жан Н'Гессан

84' Ассиньон Лоренс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Мбайе Малик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

81' Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Майер Ловро навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Докю Жереми . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Сантамария Батист выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Мбайе Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Удар от ворот произведет Ренн

73' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Буриго Бенжамен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Белосьян Женуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Г О О О О Л - Докю Жереми забивает ударом с левой ноги!

67' Хорошую попытку сделал Гуйри Амин . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Мюинга Арно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Шейк Сабали из команды Мец в офсайде

63' Удар от ворот произведет Мец

63' Буриго Бенжамен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

63' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Хорошую попытку сделал Ле Фе Энцо . Удар в створ, но вратарь начеку

59' Теате Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Камара Ламин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Ренн

57' Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Мазиз Юссеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Мазиз Юссеф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Докю Жереми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Микаутадзе Жорж выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Белосьян Женуэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Белосьян Женуэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Колин Максим получил желтую карточку от судьи

46' Колин Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.