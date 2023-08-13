Тур: 1. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Брисар Жером
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Абакар
Силла
14
Прчич
Саньин
12
Мотиба
Лебо
17
Риу
Реми
22
Мата
Клинтон
24
Лепнан
Йоанн
18
Шерки
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Сеная МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
17 Риу РемиВратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Патуйе МатьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Лион
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
2.14
2.13
Среднее время на гол
42
42
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1
Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0
Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
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- — Вылет в Лигу 2
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|Ренн
|Салах Ибрагим
|2
|Монпелье
|Адамс Акор
|2
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|2
|Монако
|Скардовелли Вандерсон
|1 (1)
|Ланс
|Томассон Адриен
|1
|Лилль
|Сантос Тиаго
|1
|Нант
|Паллуа Николя
|1
|Мец
|Колин Максим
|1
|Монпелье
|Жюльен Кристофер
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Лион
Исход игры
Страсбург
7.4% (9)
Ничья
22.3% (27)
Лион
70.2% (85)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
1:2 Лион
47.9% (58)
1:1 Ничья
19.8% (24)
0:1 Лион
8.3% (10)
0:2 Лион
6.6% (8)
2:1 Страсбург
3.3% (4)
1:0 Страсбург
2.5% (3)
1:4 Лион
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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