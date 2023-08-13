Тур: 1. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Брисар Жером
0'
8' Желтая карточкаДукуре Исмаэль
45' Желтая карточкаТолиссо Корентен
45' Желтая карточкаБеллегард Жан-Рикнер
62' Желтая карточкаКумбеди Саэль
1:0
63' ГолБеллегард Жан-Рикнер
2:0
75' ГолМотиба Лебо
2:1
88' ГолТальяфико Николас
90'+7
Ход матча
45'
62'
63'
75'
88'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
2 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
3 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
308 Количество передач 573
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Абакар
Силла
14
Прчич
Саньин
12
Мотиба
Лебо
17
Риу
Реми
22
Мата
Клинтон
24
Лепнан
Йоанн
18
Шерки
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Мотиба ЛебоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Сеная МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
17 Риу РемиВратарь
-
22 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лепнан ЙоаннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шерки РайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Патуйе МатьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ДжеффиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блан Лоран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Лион
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
2.14
2.13
Среднее время на гол
42
42
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|1
|Мотиба Лебо
|1
|1
Лион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тальяфико Николас
|1
|1
|Какере Максанс
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Дукуре Исмаэль
|1
|0
Лион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толиссо Корентен
|1
|0
|Кумбеди Саэль
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1
Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0
Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1
Результаты матчей
Страсбург
Лион
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Лион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|Ренн
|Салах Ибрагим
|2
|Монпелье
|Адамс Акор
|2
|Брест
|Дель Кастильо Ромен
|2
|Монако
|Скардовелли Вандерсон
|1 (1)
|Ланс
|Томассон Адриен
|1
|Лилль
|Сантос Тиаго
|1
|Нант
|Паллуа Николя
|1
|Мец
|Колин Максим
|1
|Монпелье
|Жюльен Кристофер
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Лион
Исход игры
Страсбург
7.4% (9)
Ничья
22.3% (27)
Лион
70.2% (85)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
80% (92)
Нет
20% (23)
Популярный счёт
1:2 Лион
47.9% (58)
1:1 Ничья
19.8% (24)
0:1 Лион
8.3% (10)
0:2 Лион
6.6% (8)
2:1 Страсбург
3.3% (4)
1:0 Страсбург
2.5% (3)
1:4 Лион
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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