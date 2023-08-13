Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

52' Команда Лион имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Беллегард Жан-Рикнер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

50' Рефери не любит споров - именно за это Толиссо Корентен сейчас получил желтую

50' Прчич Саньин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Лион

50' Абакар Силла из команды Страсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Игрок из команды Страсбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Лион

46' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Страсбург

45' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Страсбург

44' Лепнан Йоанн из команды Лион наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Какере Максанс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Удар от ворот произведет Страсбург

41' Оооо... вот это был удар! Ляказетт Александр должен был забить с этой позиции.

41' ШТАНГА! Так было близко к голу - Ляказетт Александр нанес удар в каркас ворот!

41' Какере Максанс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновлен

39' Ох, нехорошо это выглядит. Какере Максанс получил травму и медбригада забирает его с поля.

38' Какере Максанс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Ньямси Жерзино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновится спорным мячом

34' Ох, нехорошо это выглядит. Толиссо Корентен получил травму и медбригада забирает его с поля.

34' Ох, нехорошо это выглядит. Эмега Эмануэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Эмега Эмануэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Толиссо Корентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Хорошую попытку сделал Шерки Райан . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Страсбург

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Хорошую попытку сделал Толиссо Корентен . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Тальяфико Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Ляказетт Александр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Лион

22' Матч возобновлен

20' Мата Клинтон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Лион

19' Беллегард Жан-Рикнер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

17' Деминге Джесси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

16' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Толиссо Корентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Лион

12' Лион идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

11' Удар от ворот произведет Лион

10' Удар от ворот произведет Страсбург

9' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Ляказетт Александр пробил со штрафного прямо в стенку

9' Матч возобновлен

8' Дукуре Исмаэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

7' Толиссо Корентен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Лепнан Йоанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Страсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Лион совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Риу Реми взял и забрал мяч на выходе

1' Лион совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Лион начинает с центра поля