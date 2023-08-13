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Франция: Лига 1
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Брисар Жером
Страсбург
2:1
Конец матча
Лион
0'
8' Желтая карточка
Дукуре Исмаэль
45' Желтая карточка
Толиссо Корентен
45' Желтая карточка
Беллегард Жан-Рикнер
62' Желтая карточка
Кумбеди Саэль
1:0
63' Гол
Беллегард Жан-Рикнер
2:0
75' Гол
Мотиба Лебо
2:1
88' Гол
Тальяфико Николас
90'+7

Ход матча

8'
Дукуре Исмаэль
 
21'
 
Кумбеди Саэль
Мата Клинтон
45'
 
Толиссо Корентен
45'
Беллегард Жан-Рикнер
 
62'
 
Кумбеди Саэль
63'
Беллегард Жан-Рикнер
1:0
68'
Сеная Марвин
Гильберт Фредерик
 
68'
Гамейро Кевин
Эмега Эмануэль
 
71'
 
Джеффиньо
Лепнан Йоанн
75'
Мотиба Лебо
(Беллегард Жан-Рикнер)
2:0
81'
Баква Дилан
Прчич Саньин
 
81'
Angelo Borges
Мотиба Лебо
 
85'
 
Сарр Амин
Ляказетт Александр
88'
2:1
Тальяфико Николас
(Какере Максанс)
90'
Сиссоко Ибраима
Беллегард Жан-Рикнер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 3 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 308 Количество передач 573
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Страсбург 7.4% (9)
X 22.3% (27)
Лион 70.2% (85)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Селс
Матц
29
Дукуре
Исмаэль
22
Ньямси
Жерзино
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
17
Беллегард
Жан-Рикнер
14
Прчич
Саньин
7
Деминге
Джесси
3
Делен
Тома
10
Эмега
Эмануэль
12
Мотиба
Лебо
17
Риу
Реми
22
Мата
Клинтон
55
Чалета-Цар
Дуе
2
Диоманде
Синали
3
Тальяфико
Николас
24
Лепнан
Йоанн
8
Толиссо
Корентен
26
Баркола
Бредли
6
Какере
Максанс
18
Шерки
Райан
10
Ляказетт
Александр
Страсбург
3-5-2
Лион
4-2-3-1

История личных встреч

Страсбург
Лион

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

20%
20%
60%
3 победы 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
3:0
Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
4:0
К
1:3
Л1
1:2

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

2.14
2.13

Среднее время на гол

42
42

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллегард Жан-Рикнер 1 1
Мотиба Лебо 1 1
Лион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тальяфико Николас 1 1
Какере Максанс 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Дукуре Исмаэль 1 0
Лион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толиссо Корентен 1 0
Кумбеди Саэль 1 0

Результаты матчей

Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Страсбург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лион
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Страсбург - Вердер 2:1 Фрайбург - Страсбург 2:2 Страсбург - Штурм 3:0 Бешикташ - Страсбург 2:1
Хоффенхайм - Страсбург 1:2 Лорьян - Страсбург 2:1 Страсбург - ПСЖ 1:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Ницца 2:0 Нант - Страсбург 0:2 Страсбург - Лион 1:2 Реймс - Страсбург 0:2 Страсбург - Аяччо 3:1 Ланс - Страсбург 2:1 Монако - Страсбург 4:3 Страсбург - Осер 2:0 Марсель - Страсбург 2:2 Страсбург - Брест 0:1 Клермон - Страсбург 1:1 Страсбург - Анже 2:1
Лион
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Кристал Пэлас - Лион 2:0 Сельта - Лион 1:0 РВДМ 47 - Лион 1:0 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0
Де Трефферс - Лион 1:2 Ницца - Лион 3:1 Лион - Реймс 3:0 Лион - Монако 3:1 Клермон - Лион 2:1 Лион - Монпелье 5:4 Страсбург - Лион 1:2 Лион - Марсель 1:2 Тулуза - Лион 1:2 Лион - Ренн 3:1 Нант - Лион 1:0 ПСЖ - Лион 0:1 Лион - Нант 1:1 Лилль - Лион 3:3 Лион - Лорьян 0:0 Лион - Гренобль 2:1

Результаты матчей

Страсбург
Лион

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Лион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Монако
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Тулуза
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Страсбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
6.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Монпелье
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Гавр
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Лион
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Нант
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Клермон
 1 0 0 1 2 - 4 0
18.
Мец
 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
Страсбург
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брест
 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Марсель
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Монпелье
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ПСЖ
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Ницца
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Лорьян
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Мец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Клермон
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1 1 0 0 4 - 2 3
2.
Тулуза
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Лилль
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Лорьян
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Гавр
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Клермон
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лион
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ланс
 1 0 0 1 2 - 3 0
17.
Реймс
 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Мец
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
Монако Бен-Йеддер Виссам 2
Ренн Салах Ибрагим 2
Монпелье Адамс Акор 2
Брест Дель Кастильо Ромен 2
Монако Скардовелли Вандерсон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланс Томассон Адриен 1
Лилль Сантос Тиаго 1
Нант Паллуа Николя 1
Мец Колин Максим 1
Монпелье Жюльен Кристофер 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Страсбург: 35%, Лион: 65%.
  • 97'
    Сеная Марвин из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Лион совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Хорошую попытку сделал Шерки Райан. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Лион пытается что-то создать.
  • 96'
    Удар от ворот произведет Страсбург
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Страсбург 7.4% (9)
    X 22.3% (27)
    Лион 70.2% (85)
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    Где смотреть матч Страсбург 2:1 Лион онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 2:1 Лион

    Исход игры
    Страсбург
    7.4% (9)
    Ничья
    22.3% (27)
    Лион
    70.2% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.87% (70)
    Меньше
    39.13% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (92)
    Нет
    20% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Лион
    47.9% (58)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    0:1 Лион
    8.3% (10)
    0:2 Лион
    6.6% (8)
    2:1 Страсбург
    3.3% (4)
    1:0 Страсбург
    2.5% (3)
    1:4 Лион
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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