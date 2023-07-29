0:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
33'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
192 Количество передач 181
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
16
Zihao
Yang
38
Мерида
Фран
31
Yinong
Tian
30
Qiuming
Wang
36
Hao
Guo
10
Фарлей
Роса
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Zihao YangЗащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
-
19 Feiya ChangЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ба ДуньНападающий
-
24 Taoyu Piao
-
11 Weijun Xie
-
17 Xuelong Sun
-
40 Yan Shi
-
-
5 Yang Yu1
-
Главный тренер: Ю Генвей
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
21 Qi CuiЗащитник
-
26 Йи ТенгЗащитник
- Защитник
-
24 Zhiyu YanЗащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Цуль ПетерПолузащитник
-
29 Тан ЛонгНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
38 Ning Lu
-
36 Chao Fan
-
-
28 Zhifeng Wang
-
-
7 Yun Liu
-
15 Yuda Tian
-
-
-
32 Лукич Ненад
-
17 Hong Li
-
Главный тренер: Yang Chen
История личных встреч
Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
46.2%
13 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед
29 матчей
31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед
Первый тайм
24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
20
Голов в среднем за матч
1.63
1.54
Среднее время на гол
55
58
Всего голов
19
25
Голов в среднем за матч
1.46
1.56
Среднее время на гол
61
57
Всего голов
45
45
Голов в среднем за матч
1.55
1.55
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
58
58
Бомбардиры внутри турнира
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фарлей Роса
|5
|0.26
|Ба Дунь
|4
|0.21
|Qiuming Wang
|4
|0.21
|Берич Роберт
|4
|0.21
|Weijun Xie
|4
|0.21
|Мерида Фран
|1 (1)
|0.05
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
|Yingjie Zhao
|0
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|13 (1)
|0.68
|Тан Лонг
|7
|0.37
|Сержиньо Солер
|3
|0.16
|Jinxian Wang
|2
|0.11
|Цуль Петер
|2
|0.11
|Chengjian Liao
|2
|0.11
|Окоре Жорес
|1
|0.05
|Yongjing Cao
|1
|0.05
|Чанчэн Чэн
|1
|0.05
|Zhiyu Yan
|1
|0.05
|Yufeng Zhang
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
Карточки
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|5
|1
|Берич Роберт
|4
|0
|Давид Андухар
|4
|0
|Мерида Фран
|3
|0
|Jiamin Xu
|3
|0
|Yuanjie Su
|3
|0
|Weijun Xie
|3
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Pengfei Han
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Feiya Chang
|1
|0
|Qiuming Wang
|1
|0
|Yinong Tian
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тан Лонг
|3
|0
|Цуль Петер
|3
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Окоре Жорес
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Yake Wu
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Sabit Abdusalam
|2
|0
|Abduhamit Abdugheni
|2
|0
|Yufeng Zhang
|2
|0
|Zhiyu Yan
|2
|0
|Чанчэн Чэн
|1
|0
|Jinxian Wang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
8
7
Тянцзинь Тэда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
7
14
Тянцзинь Тэда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Чанчунь Ятай
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
15
21
Голы по времени матча
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
4
29%
6
43%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
1
8%
5
33%
76-90
Забито
8
16
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
38%
4
25%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
1
13%
3
19%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
11%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
1
6%
76-90
Забито
22
30
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
5
23%
9
30%
76-90
Пропущено
22
31
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
18%
8
26%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
4
18%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2
Результаты матчей
Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай
Точный счет
1:1
3 раза 33%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
7 раз 39%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
54
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
153
612
99
315
513
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|4
|1
|37 - 14
|46
|2.
|0:2
|19
|10
|5
|4
|20 - 16
|35
|3.
|1:2
|19
|9
|6
|4
|31 - 21
|33
|4.
|0:0
|19
|6
|12
|1
|25 - 19
|30
|5.
|18
|7
|8
|3
|28 - 17
|29
|6.
|18
|7
|7
|4
|32 - 23
|28
|7.
|2:1
|19
|8
|4
|7
|29 - 26
|28
|8.
|18
|6
|9
|3
|28 - 20
|27
|9.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|31 - 30
|27
|10.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|23 - 30
|24
|11.
|2:1
|19
|5
|4
|10
|27 - 33
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|13.
|18
|4
|4
|10
|22 - 24
|16
|14.
|1:2
|19
|2
|8
|9
|15 - 26
|14
|15.
|19
|3
|3
|13
|19 - 51
|12
|16.
|1:2
|19
|1
|9
|9
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|10 - 8
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|6.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|7.
|2:1
|9
|5
|0
|4
|14 - 11
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|11.
|2:1
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|12.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|16.
|1:2
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 4
|26
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|1:2
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|11.
|2:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 20
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|1:2
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|15.
|9
|0
|2
|7
|7 - 15
|2
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 30
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|12 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6