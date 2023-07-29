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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Peng Gao
Тянцзинь Тэда
0:0
Второй тайм: 62'
Чанчунь Ятай
0'
33' Желтая карточка
Pengfei Han

Ход матча

9'
Weijun Xie
Hao Guo
 
33'
Pengfei Han
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 192 Количество передач 181
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Чанчунь Ятай
3.05
3.55
3.85
Все Коэффициенты
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
4
Fan
Yang1
16
Zihao
Yang
38
Мерида
Фран
31
Yinong
Tian
30
Qiuming
Wang
36
Hao
Guo
10
Фарлей
Роса
9
Берич
Роберт
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
19
Chengjian
Liao
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
8
Jinxian
Wang
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1
Чанчунь Ятай
4-3-3

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
46.2%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед

29 матчей

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:3
С
2:2
С
1:4
С
0:0
К
5:1
С
3:3
С
0:1
С
1:5
С
1:1
С
4:0
С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:2
С
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.63
1.54

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.46
1.56

Среднее время на гол

61
57

Всего голов

45
45

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
58

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.26
Ба Дунь 4 0.21
Qiuming Wang 4 0.21
Берич Роберт 4 0.21
Weijun Xie 4 0.21
Мерида Фран 1 (1) 0.05
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 13 (1) 0.68
Тан Лонг 7 0.37
Сержиньо Солер 3 0.16
Jinxian Wang 2 0.11
Цуль Петер 2 0.11
Chengjian Liao 2 0.11
Окоре Жорес 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Чанчэн Чэн 1 0.05
Zhiyu Yan 1 0.05
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Берич Роберт 4 0
Давид Андухар 4 0
Мерида Фран 3 0
Jiamin Xu 3 0
Yuanjie Su 3 0
Weijun Xie 3 0
Hao Guo 2 0
Pengfei Han 2 0
Fan Yang1 0 1
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Лонг 3 0
Цуль Петер 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Sabit Abdusalam 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Zhiyu Yan 2 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
7
Тянцзинь Тэда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

7
14
Тянцзинь Тэда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Чанчунь Ятай
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
4
29%
6
43%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
1
8%
5
33%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
3
38%
4
25%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
11%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
1
6%
76-90

Забито

22
30
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 3
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
5
23%
9
30%
76-90

Пропущено

22
31
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
18%
8
26%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
4
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай

Точный счет

1:1
3 раза 33%
3:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
7 раз 39%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
0
2 раза 11%
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
3
6
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
15
3
6
12
1.5
9
9
3
15
2.5
5
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 19 14 4 1 37 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 19 10 5 4 20 - 16 35
3.
Ченду Беттер Сити
 1:2 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 19 6 12 1 25 - 19 30
5.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 2:1 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 1:2 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 1:2 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шанхай СИПГ
 2:0 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 10 5 3 2 10 - 8 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Тянцзинь Тэда
 0:0 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 9 4 1 4 14 - 13 13
12.
Шицзячжуан
 2:1 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 1:2 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 10 8 2 0 19 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 1:2 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 2:1 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 1:2 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
16.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 12 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
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    Лучшие коэффициенты
    Тянцзинь Тэда
    Ничья
    Чанчунь Ятай
    3.05
    3.55
    3.85
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    Где смотреть матч Тянцзинь Тэда 0:0 Чанчунь Ятай онлайн

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