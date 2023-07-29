Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Матч возобновится спорным мячом

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хорошую попытку сделал Чанчэн Чэн . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Матч возобновлен

47' Fan Yang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Мин Тянь выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Матч возобновлен

42' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Weijun Xie выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Мерида Фран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Jiamin Xu взял и забрал мяч на выходе

36' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Pengfei Han получил желтую карточку от судьи

32' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Хорошую попытку сделал Берич Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

30' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Хорошую попытку сделал Берич Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Qiuming Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Чанчэн Чэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Qi Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Zhiyu Yan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Мерида Фран создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Pengfei Han не смог попасть в створ ударом издали

15' Цуль Петер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Матч возобновлен

14' Weijun Xie на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Чанчэн Чэн нанес удар головой, но Jiamin Xu спокойно отбил мяч.

12' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Тянцзинь Тэда совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Тянцзинь Тэда идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Цуль Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Йи Тенг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Фарлей Роса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Матч возобновлен

5' Hao Guo на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Окоре Жорес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Берич Роберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Fan Yang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Чанчунь Ятай совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фарлей Роса навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Qi Cui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.