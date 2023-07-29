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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Peng Gao
Тянцзинь Тэда
0:0
Конец матча
Чанчунь Ятай
0'
33' Желтая карточка
Pengfei Han
74' Желтая карточка
Мерида Фран
76' Желтая карточка
Sabit Abdusalam
89' Желтая карточка
Юань Миньчэн
90'+4

Ход матча

9'
Weijun Xie
Hao Guo
 
33'
Pengfei Han
 
64'
Ба Дунь
Берич Роберт
 
65'
 
Sabit Abdusalam
Yufeng Zhang
66'
 
Лукич Ненад
Чанчэн Чэн
66'
 
Yun Liu
Тан Лонг
74'
Мерида Фран
 
76'
 
Sabit Abdusalam
80'
Витанов Петар
Мерида Фран
 
81'
Jixuan Leng
Фарлей Роса
 
81'
Taoyu Piao
Qiuming Wang
 
84'
 
Abduhamit Abdugheni
Zhiyu Yan
84'
 
Юань Миньчэн
Йи Тенг
89'
 
Юань Миньчэн

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 371 Количество передач 356
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
6
Pengfei
Han
4
Fan
Yang1
16
Zihao
Yang
38
Мерида
Фран
31
Yinong
Tian
30
Qiuming
Wang
36
Hao
Guo
10
Фарлей
Роса
9
Берич
Роберт
23
Yake
Wu
21
Qi
Cui
26
Йи
Тенг
4
Окоре
Жорес
24
Zhiyu
Yan
20
Yufeng
Zhang
19
Chengjian
Liao
44
Цуль
Петер
29
Тан
Лонг
13
Чанчэн
Чэн
8
Jinxian
Wang
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1
Чанчунь Ятай
4-3-3

История личных встреч

Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
46.2%
13 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

50%
50%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед

29 матчей

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

Первый тайм

24.1%
37.9%
38%
7 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:1
С
2:3
С
2:2
С
1:4
С
0:0
К
5:1
С
3:3
С
0:1
С
1:5
С
1:1
С
4:0
С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:0
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:2
С
1:2
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

26
20

Голов в среднем за матч

1.63
1.54

Среднее время на гол

55
58

Всего голов

19
25

Голов в среднем за матч

1.46
1.56

Среднее время на гол

61
57

Всего голов

45
45

Голов в среднем за матч

1.55
1.55

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

58
58

Бомбардиры внутри турнира

Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фарлей Роса 5 0.26
Ба Дунь 4 0.21
Qiuming Wang 4 0.21
Берич Роберт 4 0.21
Weijun Xie 4 0.21
Мерида Фран 1 (1) 0.05
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0
Yingjie Zhao 0 0
Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 13 (1) 0.68
Тан Лонг 7 0.37
Сержиньо Солер 3 0.16
Jinxian Wang 2 0.11
Цуль Петер 2 0.11
Chengjian Liao 2 0.11
Окоре Жорес 1 0.05
Yongjing Cao 1 0.05
Чанчэн Чэн 1 0.05
Zhiyu Yan 1 0.05
Yufeng Zhang 0 0
Qi Cui 0 0
Hong Li 0 0

Карточки

Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 5 1
Мерида Фран 4 0
Берич Роберт 4 0
Давид Андухар 4 0
Jiamin Xu 3 0
Yuanjie Su 3 0
Weijun Xie 3 0
Hao Guo 2 0
Pengfei Han 2 0
Fan Yang1 0 1
Feiya Chang 1 0
Qiuming Wang 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0
Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Лонг 3 0
Цуль Петер 3 0
Sabit Abdusalam 3 0
Леонардо Родригес 2 0
Окоре Жорес 2 0
Йи Тенг 2 0
Yake Wu 2 0
Chengjian Liao 2 0
Abduhamit Abdugheni 2 0
Yufeng Zhang 2 0
Zhiyu Yan 2 0
Чанчэн Чэн 1 0
Jinxian Wang 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Чанчунь Ятай
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

8
7
Тянцзинь Тэда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

7
14
Тянцзинь Тэда
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Чанчунь Ятай
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

15
21

Голы по времени матча

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 12
3
21%
0
0%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
14%
4
29%
61-75
4
29%
6
43%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
23%
4
27%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
4
27%
61-75
1
8%
5
33%
76-90

Забито

8
16
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
3
38%
4
25%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
25%
1
6%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
11%
4
25%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
3
19%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
2
22%
2
13%
61-75
3
33%
1
6%
76-90

Забито

22
30
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
6
27%
4
13%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
3
10%
46-60
4
18%
5
17%
61-75
5
23%
9
30%
76-90

Пропущено

22
31
11 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 17
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 14
4
18%
8
26%
1-15
2
9%
2
6%
16-30
5
23%
4
13%
31-45
3
14%
5
16%
46-60
4
18%
6
19%
61-75
4
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Тянцзинь Тэда - Шэньчжэнь 3:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Тянцзинь Тэда 1:2 Тянцзинь Тэда - Циндао Чжуннэн 3:2 Вукси Вугу - Тянцзинь Тэда 0:2 Ченду Беттер Сити - Тянцзинь Тэда 0:0 Тянцзинь Тэда - Ухань Три Таунс 1:1 Далянь Ифан - Тянцзинь Тэда 0:1 Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Циндао Чжуннэн - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Шанхай Шеньхуа 1:1 Далянь Ифан - Чанчунь Ятай 0:0 Чанчунь Ятай - Чжэцзян Профессионал 2:2
Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Цзянье 3:1 Шаньдун Тайшань - Чанчунь Ятай 4:1 Нанкин Сити - Чанчунь Ятай 3:4 Чанчунь Ятай - Шэньчжэнь 4:1 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 4:3 Чанчунь Ятай - Шанхай СИПГ 0:3 Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2

Результаты матчей

Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
3:3
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:1
7 раз 37%
0:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:4
2 раза 11%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
0
3 раза 16%
2
3 раза 16%
3
3 раза 16%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
4
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Тянцзинь Тэда
Чанчунь Ятай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
6
1.5
5
4
3
7
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
2
7
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
15
4
6
13
1.5
9
10
3
16
2.5
5
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 19 14 4 1 40 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 19 10 5 4 20 - 19 35
3.
Ченду Беттер Сити
 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Тянцзинь Тэда
 19 6 12 1 25 - 19 30
5.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чжэцзян Профессионал
 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
9.
Чанчунь Ятай
 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шанхай СИПГ
 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 3 2 10 - 11 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Тянцзинь Тэда
 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
11.
Мэйчжоу Хакка
 9 4 1 4 14 - 13 13
12.
Шицзячжуан
 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 10 8 2 0 22 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
16.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 13 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Тянцзинь Тэда: 51%, Чанчунь Ятай: 49%.
  • 94'
    Ба Дунь навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Ба Дунь нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Витанов Петар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Лукич Ненад наказан за толчок Pengfei Han
  • 92'
    Цуль Петер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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