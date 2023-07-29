Тур: 19. Стадион: Rugao Olympic Sports Center. Главный судья: Yinhao Shen
1:2
Второй тайм: 62'
0'
0:1
22' ГолОвусу-Секьере Деабеас
1:1
45' ГолБалде Ромарио
1:2
45' ГолЛокадия Юрген
51' Желтая карточкаYang Liu II
52' Желтая карточкаKang Cao
55' Желтая карточкаShihao Piao
Ход матча
22'
45'
1:1
45'
1:2
51'
52'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
332 Количество передач 140
-
69 Владение мячом, % 31
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.83 Обе забьют — да
-
32
Qinghao
Xue
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
33 Song WangПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
34 Zhiyun ZhengНападающий
-
28 Hong GuiНападающий
-
-
-
30 Xiangbin Li
-
44 Ruan Yang
-
2 Lai Wei
-
36 Zhongyi Qiu
-
21 Jiahao Wang
-
3 Jie Wang
-
Главный тренер: Gabriel de la Torre
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
24 Youzu He
-
-
-
18 Xuchen Yao
-
13 Qinhan Sun
-
20 Xinyu Liu1
-
27 Fuyu Ma
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Шицзячжуан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|6
|0.32
|Балде Ромарио
|4
|0.21
|Морелатто Лукас
|1
|0.05
|Haoqian Zheng
|1
|0.05
|Song Wang
|1
|0.05
|Kang Cao
|1
|0.05
|Пуцлин Давид
|1
|0.05
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.37
|Овусу-Секьере Деабеас
|6
|0.32
|Oscar Taty Maritu
|5 (1)
|0.26
|Peng Wang III
|2
|0.11
|Шкорич Миле
|2
|0.11
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Ming Yang Yang
|4
|0
|Yeljan Shinar
|4
|0
|Кастильо Роман
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Kang Cao
|2
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Морелатто Лукас
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|5
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Honglue Zhao
|4
|0
|Peng Wang III
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Chuangyi Lin
|3
|0
|Shihao Piao
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Kaimu Zheng
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Локадия Юрген
|1
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Шицзячжуан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
6
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Шицзячжуан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
4
9
Наньтун Чжиюнь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Шицзячжуан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
9
Волевые поражения
10
15
Голы по времени матча
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
20%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
4
31%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
2
13%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
17%
4
36%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
27%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
4
29%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Пропущено
24
29
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
3
13%
4
14%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
4
17%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1
Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Шицзячжуан
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
7 раз 39%
1:0
5 раз 28%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
12 раз 67%
0
5 раз 28%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
71
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
144
117
612
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|19
|14
|4
|1
|37 - 14
|46
|2.
|0:2
|19
|10
|5
|4
|20 - 16
|35
|3.
|1:2
|19
|9
|6
|4
|31 - 21
|33
|4.
|0:0
|19
|6
|12
|1
|25 - 19
|30
|5.
|18
|7
|8
|3
|28 - 17
|29
|6.
|18
|7
|7
|4
|32 - 23
|28
|7.
|2:1
|19
|8
|4
|7
|29 - 26
|28
|8.
|18
|6
|9
|3
|28 - 20
|27
|9.
|0:0
|19
|7
|6
|6
|31 - 30
|27
|10.
|2:1
|19
|6
|6
|7
|23 - 30
|24
|11.
|2:1
|19
|5
|4
|10
|27 - 33
|19
|12.
|19
|4
|7
|8
|17 - 23
|19
|13.
|18
|4
|4
|10
|22 - 24
|16
|14.
|1:2
|19
|2
|8
|9
|15 - 26
|14
|15.
|19
|3
|3
|13
|19 - 51
|12
|16.
|1:2
|19
|1
|9
|9
|15 - 26
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|11
|6
|3
|2
|19 - 12
|21
|2.
|2:0
|9
|6
|2
|1
|18 - 10
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|22 - 10
|19
|4.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|10 - 8
|18
|5.
|7
|5
|2
|0
|16 - 4
|17
|6.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|15 - 12
|16
|7.
|2:1
|9
|5
|0
|4
|14 - 11
|15
|8.
|0:0
|9
|4
|3
|2
|17 - 15
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|15 - 9
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|11.
|2:1
|9
|4
|1
|4
|14 - 13
|13
|12.
|2:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|13.
|8
|2
|5
|1
|9 - 9
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|15.
|1:2
|10
|2
|4
|4
|9 - 15
|10
|16.
|1:2
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 4
|26
|2.
|0:2
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|4.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|10 - 7
|14
|5.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|15 - 15
|13
|6.
|1:2
|8
|3
|3
|2
|12 - 9
|12
|7.
|2:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 17
|12
|8.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|14 - 15
|12
|9.
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|10.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|11.
|2:1
|10
|1
|3
|6
|13 - 20
|6
|12.
|9
|1
|2
|6
|6 - 14
|5
|13.
|1:2
|9
|0
|4
|5
|6 - 11
|4
|14.
|1:2
|10
|0
|3
|7
|7 - 17
|3
|15.
|9
|0
|2
|7
|7 - 15
|2
|16.
|9
|0
|2
|7
|8 - 30
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|12 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6