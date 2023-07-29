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Китай: Суперлига
2023

Тур: 19. Стадион: . Главный судья: Yinhao Shen
Наньтун Чжиюнь
1:2
Второй тайм: 62'
Шицзячжуан
0'
0:1
22' Гол
Овусу-Секьере Деабеас
1:1
45' Гол
Балде Ромарио
1:2
45' Гол
Локадия Юрген
51' Желтая карточка
Yang Liu II
52' Желтая карточка
Kang Cao
55' Желтая карточка
Shihao Piao

Ход матча

22'
0:1
Овусу-Секьере Деабеас
(Chuangyi Lin)
45'
Балде Ромарио
(Морелатто Лукас)
1:1
45'
1:2
Локадия Юрген
(Chuangyi Lin)
51'
 
Yang Liu II
52'
Kang Cao
 
55'
 
Shihao Piao

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 332 Количество передач 140
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наньтун Чжиюнь
Ничья
Шицзячжуан
8.00
3.60
1.57
Все Коэффициенты
32
Qinghao
Xue
4
Yeljan
Shinar
15
Wei
Liu2
14
Брессан
Матеус
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
8
Морелатто
Лукас
25
Kang
Cao
11
Балде
Ромарио
29
Haoqian
Zheng
9
Кастильо
Роман
14
Puliang
Shao
15
Peng
Wang
III
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
3
Honglue
Zhao
10
Oscar
Taty
Maritu
8
Chuangyi
Lin
19
Жуков
Георгий
31
Овусу-Секьере
Деабеас
9
Локадия
Юрген
Наньтун Чжиюнь
4-4-2
Шицзячжуан
5-4-1

История личных встреч

Наньтун Чжиюнь
Шицзячжуан

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:1
ПЛК
2:2
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Наньтун Чжиюнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастильо Роман 6 0.32
Балде Ромарио 4 0.21
Морелатто Лукас 1 0.05
Haoqian Zheng 1 0.05
Song Wang 1 0.05
Kang Cao 1 0.05
Пуцлин Давид 1 0.05
Ming Yang Yang 0 0
Yeljan Shinar 0 0
Junmin Xu 0 0
Sheng Ma 0 0
Шицзячжуан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Локадия Юрген 7 (2) 0.37
Овусу-Секьере Деабеас 6 0.32
Oscar Taty Maritu 5 (1) 0.26
Peng Wang III 2 0.11
Шкорич Миле 2 0.11
Жуков Георгий 1 0.05
Chuangyi Lin 0 0
Honglue Zhao 0 0
Xiaotian Yang 0 0

Карточки

Наньтун Чжиюнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балде Ромарио 5 0
Брессан Матеус 5 0
Ming Yang Yang 4 0
Yeljan Shinar 4 0
Кастильо Роман 3 0
Xiangbin Li 3 0
Haoqian Zheng 3 0
Kang Cao 2 0
Junmin Xu 2 0
Морелатто Лукас 2 0
Xiaodong Shi 2 0
Sheng Ma 2 0
Hong Gui 1 0
Zilei Jiang 1 0
Wei Liu2 1 0
Шицзячжуан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yang Liu II 5 0
Yun Yang 3 1
Honglue Zhao 4 0
Peng Wang III 4 0
Жуков Георгий 2 1
Chuangyi Lin 3 0
Shihao Piao 3 0
Zihao Yan 1 1
Шкорич Миле 2 0
Puliang Shao 2 0
Kaimu Zheng 2 0
Oscar Taty Maritu 2 0
Qinhan Sun 2 0
Xuchen Yao 2 0
Локадия Юрген 1 0
Xiaotian Yang 1 0
Овусу-Секьере Деабеас 1 0
Fuyu Ma 1 0

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Шицзячжуан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
6
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Шицзячжуан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

4
9
Наньтун Чжиюнь
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Шицзячжуан
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
9

Волевые поражения

10
15

Голы по времени матча

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 11
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
4
31%
5
31%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
2
13%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
1
17%
4
36%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
27%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
4
31%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 4
1
7%
5
24%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
4
29%
4
19%
46-60
1
7%
2
10%
61-75
4
29%
5
24%
76-90

Пропущено

24
29
10 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 16
10 Пропускали первыми 10
16 Не пропускали 17
3
13%
4
14%
1-15
4
17%
3
10%
16-30
3
13%
6
21%
31-45
5
21%
5
17%
46-60
5
21%
5
17%
61-75
4
17%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1
Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2

Результаты матчей

Наньтун Чжиюнь
Шицзячжуан

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
7 раз 39%
1:0
5 раз 28%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
6 раз 33%
0:1
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
12 раз 67%
0
5 раз 28%
2
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Наньтун Чжиюнь
Шицзячжуан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
3
1
8
1.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
14
4
1
17
1.5
6
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 19 14 4 1 37 - 14 46
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 19 10 5 4 20 - 16 35
3.
Ченду Беттер Сити
 1:2 19 9 6 4 31 - 21 33
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 19 6 12 1 25 - 19 30
5.
Шаньдун Тайшань
 18 7 8 3 28 - 17 29
6.
Бэйцзин Гоань
 18 7 7 4 32 - 23 28
7.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 19 8 4 7 29 - 26 28
8.
Ухань Три Таунс
 18 6 9 3 28 - 20 27
9.
Чанчунь Ятай
 0:0 19 7 6 6 31 - 30 27
10.
Шицзячжуан
 2:1 19 6 6 7 23 - 30 24
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 19 5 4 10 27 - 33 19
12.
Хэнань Цзянье
 19 4 7 8 17 - 23 19
13.
Циндао Чжуннэн
 18 4 4 10 22 - 24 16
14.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 19 2 8 9 15 - 26 14
15.
Шэньчжэнь
 19 3 3 13 19 - 51 12
16.
Далянь Ифан
 1:2 19 1 9 9 15 - 26 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 1:2 11 6 3 2 19 - 12 21
2.
Шанхай СИПГ
 2:0 9 6 2 1 18 - 10 20
3.
Бэйцзин Гоань
 10 5 4 1 22 - 10 19
4.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 10 5 3 2 10 - 8 18
5.
Шаньдун Тайшань
 7 5 2 0 16 - 4 17
6.
Тянцзинь Тэда
 0:0 10 3 7 0 15 - 12 16
7.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 9 5 0 4 14 - 11 15
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 9 4 3 2 17 - 15 15
9.
Циндао Чжуннэн
 9 4 2 3 15 - 9 14
10.
Хэнань Цзянье
 10 3 5 2 11 - 9 14
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 9 4 1 4 14 - 13 13
12.
Шицзячжуан
 2:1 10 3 3 4 11 - 13 12
13.
Ухань Три Таунс
 8 2 5 1 9 - 9 11
14.
Шэньчжэнь
 10 3 1 6 11 - 21 10
15.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 10 2 4 4 9 - 15 10
16.
Далянь Ифан
 1:2 9 1 6 2 8 - 9 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 2:0 10 8 2 0 19 - 4 26
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:2 9 5 2 2 10 - 8 17
3.
Ухань Три Таунс
 10 4 4 2 19 - 11 16
4.
Тянцзинь Тэда
 0:0 9 3 5 1 10 - 7 14
5.
Чжэцзян Профессионал
 2:1 10 3 4 3 15 - 15 13
6.
Ченду Беттер Сити
 1:2 8 3 3 2 12 - 9 12
7.
Шицзячжуан
 2:1 9 3 3 3 12 - 17 12
8.
Чанчунь Ятай
 0:0 10 3 3 4 14 - 15 12
9.
Шаньдун Тайшань
 11 2 6 3 12 - 13 12
10.
Бэйцзин Гоань
 8 2 3 3 10 - 13 9
11.
Мэйчжоу Хакка
 2:1 10 1 3 6 13 - 20 6
12.
Хэнань Цзянье
 9 1 2 6 6 - 14 5
13.
Наньтун Чжиюнь
 1:2 9 0 4 5 6 - 11 4
14.
Далянь Ифан
 1:2 10 0 3 7 7 - 17 3
15.
Циндао Чжуннэн
 9 0 2 7 7 - 15 2
16.
Шэньчжэнь
 9 0 2 7 8 - 30 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 14 (5)
Шанхай СИПГ Лэй У 12 (4)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 10 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 9 (4)
Хэнань Цзянье Чович Неманья 9 (1)
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Топ нарушителей
Чжэцзян Профессионал Yu Dong 2 4
Циндао Чжуннэн Junshuai Liu 1 5
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 5
Шицзячжуан Yang Liu II 6
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Haoqian Zheng и попал в каркас ворот!
    • 57'
      Судья сигнализирует, что Yang Liu из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Haoqian Zheng
    • 57'
      Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Удар от ворот произведет Шицзячжуан
    • 56'
      Морелатто Лукас не смог попасть в створ ударом издали
    • 55'
      Kaimu Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Контроль мяча: Наньтун Чжиюнь: 68%, Шицзячжуан: 32%.
    • 55'
      Shihao Piao - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Shihao Piao из команды Шицзячжуан поставил подножку. Пострадал Балде Ромарио
    • 55'
      Kang Cao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rugao Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наньтун Чжиюнь
    Ничья
    Шицзячжуан
    8.00
    3.60
    1.57
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Наньтун Чжиюнь 1:2 Шицзячжуан онлайн

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    Наньтун Чжиюнь
    Шицзячжуан
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