Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Haoqian Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Haoqian Zheng и попал в каркас ворот!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Haoqian Zheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Г О О О О Л - Локадия Юрген забивает с правой ноги!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Балде Ромарио наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

44' Матч возобновлен

43' Haoqian Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Kaimu Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Лю Хуань создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Qinghao Xue взял и забрал мяч на выходе

41' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

38' Shihao Piao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Балде Ромарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

36' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

35' Ванг Сонг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Хорошую попытку сделал Морелатто Лукас . Удар в створ, но вратарь начеку

34' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

33' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

31' Kaimu Zheng нанес удар головой, но Qinghao Xue спокойно отбил мяч.

30' Chuangyi Lin создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Хорошую попытку сделал Овусу-Секьере Деабеас . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Жао Хонглуе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

27' Shihao Piao создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Yang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Yeljan Shinar выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Жао Хонглуе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Г О О О О Л - Овусу-Секьере Деабеас забивает с правой ноги!

22' Shihao Piao из команды Шицзячжуан своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

18' Qinghao Xue взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

16' Кастильо Роман оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

13' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

11' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

10' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Балде Ромарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Yang Liu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Chuangyi Lin навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Кастильо Роман пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру