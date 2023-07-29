Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

88' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Ruan Yang из команды Наньтун Чжиюнь своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

88' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

84' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Локадия Юрген навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Локадия Юрген пробует нанести удар издали, но Qinghao Xue держит все под контролем

83' Oscar Taty Maritu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Жао Хонглуе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

78' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

78' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Наньтун Чжиюнь

77' Жао Хонглуе получил желтую карточку от судьи

76' Хорошую попытку сделал Oscar Taty Maritu . Удар в створ, но вратарь начеку

76' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

75' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Матч возобновлен

74' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

73' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Haoqian Zheng уходит с поля и его заменяет Ruan Yang

72' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

70' Лю Хуань выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Шицзячжуан идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Кастильо Роман пробует нанести удар издали, но Puliang Shao держит все под контролем

68' Puliang Shao взял и забрал мяч на выходе

67' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Матч возобновлен

66' Peng Wang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Peng Wang выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Haoqian Zheng на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Шицзячжуан совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

58' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Haoqian Zheng и попал в каркас ворот!

57' Наньтун Чжиюнь совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

56' Морелатто Лукас не смог попасть в створ ударом издали

55' Kaimu Zheng выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Shihao Piao - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

55' Kang Cao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Овусу-Секьере Деабеас не смог попасть в створ ударом издали

52' Kang Cao - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Yang Liu получил желтую карточку от судьи

51' Шицзячжуан совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Qinghao Xue взял и забрал мяч на выходе

50' Жуков Георгий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

49' Удар от ворот произведет Шицзячжуан

49' Ванг Сонг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Haoqian Zheng создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Наньтун Чжиюнь идет вперед с потенциально опасной атакой.