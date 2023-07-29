Тур: 19. Стадион: Rugao Olympic Sports Center. Главный судья: Yinhao Shen
1:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолОвусу-Секьере Деабеас
1:1
45' ГолБалде Ромарио
1:2
45' ГолЛокадия Юрген
51' Желтая карточкаYang Liu II
52' Желтая карточкаKang Cao
55' Желтая карточкаShihao Piao
77' Желтая карточкаHonglue Zhao
90' Желтая карточкаЛокадия Юрген
90'+9
Ход матча
22'
45'
1:1
45'
1:2
51'
52'
55'
66'
77'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
9 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 6
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
580 Количество передач 278
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Qinghao
Xue
15
Wei
Liu2
19
Лю
Хуань
33
Song
Wang
25
Kang
Cao
14
Puliang
Shao
16
Kaimu
Zheng
30
Yang
Liu
II
17
Shihao
Piao
- Основной состав
-
32 Qinghao XueВратарь
- Защитник
-
15 Wei Liu2Защитник
- Защитник
-
19 Лю ХуаньЗащитник
-
33 Song WangПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Kang CaoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
16 Пуцлин ДавидПолузащитник
-
34 Zhiyun ZhengНападающий
-
28 Hong GuiНападающий
-
-
-
30 Xiangbin Li
-
44 Ruan Yang
-
2 Lai Wei
-
36 Zhongyi Qiu
-
21 Jiahao Wang
-
3 Jie Wang
-
Главный тренер: Gabriel de la Torre
- Основной состав
-
14 Puliang ShaoВратарь
- Защитник
-
16 Kaimu ZhengЗащитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
17 Shihao PiaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Feng HanВратарь
-
2 Peng LiЗащитник
-
21 Шкорич МилеЗащитник
-
6 Yun YangЗащитник
- Защитник
-
24 Youzu He
-
-
-
18 Xuchen Yao
-
13 Qinhan Sun
-
20 Xinyu Liu1
-
27 Fuyu Ma
-
Главный тренер: Junzhe Zhao
История личных встреч
Наньтун Чжиюнь
Шицзячжуан
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастильо Роман
|6
|0.32
|Балде Ромарио
|4
|0.21
|Морелатто Лукас
|1
|0.05
|Haoqian Zheng
|1
|0.05
|Song Wang
|1
|0.05
|Kang Cao
|1
|0.05
|Пуцлин Давид
|1
|0.05
|Ming Yang Yang
|0
|0
|Yeljan Shinar
|0
|0
|Junmin Xu
|0
|0
|Sheng Ma
|0
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Локадия Юрген
|7 (2)
|0.37
|Овусу-Секьере Деабеас
|6
|0.32
|Oscar Taty Maritu
|5 (1)
|0.26
|Peng Wang III
|2
|0.11
|Шкорич Миле
|2
|0.11
|Жуков Георгий
|1
|0.05
|Chuangyi Lin
|0
|0
|Honglue Zhao
|0
|0
|Xiaotian Yang
|0
|0
Карточки
Наньтун Чжиюнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балде Ромарио
|5
|0
|Брессан Матеус
|5
|0
|Ming Yang Yang
|4
|0
|Yeljan Shinar
|4
|0
|Кастильо Роман
|3
|0
|Kang Cao
|3
|0
|Xiangbin Li
|3
|0
|Haoqian Zheng
|3
|0
|Junmin Xu
|2
|0
|Морелатто Лукас
|2
|0
|Xiaodong Shi
|2
|0
|Sheng Ma
|2
|0
|Hong Gui
|1
|0
|Zilei Jiang
|1
|0
|Wei Liu2
|1
|0
Шицзячжуан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yang Liu II
|6
|0
|Honglue Zhao
|5
|0
|Yun Yang
|3
|1
|Peng Wang III
|4
|0
|Shihao Piao
|4
|0
|Жуков Георгий
|2
|1
|Chuangyi Lin
|3
|0
|Zihao Yan
|1
|1
|Шкорич Миле
|2
|0
|Локадия Юрген
|2
|0
|Puliang Shao
|2
|0
|Kaimu Zheng
|2
|0
|Oscar Taty Maritu
|2
|0
|Qinhan Sun
|2
|0
|Xuchen Yao
|2
|0
|Xiaotian Yang
|1
|0
|Овусу-Секьере Деабеас
|1
|0
|Fuyu Ma
|1
|0
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Шицзячжуан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
7
6
Наньтун Чжиюнь
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Шицзячжуан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
4
9
Наньтун Чжиюнь
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Шицзячжуан
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
11
15
Голы по времени матча
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
3
33%
3
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
3
18%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
4
27%
5
29%
29%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
2
13%
2
12%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
17%
4
36%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
11
13
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
27%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
4
31%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
3
23%
61-75
2
18%
4
31%
76-90
Забито
15
23
6 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
1
7%
5
22%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
4
27%
4
17%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
1
7%
2
9%
61-75
4
27%
5
22%
76-90
Пропущено
26
30
12 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 18
3
12%
4
13%
1-15
5
19%
3
10%
16-30
4
15%
7
23%
31-45
5
19%
5
17%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
4
15%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Наньтун Чжиюнь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Хэнань Цзянье - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 1:1 Наньтун Чжиюнь - Далянь Ифан 1:1
Тянцзинь Тэда - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Мэйчжоу Хакка 2:2 Шанхай Шеньхуа - Наньтун Чжиюнь 1:0 Хэйлунцзян Лава Спринг - Наньтун Чжиюнь 0:3 Шанхай СИПГ - Наньтун Чжиюнь 2:1 Наньтун Чжиюнь - Циндао Чжуннэн 1:0 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 0:5 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1
Шицзячжуан
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Шанхай СИПГ - Шицзячжуан 3:0 Шицзячжуан - Ченду Беттер Сити 2:1 Шицзячжуан - Тянцзинь Тэда 1:1 Циндао Чжуннэн - Шицзячжуан 1:1
Шицзячжуан - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 0:1 Циндао Яс Айленд - Шицзячжуан 2:1 Мэйчжоу Хакка - Шицзячжуан 2:3 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шицзячжуан - Ухань Три Таунс 2:1 Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1 Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шицзячжуан - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шицзячжуан 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2
Результаты матчей
Наньтун Чжиюнь
Шицзячжуан
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
7 раз 37%
1:0
5 раз 26%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
1:1
6 раз 32%
0:1
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 68%
0
5 раз 26%
2
1 раз 5%
1
8 раз 42%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Наньтун Чжиюнь
Шицзячжуан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
154
118
712
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|14 (5)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|13 (4)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|10 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|9 (4)
|Хэнань Цзянье
|Чович Неманья
|9 (1)
|Чжэцзян Профессионал
|Yu Dong
|2 4
|Циндао Чжуннэн
|Junshuai Liu
|1 5
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 5
|Шицзячжуан
|Yang Liu II
|6
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|6