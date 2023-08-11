Тур: 4. Стадион: Паркен. Главный судья: Jacob Karlsen
0:1
Второй тайм: 69'
Ход матча
9'
57'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Theo Sander
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Max Ejdum
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
ФК Копенгаген
Оденсе
35 матчей
82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
8.6%
11.4%
28 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
45 матчей
64.4%
20%
15.6%
29 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
62.2%
20%
17.8%
28 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
32
Голов в среднем за матч
2.52
1.45
Среднее время на гол
35
61
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.09
0.83
Среднее время на гол
82
108
Всего голов
82
51
Голов в среднем за матч
1.82
1.13
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
ФК Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|4 (3)
|1
|Бардгджи Руни
|2
|0.5
|Ларссон Джордан
|1
|0.25
|Дикс Кевин
|1
|0.25
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.25
|Фальк Расмус
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Mendes Elias2
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|2
|0.5
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.25
|Манне Аласана
|1
|0.25
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.25
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
ФК Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Хаяль Рами
|1
|0
|Кёлер Свен
|1
|0
Результаты матчей
ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
ФК Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
2
ФК Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Оденсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
2
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ФК Копенгаген - Спарта Прага 0:0 ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - ФК Копенгаген 2:3
Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1
Оденсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7
Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2
Результаты матчей
ФК Копенгаген
Оденсе
Точный счет
4:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
ФК Копенгаген
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|4 - 8
|2
|11.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|0:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|10.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|11.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|3
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Видовре
|Matti Olsen
|2
|Видовре
|Magnus Fredslund
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2