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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
ФК Копенгаген
0:1
Второй тайм: 69'
Оденсе
0'
9' Желтая карточка
Овюсу Лерой
0:1
57' Гол
Charly Horneman

Ход матча

9'
 
Овюсу Лерой
46'
Эльюнусси Мохамед
Бардгджи Руни
 
57'
0:1
Charly Horneman
(Хаяль Рами)
59'
Фальк Расмус
Классон Виктор
 
59'
Соренсен Кристиан
Бойлесен Николай
 
59'
Ларссон Джордан
Оскарссон Орри
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Копенгаген
Ничья
Оденсе
5.00
5.20
6.80
Все Коэффициенты
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
20
Бойлесен
Николай
9
Гонсалвеш
Диогу
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
30
Mendes
Elias2
1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
28
Tobias
Slotsager
4
Bjoern
Paulsen
2
Микельсон
Николас
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
10
Тонгья
Франко
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
ФК Копенгаген
4-3-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Копенгаген
Оденсе

35 матчей

82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
8.6%
11.4%
28 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

45 матчей

64.4%
20%
15.6%
29 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

62.2%
20%
17.8%
28 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СД
7:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:2
ТМС
2:2
СД
2:1
СД
2:3
СД
4:0
СД
0:1
СД
6:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
3:2
СД
0:1
К
4:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
5:0
СЛ
2:3
СЛ
2:0
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

58
32

Голов в среднем за матч

2.52
1.45

Среднее время на гол

35
61

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.09
0.83

Среднее время на гол

82
108

Всего голов

82
51

Голов в среднем за матч

1.82
1.13

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
42

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 4 (3) 1
Бардгджи Руни 2 0.5
Ларссон Джордан 1 0.25
Дикс Кевин 1 0.25
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.25
Фальк Расмус 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0
Mendes Elias2 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 2 0.5
Хаяль Рами 1 (1) 0.25
Манне Аласана 1 0.25
Буя Турай Мохамед 1 0.25
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Хаяль Рами 1 0
Кёлер Свен 1 0

Результаты матчей

ФК Копенгаген
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
ФК Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
2
ФК Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Оденсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ФК Копенгаген - Спарта Прага 0:0 ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - ФК Копенгаген 2:3
Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1
Оденсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7
Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2

Результаты матчей

ФК Копенгаген
Оденсе

Точный счет

4:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФК Копенгаген
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 3 3 0 0 10 - 3 9
2.
ФК Копенгаген
 0:1 4 3 0 1 9 - 4 9
3.
Оденсе
 1:0 4 2 1 1 6 - 5 7
4.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Митьюлланд
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Люнгбю
 3 1 1 1 7 - 5 4
7.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
8.
Брондбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 3 0 2 1 4 - 8 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
ФК Копенгаген
 0:1 2 1 0 1 4 - 1 3
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оденсе
 1:0 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
ФК Копенгаген
 0:1 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Нордшелланн
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Митьюлланд
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
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    Ничья
    Оденсе
    5.00
    5.20
    6.80
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