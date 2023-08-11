Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Рефери не любит споров - именно за это Андреас Альм сейчас получил желтую

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Овюсу Лерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Оденсе

47' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Бардгджи Руни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Микельсон Николас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Оденсе

42' Оооо... вот это был удар! Orri Oskarsson должен был забить с этой позиции.

42' О, нет. Из многообещающей позиции Orri Oskarsson из команды ФК Копенгаген наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

42' Бардгджи Руни создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

41' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Оденсе

40' Манне Аласана пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

38' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Удар от ворот произведет Оденсе

34' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Бардгджи Руни пробует нанести удар издали, но Мартин Хансен ловит мяч

34' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

32' Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Матч возобновлен

29' Хансен Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Удар от ворот произведет Оденсе

28' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Элиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Манне Аласана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Гонсалвеш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Гонсалвеш Диогу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Овюсу Лерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Клем Виллиам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Бойлесен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе

18' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Оденсе

16' Orri Oskarsson оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Гонсалвеш Диогу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

15' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

15' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Оденсе совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Хаяль Рами создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Кёлер Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Манне Аласана пробует нанести удар издали, но Камиль Грабара держит все под контролем

10' Тонгья Франко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Овюсу Лерой выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Овюсу Лерой получил желтую карточку от судьи

9' Бойлесен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Хаяль Рами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Tobias Slotsager на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Овюсу Лерой навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Хорошую попытку сделал Charly Horneman . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Charly Horneman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Оденсе

4' Гонсалвеш Диогу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Элиас из команды ФК Копенгаген получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Мартин Хансен все предвидел и спас команду!

3' ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.