Тур: 4. Стадион: Паркен. Главный судья: Jacob Karlsen
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаОвюсу Лерой
0:1
57' ГолCharly Horneman
74' Желтая карточкаMendes Elias2
1:1
77' ГолЛерагер Лукас
79' Желтая карточкаAndreas Alm
2:1
90' ГолMendes Elias2
90'+8
Ход матча
9'
57'
0:1
74'
77'
79'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
9 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Йелерт
Элиас
36
Клем
Виллиам
20
Овюсу
Лерой
22
Хаяль
Рами
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Theo Sander
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Max Ejdum
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
ФК Копенгаген
Оденсе
35 матчей
82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
8.6%
11.4%
28 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед
45 матчей
64.4%
20%
15.6%
29 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
62.2%
20%
17.8%
28 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
32
Голов в среднем за матч
2.52
1.45
Среднее время на гол
35
61
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.09
0.83
Среднее время на гол
82
108
Всего голов
82
51
Голов в среднем за матч
1.82
1.13
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
ФК Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|4 (3)
|1
|Бардгджи Руни
|2
|0.5
|Mendes Elias2
|1
|0.25
|Лерагер Лукас
|1
|0.25
|Ларссон Джордан
|1
|0.25
|Дикс Кевин
|1
|0.25
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.25
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Фальк Расмус
|0
|0
Оденсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадри Башким
|2
|0.5
|Хаяль Рами
|1 (1)
|0.25
|Манне Аласана
|1
|0.25
|Буя Турай Мохамед
|1
|0.25
|Charly Horneman
|1
|0.25
|Кёлер Свен
|0
|0
|Aske Adelgaard
|0
|0
Карточки
ФК Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Дикс Кевин
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Mendes Elias2
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Оденсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манне Аласана
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Хаяль Рами
|1
|0
|Кёлер Свен
|1
|0
|Andreas Alm
|1
|0
Результаты матчей
ФК Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
1
ФК Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
2
ФК Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Оденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
3
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ФК Копенгаген - Спарта Прага 0:0 ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - ФК Копенгаген 2:3
Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1
Оденсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7
Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2
Результаты матчей
ФК Копенгаген
Оденсе
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
ФК Копенгаген
Оденсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФК Копенгаген
|Гонсалвеш Диогу
|4 (2)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|4 (1)
|Брондбю
|Валлис Николай
|3
|Митьюлланд
|Гуэ-Сон Чо
|3
|Люнгбю
|Финнбогасон Альфред
|2 (1)
|Митьюлланд
|Гартенманн Стефан
|1 1
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Видовре
|Matti Olsen
|2
|Видовре
|Magnus Fredslund
|2
|Оденсе
|Манне Аласана
|2