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  4. Суперлига Дании 2023-2024

Дания: Суперлига Дании
2023-2024

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
ФК Копенгаген
2:1
Конец матча
Оденсе
0'
9' Желтая карточка
Овюсу Лерой
0:1
57' Гол
Charly Horneman
74' Желтая карточка
Mendes Elias2
1:1
77' Гол
Лерагер Лукас
79' Желтая карточка
Andreas Alm
2:1
90' Гол
Mendes Elias2
90'+8

Ход матча

9'
 
Овюсу Лерой
46'
Эльюнусси Мохамед
Бардгджи Руни
 
57'
0:1
Charly Horneman
(Хаяль Рами)
59'
Фальк Расмус
Классон Виктор
 
59'
Соренсен Кристиан
Бойлесен Николай
 
59'
Ларссон Джордан
Оскарссон Орри
 
72'
 
Markus Jensen
Charly Horneman
74'
Mendes Elias2
 
74'
Лерагер Лукас
Клем Виллиам
 
77'
 
Вяйсянен Саули
Тонгья Франко
77'
Лерагер Лукас
(Соренсен Кристиан I)
1:1
79'
 
Andreas Alm
87'
 
Aske Adelgaard
Овюсу Лерой
87'
 
Буя Турай Мохамед
Кадри Башким
90'
Mendes Elias2
(Гонсалвеш Диогу)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
20
Бойлесен
Николай
9
Гонсалвеш
Диогу
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
40
Бардгджи
Руни
18
Оскарссон
Орри
30
Mendes
Elias2
1
Хансен
Мартин
20
Овюсу
Лерой
28
Tobias
Slotsager
4
Bjoern
Paulsen
2
Микельсон
Николас
8
Манне
Аласана
6
Кёлер
Свен
10
Тонгья
Франко
22
Хаяль
Рами
21
Charly
Horneman
9
Кадри
Башким
ФК Копенгаген
4-3-3
Оденсе
4-2-3-1

История личных встреч

ФК Копенгаген
Оденсе

35 матчей

82.9%
17.1%
29 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.4%
25.7%
22.9%
18 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
8.6%
11.4%
28 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 8 побед

45 матчей

64.4%
20%
15.6%
29 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
18 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

62.2%
20%
17.8%
28 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

СД
7:0
СД
2:1
СД
2:0
СД
0:2
СД
1:1
СД
3:2
ТМС
2:2
СД
2:1
СД
2:3
СД
4:0
СД
0:1
СД
6:1
СД
0:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:3
СД
2:0
СД
0:1
СД
4:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
0:1
СД
3:2
СД
0:1
К
4:3
СД
2:1
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
1:1
СЛ
1:3
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
5:0
СЛ
2:3
СЛ
2:0
ТМС
2:1
СЛ
0:2
СЛ
1:1
СЛ
3:2
СЛ
2:1
СЛ
0:0
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

58
32

Голов в среднем за матч

2.52
1.45

Среднее время на гол

35
61

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.09
0.83

Среднее время на гол

82
108

Всего голов

82
51

Голов в среднем за матч

1.82
1.13

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
33
Больше 73%
Меньше 27%
12
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
11
Больше 24%
Меньше 76%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
3
Больше 7%
Меньше 93%
42

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

ФК Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 4 (3) 1
Бардгджи Руни 2 0.5
Mendes Elias2 1 0.25
Лерагер Лукас 1 0.25
Ларссон Джордан 1 0.25
Дикс Кевин 1 0.25
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.25
Соренсен Кристиан I 0 0
Фальк Расмус 0 0
Оденсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадри Башким 2 0.5
Хаяль Рами 1 (1) 0.25
Манне Аласана 1 0.25
Буя Турай Мохамед 1 0.25
Charly Horneman 1 0.25
Кёлер Свен 0 0
Aske Adelgaard 0 0

Карточки

ФК Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Дикс Кевин 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Mendes Elias2 1 0
Бардгджи Руни 1 0
Оденсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манне Аласана 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Овюсу Лерой 1 0
Хаяль Рами 1 0
Кёлер Свен 1 0
Andreas Alm 1 0

Результаты матчей

ФК Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Оденсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
1
ФК Копенгаген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Оденсе
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
2
ФК Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Оденсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
2
17%
2
33%
61-75
2
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Копенгаген
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ФК Копенгаген - Спарта Прага 0:0 ФК Копенгаген - Раннерс 4:0 ФК Копенгаген - Брейдаблик 6:3 Вайле - ФК Копенгаген 2:3
Брейдаблик - ФК Копенгаген 0:2 Люнгбю - ФК Копенгаген 1:2 Виктория Пльзень - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Шальке 04 2:0 ФК Копенгаген - Силькеборг 2:1 ФК Копенгаген - Раннерс 1:1 Виборг - ФК Копенгаген 1:2 ФК Копенгаген - АГФ Орхус 4:3 Ольборг - ФК Копенгаген 0:1 Брондбю - ФК Копенгаген 1:3 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 ФК Копенгаген - Нордшелланн 5:3 ФК Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - ФК Копенгаген 3:2 АГФ Орхус - ФК Копенгаген 0:0 ФК Копенгаген - Виборг 2:1
Оденсе
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Оденсе - Виборг 1:2 Брондбю - Оденсе 1:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Оденсе - Твенте 1:7
Оденсе - Виборг 4:0 Оденсе - Вайле 2:1 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Оденсе - Хорсенс 2:1 Люнгбю - Оденсе 0:4 Оденсе - Ольборг 1:1 Силькеборг - Оденсе 0:1 Хорсенс - Оденсе 2:2 Оденсе - Люнгбю 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Ольборг - Оденсе 2:3 Оденсе - Митьюлланд 1:3 АГФ Орхус - Оденсе 1:0 Оденсе - Ольборг 2:1 ФК Копенгаген - Оденсе 7:0 Нордшелланн - Оденсе 4:2

Результаты матчей

ФК Копенгаген
Оденсе

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

ФК Копенгаген
Оденсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Нордшелланн
 3 3 0 0 10 - 3 9
3.
АГФ Орхус
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Митьюлланд
 3 2 0 1 4 - 4 6
5.
Люнгбю
 3 1 1 1 7 - 5 4
6.
Виборг
 3 1 1 1 5 - 7 4
7.
Оденсе
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Брондбю
 3 1 0 2 4 - 6 3
9.
Силькеборг
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Раннерс
 3 0 2 1 4 - 8 2
11.
Видовре
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Вайле
 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Митьюлланд
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Люнгбю
 2 1 0 1 5 - 3 3
5.
Силькеборг
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
АГФ Орхус
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Раннерс
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Виборг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Оденсе
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Вайле
 1 0 0 1 2 - 3 0
11.
Брондбю
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Видовре
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Копенгаген
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
АГФ Орхус
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Нордшелланн
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Оденсе
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Брондбю
 2 1 0 1 3 - 4 3
6.
Виборг
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Люнгбю
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Видовре
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Раннерс
 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Силькеборг
 1 0 0 1 0 - 2 0
11.
Митьюлланд
 1 0 0 1 1 - 4 0
12.
Вайле
 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФК Копенгаген Гонсалвеш Диогу 4 (2)
Нордшелланн Ernest Nuamah 4 (1)
Брондбю Валлис Николай 3
Митьюлланд Гуэ-Сон Чо 3
Люнгбю Финнбогасон Альфред 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Митьюлланд Гартенманн Стефан 1 1
Вайле Альбентоса Рауль 2
Видовре Matti Olsen 2
Видовре Magnus Fredslund 2
Оденсе Манне Аласана 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 89'
      ФК Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Бьёрн Паульсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Оденсе совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 87'
      Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Буя Турай Мохамед
    • 87'
      Овюсу Лерой получил травму и заменен. Aske Adelgaard выходит на поле.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Оденсе
    • 86'
      Дикс Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 86'
      Матч возобновлен
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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