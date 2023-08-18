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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мариехамн
0:1
Конец матча
Хонка
0'
0:1
13' Гол
Лопес Майкл
0:1
32' Не забитый пенальти
Коцопулос Костас
37' Желтая карточка
Нгамба Альваро
53' Желтая карточка
Рале Матиас
56' Вторая желтая карточка
Нгамба Альваро
90'+5
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
32
Ван
дер
Хейден
Йелле
17
Сид
Робин
8
Нгамба
Альваро
10
Хопкатт
Джейми
20
Коцопулос
Костас
7
Сьорос
Рику
1
Рудаков
Максим
26
Наамо
Дарио
4
Бак
Флориан
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
24
Банахене
Насиру
9
Вурц
Иоханнес
11
Флориан
Кребс
17
Лайне
Лаури
19
Лопес
Майкл
15
Арко-Менса
Эдмунд
Мариехамн
Хонка

История личных встреч

Мариехамн
Хонка

21 матч

42.9%
57.1%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед

45 матчей

20%
44.4%
35.6%
9 побед 20 ничьих 16 побед

Первый тайм

20%
37.8%
42.2%
9 побед 17 ничьих 19 побед

Второй тайм

33.3%
42.2%
24.5%
15 побед 19 ничьих 11 побед

История матчей

В
2:1
ТМК
0:0
В
1:1
В
1:1
В
1:1
В
1:3
В
0:2
К
2:2
В
1:0
В
0:0
К
2:1
VEL
1:0
VEL
1:2
В
3:0
В
2:2
В
1:3
К
0:0
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
4:1
В
1:1
В
2:2
КЛ
1:3
В
3:2
В
1:4
В
2:1
КС
1:2
КЛ(2
4:3
КЛ(2
2:3
В
1:1
В
2:2
В
0:0
В
1:1
В
2:0
В
1:0
К
1:0
КЛ
3:1
В
2:2
В
3:0
КЛ
1:1
В
1:1
В
2:2
В
3:2
В
2:0

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

1.45
1.04

Среднее время на гол

61
86

Всего голов

35
33

Голов в среднем за матч

1.52
1.5

Среднее время на гол

59
60

Всего голов

67
57

Голов в среднем за матч

1.49
1.27

Тотал матчей

2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

60
71

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 3 (1) 0.15
Сумусало Микко 2 0.1
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.1
Лахти Тими 2 0.1
Сьорос Рику 2 0.1
Нгамба Альваро 2 0.1
Анини Самуэль 1 0.05
De 1 0.05
Сид Робин 1 0.05
Ван дер Хейден Йелле 1 0.05
Гранлунд Альбин 0 0
Кубронн Жан-Кристоф 0 0
Ндом Али 0 0
Олавале Мухамед 0 0
Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 6 0.3
Янсен Кевин 3 (1) 0.15
Коскинен Отсо 2 0.1
Алегрия Хуан 1 0.05
Ортис Матео 1 0.05
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.05
Вурц Иоханнес 1 0.05
Эрнандес Алдайр 1 0.05
Лопес Майкл 1 0.05
Коски Вилле 1 0.05
Музинга Джонатан 1 0.05
Ерёменко Роман 0 0
Флориан Кребс 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Лайне Лаури 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 7 1
Лахти Тими 4 1
Кубронн Жан-Кристоф 4 1
Ндом Али 4 1
Нгамба Альваро 4 1
Нгуекам Ариэль 4 0
Usman Suleman 4 0
Сумусало Микко 2 1
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Анини Самуэль 2 0
Хенрикссон Элмо 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Ван дер Хейден Йелле 1 0
Ниссинен Йири 1 0
Daniel Enqvist 1 0
Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Ортис Матео 4 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Флориан Кребс 3 0
Арко-Менса Эдмунд 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Аяла Элиас 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Коски Вилле 1 0
Рале Матиас 1 0
Коскинен Отсо 1 0

Результаты матчей

Мариехамн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Хонка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

5
2
Мариехамн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Хонка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

13
4

Волевые поражения

4
12
Мариехамн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Хонка
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

14
5

Волевые поражения

9
14

Голы по времени матча

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
5
38%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Забито

18
19
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
22%
5
26%
76-90

Пропущено

29
16
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
3
10%
2
13%
1-15
5
17%
3
19%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
8
28%
5
31%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
7
24%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2
Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2
Хонка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0
Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0

Результаты матчей

Мариехамн
Хонка

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

0:2
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Мариехамн
Хонка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
11
9
5
15
1.5
4
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 19 12 2 5 27 - 11 38
2.
ХИК
 19 10 7 2 31 - 15 37
3.
СЯК Сейнайоки
 19 10 5 4 26 - 18 35
4.
Оулу
 19 9 4 6 30 - 29 31
5.
ВПС
 20 9 3 8 26 - 21 30
6.
Хонка
 20 8 5 7 19 - 16 29
7.
Интер Турку
 18 7 4 7 26 - 25 25
8.
КТП
 19 5 5 9 17 - 27 20
9.
Лахти
 19 4 7 8 16 - 26 19
10.
Ильвес
 19 3 8 8 15 - 22 17
11.
Хака
 19 3 8 8 22 - 34 17
12.
Мариехамн
 20 3 6 11 18 - 29 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 10 7 2 1 19 - 5 23
2.
СЯК Сейнайоки
 10 6 1 3 13 - 12 19
3.
КуПС
 10 6 0 4 12 - 6 18
4.
ВПС
 10 5 2 3 15 - 9 17
5.
Хонка
 10 5 2 3 12 - 7 17
6.
Интер Турку
 8 4 2 2 12 - 8 14
7.
Оулу
 9 4 2 3 14 - 14 14
8.
КТП
 9 3 3 3 9 - 12 12
9.
Хака
 9 1 8 0 15 - 13 11
10.
Ильвес
 11 2 5 4 10 - 15 11
11.
Лахти
 9 2 2 5 8 - 13 8
12.
Мариехамн
 10 1 3 6 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 6 2 1 15 - 5 20
2.
Оулу
 10 5 2 3 16 - 15 17
3.
СЯК Сейнайоки
 9 4 4 1 13 - 6 16
4.
ХИК
 9 3 5 1 12 - 10 14
5.
ВПС
 10 4 1 5 11 - 12 13
6.
Хонка
 10 3 3 4 7 - 9 12
7.
Интер Турку
 10 3 2 5 14 - 17 11
8.
Лахти
 10 2 5 3 8 - 13 11
9.
Мариехамн
 10 2 3 5 12 - 15 9
10.
КТП
 10 2 2 6 8 - 15 8
11.
Ильвес
 8 1 3 4 5 - 7 6
12.
Хака
 10 2 0 8 7 - 21 6
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 11
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (1)
ВПС Михаэль Петер 8 (2)
Интер Турку Darren Smith III 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мариехамн De 1 7
Лахти Джалу Бубакар 7
Лахти Кабаши Ариан 7
КТП Gabriel Sandberg 7
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Нгамба Альваро получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Коцопулос Костас пробил пенальти, но не смог забить!
    • 13'
      Арко-Менса Эдмунд сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Лопес Майкл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мариехамн 0:1 Хонка онлайн

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