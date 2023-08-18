Тур: 1. Стадион: Виклоф Холдинг Арена.
0'
0:1
13' ГолЛопес Майкл
0:1
32' Не забитый пенальтиКоцопулос Костас
37' Желтая карточкаНгамба Альваро
53' Желтая карточкаРале Матиас
56' Вторая желтая карточкаНгамба Альваро
90'+5
Ход матча
13'
0:1
32'
0:1
37'
53'
56'
63'
17
Сид
Робин
26
Наамо
Дарио
20
Рале
Матиас
17
Лайне
Лаури
19
Лопес
Майкл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Энрике АланЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Otto Hautamo
-
9 De
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лайне ЛауриНападающий
-
19 Лопес МайклНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
-
47 Аяла ЭлиасЗащитник
- Защитник
-
32 Ортис МатеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Мариехамн
Хонка
21 матч
42.9%
57.1%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
47.6%
15 побед 10 ничьих 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 9 ничьих 11 побед
45 матчей
20%
44.4%
35.6%
9 побед 20 ничьих 16 побед
Первый тайм
20%
37.8%
42.2%
9 побед 17 ничьих 19 побед
Второй тайм
33.3%
42.2%
24.5%
15 побед 19 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
1.45
1.04
Среднее время на гол
61
86
Всего голов
35
33
Голов в среднем за матч
1.52
1.5
Среднее время на гол
59
60
Всего голов
67
57
Голов в среднем за матч
1.49
1.27
Тотал матчей
2.5
40
Больше 89%
Меньше 11%
5
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
16
Больше 36%
Меньше 64%
29
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
60
71
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|3 (1)
|0.15
|Сумусало Микко
|2
|0.1
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.1
|Лахти Тими
|2
|0.1
|Сьорос Рику
|2
|0.1
|Нгамба Альваро
|2
|0.1
|Анини Самуэль
|1
|0.05
|De
|1
|0.05
|Сид Робин
|1
|0.05
|Ван дер Хейден Йелле
|1
|0.05
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
|Олавале Мухамед
|0
|0
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|6
|0.3
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.15
|Коскинен Отсо
|2
|0.1
|Алегрия Хуан
|1
|0.05
|Ортис Матео
|1
|0.05
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.05
|Вурц Иоханнес
|1
|0.05
|Эрнандес Алдайр
|1
|0.05
|Лопес Майкл
|1
|0.05
|Коски Вилле
|1
|0.05
|Музинга Джонатан
|1
|0.05
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Флориан Кребс
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Лайне Лаури
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|7
|1
|Лахти Тими
|4
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|4
|1
|Ндом Али
|4
|1
|Нгамба Альваро
|4
|1
|Нгуекам Ариэль
|4
|0
|Usman Suleman
|4
|0
|Сумусало Микко
|2
|1
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Анини Самуэль
|2
|0
|Хенрикссон Элмо
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Ван дер Хейден Йелле
|1
|0
|Ниссинен Йири
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Ортис Матео
|4
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Флориан Кребс
|3
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Аяла Элиас
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Рале Матиас
|1
|0
|Коскинен Отсо
|1
|0
Результаты матчей
Мариехамн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Хонка
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
2
Мариехамн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Хонка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
13
4
Волевые поражения
4
12
Мариехамн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Хонка
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (3)
55% (11)
30% (6)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
14
5
Волевые поражения
9
14
Голы по времени матча
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
15 Не забивали 15
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 7
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
2
22%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
5
38%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
4
36%
3
25%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
25%
2
29%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
2
29%
76-90
Забито
18
19
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
6 Не забивали 9
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
3
16%
61-75
4
22%
5
26%
76-90
Пропущено
29
16
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
3
10%
2
13%
1-15
5
17%
3
19%
16-30
5
17%
3
19%
31-45
8
28%
5
31%
46-60
1
3%
0
0%
61-75
7
24%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хака - Мариехамн 1:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Мариехамн - Интер Турку 0:2 Лахти - Мариехамн 0:2
Ильвес - Мариехамн 0:0 Мариехамн - Оулу 1:2 Мариехамн - КуПС 1:1 Мариехамн - КТП 0:0 КуПС - Мариехамн 0:1 Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2
Хонка
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хонка - Интер Турку 1:0 Лахти - Хонка 1:0 Хонка - Оулу 4:1 Хонка - Тобол 0:0
Тобол - Хонка 2:1 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0 Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0
Результаты матчей
Мариехамн
Хонка
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
0:2
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
0:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
5 раз 25%
0
9 раз 45%
1
7 раз 35%
3
2 раза 10%
2
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Мариехамн
Хонка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
64
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
55
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
119
515
416
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|11
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (1)
|ВПС
|Михаэль Петер
|8 (2)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (2)
|Мариехамн
|De
|1 7
|Лахти
|Джалу Бубакар
|7
|Лахти
|Кабаши Ариан
|7
|КТП
|Gabriel Sandberg
|7
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6