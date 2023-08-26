Тур: 7.
Позже
История личных встреч
Арсенал Тула
Торпедо Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|2
|0.33
|Попов Артём
|1
|0.17
|Хабибов Ансор
|1
|0.17
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|3 (1)
|0.5
|Лебеденко Игорь
|1
|0.17
|Калугин Никита
|1
|0.17
|Москвичёв Владимир
|1
|0.17
|Юзепчук Роман
|1
|0.17
Карточки
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндука Ифеани Давид
|4
|0
|Померко Алексей
|3
|0
|Лёвин Владислав
|1
|0
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|Макаров Анатолий
|1
|0
|Яковлев Михаил
|1
|0
|Халназаров Рустам
|1
|0
|Кокарев Никита
|1
|0
|Окоронкво Джонатан Теофилус
|1
|0
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калугин Никита
|3
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|2
|0
|Манелов Ираклий
|2
|0
|Бабурин Егор
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Рейна Йорди
|1
|0
|Гонгадзе Георгий
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Усанов Алексей
|1
|0
|Чурич Марио
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
0
Арсенал Тула
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
0
5
Арсенал Тула
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
50%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Тула
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1
Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0
Результаты матчей
Арсенал Тула
Торпедо Москва
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Арсенал Тула
Торпедо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 2
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|3 - 3
|8
|11.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|5 - 4
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|2.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 4
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
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|Акрон
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|Акрон
|Килин Антон
|3
|Волгарь
|Жамалетдинов Тимур
|3
|Шинник
|Рубцов Илья
|3
|СКА-Хабаровск
|Никитин Кирилл
|3
|Арсенал Тула
|Ндука Ифеани Давид
|4
|Шинник
|Семёнов Андрей Игоревич
|1 2
|Тюмень
|Печенкин Никита
|1 2
|Арсенал Тула
|Померко Алексей
|3
|Сокол
|Сасин Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Торпедо Москва
Исход игры
Арсенал Тула
16.1% (9)
Ничья
33.9% (19)
Торпедо Москва
50% (28)
Тотал 2.5
Больше
48.21% (27)
Меньше
51.79% (29)
Обе команды забьют
Да
78.57% (44)
Нет
21.43% (12)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
32.1% (18)
1:1 Ничья
30.4% (17)
2:1 Арсенал Тула
16.1% (9)
0:1 Торпедо Москва
16.1% (9)
0:0 Ничья
3.6% (2)
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