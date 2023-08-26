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  4. Мелбет-Первая лига 2023-2024

РОССИЯ: Мелбет-Первая лига

Тур: 7.
Арсенал Тула
 
Позже
Торпедо Москва
Прогнозы 55
Арсенал Тула 16.4% (9)
X 34.5% (19)
Торпедо Москва 49.1% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал Тула
Ничья
Торпедо Москва
2.90
3.30
2.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Арсенал Тула
Торпедо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Окоронкво Джонатан Теофилус 2 0.33
Попов Артём 1 0.17
Хабибов Ансор 1 0.17
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 3 (1) 0.5
Лебеденко Игорь 1 0.17
Калугин Никита 1 0.17
Москвичёв Владимир 1 0.17
Юзепчук Роман 1 0.17

Карточки

Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндука Ифеани Давид 4 0
Померко Алексей 3 0
Лёвин Владислав 1 0
Пантелеев Владислав 1 0
Макаров Анатолий 1 0
Яковлев Михаил 1 0
Халназаров Рустам 1 0
Кокарев Никита 1 0
Окоронкво Джонатан Теофилус 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калугин Никита 3 0
Бородин Сергей Алексеевич 2 0
Манелов Ираклий 2 0
Бабурин Егор 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Рейна Йорди 1 0
Гонгадзе Георгий 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Усанов Алексей 1 0
Чурич Марио 1 0
Червяков Руслан 1 0

Результаты матчей

Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Торпедо Москва
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
0
Арсенал Тула
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Торпедо Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

0
5
Арсенал Тула
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Торпедо Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
50%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
50%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Тула
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
КАМАЗ - Арсенал Тула 0:0 Черноморец Нв - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Енисей 2:0 Акрон - Арсенал Тула 5:1
Арсенал Тула - Динамо Махачкала 0:0 Арсенал Тула - Ленинградец 0:0 СКА-Хабаровск - Арсенал Тула 6:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 0:1 Арсенал Тула - Шинник 0:1 Волгарь - Арсенал Тула 1:2 Арсенал Тула - Велес Москва 1:1 Алания - Арсенал Тула 2:1 Арсенал Тула - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - ФК Кубань 1:2 Нефтехимик - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Уфа 2:1 Енисей - Арсенал Тула 1:0 Арсенал Тула - Родина Москва 2:3 Динамо Махачкала - Арсенал Тула 0:0
Торпедо Москва
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Алания - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Сокол 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1
Химки - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Динамо Махачкала 2:0 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Торпедо Москва - Спартак Москва 2:2 Торпедо Москва - Акрон 2:2 Нефтехимик - Торпедо Москва 2:1 Торпедо Москва - Торпедо-2 Москва 1:0 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Оренбург 1:3 Торпедо Москва - Динамо Москва 0:3 ЦСКА Москва - Торпедо Москва 3:0 Торпедо Москва - Ахмат 1:5 Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0

Результаты матчей

Арсенал Тула
Торпедо Москва

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Арсенал Тула
Торпедо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Акрон
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
2.
Алания
 Заявка 6 4 1 1 8 - 3 13
3.
Сокол
 Заявка 6 4 1 1 6 - 6 13
4.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 6 - 2 11
5.
Тюмень
 Заявка 6 3 1 2 9 - 5 10
6.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 1 2 7 - 6 10
7.
КАМАЗ
 Заявка 6 3 1 2 5 - 5 10
8.
Химки
 Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
9.
Шинник
 Заявка 6 3 0 3 7 - 8 9
10.
Динамо Махачкала
 Заявка 6 2 2 2 3 - 3 8
11.
Черноморец Нв
 Заявка 6 1 5 0 5 - 4 8
12.
Енисей
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Родина Москва
 Заявка 6 1 3 2 7 - 6 6
14.
Арсенал Тула
 6 1 3 2 4 - 7 6
15.
Ленинградец
 Заявка 6 1 3 2 3 - 7 6
16.
Нефтехимик
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
17.
ФК Кубань
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
18.
Волгарь
 Заявка 6 0 1 5 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тюмень
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
3.
Акрон
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
4.
Алания
 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
5.
Сокол
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
6.
КАМАЗ
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Шинник
 Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
9.
Арсенал Тула
 3 1 2 0 2 - 0 5
10.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
11.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
12.
ФК Кубань
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Нефтехимик
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
Динамо Махачкала
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
15.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
16.
Химки
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
17.
Ленинградец
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Волгарь
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Химки
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
2.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 2 1 1 - 2 5
3.
Акрон
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
4.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Ленинградец
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
6.
Сокол
 Заявка 3 1 1 1 1 - 4 4
7.
Енисей
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
8.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Шинник
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
12.
Родина Москва
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Арсенал Тула
 3 0 1 2 2 - 7 1
15.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
17.
Волгарь
 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
18.
ФК Кубань
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
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  • — Вылет во Вторую лигу

Топ бомбардиров
Акрон Эльдарушев Абу-Саид 4
Акрон Килин Антон 3
Волгарь Жамалетдинов Тимур 3
Шинник Рубцов Илья 3
СКА-Хабаровск Никитин Кирилл 3
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Тула Ндука Ифеани Давид 4
Шинник Семёнов Андрей Игоревич 1 2
Тюмень Печенкин Никита 1 2
Арсенал Тула Померко Алексей 3
Сокол Сасин Дмитрий 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал Тула - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 августа 2023, осталось 2 дня 9 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 55
    Арсенал Тула 16.4% (9)
    X 34.5% (19)
    Торпедо Москва 49.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал Тула
    Ничья
    Торпедо Москва
    2.90
    3.30
    2.55
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Арсенал Тула - Торпедо Москва онлайн

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    Прогнозы на матч Арсенал Тула - Торпедо Москва

    Исход игры
    Арсенал Тула
    16.1% (9)
    Ничья
    33.9% (19)
    Торпедо Москва
    50% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.21% (27)
    Меньше
    51.79% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (44)
    Нет
    21.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    32.1% (18)
    1:1 Ничья
    30.4% (17)
    2:1 Арсенал Тула
    16.1% (9)
    0:1 Торпедо Москва
    16.1% (9)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
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    Арсенал Тула
    Торпедо Москва
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