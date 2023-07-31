Стадион: Allegiant Stadium (Paradise). Главный судья: Elfath I.
1:1
Первый тайм
Ход матча
24'
0:1
29'
29'
36'
37'
44'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
19
Брандт
Юлиан
26
_Ryerson
J.
20
_Sabitzer
M.
23
_Can
E.
99
_Kirsch
M.
24
Мёнье
Тома
10
Азар
Торган
11
Ройс
Марко
48
_Bamba
S.
53
_Blank
H.
45
_Bueno
G.
30
_Pohlmann
O.
22
Хитон
Том
20
Далот
Диогу
62
Форсон
Омари
25
Санчо
Джедон
30
Бишоп
Нил
24
Онана
Андре
27
Эванс
Джонни
23
Шоу
Люк
21
Антони
44
Гор
Дэниел
52
Хьюджилл
Джо
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 _Ryerson J.
-
20 _Sabitzer M.
-
23 _Can E.
-
- Запасные игроки
-
99 _Kirsch M.Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Мёнье ТомаЗащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ройс МаркоНападающий
-
48 _Bamba S.
-
-
53 _Blank H.
-
45 _Bueno G.
-
-
30 _Pohlmann O.
-
Главный тренер: Терзич Эдин
- Основной состав
-
22 Хитон ТомВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Санчо ДжедонПолузащитник
- Запасные игроки
-
30 Бишоп НилВратарь
- Вратарь
-
24 Онана АндреВратарь
-
27 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Защитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Гор ДэниелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Хьюджилл ДжоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
История личных встреч
Боруссия Д
Манчестер Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7
Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0
Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 1:1 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Боруссия Д
30.5% (25)
Ничья
26.8% (22)
Манчестер Юнайтед
42.7% (35)
Тотал 2.5
Больше
82.09% (55)
Меньше
17.91% (12)
Обе команды забьют
Да
95.52% (64)
Нет
4.48% (3)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
26.8% (22)
2:1 Боруссия Д
17.1% (14)
2:2 Ничья
14.6% (12)
1:1 Ничья
11% (9)
3:2 Боруссия Д
2.4% (2)
2:3 Манчестер Юнайтед
2.4% (2)
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