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Стадион: . Главный судья: Elfath I.
Боруссия Д
1:1
Первый тайм
Манчестер Юнайтед

Ход матча

24'
0:1
Далот Диогу
(Ван де Бек Донни)
29'
Адейеми Карим
 
29'
 
Форсон Омари
36'
Хуммельс Матс
 
37'
 
Антони
Форсон Омари
44'
1:1
Прогнозы 82
Боруссия Д 30.5% (25)
X 26.8% (22)
Манчестер Юнайтед 42.7% (35)
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1
Кобель
Грегор
17
Вольф
Мариус
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
19
Брандт
Юлиан
27
Адейеми
Карим
21
Мален
Дониэлл
26
_Ryerson
J.
20
_Sabitzer
M.
23
_Can
E.
9
_Haller
S.
99
_Kirsch
M.
35
Лотка
Марсель
33
Майер
Александер
II
24
Мёнье
Тома
10
Азар
Торган
6
Эзкан
Салих
49
Безонг
Пауль-Филипп
18
Мукоко
Юссуфа
11
Ройс
Марко
48
_Bamba
S.
5
_Bensebaini
R.
53
_Blank
H.
45
_Bueno
G.
47
_Papadopoulos
A.
30
_Pohlmann
O.
22
Хитон
Том
20
Далот
Диогу
5
Магуайр
Гарри
2
Линделоф
Виктор
33
Уильямс
Брендон
39
Мактоминай
Скотт
34
Ван
де
Бек
Донни
62
Форсон
Омари
14
Эриксен
Кристиан
28
Пельистри
Факундо
25
Санчо
Джедон
30
Бишоп
Нил
42
Альваро
Фернандес
24
Онана
Андре
27
Эванс
Джонни
6
Мартинес
Лисандро
23
Шоу
Люк
29
Уан-Биссака
Аарон
21
Антони
18
Каземиро
Карлос
8
Фернандеш
Бруну
44
Гор
Дэниел
46
Межбри
Ханнибал
7
Маунт
Мэйсон
52
Хьюджилл
Джо
10
Рэшфорд
Маркус
Боруссия Д
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Боруссия Д
Манчестер Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

МКЧ
1:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Результаты последних матчей

Боруссия Д
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3 Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7
Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Герта 4:1
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Рексхэм 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лион 1:0
Манчестер Юнайтед - Лидс 2:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 2:0 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0 Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГООООООЛ! 1:1!!!! 
  • Угловой
    44'
    Очередной угловой у ворот "Боруссии". Эриксен выполнил подачу в центр штрафной площади, Магуайр под давлением соперника неудачно сыграл головой, в итоге полноценного удара в левый угол ворот у Гарри не получилось. 
  • Угловой
    43'
    Игроки "Манчестер Юнайтед" на этот раз решили разыграть угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на правом фланге футболисты английского клуба ничего интересного создать не смогли. 
  • 42'
    Эриксен при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ван де Бека, Зюле накрыл Донни и выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    41'
    Угловой у ворот "Боруссии". Эриксен выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Магуайр головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 40'
    Эрик Тен Хан сразу же стал делать внушения Форсону, который хотел поиграть больше, но Омари получил разъяснения, что в товарищеском матче хватать жёлтые карточки на ровном месте нельзя. 
  • Замена
    39'
    В составе "Манчестер Юнайтед" произошла замена. Вместо Омари Форсона на поле вышел Антони. 
  • Опасный момент
    38'
    Эриксен со стандарта плотно пробил в правый угол ворот, но именно за него отвечал Кобель, а поэтому Грегор в прыжке смог грамотно отбить мяч на своего партнёра по команде и уже далее Хуммельс выбил мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    37'
    Центральный защитник "Боруссии" Матс Хуммельс получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля у своей штрафной площади против Пельистри. 
  • 36'
    Адейеми прошёл вперёд по центру и решился на плотный удар по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, а поэтому Хитон смог выловить мяч в два приёма. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Далот перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Адейеми. 
  • 34'
    С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади "Манчестер Юнайтед" от Вольфа, Хитон грамотно сыграл на выходе и без особого труда перехватил мяч. 
  • 33'
    Крайне камерно проходит первый тайм сегодня, видно, что "Боруссия" ещё далека от оптимальных кондиций. 
  • 32'
    Ван де Бек выполнил передачу на ход Санчо по правой половине поля, Джедон убежал к правому углу штрафной площади, но затем последовала слишком сильная подача на дальний угол штрафной, Пельистри не имел никаких шансов завершить момент ударом по воротам. 
  • Желтая карточка
    31'
    Форсен и Адейеми сцепились между собой в центре поля, пришлось главному арбитру матча успокаивать футболистов, для профилактики каждый из них получил по жёлтой карточке за неспортивное поведение. 
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    • 30'
      "Боруссии" удалось провести достаточно быструю атаку, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Маллен под давлением соперника в падении пробил в ближний угол ворот, доставить проблем Хитону и Дониэлла вновь не получилось. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Рюэрсон в центре поля огрел по ногам Санчо. Игроки "Манчестер Юнайтед" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Угловой
      28'
      Угловой у ворот "Боруссии". Форсон выполнил подачу в центр штрафной площади, Хуммельс хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Описание гола
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Далот!!! Хоть Пельистри и не смог головой пробить по воротам, но защитники "Боруссии" также неудачно выбили мяч на левую половину поля, ван де Бек у линии штрафной площади перехватили мяч, а затем Донни выполнил передачу к радиусу штрафной на Далота, который великолепно пробил в правый угол ворот и сорвал овации трибун. 
    • 26'
      Эриксен со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, совсем немного не хватило Пельистри, чтобы головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Адейеми на левом фланге нарушил правила против Пельистри. "Манчестер Юнайтед" заработал достаточно неплохой стандарт. 
    • 24'
      Маллен на левом фланге раскачал Далота и затем Дониэлл выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
    • Судья
      23'
      Мактоминай при входе в штрафную площадь с левого фланга налетел на Зюле и оказался на газоне, главный арбитр матча показал, что будет удар от ворот. 
    • 22'
      Санчо при входе в штрафную площадь с левого фланга попытался отыграться с ван де Беком, но Вольф и Хуммельс прочитали момент и перехватил мяч. 
    • 21'
      Адейеми с правой половины поля сместился в центр и под давлением соперника пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч вновь полетел слабовато, Хитон поймал его без особого труда. 
    • 20'
      К середине первого тайма игра у нас ещё больше успокоилась, хотя, нельзя сказать, что до этого она была особо динамичной. 
    • 19'
      Форсон с правого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Уильямс при всём желании никак не мог сохранить его в игре. 
    • 18'
      Пельистри выполнил передачу на ход Ван де Беку к левому углу штрафной площади, но Донни под давлением соперника не смог добраться до мяча, будет удар от ворот. 
    • 17'
      Пельистри совершил рывок вперёд по левому флангу и выполнил прострел к линии штрафной площади, Санчо под давлением Хуммельса не смог пробить по воротам, а вот удар Форсона от радиуса штрафной площади уже заблокировал Джан. 
    • 16'
      Игроки "Боруссии" также попытались за счёт высокого прессинга заставить Хитона ошибиться, но пока что оба голкипера уверенно играют ногам в этом матче. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Магуайр в центре поля нарушил правила против Аллера. Игроки "Боруссии" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
    • 14'
      Кобель попал под прессинг на правом углу штрафной площади, но Грегор сыграл без ошибок и едва сильным выносом на Адейеми не начал контратаку своей команды. 
    • Угловой
      13'
      Санчо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде в очередной раз не смог добраться до мяча. 
    • 12'
      Ван де Бек с левого фланга выполнил прострел в штрафную площадь, мяч попал в Вольфа и ушёл на угловой. 
    • 11'
      Самому Вольфу на этот раз не дали разогнать атаку по правому флангу, пока что в обороне у обеих команд получается действовать куда лучше. 
    • 10'
      Эриксен из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади на Пельистри, Факундо обработал мяч, но затем при входе в штрафную площадь под давлением Вольфа Пельистри упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 9'
      Брандт разогнал атаку по центру, но затем передача Юлиана к правому углу штрафной площади на Адейеми была прочитана защитниками "Манчестер Юнайтед". 
    • Угловой
      8'
      Эриксен с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Боруссии" на этот раз сыграли без ошибок и сразу же выбили мяч в аут. 
    • Опасный момент
      7'
      И вот уже "Манчестер Юнайтед" создал первый голевой момент! Вольф ошибся с передачей к левому углу штрафной площади с левого фланга, в итоге получился пас на Форсона, Омари сразу же пробил под правый угол ворот, Кобель в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 6'
      Магуайр из центра поля выполнил заброс на ход Пельистри по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
    • 5'
      Далот получил мяч у правой боковой линии штрафной площади от Санчо, далее Диогу выполнил прострел в центр штрафной, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Активный Адейеми теперь уже нарушил правила в центре поля. Игроки "Манчестер Юнайтед" достаточно быстро разыграли стандарт. 
    • 3'
      Адейеми совершил рывок в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в ближний угол ворот на исполнение из-под соперника, мяч полетел слабо и стал лёгкой добычей для Хитона. 
    • 2'
      На стадионе "Эллиджиант" сегодня собралось достаточно мало болельщиков, видимо "Боруссия" особого интереса в Лас-Вегасе не вызывает, а один "Манчестер Юнайтед" собрать всю арену в США не способен. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня Эрик Тен Хаг вновь выставил смешанный состав, а вот Эдин Терзич выставил практически оптимальный состав, что может доставить "Манчестер Юнайтед" дополнительные проблемы. 
    • До матча
    • "Боруссия" пока что в рамках подготовки к новому сезону ещё не играла с серьёзными соперниками, а поэтому данный матч для команды Эдина Терзича как раз станет серьёзным испытанием. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня в товарищеском матче в Лас-Вегасе между собой сыграют "Манчестер Юнайтед" и дортмундская "Боруссия". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    Прогнозы 82
    Боруссия Д 30.5% (25)
    X 26.8% (22)
    Манчестер Юнайтед 42.7% (35)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия Д 1:1 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Боруссия Д
    30.5% (25)
    Ничья
    26.8% (22)
    Манчестер Юнайтед
    42.7% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    82.09% (55)
    Меньше
    17.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    95.52% (64)
    Нет
    4.48% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    26.8% (22)
    2:1 Боруссия Д
    17.1% (14)
    2:2 Ничья
    14.6% (12)
    1:1 Ничья
    11% (9)
    3:2 Боруссия Д
    2.4% (2)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    2.4% (2)
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