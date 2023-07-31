Эрик Тен Хан сразу же стал делать внушения Форсону, который хотел поиграть больше, но Омари получил разъяснения, что в товарищеском матче хватать жёлтые карточки на ровном месте нельзя.

Угловой у ворот "Боруссии". Эриксен выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Магуайр головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, но никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

Эриксен при развитии атаки по правому флангу выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ван де Бека, Зюле накрыл Донни и выбил мяч на угловой.

Игроки "Манчестер Юнайтед" на этот раз решили разыграть угловой без прямой подачи в штрафную площадь, но затем на правом фланге футболисты английского клуба ничего интересного создать не смогли.

Очередной угловой у ворот "Боруссии". Эриксен выполнил подачу в центр штрафной площади, Магуайр под давлением соперника неудачно сыграл головой, в итоге полноценного удара в левый угол ворот у Гарри не получилось.

Форсен и Адейеми сцепились между собой в центре поля, пришлось главному арбитру матча успокаивать футболистов, для профилактики каждый из них получил по жёлтой карточке за неспортивное поведение.

Ван де Бек выполнил передачу на ход Санчо по правой половине поля, Джедон убежал к правому углу штрафной площади, но затем последовала слишком сильная подача на дальний угол штрафной, Пельистри не имел никаких шансов завершить момент ударом по воротам.

Крайне камерно проходит первый тайм сегодня, видно, что "Боруссия" ещё далека от оптимальных кондиций.

С правого фланга последовала подача на дальний угол штрафной площади "Манчестер Юнайтед" от Вольфа, Хитон грамотно сыграл на выходе и без особого труда перехватил мяч.

Далот перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила против Адейеми.

Адейеми прошёл вперёд по центру и решился на плотный удар по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, а поэтому Хитон смог выловить мяч в два приёма.

Центральный защитник "Боруссии" Матс Хуммельс получил жёлтую карточку за грубую игру на левой половине поля у своей штрафной площади против Пельистри.

Эриксен со стандарта плотно пробил в правый угол ворот, но именно за него отвечал Кобель, а поэтому Грегор в прыжке смог грамотно отбить мяч на своего партнёра по команде и уже далее Хуммельс выбил мяч в аут.

30' "Боруссии" удалось провести достаточно быструю атаку, которая завершилась передачей на правый угол штрафной площади, Маллен под давлением соперника в падении пробил в ближний угол ворот, доставить проблем Хитону и Дониэлла вновь не получилось.

29' Рюэрсон в центре поля огрел по ногам Санчо. Игроки "Манчестер Юнайтед" конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

28' Угловой у ворот "Боруссии". Форсон выполнил подачу в центр штрафной площади, Хуммельс хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

27' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Далот!!! Хоть Пельистри и не смог головой пробить по воротам, но защитники "Боруссии" также неудачно выбили мяч на левую половину поля, ван де Бек у линии штрафной площади перехватили мяч, а затем Донни выполнил передачу к радиусу штрафной на Далота, который великолепно пробил в правый угол ворот и сорвал овации трибун.

26' Эриксен со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, совсем немного не хватило Пельистри, чтобы головой пробить по воротам.

25' Адейеми на левом фланге нарушил правила против Пельистри. "Манчестер Юнайтед" заработал достаточно неплохой стандарт.

24' Маллен на левом фланге раскачал Далота и затем Дониэлл выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

23' Мактоминай при входе в штрафную площадь с левого фланга налетел на Зюле и оказался на газоне, главный арбитр матча показал, что будет удар от ворот.

22' Санчо при входе в штрафную площадь с левого фланга попытался отыграться с ван де Беком, но Вольф и Хуммельс прочитали момент и перехватил мяч.