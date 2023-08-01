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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

ФК Амкал
 
Позже
Знамя Ногинск
Прогнозы 187
ФК Амкал 70.6% (132)
X 13.4% (25)
Знамя Ногинск 16% (30)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Амкал
Ничья
Знамя Ногинск
2.25
3.70
3.35
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ФК Амкал
Знамя Ногинск

Результаты последних матчей

ФК Амкал
(19 матчей)
57.9%
5.3%
36.8%
11 побед 1 ничья 7 поражений
ФК Амкал - ФК Деньги 0:1 ФК Амкал - ФК Бей Беги 1:0 2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3
ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
Знамя Ногинск
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коломна - Знамя Ногинск 0:1 Знамя Ногинск - Композит 2:3 Знамя Труда - Знамя Ногинск 2:0 Знамя Ногинск - Квант 5:1
Спартак Тамбов - Знамя Ногинск 1:2 Знамя Ногинск - Арсенал-2 Тула 1:1 Строгино - Знамя Ногинск 3:2 Сахалин - Знамя Ногинск 3:1 Знамя Ногинск - Пересвет Домодедово 4:1 Знамя Ногинск - Спартак Тамбов 4:1 Арсенал-2 Тула - Знамя Ногинск 2:0 Знамя Ногинск - Строгино 3:1 Квант - Знамя Ногинск 0:2 Знамя Ногинск - Сахалин 2:0 Пересвет Домодедово - Знамя Ногинск 0:1 Зенит Пенза - Знамя Ногинск 4:4 Балашиха - Знамя Ногинск 1:4 Знамя Ногинск - СКА-2 Хабаровск 1:0 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Балашиха - Знамя Ногинск 1:5

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Факел Черов Василий 1
Спартак Москва Зобнин Роман 1
Спартак Москва Бонгонда Тео 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Краснодар Сперцян Эдуард 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК Амкал - Знамя Ногинск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2023, осталось 11 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 187
    ФК Амкал 70.6% (132)
    X 13.4% (25)
    Знамя Ногинск 16% (30)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ФК Амкал
    Ничья
    Знамя Ногинск
    2.25
    3.70
    3.35
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ФК Амкал - Знамя Ногинск онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Амкал - Знамя Ногинск

    Исход игры
    ФК Амкал
    70.4% (133)
    Ничья
    13.2% (25)
    Знамя Ногинск
    16.4% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.61% (49)
    Меньше
    57.39% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    57.39% (66)
    Нет
    42.61% (49)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Амкал
    19.6% (37)
    1:0 ФК Амкал
    14.3% (27)
    1:1 Ничья
    10.1% (19)
    2:0 ФК Амкал
    7.9% (15)
    1:2 Знамя Ногинск
    3.2% (6)
    0:1 Знамя Ногинск
    2.1% (4)
    1:3 Знамя Ногинск
    1.1% (2)
    2:2 Ничья
    1.1% (2)
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    ФК Амкал
    Знамя Ногинск
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