Позже
Результаты последних матчей
ФК Амкал
(19 матчей)
57.9%
5.3%
36.8%
11 побед 1 ничья 7 поражений
ФК Амкал - ФК Деньги 0:1 ФК Амкал - ФК Бей Беги 1:0 2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3
ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
Знамя Ногинск
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Коломна - Знамя Ногинск 0:1 Знамя Ногинск - Композит 2:3 Знамя Труда - Знамя Ногинск 2:0 Знамя Ногинск - Квант 5:1
Спартак Тамбов - Знамя Ногинск 1:2 Знамя Ногинск - Арсенал-2 Тула 1:1 Строгино - Знамя Ногинск 3:2 Сахалин - Знамя Ногинск 3:1 Знамя Ногинск - Пересвет Домодедово 4:1 Знамя Ногинск - Спартак Тамбов 4:1 Арсенал-2 Тула - Знамя Ногинск 2:0 Знамя Ногинск - Строгино 3:1 Квант - Знамя Ногинск 0:2 Знамя Ногинск - Сахалин 2:0 Пересвет Домодедово - Знамя Ногинск 0:1 Зенит Пенза - Знамя Ногинск 4:4 Балашиха - Знамя Ногинск 1:4 Знамя Ногинск - СКА-2 Хабаровск 1:0 Знамя Ногинск - Динамо Владивосток 1:1 Балашиха - Знамя Ногинск 1:5
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Сочи
|Заика Кирилл
|1
|Факел
|Черов Василий
|1
|Спартак Москва
|Зобнин Роман
|1
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|1
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1
|Оренбург
|Кеняйкин Алексей
|1
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|1
Прогнозы на матч ФК Амкал - Знамя Ногинск
Исход игры
ФК Амкал
70.6% (12)
Ничья
23.5% (4)
Знамя Ногинск
5.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (6)
Меньше
64.71% (11)
Обе команды забьют
Да
52.94% (9)
Нет
47.06% (8)
Популярный счёт
2:1 ФК Амкал
29.4% (5)
1:0 ФК Амкал
29.4% (5)
1:1 Ничья
23.5% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!