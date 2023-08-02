0:0
Первый тайм
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каряка Андрей
- Основной состав
-
16 Бобров СемёнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Киров МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Лошков ЕгорНападающий
-
Главный тренер: Чесалов Рудольф
Результаты последних матчей
ФК Родина Медиа
(12 матчей)
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 поражения
ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 ФК Бей Беги - ФК Родина Медиа 0:3 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК Родина Медиа 1:3
ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Сахалинец - ФК Родина Медиа 2:0 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Бей Беги 3:1 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 ФК Родина Медиа - ФК Матч 0:0
Динамо Вологда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тверь - Динамо Вологда 0:2 Динамо Вологда - Торпедо-2 Москва 1:0 Динамо Вологда - Енисей-2 1:0 Динамо Вологда - Зоркий 3:1
Динамо Вологда - Балтика-БФУ 0:0 Динамо Вологда - Звезда Санкт-Петербург 3:2 Динамо Вологда - Луки-Энергия 2:2 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Зоркий - Динамо Вологда 3:1 Балтика-БФУ - Динамо Вологда 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Динамо Вологда 5:2 Луки-Энергия - Динамо Вологда 0:2 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Енисей-2 - Динамо Вологда 1:1 Тверь - Динамо Вологда 4:0 Спартак Кострома - Динамо Вологда 0:0 Динамо Вологда - Торпедо Владимир 1:0 Знамя Труда - Динамо Вологда 1:2 Динамо Вологда - Текстильщик 0:3 Муром - Динамо Вологда 1:0
|Знамя Труда
|Шанин Ян
|2
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Сочи
|Заика Кирилл
|1
|ФК Амкал
|Лобкарёв Владимир
|1
|ФК Амкал
|Катрич Анатолий
|1
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1
|Оренбург
|Кеняйкин Алексей
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Родина Медиа 0:0 Динамо Вологда
Исход игры
ФК Родина Медиа
61.4% (81)
Ничья
11.4% (15)
Динамо Вологда
27.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
2:1 ФК Родина Медиа
25.8% (34)
1:0 ФК Родина Медиа
13.6% (18)
1:2 Динамо Вологда
11.4% (15)
0:1 Динамо Вологда
10.6% (14)
1:1 Ничья
9.8% (13)
2:0 ФК Родина Медиа
6.1% (8)
0:2 Динамо Вологда
2.3% (3)
3:1 ФК Родина Медиа
1.5% (2)
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