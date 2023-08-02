Первый тайм

9' Мешалкин из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади "Родины", Беляев зацепился за мяч и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч свалился с ноги у Владислава и ушёл в сторону от цели.

8' Шлёнкин в центре поля нарушил правила против Бетюжнова. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Газданов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли без ошибок, мяч был выбит на левый фланг.

6' Солодаренко на правом фланге в борьбе за верховой мяч нарушил правила. "Родина" тщательно готовится к стандарту.

5' Баширов в центре поля нарушил правила против Газданова. Игроки "Родины" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

4' Также добавим, что на стадионе "Спартаковец" поле искусственное, что будет сказываться на действиях футболистов.