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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

ФК Родина Медиа
0:0
Первый тайм
Динамо Вологда
Прогнозы 129
ФК Родина Медиа 61.2% (79)
X 11.6% (15)
Динамо Вологда 27.1% (35)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Родина Медиа
Ничья
Динамо Вологда
2.75
3.72
2.65
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ФК Родина Медиа
Динамо Вологда

Результаты последних матчей

ФК Родина Медиа
(12 матчей)
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 поражения
ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 ФК Бей Беги - ФК Родина Медиа 0:3 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК Родина Медиа 1:3
ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Сахалинец - ФК Родина Медиа 2:0 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Бей Беги 3:1 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 ФК Родина Медиа - ФК Матч 0:0
Динамо Вологда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тверь - Динамо Вологда 0:2 Динамо Вологда - Торпедо-2 Москва 1:0 Динамо Вологда - Енисей-2 1:0 Динамо Вологда - Зоркий 3:1
Динамо Вологда - Балтика-БФУ 0:0 Динамо Вологда - Звезда Санкт-Петербург 3:2 Динамо Вологда - Луки-Энергия 2:2 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Зоркий - Динамо Вологда 3:1 Балтика-БФУ - Динамо Вологда 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Динамо Вологда 5:2 Луки-Энергия - Динамо Вологда 0:2 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Енисей-2 - Динамо Вологда 1:1 Тверь - Динамо Вологда 4:0 Спартак Кострома - Динамо Вологда 0:0 Динамо Вологда - Торпедо Владимир 1:0 Знамя Труда - Динамо Вологда 1:2 Динамо Вологда - Текстильщик 0:3 Муром - Динамо Вологда 1:0

Топ бомбардиров
Знамя Труда Шанин Ян 2
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
ФК Амкал Лобкарёв Владимир 1
ФК Амкал Катрич Анатолий 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Мешалкин из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади "Родины", Беляев зацепился за мяч и сильно пробил в ближний угол ворот, мяч свалился с ноги у Владислава и ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Шлёнкин в центре поля нарушил правила против Бетюжнова. Игроки "Динамо" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 7'
    Газданов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Динамо" сыграли без ошибок, мяч был выбит на левый фланг. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Солодаренко на правом фланге в борьбе за верховой мяч нарушил правила. "Родина" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Баширов в центре поля нарушил правила против Газданова. Игроки "Родины" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 4'
    Также добавим, что на стадионе "Спартаковец" поле искусственное, что будет сказываться на действиях футболистов. 
  • 3'
    С правого фланга последовала безадресная подача к ближнему углу вратарской "Родины", Швагирев немного размялся при игре на выходе. 
  • 2'
    На стадионе "Спартаковец" сегодня была ограничена посещаемость, а поэтому полные трибуны собрать не получилось, но, сколько было возможно, билеты были все проданы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня на стадионе "Спартаковец" нас ждёт очень интересный матч. "Родина Медиа" не бросалась громкими речами по отношению к профессиональному сопернику, но всё же конечно же клуб будет стараться также совершить сенсацию и пройти в следующий этап турнира. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Михаил Таран из Архангельска. Помогать ему на бровках будут Денис Калинин из Ленинградской области и Вадим Феклистов из Великих Лук. Резервным арбитром на этот матч назначен Илья Волков из Москвы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/256 финала Кубка России между "Родиной Медиа" и "Динамо" из Вологды. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • 57 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 129
ФК Родина Медиа 61.2% (79)
X 11.6% (15)
Динамо Вологда 27.1% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Родина Медиа
Ничья
Динамо Вологда
2.75
3.72
2.65
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ФК Родина Медиа 0:0 Динамо Вологда онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ФК Родина Медиа 0:0 Динамо Вологда

Исход игры
ФК Родина Медиа
61.4% (81)
Ничья
11.4% (15)
Динамо Вологда
27.3% (36)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
2:1 ФК Родина Медиа
25.8% (34)
1:0 ФК Родина Медиа
13.6% (18)
1:2 Динамо Вологда
11.4% (15)
0:1 Динамо Вологда
10.6% (14)
1:1 Ничья
9.8% (13)
2:0 ФК Родина Медиа
6.1% (8)
0:2 Динамо Вологда
2.3% (3)
3:1 ФК Родина Медиа
1.5% (2)
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