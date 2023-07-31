Результаты последних матчей
ФК Родина Медиа
(12 матчей)
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 поражения
ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 ФК Бей Беги - ФК Родина Медиа 0:3 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК Родина Медиа 1:3
ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Сахалинец - ФК Родина Медиа 2:0 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Бей Беги 3:1 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 ФК Родина Медиа - ФК Матч 0:0
Динамо Вологда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тверь - Динамо Вологда 0:2 Динамо Вологда - Торпедо-2 Москва 1:0 Динамо Вологда - Енисей-2 1:0 Динамо Вологда - Зоркий 3:1
Динамо Вологда - Балтика-БФУ 0:0 Динамо Вологда - Звезда Санкт-Петербург 3:2 Динамо Вологда - Луки-Энергия 2:2 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Зоркий - Динамо Вологда 3:1 Балтика-БФУ - Динамо Вологда 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Динамо Вологда 5:2 Луки-Энергия - Динамо Вологда 0:2 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Енисей-2 - Динамо Вологда 1:1 Тверь - Динамо Вологда 4:0 Спартак Кострома - Динамо Вологда 0:0 Динамо Вологда - Торпедо Владимир 1:0 Знамя Труда - Динамо Вологда 1:2 Динамо Вологда - Текстильщик 0:3 Муром - Динамо Вологда 1:0
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Сочи
|Заика Кирилл
|1
|Факел
|Черов Василий
|1
|Спартак Москва
|Зобнин Роман
|1
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|1
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1
|Оренбург
|Кеняйкин Алексей
|1
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|1
Прогнозы на матч ФК Родина Медиа - Динамо Вологда
Исход игры
ФК Родина Медиа
73.7% (14)
Ничья
10.5% (2)
Динамо Вологда
15.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (10)
Меньше
47.37% (9)
Обе команды забьют
Да
63.16% (12)
Нет
36.84% (7)
Популярный счёт
2:1 ФК Родина Медиа
31.6% (6)
1:0 ФК Родина Медиа
21.1% (4)
1:2 Динамо Вологда
10.5% (2)
2:0 ФК Родина Медиа
10.5% (2)
1:1 Ничья
10.5% (2)
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