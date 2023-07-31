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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

ФК Родина Медиа
 
Позже
Динамо Вологда
Прогнозы 16
ФК Родина Медиа 68.8% (11)
X 12.5% (2)
Динамо Вологда 18.8% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ФК Родина Медиа
Ничья
Динамо Вологда
2.40
3.60
3.05
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

ФК Родина Медиа
(12 матчей)
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 поражения
ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 ФК Бей Беги - ФК Родина Медиа 0:3 FC Bus - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Козлы - ФК Родина Медиа 1:3
ФК БроукБойз - ФК Родина Медиа 1:1 ФК Родина Медиа - ФК Титан 3:0 ФК Сахалинец - ФК Родина Медиа 2:0 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Родина Медиа - ФК Бей Беги 3:1 ФК Родина Медиа - FC Bus 2:0 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 ФК Родина Медиа - ФК Матч 0:0
Динамо Вологда
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тверь - Динамо Вологда 0:2 Динамо Вологда - Торпедо-2 Москва 1:0 Динамо Вологда - Енисей-2 1:0 Динамо Вологда - Зоркий 3:1
Динамо Вологда - Балтика-БФУ 0:0 Динамо Вологда - Звезда Санкт-Петербург 3:2 Динамо Вологда - Луки-Энергия 2:2 Динамо Вологда - Ленинградец 0:0 Зоркий - Динамо Вологда 3:1 Балтика-БФУ - Динамо Вологда 1:0 Звезда Санкт-Петербург - Динамо Вологда 5:2 Луки-Энергия - Динамо Вологда 0:2 Ленинградец - Динамо Вологда 3:0 Енисей-2 - Динамо Вологда 1:1 Тверь - Динамо Вологда 4:0 Спартак Кострома - Динамо Вологда 0:0 Динамо Вологда - Торпедо Владимир 1:0 Знамя Труда - Динамо Вологда 1:2 Динамо Вологда - Текстильщик 0:3 Муром - Динамо Вологда 1:0

Топ бомбардиров
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Факел Черов Василий 1
Спартак Москва Зобнин Роман 1
Спартак Москва Бонгонда Тео 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Краснодар Сперцян Эдуард 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ФК Родина Медиа - Динамо Вологда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 2 дня 8 часов 41 минуту.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.6% пользователей.
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    • Прогнозы 16
    ФК Родина Медиа 68.8% (11)
    X 12.5% (2)
    Динамо Вологда 18.8% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ФК Родина Медиа
    Ничья
    Динамо Вологда
    2.40
    3.60
    3.05
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч ФК Родина Медиа - Динамо Вологда

    Исход игры
    ФК Родина Медиа
    73.7% (14)
    Ничья
    10.5% (2)
    Динамо Вологда
    15.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (10)
    Меньше
    47.37% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (12)
    Нет
    36.84% (7)
    Популярный счёт
    2:1 ФК Родина Медиа
    31.6% (6)
    1:0 ФК Родина Медиа
    21.1% (4)
    1:2 Динамо Вологда
    10.5% (2)
    2:0 ФК Родина Медиа
    10.5% (2)
    1:1 Ничья
    10.5% (2)
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