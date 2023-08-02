  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

2DROTS
0:0
Первый тайм
Сахалин
Прогнозы 138
2DROTS 81.9% (113)
X 8.7% (12)
Сахалин 9.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
2DROTS
Ничья
Сахалин
1.90
4.05
4.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
2DROTS
Сахалин

Результаты последних матчей

2DROTS
(17 матчей)
70.6%
29.4%
12 побед 0 ничьих 5 поражений
2DROTS - ФК БроукБойз 2:1 2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 2DROTS - ФК Амкал 1:0
ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0
Сахалин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сахалин - Строгино 1:0 Сахалин - Химки-2 5:1 Сахалин - СКА-2 Хабаровск 2:1 Сахалин - Балашиха 3:1
Сахалин - Коломна 1:1 Сахалин - Красное Знамя 3:1 Сахалин - Зенит Пенза 1:1 СКА-2 Хабаровск - Сахалин 0:1 Балашиха - Сахалин 1:2 Коломна - Сахалин 2:0 Красное Знамя - Сахалин 2:0 Зенит Пенза - Сахалин 0:1 Химки-2 - Сахалин 1:1 Сахалин - Пересвет Домодедово 3:0 Сахалин - Родина-2 Москва 2:1 Сахалин - Динамо Брянск 0:0 Сахалин - ФК Сахалинец 0:3 Сахалин - Арсенал-2 Тула 2:3 Сахалин - Металлург Липецк 0:1 Сахалин - Спартак Тамбов 1:2

Топ бомбардиров
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Машук-КМВ Магомедов Магомед 1
Зенит Клаудиньо Родригес 1
Сочи Заика Кирилл 1
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Факел Кудряшов Фёдор 1
Краснодар Кордоба Джон 1
Оренбург Кеняйкин Алексей 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Из центра поля последовал заброс на ход Ослоновскому по левому флангу, в борьбе с Чижиковым Владислав заработал угловой для своей команды. 
  • 10'
    "Сахалин" немного старается сбивать темп матча сейчас, всё же не хотят гости играть в быстрый футбол, чтобы не получать контратаки на свои ворота. 
  • 9'
    Прошляков попытался пройти вперёд по правому флангу, но Алахвердов грамотно накрыл форварда 2D и выбил мяч в аут. 
  • 8'
    Гаучо с левого фланга выполнил неудачный заброс к дальнему углу вратарской, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Травма, повреждение
    7'
    Эдамс и Чижиков по итогам прошлого эпизода получили небольшое повреждение, но после паузы оба футболиста показали, что они готовы играть дальше. 
  • Штанга
    6'
    Угловой у ворот "2DROTS". Новиков выполнил подачу на ближний угол вратарской, после скидки в центр вратарской мяч от Гаучо отскочил к Марченко, Александр сразу же пробил по воротам, мяч попал в спину Логинову и затем попал в правую штангу, а уже второй удар по воротам 2D в исполнении Чижикова блокировал в прыжке Эдамс. 
  • 5'
    Небольшой, но уютный стадион "Москвич" сегодня заполнен практически полностью, поддержка у "2DROTS" очень мощная. 
  • Желтая карточка
    4'
    Защитник "2DROTS" Илья Сальников получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у штрафной площади соперника. Сальников в подкате огрел по ногам Альшанского. 
  • Судья
    3'
    Стиль со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки "Сахалина" выбили мяч на правый фланг, где уже по ногам получил Стиль, Ян Марушко поднёс свисток ко рту, но свистка так и не дал. 
  • 2'
    Сегодня 2D играют в чёрной форме, которая была специально презентована для Кубка России. Сами игроки "2DROTS" заявили, что они теперь "ниндзя" и попытаются украсть Кубок России. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "2DROTS" последним из медийных клубов начинает свой путь в Кубке России. Пока что для медийных команд счёт 1:1, "Амкал" вчера прошёл "Красное Знамя" со счётом 3:2, а вот "Родина Медиа" совсем недавно потерпело разгромное поражение от "Динамо" из Вологды со счётом 0:3. "2DROTS" в этом матче считается у букмекеров явным фаворитом, но быть может и "Сахалин" покажет, что он является профессиональным клубом не просто так. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Ян Марушко из Самары. Помогать ему на бровках будут Михаил Бальцеров из Нижнего Новгорода и Семён Белов из Нижнего Новгорода. Резервным арбитром на этот матч назначен Дмитрий Михалёв из Москвы. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/256 финала Кубка России между "2DROTS" и "Сахалином". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 33.8% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 138
2DROTS 81.9% (113)
X 8.7% (12)
Сахалин 9.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
2DROTS
Ничья
Сахалин
1.90
4.05
4.30
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч 2DROTS 0:0 Сахалин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч 2DROTS 0:0 Сахалин

Исход игры
2DROTS
82% (114)
Ничья
8.6% (12)
Сахалин
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
2:1 2DROTS
33.8% (47)
1:0 2DROTS
18% (25)
2:0 2DROTS
10.8% (15)
1:2 Сахалин
5% (7)
1:1 Ничья
5% (7)
3:0 2DROTS
2.9% (4)
0:2 Сахалин
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
2DROTS
Сахалин
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 