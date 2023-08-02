Первый тайм

11' Из центра поля последовал заброс на ход Ослоновскому по левому флангу, в борьбе с Чижиковым Владислав заработал угловой для своей команды.

10' "Сахалин" немного старается сбивать темп матча сейчас, всё же не хотят гости играть в быстрый футбол, чтобы не получать контратаки на свои ворота.

9' Прошляков попытался пройти вперёд по правому флангу, но Алахвердов грамотно накрыл форварда 2D и выбил мяч в аут.

8' Гаучо с левого фланга выполнил неудачный заброс к дальнему углу вратарской, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

7' Эдамс и Чижиков по итогам прошлого эпизода получили небольшое повреждение, но после паузы оба футболиста показали, что они готовы играть дальше.

6' Угловой у ворот "2DROTS". Новиков выполнил подачу на ближний угол вратарской, после скидки в центр вратарской мяч от Гаучо отскочил к Марченко, Александр сразу же пробил по воротам, мяч попал в спину Логинову и затем попал в правую штангу, а уже второй удар по воротам 2D в исполнении Чижикова блокировал в прыжке Эдамс.