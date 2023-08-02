Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Кузнецов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Дроздов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Чу ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Швецов Максим
Результаты последних матчей
2DROTS
(17 матчей)
70.6%
29.4%
12 побед 0 ничьих 5 поражений
2DROTS - ФК БроукБойз 2:1 2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1 2DROTS - ФК Амкал 1:0
ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0
Сахалин
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Сахалин - Строгино 1:0 Сахалин - Химки-2 5:1 Сахалин - СКА-2 Хабаровск 2:1 Сахалин - Балашиха 3:1
Сахалин - Коломна 1:1 Сахалин - Красное Знамя 3:1 Сахалин - Зенит Пенза 1:1 СКА-2 Хабаровск - Сахалин 0:1 Балашиха - Сахалин 1:2 Коломна - Сахалин 2:0 Красное Знамя - Сахалин 2:0 Зенит Пенза - Сахалин 0:1 Химки-2 - Сахалин 1:1 Сахалин - Пересвет Домодедово 3:0 Сахалин - Родина-2 Москва 2:1 Сахалин - Динамо Брянск 0:0 Сахалин - ФК Сахалинец 0:3 Сахалин - Арсенал-2 Тула 2:3 Сахалин - Металлург Липецк 0:1 Сахалин - Спартак Тамбов 1:2
|Знамя Труда
|Шанин Ян
|2
|Пионер Ленинградская
|Бенедык Данил
|2
|Машук-КМВ
|Магомедов Магомед
|1
|Зенит
|Клаудиньо Родригес
|1
|Сочи
|Заика Кирилл
|1
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Факел
|Кудряшов Фёдор
|1
|Краснодар
|Кордоба Джон
|1
|Оренбург
|Кеняйкин Алексей
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч 2DROTS 0:0 Сахалин
Исход игры
2DROTS
82% (114)
Ничья
8.6% (12)
Сахалин
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
56.25% (63)
Нет
43.75% (49)
Популярный счёт
2:1 2DROTS
33.8% (47)
1:0 2DROTS
18% (25)
2:0 2DROTS
10.8% (15)
1:2 Сахалин
5% (7)
1:1 Ничья
5% (7)
3:0 2DROTS
2.9% (4)
0:2 Сахалин
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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