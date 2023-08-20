История личных встреч
Астрахань
Ротор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2.67
1.33
Среднее время на гол
33
67
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
2.17
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
41
60
Результаты последних матчей
Астрахань
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Астрахань - Спартак-Нальчик 1:0 Победа Хасавюрт - Астрахань 0:1 Астрахань - Динамо Махачкала-2 1:1 Машук-КМВ - Астрахань 3:2
Астрахань - Легион Махачкала 2:2 СКА-Ростов - Астрахань 5:0 Астрахань - Ангушт 0:3 Динамо Ставрополь - Астрахань 2:0 Астрахань - МИТОС 2:2 Спартак-Нальчик - Астрахань 4:0 Черноморец Нв - Астрахань 2:0 Дружба Майкоп - Астрахань 2:0 Астрахань - Машук-КМВ 1:2 Терек-2 - Астрахань 4:1 Астрахань - Афипс 1:1 Краснодар-2 - Астрахань 3:1 Алания - Астрахань 1:1 Астрахань - Биолог-Новокубанск 4:1 Ангушт - Астрахань 1:1 Астрахань - Динамо Ставрополь 0:0
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Волга Ульяновск - Ротор 1:2 Ротор - Краснодар-2 1:2 Иртыш Омск - Ротор 1:0 Ротор - Уфа 1:1
Велес Москва - Ротор 0:0 Муром - Ротор 1:1 Осиповичи - Ротор 1:6 Ротор - Кубань Холдинг 1:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 2:1 Ротор - Черноморец Нв 2:1 Форте - Ротор 1:2 Ротор - Биолог-Новокубанск 3:0 Форте - Ротор 0:0 Ротор - Ессентуки 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:0 Ротор - СКА-Ростов 4:0 Динамо Ставрополь - Ротор 1:3 Ротор - Черноморец Нв 0:0 Легион Махачкала - Ротор 0:2 Ротор - Дружба Майкоп 0:1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 4
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Факел
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|2
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|2
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|2
|Пионер Ленинградская
|Бенедык Данил
|2
|Пари НН
|Севикян Эдгар
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Сочи
|Кравцов Кирилл
|2
|Спартак Москва
|Классен Леон
|2
Прогнозы на матч Астрахань - Ротор
Исход игры
Астрахань
13% (6)
Ничья
13% (6)
Ротор
73.9% (34)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (18)
Меньше
57.14% (24)
Обе команды забьют
Да
54.76% (23)
Нет
45.24% (19)
Популярный счёт
1:2 Ротор
34.8% (16)
0:1 Ротор
23.9% (11)
0:2 Ротор
10.9% (5)
1:1 Ничья
10.9% (5)
1:0 Астрахань
6.5% (3)
2:1 Астрахань
4.3% (2)
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