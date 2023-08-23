Ослоновский со стандарта с дальней дистанции решил пробить по воротам, мяч попал в игрока "Мурома", который был у линии штрафной площади, далее уже попытался пробить по воротам и Гудаев, но Денис толком не попал по мячу.

Ослоновский ворвался в штрафную площадь с левого фланга, но в окружении соперников Владислав потерял мяч.

Гудаев на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Надольского. "Муром" заработал довольно опасный стандарт.

Что за момент!? Янов со стандарта пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла "2DROTS" от пропущенного мяча, отскок был к линии вратарской, Сычёв после прыжке застрял ногой в сетке, но Дмитрий успел растянуться и выставив руку отбить мяч после добивания на своего партнёра по команде.

Полузащитник "2DROTS" Александр Балашов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Гаучо в центре поля нарушил правила против Волкова, а затем Балашов пошёл спорить с Артёмом Смолиным.

Гудаев на правой половине поля сбил Надольского у штрафной площади, Артём Смолин почему-то решил не давать свистка.

Надольский на своей половине поля нарушил правила против Манаева. Игроки "2DROTS" тщательно готовятся к стандарту.

Гаучо в борьбе с Зиновичем на половине поля соперника оказался на газоне, на этот раз Артём Смолин показал, что нужно играть дальше.

Логинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Мурома" сыграли внимательно и перехватили мяч.

Бутаков на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против активного Логинова. Игроки "2DROTS" вновь тщательно готовятся к стандарту.

Стиль со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Трунин сыграл на выходе и кулаками выбил мяч в радиус штрафной площади, где Янов выиграл борьбу за мяч окончательно.

"Муром" сразу же попытался провести контратаку, но Першина у левого угла штрафной площади всё же накрыли, Манаев хорошо сыграл в обороне и вернул мяч своей команде.

Зинович на левой половине поля нарушил правила против Прошлякова. "2DROTS" вновь очень долго готовятся к стандарту.

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас покажет "Муром" при своих болельщиках, команде Евгения Перевертайло нельзя сбавлять обороты и нужно забивать ещё, чтобы как минимум рассчитывать на серию пенальти.

В составе "2DROTS" после перерыва произошла замена. Вместо Эдамса Валтэра на поле вышел Александр Балашов.

Прошляков по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем Данила выполнил прострел в центр вратарской, Гаучо не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам.

Гыстаров получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч с Балашовым, Артём Смолин остановил игру, но после паузы полузащитник "Мурома" показал, что он готов играть дальше.

Першин вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в ближний угол ворот, Логинов хорошо сыграл в подкате и вытянул ногу, мяч в итоге очень слабо пошёл точно в руки Сычёву.

Янов при входе в штрафную площадь с правого фланга перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Гудаева.

Янов в центре поля нарушил правила против Семёнова. Игроки "2DROTS" довольно долго разыгрывали стандарт.

Бутаков на половине поля соперника нарушил правила против Балашова. "2DROTS" довольно быстро разыграли стандарт на этот раз.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "2DROTS" на выезде в очень неплохом и динамичном футболе со счётом 2:1 переигрывает "Муром". Начало матча осталось за командой из МФЛ, но, постепенно "Муром" оживился и показал, что будет играть при своих болельщиках не только от обороны.

45' Гыстаров пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

45' Фланговый защитник "2DROTS" Артур Бегларян получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

45' Две минуты добавил Артём Смолин к основному времени первого тайма.

44' Стиль с углового выполнил подачу практически в центр вратарской, Трунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

43' Стиль с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, Ослоновский в итоге пробил по воротам, мяч задел игрока "Мурома" и ушёл на повторный корнер.

42' Гаучо продолжает активно работать на правом фланге, в очередной раз Годфрид заработал угловой для своей команды.

41' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "2DROTS", но там был только Сычёв.

40' Ещё один угловой заработали игроки "2DROTS". Стиль выполнил подачу в центр штрафной площади, в борьбе за верховой мяч были нарушены правила со стороны гостей.

39' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Запалацкий!!! "Муром" заработал угловой, который вроде бы изначально хозяева поля разыграли не самым лучшим образом, однако, всё же хозяева поля нашли свой гол. Гыстаров с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гудаев под давлением соперника выбил мяч головой в радиус штрафной площади, Запалацкий отлично набежал на мяч и в касание вколотил его под левую девятку.

38' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "2DROTS" на Надольского, Сычёв сыграл на выходе и в прыжке выбил мяч подальше от своих ворот.

37' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Степанов!!! Прошляков с правого угла штрафной площади без помех пробил в левый угол ворот, случился небольшой рикошет от ноги защитника "Мурома", в итоге Трунин не смог зафиксировать мяч, а первым на добивании сразу же удачно сыграл Алекс Стиль, который не простил голкипера.

36' Как-то совсем невнятно на этот раз стандарт разыграли гости, не хотят "2DROTS" подавать в штрафную площадь, но и розыгрыши совсем не работают.

35' Ещё один стандарт удалось заработать "2DROTS", на этот раз на левом фланге у штрафной площади соперника.

34' Чупин в центре поля грубовато сыграет против Манаева, но пока что Артём Смолин решил обойтись без жёлтой карточки.

33' С углового последовала подача в центр к линии вратарской, Сычёв в очередной раз уверенно сыграл на выходе, на этот раз Дмитрий кулаком выбил мяч на левый фланг.

32' Янов на правом фланге хорошо поработал и выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Запалацкий оторвался от Арчи и плотно пробил в ближний угол ворот, Сычёв сложился и перевёл мяч на угловой.

31' Постепенно "Муром" начинает поддавливать соперника под конец первого тайма, что только добавляет градуса этой борьбе.

30' С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "2DROTS" на Агуреева, Сычёв грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

29' Запалацкий в центре поля у боковой линии нарушил правила против Ослоновского. Игроки "2DROTS" быстро разыграли стандарт.

28' Бегларян подкараулил отскок на половине поля соперника, Арчи сразу же пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

27' Стиль с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

26' Гудаев со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади на Эда, игроки "Мурома" выиграли верховую борьбу за мяч и выбили его на угловой.

25' Полузащитник "Мурома" Расул Гыстаров получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Манаева.

24' Стиль вновь разыграл корнер с партнёром по команде, но затем на правом фланге игроки "2DROTS" ничего интересного придумать не смогли.

23' Стиль с углового покатил мяч к ближнему углу штрафной площади на Гаучо, защитники "Мурома" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

22' Гаучо вновь активно поработал на правом фланге у штрафной площади соперника и на этот раз Годфрид заработал корнер для своей команды.

21' Янов совершил рывок вперёд по правой половине поля и затем выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на Надольского, Александр немного не достал до мяча, чтобы создать голевой момент.

20' Стиль с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, Трунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

19' Игроки "2DROTS" разыграли корнер, а затем с левого фланга Стиль выполнил подачу к дальней штанге, Трунин в красивом прыжке кулаком выбил мяч на повторный угловой.

18' Прошляков ворвался в штрафную площадь с левого фланга, далее Данила решил от угла вратарской не бить по воротам, а покатить в центр к линии вратарской, защитники "Мурома" уже успели вернуться назад и выбили мяч на угловой.

17' Надольский в борьбе с соперником у правого угла штрафной площади оказался на газоне, но нарушение правил зафиксировано не было.

16' В составе "Мурома" произошла замена. Вместо Максима Плопы на поле вышел Дмитрий Зинович.

15' Гаучо совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением соперника один из лидеров "2DROTS" упустил мяч за лицевую линию поля.

14' В составе "Мурома" уже готовится вынужденная замена, всё же капитан команды Максим Плопа не сможет продолжить матч.

13' Надольский в центре поля нарушил правила против Ослоновского. Игроки "2DROTS" быстро разыграли стандарт.

12' Пока что после пропущенного мяча "Муром" по-прежнему играет от обороны, не хотят сегодня раскрываться хозяева поля.

11' Ословноский со стандарта выполнил слабую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Мурома" спокойно выбили мяч в аут.

10' Чупин на правой половине поля нарушил правила против Ослоновского. "2DROTS" тщательно готовятся к стандарту.

9' Плопа в моменте с голом получил повреждение. Вышли на поле врачи "Мурома", после паузы капитан команды показал, что он готов играть дальше.

8' Очень хорошее начало матча получается для "2DROTS", всё же активное начало матча дало положение плоды.

7' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ослоновский!!! Ослоновский вошёл в штрафную площадь с правой половины поля, далее Владислав сместился в центр штрафной и в падении пробил в левый угол ворот, Трунин в прыжке не смог достать до мяча.

6' И вот уже хозяева поля провели первую серьёзную атаку после ошибки гостей при выходе от своей штрафной площади. Янов с левой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Надольский в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

5' В Муроме сегодня есть и болельщики "2DROTS", которых временами очень неплохо слышно.

4' Стиль с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Мурома" уверенно отвели угрозу от своих владений.

3' Логинов совершил рывок вперёд по правому флангу и заработал угловой для своей команды.

2' В Муроме сегодня небольшой стадион имени Виктора Лосева полностью заполнен, вход на трибуны был бесплатным, а поэтому и горожане активно пришли поддержать свою команду.