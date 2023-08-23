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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Муром
1:2
Второй тайм
2DROTS

Ход матча

7'
0:1
Ослоновский Владислав
16'
Зинович Дмитрий
Плопа Максим
0:1
25'
Гыстаров Расул
0:1
36'
0:2
Степанов Александр Вячеславович
38'
Запалацкий Сергей
1:2
45'
1:2
Бегларян Артур (BEGLARYAN)
46'
1:2
Балашов Александр (BALA23)
Скляр Эдамс Валтэр (EDAMS)
46'
1:2
Семенов Владислав (SEMIO)
Бегларян Артур (BEGLARYAN)
Прогнозы 268
Муром 17.9% (48)
X 6.7% (18)
2DROTS 75.4% (202)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Муром
Ничья
2DROTS
2.85
5.50
2.54
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Муром
2DROTS

Бомбардиры внутри турнира

Муром
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Запалацкий Сергей 1 1
2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Степанов Александр Вячеславович 1 0.5
Ослоновский Владислав 1 0.5
_Frolov M. 1 0.5
_Gudaev D. 1 (1) 0.5

Карточки

Муром
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гыстаров Расул 1 0
2DROTS
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шерешков Андрей 1 0
Сальников Илья (SALYA) 1 0
Бегларян Артур (BEGLARYAN) 1 0

Результаты матчей

Муром
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
2DROTS
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Муром
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
2DROTS
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Муром
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Динамо Брянск - Муром 1:0 Муром - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Муром 2:2 Муром - Иртыш Омск 0:3
Уфа - Муром 2:2 Муром - Ротор 1:1 Муром - Ленинградец 1:1 Енисей-2 - Муром 0:2 Муром - Зоркий Красногорск 0:1 Балтика-БФУ - Муром 0:1 Муром - Звезда Санкт-Петербург 3:3 Луки-Энергия - Муром 1:1 Муром - Енисей-2 3:1 Зоркий Красногорск - Муром 4:0 Муром - Балтика-БФУ 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Муром 2:3 Муром - Луки-Энергия 1:0 Ленинградец - Муром 1:1 Чертаново - Муром 2:2 Текстильщик - Муром 2:0
2DROTS
(18 матчей)
72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 поражений
2DROTS - Сахалин 2:0 2DROTS - ФК БроукБойз 2:1 2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1
2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0

Результаты матчей

Муром
2DROTS

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Муром
2DROTS

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 - 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Волга Ульяновск Альсултанов Имран 3
Дружба Майкоп Кадиев Джабраил 2
Факел Максимов Максим 2
Динамо Барнаул Яркин Артём 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Судья
    69'
    Гудаев на правой половине поля сбил Надольского у штрафной площади, Артём Смолин почему-то решил не давать свистка. 
  • Судья
    68'
    Артём Смолин получил небольшое повреждение голеностопа после рывка, врачи "2DROTS" быстро подморозили больное место главному арбитру матча. 
  • Желтая карточка
    67'
    Полузащитник "2DROTS" Александр Балашов получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Гаучо в центре поля нарушил правила против Волкова, а затем Балашов пошёл спорить с Артёмом Смолиным. 
  • Штанга
    66'
    Что за момент!? Янов со стандарта пробил в ближний угол ворот, перекладина спасла "2DROTS" от пропущенного мяча, отскок был к линии вратарской, Сычёв после прыжке застрял ногой в сетке, но Дмитрий успел растянуться и выставив руку отбить мяч после добивания на своего партнёра по команде. 
  • Фол, нарушение
    65'
    Гудаев на левом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против Надольского. "Муром" заработал довольно опасный стандарт. 
  • 64'
    Ослоновский ворвался в штрафную площадь с левого фланга, но в окружении соперников Владислав потерял мяч. 
  • 63'
    Ослоновский со стандарта с дальней дистанции решил пробить по воротам, мяч попал в игрока "Мурома", который был у линии штрафной площади, далее уже попытался пробить по воротам и Гудаев, но Денис толком не попал по мячу. 
  • Фол, нарушение
    62'
    Зинович на левой половине поля нарушил правила против Прошлякова. "2DROTS" вновь очень долго готовятся к стандарту. 
  • 61'
    "Муром" сразу же попытался провести контратаку, но Першина у левого угла штрафной площади всё же накрыли, Манаев хорошо сыграл в обороне и вернул мяч своей команде. 
  • 60'
    Стиль со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Трунин сыграл на выходе и кулаками выбил мяч в радиус штрафной площади, где Янов выиграл борьбу за мяч окончательно. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Бутаков на правом фланге у своей штрафной площади нарушил правила против активного Логинова. Игроки "2DROTS" вновь тщательно готовятся к стандарту. 
  • 58'
    Логинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Мурома" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Судья
    57'
    Гаучо в борьбе с Зиновичем на половине поля соперника оказался на газоне, на этот раз Артём Смолин показал, что нужно играть дальше. 
  • 56'
    Гудаев со стандарта решил сразу пробить по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Надольский на своей половине поля нарушил правила против Манаева. Игроки "2DROTS" тщательно готовятся к стандарту. 
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    • Фол, нарушение
      54'
      Бутаков на половине поля соперника нарушил правила против Балашова. "2DROTS" довольно быстро разыграли стандарт на этот раз. 
    • Фол, нарушение
      53'
      Янов в центре поля нарушил правила против Семёнова. Игроки "2DROTS" довольно долго разыгрывали стандарт. 
    • Фол, нарушение
      52'
      Янов при входе в штрафную площадь с правого фланга перестарался в борьбе за мяч и нарушил правила против Гудаева. 
    • 51'
      Першин вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем пробил в ближний угол ворот, Логинов хорошо сыграл в подкате и вытянул ногу, мяч в итоге очень слабо пошёл точно в руки Сычёву. 
    • Травма, повреждение
      50'
      Гыстаров получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч с Балашовым, Артём Смолин остановил игру, но после паузы полузащитник "Мурома" показал, что он готов играть дальше. 
    • 49'
      Прошляков по левой половине поля вошёл в штрафную площадь, а затем Данила выполнил прострел в центр вратарской, Гаучо не успел к мячу, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
    • Замена
      48'
      Вторую подряд замену провёл Дмитрий Кузнецов. Вместо Артура Бегларяна на поле вышел Владислав Семёнов. 
    • Замена
      47'
      В составе "2DROTS" после перерыва произошла замена. Вместо Эдамса Валтэра на поле вышел Александр Балашов. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас покажет "Муром" при своих болельщиках, команде Евгения Перевертайло нельзя сбавлять обороты и нужно забивать ещё, чтобы как минимум рассчитывать на серию пенальти. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "2DROTS" на выезде в очень неплохом и динамичном футболе со счётом 2:1 переигрывает "Муром". Начало матча осталось за командой из МФЛ, но, постепенно "Муром" оживился и показал, что будет играть при своих болельщиках не только от обороны. 
    • 45'
      Гыстаров пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Желтая карточка
      45'
      Фланговый защитник "2DROTS" Артур Бегларян получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты добавил Артём Смолин к основному времени первого тайма. 
    • Угловой
      44'
      Стиль с углового выполнил подачу практически в центр вратарской, Трунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      43'
      Стиль с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, завязалась упорная борьба за мяч, Ослоновский в итоге пробил по воротам, мяч задел игрока "Мурома" и ушёл на повторный корнер. 
    • 42'
      Гаучо продолжает активно работать на правом фланге, в очередной раз Годфрид заработал угловой для своей команды. 
    • 41'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "2DROTS", но там был только Сычёв. 
    • Угловой
      40'
      Ещё один угловой заработали игроки "2DROTS". Стиль выполнил подачу в центр штрафной площади, в борьбе за верховой мяч были нарушены правила со стороны гостей. 
    • Описание гола
      39'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Запалацкий!!! "Муром" заработал угловой, который вроде бы изначально хозяева поля разыграли не самым лучшим образом, однако, всё же хозяева поля нашли свой гол. Гыстаров с левого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Гудаев под давлением соперника выбил мяч головой в радиус штрафной площади, Запалацкий отлично набежал на мяч и в касание вколотил его под левую девятку. 
    • 38'
      Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади "2DROTS" на Надольского, Сычёв сыграл на выходе и в прыжке выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • Описание гола
      37'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Степанов!!! Прошляков с правого угла штрафной площади без помех пробил в левый угол ворот, случился небольшой рикошет от ноги защитника "Мурома", в итоге Трунин не смог зафиксировать мяч, а первым на добивании сразу же удачно сыграл Алекс Стиль, который не простил голкипера. 
    • 36'
      Как-то совсем невнятно на этот раз стандарт разыграли гости, не хотят "2DROTS" подавать в штрафную площадь, но и розыгрыши совсем не работают. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Ещё один стандарт удалось заработать "2DROTS", на этот раз на левом фланге у штрафной площади соперника. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Чупин в центре поля грубовато сыграет против Манаева, но пока что Артём Смолин решил обойтись без жёлтой карточки. 
    • Угловой
      33'
      С углового последовала подача в центр к линии вратарской, Сычёв в очередной раз уверенно сыграл на выходе, на этот раз Дмитрий кулаком выбил мяч на левый фланг. 
    • Опасный момент
      32'
      Янов на правом фланге хорошо поработал и выполнил заброс на ближний угол штрафной площади, Запалацкий оторвался от Арчи и плотно пробил в ближний угол ворот, Сычёв сложился и перевёл мяч на угловой. 
    • 31'
      Постепенно "Муром" начинает поддавливать соперника под конец первого тайма, что только добавляет градуса этой борьбе. 
    • 30'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "2DROTS" на Агуреева, Сычёв грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Запалацкий в центре поля у боковой линии нарушил правила против Ослоновского. Игроки "2DROTS" быстро разыграли стандарт. 
    • 28'
      Бегларян подкараулил отскок на половине поля соперника, Арчи сразу же пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      27'
      Стиль с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 26'
      Гудаев со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади на Эда, игроки "Мурома" выиграли верховую борьбу за мяч и выбили его на угловой. 
    • Желтая карточка
      25'
      Полузащитник "Мурома" Расул Гыстаров получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Манаева. 
    • Угловой
      24'
      Стиль вновь разыграл корнер с партнёром по команде, но затем на правом фланге игроки "2DROTS" ничего интересного придумать не смогли. 
    • Угловой
      23'
      Стиль с углового покатил мяч к ближнему углу штрафной площади на Гаучо, защитники "Мурома" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
    • 22'
      Гаучо вновь активно поработал на правом фланге у штрафной площади соперника и на этот раз Годфрид заработал корнер для своей команды. 
    • 21'
      Янов совершил рывок вперёд по правой половине поля и затем выполнил проникающую передачу в центр штрафной площади на Надольского, Александр немного не достал до мяча, чтобы создать голевой момент. 
    • Угловой
      20'
      Стиль с углового на этот раз выполнил подачу на ближний угол вратарской, Трунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      19'
      Игроки "2DROTS" разыграли корнер, а затем с левого фланга Стиль выполнил подачу к дальней штанге, Трунин в красивом прыжке кулаком выбил мяч на повторный угловой. 
    • 18'
      Прошляков ворвался в штрафную площадь с левого фланга, далее Данила решил от угла вратарской не бить по воротам, а покатить в центр к линии вратарской, защитники "Мурома" уже успели вернуться назад и выбили мяч на угловой. 
    • Судья
      17'
      Надольский в борьбе с соперником у правого угла штрафной площади оказался на газоне, но нарушение правил зафиксировано не было. 
    • Замена
      16'
      В составе "Мурома" произошла замена. Вместо Максима Плопы на поле вышел Дмитрий Зинович. 
    • 15'
      Гаучо совершил рывок вперёд по правому флангу, но под давлением соперника один из лидеров "2DROTS" упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 14'
      В составе "Мурома" уже готовится вынужденная замена, всё же капитан команды Максим Плопа не сможет продолжить матч. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Надольский в центре поля нарушил правила против Ослоновского. Игроки "2DROTS" быстро разыграли стандарт. 
    • 12'
      Пока что после пропущенного мяча "Муром" по-прежнему играет от обороны, не хотят сегодня раскрываться хозяева поля. 
    • 11'
      Ословноский со стандарта выполнил слабую подачу на ближний угол вратарской, игроки "Мурома" спокойно выбили мяч в аут. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Чупин на правой половине поля нарушил правила против Ослоновского. "2DROTS" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Травма, повреждение
      9'
      Плопа в моменте с голом получил повреждение. Вышли на поле врачи "Мурома", после паузы капитан команды показал, что он готов играть дальше. 
    • 8'
      Очень хорошее начало матча получается для "2DROTS", всё же активное начало матча дало положение плоды. 
    • Описание гола
      7'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Ослоновский!!! Ослоновский вошёл в штрафную площадь с правой половины поля, далее Владислав сместился в центр штрафной и в падении пробил в левый угол ворот, Трунин в прыжке не смог достать до мяча. 
    • 6'
      И вот уже хозяева поля провели первую серьёзную атаку после ошибки гостей при выходе от своей штрафной площади. Янов с левой половины поля выполнил передачу в центр к линии штрафной площади, Надольский в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 5'
      В Муроме сегодня есть и болельщики "2DROTS", которых временами очень неплохо слышно. 
    • Угловой
      4'
      Стиль с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Мурома" уверенно отвели угрозу от своих владений. 
    • 3'
      Логинов совершил рывок вперёд по правому флангу и заработал угловой для своей команды. 
    • 2'
      В Муроме сегодня небольшой стадион имени Виктора Лосева полностью заполнен, вход на трибуны был бесплатным, а поэтому и горожане активно пришли поддержать свою команду. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Муроме "2DROTS" некоторые считают даже фаворитом, но конечно же против крепкой команды второй лиги команде из МФЛ будет очень непросто. 
    • До матча
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/128 финала Кубка России между "Муромом" и "2DROTS". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.  
    • 72 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 268
    Муром 17.9% (48)
    X 6.7% (18)
    2DROTS 75.4% (202)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Муром
    Ничья
    2DROTS
    2.85
    5.50
    2.54
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Муром 1:2 2DROTS

    Исход игры
    Муром
    17.9% (48)
    Ничья
    6.7% (18)
    2DROTS
    75.4% (202)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.16% (72)
    Меньше
    36.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    74.56% (85)
    Нет
    25.44% (29)
    Популярный счёт
    1:2 2DROTS
    18.3% (49)
    2:1 Муром
    7.1% (19)
    0:1 2DROTS
    5.2% (14)
    1:1 Ничья
    4.9% (13)
    1:0 Муром
    4.1% (11)
    0:2 2DROTS
    1.1% (3)
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    2DROTS
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