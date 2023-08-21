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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Муром
 
Позже
2DROTS
Прогнозы 107
Муром 19.6% (21)
X 4.7% (5)
2DROTS 75.7% (81)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Муром
Ничья
2DROTS
3.50
4.00
1.95
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Муром
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
2DROTS
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Frolov M. 1 1
_Gudaev D. 1 (1) 1

Карточки

Муром
Игрок Желтая карточка Красная карточка
2DROTS
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шерешков Андрей 1 0
Сальников Илья (SALYA) 1 0

Результаты матчей

Муром
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
2DROTS
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
Муром
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
2DROTS
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Муром
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Динамо Брянск - Муром 1:0 Муром - Волга Ульяновск 1:0 Краснодар-2 - Муром 2:2 Муром - Иртыш Омск 0:3
Уфа - Муром 2:2 Муром - Ротор 1:1 Муром - Ленинградец 1:1 Енисей-2 - Муром 0:2 Муром - Зоркий Красногорск 0:1 Балтика-БФУ - Муром 0:1 Муром - Звезда Санкт-Петербург 3:3 Луки-Энергия - Муром 1:1 Муром - Енисей-2 3:1 Зоркий Красногорск - Муром 4:0 Муром - Балтика-БФУ 2:0 Звезда Санкт-Петербург - Муром 2:3 Муром - Луки-Энергия 1:0 Ленинградец - Муром 1:1 Чертаново - Муром 2:2 Текстильщик - Муром 2:0
2DROTS
(18 матчей)
72.2%
27.8%
13 побед 0 ничьих 5 поражений
2DROTS - Сахалин 2:0 2DROTS - ФК БроукБойз 2:1 2DROTS - ФК БроукБойз 0:0 ФК Родина Медиа - 2DROTS 3:1
2DROTS - ФК Амкал 1:0 ФК Матч - 2DROTS 1:2 2DROTS - ФК 10 2:0 ФК 10 - 2DROTS 1:1 ФК Деньги - 2DROTS 5:1 ФК Эгриси - 2DROTS 0:3 2DROTS - ФК БроукБойз 1:2 2DROTS - ФК Матч 2:1 2DROTS - ФК Родина Медиа 3:0 2DROTS - FC Bus 1:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 Текстильщик - 2DROTS 1:1 2DROTS - Чертаново 3:0 2DROTS - Basement 4:0

Результаты матчей

Муром
2DROTS

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Муром
2DROTS

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 - 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Факел Максимов Максим 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Пари НН Севикян Эдгар 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Муром - 2DROTS от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 15.9% пользователей.
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    • Прогнозы 107
    Муром 19.6% (21)
    X 4.7% (5)
    2DROTS 75.7% (81)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Муром
    Ничья
    2DROTS
    3.50
    4.00
    1.95
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Муром - 2DROTS онлайн

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    Прогнозы на матч Муром - 2DROTS

    Исход игры
    Муром
    19.6% (21)
    Ничья
    4.7% (5)
    2DROTS
    75.7% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.29% (28)
    Меньше
    31.71% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    75.61% (31)
    Нет
    24.39% (10)
    Популярный счёт
    1:2 2DROTS
    15.9% (17)
    2:1 Муром
    9.3% (10)
    0:1 2DROTS
    4.7% (5)
    1:0 Муром
    3.7% (4)
    1:1 Ничья
    2.8% (3)
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    Муром
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