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РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Текстильщик
0:0
Второй тайм
ФК Амкал

Ход матча

33'
Елисеев Александр
0:0
Прогнозы 160
Текстильщик 56.3% (90)
X 6.3% (10)
ФК Амкал 37.5% (60)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Текстильщик
Ничья
ФК Амкал
2.24
4.00
4.10
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Текстильщик
ФК Амкал

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобкарёв Владимир 1 0.5
Катрич Анатолий 1 0.5
Маричев Евгений 1 0.5

Карточки

Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Елисеев Александр 1 0
ФК Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1

Результаты матчей

Текстильщик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Амкал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Текстильщик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Амкал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Текстильщик
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Чертаново - Текстильщик 1:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Челябинск - Текстильщик 1:1
Текстильщик - Новосибирск 0:0 Салют - Текстильщик 4:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Зоркий Красногорск - Текстильщик 1:0 Балтика-БФУ - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Звезда Санкт-Петербург 4:1 Луки-Энергия - Текстильщик 2:1 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Енисей-2 - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Балтика-БФУ 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Текстильщик 2:2 Текстильщик - Луки-Энергия 1:1 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Енисей-2 3:2 Текстильщик - Зоркий Красногорск 3:0 Сокол - Текстильщик 0:0
ФК Амкал
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ФК Амкал - Красное Знамя 3:2 ФК Амкал - ФК Деньги 0:1 ФК Амкал - ФК Бей Беги 1:0 2DROTS - ФК Амкал 1:0
ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий Красногорск 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3

Результаты матчей

Текстильщик
ФК Амкал

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Текстильщик
ФК Амкал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 - 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Факел Максимов Максим 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Пари НН Севикян Эдгар 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Красная карточка
    48'
    Удаление в составе "Амкала"! Евгений Маричев получил прямую красную карточку за опасную игру на своей половине поля против Евсеева. 
  • 47'
    Прокопьев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки"Текстильщика" сыграли без ошибок и выбили мяч подальше от своих владений. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Амкал" во второй половине матча забить первым, это бы очень сильно добавило градус борьбы в Иваново. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Текстильщик" на домашнем поле в Иваново играет вничью с "Амкалом", счёт в этом противостоянии пока что не открыт. В целом, "Текстильщик" смотрится пока что лучше команды из МФЛ, но свои моменты команда Игоря Колыванова на старте матча реализовать не смогла. Постепенно уже и "Амкал" вошёл в игру, под конец первого тайма московский клуб даже смотрелся лучше, но пока что и гости забить не могут. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Товмасян в центральном круге нарушил правила против Скворцова. Игроки "Текстильщика" очень быстро разыграли стандарт. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Андрей Прокопов к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Дубчак со стандарта направил мяч в правый угол ворот, получилось довольно опасно, совсем немного в створ не попал Никита. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Сентюрин на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Коротаева. Игроки "Амкала" заработали очень опасный стандарт. 
  • 43'
    Лобкарёв с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Прокопьев не смог как следует подстроиться под мяч и выполнить скидку на Коротаева. 
  • 42'
    Поднялся Симдянкин после паузы, Никита показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    41'
    Дубчак в центре поля при игре в подкате сбил Симдянкина. Игроки "Текстильщика" не смогли быстро разыграть стандарт, Никита получил повреждение. 
  • Судья
    40'
    Лобкарёв при входе в штрафную площадь с правого фланга в борьбе с Горовых оказался на газоне, Андрей Прокопов показал, что нужно играть дальше. 
  • 39'
    "Амкал" вновь развил атаку по правому флангу, но в последний момент защитники "Текстильщика" накрыли Лабкарёва, мяч был выбит в аут. 
  • Опасный момент
    38'
    Яворский с левого угла штрафной площади неудачно выбил мяч на левый фланг, Прокопьев перехватил мяч, но затем Михаил уже сам поторопился и в итоге отправил мяч за лицевую линию поля. 
  • 37'
    Горовых вновь подкараулил отскок на половине поля "Амкала", под давлением соперника Даниил зарядил значительно выше цели. 
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    • 36'
      С правого фланга Ермолин выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Амкала" выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Желтая карточка
      35'
      Капитан "Текстильщика" Александр Елисеев получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Елисеев нарушил правила против Прокопьева. 
    • Офсайд
      34'
      Из глубины поля последовал заброс в центр поля на Симдянкина, Никита головой сбросил мяч на ход Евсееву, Алексей оказался в офсайде. 
    • 33'
      Дубчак со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Товмасян головой пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч пролетел рядом со штангой, но Яворский всё контролировал. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Горовых на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Маричева. "Амкал" заработал очень опасный стандарт. 
    • Фол, нарушение
      31'
      Ефремов в центре поля нарушил правила против Кузькина. Игроки "Амкала" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 30'
      С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Амкала", Ефремов сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Сентюрин в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, в итоге Мухин с ним уверенно справился. 
    • 29'
      Симдянкин пробил по воротам от правого угла штрафной площади, мяч попал в защитника "Амкала", а затем Долгушин не дал ему уйти на угловой. 
    • 28'
      Успокоилась у нас немного игра. Добавим, что сегодня в Иваново очень хорошо заполнен стадион, поддержка качественная у обеих команд. 
    • 27'
      Игроки "Амкала" перехватили контроль над мячом, но пока что дальше центра поля гостям пройти довольно трудно. 
    • 26'
      Кузьмин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Текстильщика" в очередной раз сыграли внимательно и уверенно перехватили мяч. 
    • 25'
      Симдянкин со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, далее футболисты ивановского клуба выполнил две скидки по штрафной площади, но пробить по воротам так никто и не смог. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Елисеев вновь получил передачу на ход по правому флангу, Александр выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в руку Долгушину. "Текстильщик" заработал очень неплохой стандарт. 
    • Судья
      23'
      Товмасян при проходе вперёд по правому флангу в борьбе с соперником оказался на газоне, Андрей Прокопов показал, что нужно играть дальше. 
    • 22'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Текстильщика" на Маричева, Климов оказался первым на мяче и головой сбросил мяч в руки Яворскому. 
    • Штанга
      21'
      Ермолин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Симдянкин в падении головой пробил в левый угол ворот, Мухин в прыжке перевёл мяч в штангу, а затем защитники "Амкала" выбили мяч в аут. 
    • 20'
      Симдянкин совершил рывок вперёд по правому флангу после заброса из центра поля, а затем Никита выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у форварда "Текстильщика" и ушёл за лицевую линию поля. 
    • 19'
      Горовых подкараулил отскок у штрафной площади "Амкала", Даниил в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      18'
      Угловой у ворот "Амкала". Евсеев разыграл корнер с Ермолиным, далее Роман выполнил подачу в центр штрафной площади, гости уверенно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Прокопьев в центре поля нарушил правила против активного Симдянкина. "Текстильщик" довольно долго разыгрывал стандарт. 
    • Угловой
      16'
      Дубчак с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки "Текстильщика" выбили мяч на правый фланг. 
    • Опасный момент
      15'
      Лобкарёв вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел в центр штрафной, Прокопьев подработал мяч и пробил в левый угол ворот, Яворский в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 14'
      Долгушин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Угловой
      13'
      Дубчак с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Текстильщика" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч подальше от своих владений. 
    • 12'
      Кузькин после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Долгушин в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Елисеева и ушёл на угловой. 
    • 11'
      Калин с дальней дистанции с правой половины поля пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 10'
      Симдянкин попытался пройти вперёд по правому флангу, но Никита попал под давление соперника и в итоге мяч был выбит в аут. 
    • 9'
      Евсеев пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно, Мухин в прыжке уверенно поймал его. 
    • 8'
      Также добавим, что "Текстильщик" на домашнем поле не проигрывает уже более года. 
    • 7'
      "Текстильщик" практически не позволяет "Амкалу" контролировать мяч, а поэтому гостям приходится ещё тяжелее. 
    • 6'
      Пока что начало матча полностью остаётся за хозяевами поля, но "Амкал" держится, хоть и не без доли везения. 
    • Угловой
      5'
      Угловой у ворот "Амкала". Симдянкин выполнил подачу выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • Штанга
      4'
      Симдянкин от левого угла штрафной площади под давлением соперника забросил мяч под дальнюю штангу, мяч задел крестовину и ушёл за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      3'
      С правого фланга последовала передача к лицевой линии поля на Елисеева, Александр выполнил подачу в центр штрафной площади, Ермолин в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Дождь
      2'
      В Иваново пока что накрапывает небольшой дождь, при этом, над стадионом есть и довольно серьёзные тучи. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Иваново нас ждёт очень интересная битва между двумя крепкими командами. Для "Текстильщика" конечно же важно сегодня обыграть клуб из МФЛ, а для "Амкала" это очередной повод пошуметь и в профессиональном футболе, а не только в МФЛ. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Андрей Прокопов из Ярославля. Помогать ему на бровках будут Андрей Савин из Санкт-Петербурга и Георгий Карпович из Санкт-Петербурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Артём Ярославцев из Иваново. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/128 финала Кубка России между ивановским "Текстильщиком" и "Амкалом" из Москвы. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 160
    Текстильщик 56.3% (90)
    X 6.3% (10)
    ФК Амкал 37.5% (60)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Текстильщик
    Ничья
    ФК Амкал
    2.24
    4.00
    4.10
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    Где смотреть матч Текстильщик 0:0 ФК Амкал онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Текстильщик 0:0 ФК Амкал

    Исход игры
    Текстильщик
    56.3% (90)
    Ничья
    6.3% (10)
    ФК Амкал
    37.5% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    66.96% (75)
    Нет
    33.04% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Текстильщик
    27.5% (44)
    1:0 Текстильщик
    16.9% (27)
    1:2 ФК Амкал
    13.1% (21)
    1:1 Ничья
    3.8% (6)
    0:1 ФК Амкал
    2.5% (4)
    2:0 Текстильщик
    1.9% (3)
    3:1 Текстильщик
    1.9% (3)
    0:2 ФК Амкал
    1.3% (2)
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    ФК Амкал
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