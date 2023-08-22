Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Амкал" во второй половине матча забить первым, это бы очень сильно добавило градус борьбы в Иваново.

Прокопьев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки"Текстильщика" сыграли без ошибок и выбили мяч подальше от своих владений.

Удаление в составе "Амкала"! Евгений Маричев получил прямую красную карточку за опасную игру на своей половине поля против Евсеева.

Дубчак со стандарта направил мяч в правый угол ворот, получилось довольно опасно, совсем немного в створ не попал Никита.

Товмасян в центральном круге нарушил правила против Скворцова. Игроки "Текстильщика" очень быстро разыграли стандарт.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Текстильщик" на домашнем поле в Иваново играет вничью с "Амкалом", счёт в этом противостоянии пока что не открыт. В целом, "Текстильщик" смотрится пока что лучше команды из МФЛ, но свои моменты команда Игоря Колыванова на старте матча реализовать не смогла. Постепенно уже и "Амкал" вошёл в игру, под конец первого тайма московский клуб даже смотрелся лучше, но пока что и гости забить не могут.

Яворский с левого угла штрафной площади неудачно выбил мяч на левый фланг, Прокопьев перехватил мяч, но затем Михаил уже сам поторопился и в итоге отправил мяч за лицевую линию поля.

"Амкал" вновь развил атаку по правому флангу, но в последний момент защитники "Текстильщика" накрыли Лабкарёва, мяч был выбит в аут.

Лобкарёв при входе в штрафную площадь с правого фланга в борьбе с Горовых оказался на газоне, Андрей Прокопов показал, что нужно играть дальше.

Дубчак в центре поля при игре в подкате сбил Симдянкина. Игроки "Текстильщика" не смогли быстро разыграть стандарт, Никита получил повреждение.

Поднялся Симдянкин после паузы, Никита показал, что с ним всё нормально, он готов играть дальше.

Лобкарёв с правого фланга выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Прокопьев не смог как следует подстроиться под мяч и выполнить скидку на Коротаева.

Сентюрин на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Коротаева. Игроки "Амкала" заработали очень опасный стандарт.

Игроки "Амкала" перехватили контроль над мячом, но пока что дальше центра поля гостям пройти довольно трудно.

Успокоилась у нас немного игра. Добавим, что сегодня в Иваново очень хорошо заполнен стадион, поддержка качественная у обеих команд.

Симдянкин пробил по воротам от правого угла штрафной площади, мяч попал в защитника "Амкала", а затем Долгушин не дал ему уйти на угловой.

С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Амкала", Ефремов сбросил мяч на левый угол штрафной площади, Сентюрин в касание пробил в ближний угол ворот, мяч полетел не очень сильно, в итоге Мухин с ним уверенно справился.

Ефремов в центре поля нарушил правила против Кузькина. Игроки "Амкала" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Горовых на правой половине поля у своей штрафной площади нарушил правила против Маричева. "Амкал" заработал очень опасный стандарт.

Дубчак со стандарта выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Товмасян головой пробил в ближний угол ворот под давлением соперника, мяч пролетел рядом со штангой, но Яворский всё контролировал.

Из глубины поля последовал заброс в центр поля на Симдянкина, Никита головой сбросил мяч на ход Евсееву, Алексей оказался в офсайде.

Капитан "Текстильщика" Александр Елисеев получил жёлтую карточку за срыв атаки. На левом фланге Елисеев нарушил правила против Прокопьева.

С правого фланга Ермолин выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Амкала" выбили мяч подальше от своих ворот.

26' Кузьмин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Текстильщика" в очередной раз сыграли внимательно и уверенно перехватили мяч.

25' Симдянкин со стандарта выполнил подачу на ближний угол вратарской, далее футболисты ивановского клуба выполнил две скидки по штрафной площади, но пробить по воротам так никто и не смог.

24' Елисеев вновь получил передачу на ход по правому флангу, Александр выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в руку Долгушину. "Текстильщик" заработал очень неплохой стандарт.

23' Товмасян при проходе вперёд по правому флангу в борьбе с соперником оказался на газоне, Андрей Прокопов показал, что нужно играть дальше.

22' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Текстильщика" на Маричева, Климов оказался первым на мяче и головой сбросил мяч в руки Яворскому.

21' Ермолин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Симдянкин в падении головой пробил в левый угол ворот, Мухин в прыжке перевёл мяч в штангу, а затем защитники "Амкала" выбили мяч в аут.

20' Симдянкин совершил рывок вперёд по правому флангу после заброса из центра поля, а затем Никита выполнил подачу в штрафную площадь, мяч свалился с ноги у форварда "Текстильщика" и ушёл за лицевую линию поля.

19' Горовых подкараулил отскок у штрафной площади "Амкала", Даниил в касание пробил в правый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

18' Угловой у ворот "Амкала". Евсеев разыграл корнер с Ермолиным, далее Роман выполнил подачу в центр штрафной площади, гости уверенно выбили мяч подальше от своих ворот.

17' Прокопьев в центре поля нарушил правила против активного Симдянкина. "Текстильщик" довольно долго разыгрывал стандарт.

16' Дубчак с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, не без труда, но игроки "Текстильщика" выбили мяч на правый фланг.

15' Лобкарёв вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел в центр штрафной, Прокопьев подработал мяч и пробил в левый угол ворот, Яворский в прыжке перевёл мяч на угловой.

14' Долгушин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

13' Дубчак с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Текстильщика" сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч подальше от своих владений.

12' Кузькин после рывка вперёд по правому флангу выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Долгушин в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в Елисеева и ушёл на угловой.

11' Калин с дальней дистанции с правой половины поля пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

10' Симдянкин попытался пройти вперёд по правому флангу, но Никита попал под давление соперника и в итоге мяч был выбит в аут.

9' Евсеев пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел не очень сильно, Мухин в прыжке уверенно поймал его.

8' Также добавим, что "Текстильщик" на домашнем поле не проигрывает уже более года.

7' "Текстильщик" практически не позволяет "Амкалу" контролировать мяч, а поэтому гостям приходится ещё тяжелее.

6' Пока что начало матча полностью остаётся за хозяевами поля, но "Амкал" держится, хоть и не без доли везения.

5' Угловой у ворот "Амкала". Симдянкин выполнил подачу выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

4' Симдянкин от левого угла штрафной площади под давлением соперника забросил мяч под дальнюю штангу, мяч задел крестовину и ушёл за лицевую линию поля.

3' С правого фланга последовала передача к лицевой линии поля на Елисеева, Александр выполнил подачу в центр штрафной площади, Ермолин в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

2' В Иваново пока что накрапывает небольшой дождь, при этом, над стадионом есть и довольно серьёзные тучи.