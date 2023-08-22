0:0
Второй тайм
Ход матча
33'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
91 Калин ДанилаЗащитник
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Колыванов Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
49 Захаров ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
55 Гооге АнтонНападающий
-
Главный тренер: Миллер Виталий
Бомбардиры внутри турнира
Текстильщик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
ФК Амкал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобкарёв Владимир
|1
|0.5
|Катрич Анатолий
|1
|0.5
|Маричев Евгений
|1
|0.5
Карточки
Текстильщик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Елисеев Александр
|1
|0
ФК Амкал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1
|1
Результаты матчей
Текстильщик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Амкал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Текстильщик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Амкал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Текстильщик
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Чертаново - Текстильщик 1:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Челябинск - Текстильщик 1:1
Текстильщик - Новосибирск 0:0 Салют - Текстильщик 4:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Зоркий Красногорск - Текстильщик 1:0 Балтика-БФУ - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Звезда Санкт-Петербург 4:1 Луки-Энергия - Текстильщик 2:1 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Енисей-2 - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Балтика-БФУ 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Текстильщик 2:2 Текстильщик - Луки-Энергия 1:1 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Енисей-2 3:2 Текстильщик - Зоркий Красногорск 3:0 Сокол - Текстильщик 0:0
ФК Амкал
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ФК Амкал - Красное Знамя 3:2 ФК Амкал - ФК Деньги 0:1 ФК Амкал - ФК Бей Беги 1:0 2DROTS - ФК Амкал 1:0
ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий Красногорск 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3
Результаты матчей
Текстильщик
ФК Амкал
Точный счет
Точное количество голов
Точный счет
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Текстильщик
ФК Амкал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 4
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Факел
|Максимов Максим
|2
|Динамо Москва
|Грулёв Вячеслав
|2
|Знамя Труда
|Шанин Ян
|2
|Пионер Ленинградская
|Бенедык Данил
|2
|Пари НН
|Севикян Эдгар
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Сочи
|Кравцов Кирилл
|2
|Спартак Москва
|Классен Леон
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Текстильщик 0:0 ФК Амкал
Исход игры
Текстильщик
56.3% (90)
Ничья
6.3% (10)
ФК Амкал
37.5% (60)
Тотал 2.5
Больше
61.61% (69)
Меньше
38.39% (43)
Обе команды забьют
Да
66.96% (75)
Нет
33.04% (37)
Популярный счёт
2:1 Текстильщик
27.5% (44)
1:0 Текстильщик
16.9% (27)
1:2 ФК Амкал
13.1% (21)
1:1 Ничья
3.8% (6)
0:1 ФК Амкал
2.5% (4)
2:0 Текстильщик
1.9% (3)
3:1 Текстильщик
1.9% (3)
0:2 ФК Амкал
1.3% (2)
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