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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Текстильщик
 
Позже
ФК Амкал
Прогнозы 65
Текстильщик 43.1% (28)
X 4.6% (3)
ФК Амкал 52.3% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Текстильщик
Ничья
ФК Амкал
2.50
3.75
2.60
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
ФК Амкал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобкарёв Владимир 1 1
Катрич Анатолий 1 1
Маричев Евгений 1 1

Карточки

Текстильщик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФК Амкал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1

Результаты матчей

Текстильщик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Амкал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Текстильщик
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
ФК Амкал
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Текстильщик
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Чертаново - Текстильщик 1:1 Металлург Липецк - Текстильщик 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Челябинск - Текстильщик 1:1
Текстильщик - Новосибирск 0:0 Салют - Текстильщик 4:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Зоркий - Текстильщик 1:0 Балтика-БФУ - Текстильщик 2:0 Текстильщик - Звезда Санкт-Петербург 4:1 Луки-Энергия - Текстильщик 2:1 Текстильщик - Ленинградец 2:0 Енисей-2 - Текстильщик 0:0 Текстильщик - Балтика-БФУ 1:1 Звезда Санкт-Петербург - Текстильщик 2:2 Текстильщик - Луки-Энергия 1:1 Ленинградец - Текстильщик 1:0 Текстильщик - Енисей-2 3:2 Текстильщик - Зоркий 3:0 Сокол - Текстильщик 0:0
ФК Амкал
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
ФК Амкал - Красное Знамя 3:2 ФК Амкал - ФК Деньги 0:1 ФК Амкал - ФК Бей Беги 1:0 2DROTS - ФК Амкал 1:0
ФК Амкал - ФК БроукБойз 1:3 ФК БроукБойз - ФК Амкал 0:0 ФК Амкал - FC Bus 2:0 ФК Амкал - ФК Дружина 3:3 ФК Амкал - FC Fight Nights 4:2 ФК Амкал - ФК Родина Медиа 0:0 ФК Дружина - ФК Амкал 1:3 ФК Амкал - ФК Эгриси 4:2 ФК Амкал - ФК Козлы 1:2 ФК Амкал - ФК Народная Команда 1:2 Локомотив Москва (женщины) - ФК Амкал 0:12 ФК Амкал - Звезда Санкт-Петербург 2:2 Тверь - ФК Амкал 0:1 ФК Амкал - Зоркий 1:1 Динамо Москва - ФК Амкал 5:0 Динамо Москва (мол.) - ФК Амкал 0:3

Результаты матчей

Текстильщик
ФК Амкал

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Текстильщик
ФК Амкал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 - 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Факел Максимов Максим 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Пари НН Севикян Эдгар 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - ФК Амкал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2023, осталось 2 дня 10 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 65
    Текстильщик 43.1% (28)
    X 4.6% (3)
    ФК Амкал 52.3% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Текстильщик
    Ничья
    ФК Амкал
    2.50
    3.75
    2.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Текстильщик - ФК Амкал онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - ФК Амкал

    Исход игры
    Текстильщик
    43.1% (28)
    Ничья
    4.6% (3)
    ФК Амкал
    52.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (25)
    Меньше
    34.21% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Текстильщик
    20% (13)
    1:2 ФК Амкал
    16.9% (11)
    1:0 Текстильщик
    9.2% (6)
    1:1 Ничья
    4.6% (3)
    2:0 Текстильщик
    3.1% (2)
    0:1 ФК Амкал
    3.1% (2)
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    Текстильщик
    ФК Амкал
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