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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Торпедо Миасс
0:0
Второй тайм
Амкар Пермь
Прогнозы 122
Торпедо Миасс 49.2% (60)
X 10.7% (13)
Амкар Пермь 40.2% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Миасс
Ничья
Амкар Пермь
5.40
3.50
2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Торпедо Миасс
Амкар Пермь

История личных встреч

Торпедо Миасс
Амкар Пермь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛГ4
1:1
ВЛГ4
2:1
ВЛГ4
4:0
ВЛРГ4
1:1
ВЛРГ4
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Миасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайдамак Михаил 1 0.5
_Levchenko R. 1 0.5
Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Торпедо Миасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Торпедо Миасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Миасс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Носта - Торпедо Миасс 1:3 Торпедо Миасс - Рубин-2 4:0 Ильпар - Торпедо Миасс 1:3 Торпедо Миасс - Урал-2 2:1
Акрон-2 Тольятти - Торпедо Миасс 1:3 Торпедо Миасс - Химик-Август 1:1 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:1 Торпедо Миасс - Новосибирск 1:1 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Торпедо Миасс - Челябинск 1:1 Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Зенит-Ижевск - Торпедо Миасс 1:2 Торпедо Миасс - Урал-2 0:1 Торпедо Миасс - Новосибирск 1:3 Химик-Август - Торпедо Миасс 1:0 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 2:1 Торпедо Миасс - Носта 3:0 Торпедо Миасс - Динамо Барнаул 3:2 Торпедо Миасс - Иртыш Омск 0:4 Оренбург-2 - Торпедо Миасс 0:0
Амкар Пермь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Авангард Курск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Форте 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Амкар Пермь - Металлург Липецк 0:0
Чертаново - Амкар Пермь 0:2 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 0:0 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 1:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Новосибирск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Химик-Август - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Динамо Барнаул 2:1 Амкар Пермь - Иртыш Омск 1:3 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 2:1

Результаты матчей

Торпедо Миасс
Амкар Пермь

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Торпедо Миасс
Амкар Пермь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 - 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Факел Максимов Максим 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Пари НН Севикян Эдгар 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 67'
    Левченко с левого края подавал мяч в центр штрафной соперника - на выходе сыграл голкипер, который сумел сферу в уверенном прыжке забрать в перчатки. 
  • 65'
    Болельщики практически на каждый фол реагируют шумно. Считают они, что судья мог был принимать более жесткие решения против игроков "Амкара", позволяющих себе слишком часто нарушать правила. 
  • Замена
    64'
    Шпитальный вместо Мадаминова появился. Емельянов вместо Амелина на футбольном газоне появился. Двойная ротация в составе "Торпедо".
  • 62'
    Игнатьев снова здорово играет на выходе. В перчатки он ловит сферу, уверенно выхватывая мяч в свои перчатки. Илья на опережении всегда действовал прекрасно. 
  • 61'
    В центре поля оказывается игрок "Торпедо". За кадром столкновение случилось. Агаханов получил повреждение после того, как плечом его зацепили соперники, повалив на газон.
  • 60'
    Полчаса остается соперникам играть в этом матче. "Торпедо" пытается играть первым номером в эти минуты, но команда из Миасса заметно подустала и уже не так активна в прессинге. 
  • Офсайд
    58'
    Офсайд снова в матче. Третий в поединке случился. Тюкалов во "вне игры" оказался. По этому показателю "Амкар" намного впереди - 0:3.
  • Угловой
    57'
    Угловой разыграли футболисты "Торпедо". Пошел заброс с левого края на дальнюю штангу, где вратарь пермяков сыграл на выходе, сыграв кулаками снова за лицевую.
  • Замена
    56'
    Кузьмин и Гайдамак поле покинули. Аквазма и Федосюк на газоне появились. Двойная замена в составе "Торпедо" произошла тем временем. 
  • 55'
    В случае, если в основное время матча будет зафиксирована ничья, нас ждет серия 11-метровых ударов. Там уже будет лотерея, в которой победит только сильнейший. 
  • Фол, нарушение
    54'
    Матюшенко сейчас на ногу наступил соперник. Удивительно, что рефери в этой ситуации фола фиксировать не стал, что крайне странно, учитывая тот факт, как от боли закричал игрок. 
  • 53'
    Левченко с дальней дистанции попытал счастье своим ударом, но мяч полетел значительно выше цели. Слишком далек был игрок от того, чтобы отправить мяч в сетку ворот противника. 
  • 52'
    "Амкар" не может ничего придумать впереди. Честно говоря, пока игра слишком спокойная в плане опасных моментов. Хочется уже, чтобы игроки раскочегарились и понеслись вперед.
  • 50'
    "Амкар" провел сейчас атаку по правому краю. Вошел в штрафную Тюкалов, который нанес выстрел в ближний угол, но в сетку рамки противника не попал.
  • 49'
    Замена Папикяна выглядит вполне обоснованной, особенно учитывая тот факт, что футболист имел в своем пассиве желтую карточку. Убрали его с поля наставники от греха подальше. 
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    • Замена
      47'
      Двойная замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Бурыкина на поле Пьянченко появился. Еще одна ротация состоялась. Папикян уступил место на поле Подбельцеву.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм! Удачи соперникам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      И все! Первый тайм подошел к концу. Нулевая ничья. Скромная в плане моментов игра не принесла нам забитых мячей. Ждем их после перерыва.
    • 44'
      Скрылось солнце на стадионе. Сегодня в матче даже водопоя не было запланировано, настолько комфортно соперникам в этом противостоянии играть.
    • 42'
      Да, все идет к тому, что первый тайм нашего матча закончится вничью - 0:0. Да и моментов то не особо много было в нашем матче. Ждем с вами более активной игры в исполнении противников. 
    • Офсайд
      41'
      В атаку убегал сейчас Папикян, но в офсайде оказался футболист. Тут же судья поднял флажок, зафиксировав нарушение правил. Много пауз у нас сейчас. 
    • Фол, нарушение
      39'
      Агаханову теперь в атаке у "Амкара" прилетело по ноге. Рефери и тут зафиксировал нарушение правил. Чуть больше 5 минут остается играть оппонентам. 
    • Фол, нарушение
      38'
      Захарова сейчас зацепили по ноге соперники. Едва потасовка у нас в центре поля не возникла, но рефери растащил бунтарей по разным углам. 
    • 37'
      Аккуратно защита "Амкара" сейчас играет. Пермяки стараются действовать первым номером и в нападении, но пока кроме дальних ударов со стороны "красно-черных" мы не увидели. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Мартусевича сносят с ног соперники в центре поля. Продолжают игроки "Амкара" спорить с рефери, который наказывать игроков "Торпедо" пока не торопится. 
    • 34'
      "Торпедо" пытается забить первый гол в матче. Матвиенко оказывается на газоне на правом фланге. С трудом игрок поднимается. Надо думать, что все с ним в порядке.
    • Опасный момент
      33'
      УФФФ! Гайдамак с правого края штрафной простреливал мяч на дальнюю штангу, но некому было там подставить ногу, чтобы сферу направить в ворота!
    • 32'
      По владению мячом чуть впереди игроки "Амкара", хотя это нельзя назвать преимуществом - 49% против 51%. Аккуратная игра не приносить оппонентам дивидендов в атаке. 
    • 30'
      Дождь сегодня прошел в Миассе. Довольно прохладно здесь, если сравнивать температуру с южными регионами России. Порядка +20 градусов по шкале Цельсия в этом городе. Зато играть приятно.
    • Фол, нарушение
      29'
      Папикяна подтолкнули в спину сейчас соперники. Главный арбитр встречи снова сделал замечание нарушителю, а восьмой номер "Амкара" был крайне возмущен тем, что оппоненту не дали "горчичник". 
    • 28'
      Оба наставника продолжают поддерживать своих подопечных у кромки поля. Активнее себя ведет наставник "Амкара". Уверен, что пермяки сегодня будут пытаться решить ситуацию в свою пользу в основное время игры. 
    • 26'
      Матюшенко в касание отдавал передачу на партнера, врывающегося в чужую штрафную, но выполнил слишком сильный пас, до которого не удалось добраться Кайкову.
    • Желтая карточка
      25'
      Пока масса вопросов к игре команд в атаке. Папикян получил карточку желтого цвета. Не за фол, а за споры с главным арбитром встречи. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Кузьмин получил толчок в спину. Штрафной удар для "Торпедо". Не торопятся разыгрывать стандартное положение игроки из Миасса.
    • 22'
      Пермяки пытаются в прессинге накрыть оппонента, организовывая давление на ворота. "Торпедо" пока никак не может придти в себя.
    • 21'
      Левченко получил мяч слева в чужой штрафной, после чего сместился в центр, чтобы нанести выстрел по воротам, но защитник подставил ногу и нейтрализовал угрозу. 
    • 20'
      20 минут отыграли команды. Пока нет в нашем матче опасных моментов. Ждем, пока оппоненты начнут что-то придумывать впереди. И, наконец, наносить удары по воротам. 
    • 18'
      Не торопятся бежать вперед игроки "Торпедо". Пока что коллективу из Миасса приходится непросто. Команда пребывает под постоянным давлением. 
    • Угловой
      17'
      Бочаров выполнял подачу в центр штрафной. Ближе к левой штанге пошел навес, но кто-то из защитников "Торпедо" добрался до снаряда раньше остальных. 
    • 16'
      Новый угловой для "Амкара", теперь с правого края. Закручивал игрок пермяков мяч на ближнюю штангу, где до снаряда первым добрался Алексей Амелин. 
    • Угловой
      15'
      Треть первого игрового отрезка миновало. Футболисты "Амкара" снова разогнали свою атаку по левому флангу, и подача в центр штрафной привела к назначению нового углового. 
    • 14'
      Матюшенко сейчас получил мяч под свой контроль, после чего произвел выстрел со средней дистанции, однако не сумел направить сферу в цель. Выше цели. 
    • 12'
      Бочаров с правого края выполнил навесную передачу на дальнюю штангу. Сыграл на выходе вратарь, который кулаками отвел угрозу от ворот, не позволив сопернику добраться до сферы. 
    • 11'
      Хамхоев сейчас после передачи с левого края сыграл на выходе. В прыжке голкипер гостей сумел уверенно забрать мяч в свои перчатки. 
    • Фол, нарушение
      10'
      Папикян в слишком жесткой манере сыграл против соперника, наступив тому на ногу. В итоге судья даже сделал игроку замечание. Без карточки обошлось дело.
    • 9'
      Даже до удара сейчас довели игроки "Торпедо" сейчас. Мадаминов умудрился нанести удар по воротам соперника - мяч полетел выше цели.
    • Фол, нарушение
      7'
      Кузьмин получил удар по ногам. Сфолили в атаке сейчас игроки "Амкара". В итоге арбитр впервые в матче зафиксировал нарушение правил.
    • 6'
      Бочаров снова с правого края выполнял прострел в центр штрафной. Последовала подача с правого края на дальний угол вратарской, где вновь партнеры его не поддержали.
    • 5'
      Бочаров попытался протиснуться к воротам соперника. Простреливал он мяч в центр штрафной, где никого из партнеров в тот момент не оказалось.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой подали игроки "Амкара". Последовала подача с левого края в центр штрафной, и на выходе сыграл вратарь обороняющейся команды. 
    • 2'
      Футболисты "Торпедо" вышли на поле в серых цветах сегодня, а игроки "Амкара" предстали перед нами в традиционном для себя красно-черном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Миассе! Удачи командам, поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

      Главный судья: Артём Катайкин (Самара, Россия);
      Ассистент: Александр Мадонов (Москва, Россия);
      Ассистент: Вадим Матвеев (Голицыно, Россия);
       Резервный: Владислав Миусов (Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче 1/16 финала пути регионов Кубка России сыграют «Торпедо» Миасс и «Амкар» из Перми.

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.5% пользователей.
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    Прогнозы 122
    Торпедо Миасс 49.2% (60)
    X 10.7% (13)
    Амкар Пермь 40.2% (49)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Миасс
    Ничья
    Амкар Пермь
    5.40
    3.50
    2.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Миасс 0:0 Амкар Пермь

    Исход игры
    Торпедо Миасс
    49.2% (60)
    Ничья
    10.7% (13)
    Амкар Пермь
    40.2% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.16% (69)
    Меньше
    37.84% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Миасс
    29.5% (36)
    1:2 Амкар Пермь
    23% (28)
    1:0 Торпедо Миасс
    12.3% (15)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    0:1 Амкар Пермь
    4.9% (6)
    2:0 Торпедо Миасс
    4.9% (6)
    0:2 Амкар Пермь
    1.6% (2)
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