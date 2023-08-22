Офсайд снова в матче. Третий в поединке случился. Тюкалов во "вне игры" оказался. По этому показателю "Амкар" намного впереди - 0:3.

Полчаса остается соперникам играть в этом матче. "Торпедо" пытается играть первым номером в эти минуты, но команда из Миасса заметно подустала и уже не так активна в прессинге.

В центре поля оказывается игрок "Торпедо". За кадром столкновение случилось. Агаханов получил повреждение после того, как плечом его зацепили соперники, повалив на газон.

Игнатьев снова здорово играет на выходе. В перчатки он ловит сферу, уверенно выхватывая мяч в свои перчатки. Илья на опережении всегда действовал прекрасно.

Болельщики практически на каждый фол реагируют шумно. Считают они, что судья мог был принимать более жесткие решения против игроков "Амкара", позволяющих себе слишком часто нарушать правила.

Левченко с левого края подавал мяч в центр штрафной соперника - на выходе сыграл голкипер, который сумел сферу в уверенном прыжке забрать в перчатки.

Замена Папикяна выглядит вполне обоснованной, особенно учитывая тот факт, что футболист имел в своем пассиве желтую карточку. Убрали его с поля наставники от греха подальше.

"Амкар" провел сейчас атаку по правому краю. Вошел в штрафную Тюкалов, который нанес выстрел в ближний угол, но в сетку рамки противника не попал.

"Амкар" не может ничего придумать впереди. Честно говоря, пока игра слишком спокойная в плане опасных моментов. Хочется уже, чтобы игроки раскочегарились и понеслись вперед.

Левченко с дальней дистанции попытал счастье своим ударом, но мяч полетел значительно выше цели. Слишком далек был игрок от того, чтобы отправить мяч в сетку ворот противника.

Матюшенко сейчас на ногу наступил соперник. Удивительно, что рефери в этой ситуации фола фиксировать не стал, что крайне странно, учитывая тот факт, как от боли закричал игрок.

В случае, если в основное время матча будет зафиксирована ничья, нас ждет серия 11-метровых ударов. Там уже будет лотерея, в которой победит только сильнейший.

Кузьмин и Гайдамак поле покинули. Аквазма и Федосюк на газоне появились. Двойная замена в составе "Торпедо" произошла тем временем.

Угловой разыграли футболисты "Торпедо". Пошел заброс с левого края на дальнюю штангу, где вратарь пермяков сыграл на выходе, сыграв кулаками снова за лицевую.

Двойная замена в составе гостей произошла в перерыве. Вместо Бурыкина на поле Пьянченко появился. Еще одна ротация состоялась. Папикян уступил место на поле Подбельцеву.

Мартусевича сносят с ног соперники в центре поля. Продолжают игроки "Амкара" спорить с рефери, который наказывать игроков "Торпедо" пока не торопится.

Аккуратно защита "Амкара" сейчас играет. Пермяки стараются действовать первым номером и в нападении, но пока кроме дальних ударов со стороны "красно-черных" мы не увидели.

Захарова сейчас зацепили по ноге соперники. Едва потасовка у нас в центре поля не возникла, но рефери растащил бунтарей по разным углам.

Агаханову теперь в атаке у "Амкара" прилетело по ноге. Рефери и тут зафиксировал нарушение правил. Чуть больше 5 минут остается играть оппонентам.

В атаку убегал сейчас Папикян, но в офсайде оказался футболист. Тут же судья поднял флажок, зафиксировав нарушение правил. Много пауз у нас сейчас.

Да, все идет к тому, что первый тайм нашего матча закончится вничью - 0:0. Да и моментов то не особо много было в нашем матче. Ждем с вами более активной игры в исполнении противников.

Скрылось солнце на стадионе. Сегодня в матче даже водопоя не было запланировано, настолько комфортно соперникам в этом противостоянии играть.

И все! Первый тайм подошел к концу. Нулевая ничья. Скромная в плане моментов игра не принесла нам забитых мячей. Ждем их после перерыва.

34' "Торпедо" пытается забить первый гол в матче. Матвиенко оказывается на газоне на правом фланге. С трудом игрок поднимается. Надо думать, что все с ним в порядке.

33' УФФФ! Гайдамак с правого края штрафной простреливал мяч на дальнюю штангу, но некому было там подставить ногу, чтобы сферу направить в ворота!

32' По владению мячом чуть впереди игроки "Амкара", хотя это нельзя назвать преимуществом - 49% против 51%. Аккуратная игра не приносить оппонентам дивидендов в атаке.

30' Дождь сегодня прошел в Миассе. Довольно прохладно здесь, если сравнивать температуру с южными регионами России. Порядка +20 градусов по шкале Цельсия в этом городе. Зато играть приятно.

29' Папикяна подтолкнули в спину сейчас соперники. Главный арбитр встречи снова сделал замечание нарушителю, а восьмой номер "Амкара" был крайне возмущен тем, что оппоненту не дали "горчичник".

28' Оба наставника продолжают поддерживать своих подопечных у кромки поля. Активнее себя ведет наставник "Амкара". Уверен, что пермяки сегодня будут пытаться решить ситуацию в свою пользу в основное время игры.

26' Матюшенко в касание отдавал передачу на партнера, врывающегося в чужую штрафную, но выполнил слишком сильный пас, до которого не удалось добраться Кайкову.

25' Пока масса вопросов к игре команд в атаке. Папикян получил карточку желтого цвета. Не за фол, а за споры с главным арбитром встречи.

24' Кузьмин получил толчок в спину. Штрафной удар для "Торпедо". Не торопятся разыгрывать стандартное положение игроки из Миасса.

22' Пермяки пытаются в прессинге накрыть оппонента, организовывая давление на ворота. "Торпедо" пока никак не может придти в себя.

21' Левченко получил мяч слева в чужой штрафной, после чего сместился в центр, чтобы нанести выстрел по воротам, но защитник подставил ногу и нейтрализовал угрозу.

20' 20 минут отыграли команды. Пока нет в нашем матче опасных моментов. Ждем, пока оппоненты начнут что-то придумывать впереди. И, наконец, наносить удары по воротам.

18' Не торопятся бежать вперед игроки "Торпедо". Пока что коллективу из Миасса приходится непросто. Команда пребывает под постоянным давлением.

17' Бочаров выполнял подачу в центр штрафной. Ближе к левой штанге пошел навес, но кто-то из защитников "Торпедо" добрался до снаряда раньше остальных.

16' Новый угловой для "Амкара", теперь с правого края. Закручивал игрок пермяков мяч на ближнюю штангу, где до снаряда первым добрался Алексей Амелин.

15' Треть первого игрового отрезка миновало. Футболисты "Амкара" снова разогнали свою атаку по левому флангу, и подача в центр штрафной привела к назначению нового углового.

14' Матюшенко сейчас получил мяч под свой контроль, после чего произвел выстрел со средней дистанции, однако не сумел направить сферу в цель. Выше цели.

12' Бочаров с правого края выполнил навесную передачу на дальнюю штангу. Сыграл на выходе вратарь, который кулаками отвел угрозу от ворот, не позволив сопернику добраться до сферы.

11' Хамхоев сейчас после передачи с левого края сыграл на выходе. В прыжке голкипер гостей сумел уверенно забрать мяч в свои перчатки.

10' Папикян в слишком жесткой манере сыграл против соперника, наступив тому на ногу. В итоге судья даже сделал игроку замечание. Без карточки обошлось дело.

9' Даже до удара сейчас довели игроки "Торпедо" сейчас. Мадаминов умудрился нанести удар по воротам соперника - мяч полетел выше цели.

7' Кузьмин получил удар по ногам. Сфолили в атаке сейчас игроки "Амкара". В итоге арбитр впервые в матче зафиксировал нарушение правил.

6' Бочаров снова с правого края выполнял прострел в центр штрафной. Последовала подача с правого края на дальний угол вратарской, где вновь партнеры его не поддержали.

5' Бочаров попытался протиснуться к воротам соперника. Простреливал он мяч в центр штрафной, где никого из партнеров в тот момент не оказалось.

4' Первый угловой подали игроки "Амкара". Последовала подача с левого края в центр штрафной, и на выходе сыграл вратарь обороняющейся команды.

2' Футболисты "Торпедо" вышли на поле в серых цветах сегодня, а игроки "Амкара" предстали перед нами в традиционном для себя красно-черном обмундировании.