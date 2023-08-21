Позже
История личных встреч
Торпедо Миасс
Амкар Пермь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
90
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Миасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гайдамак Михаил
|1
|1
|_Levchenko R.
|1
|1
Амкар Пермь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Торпедо Миасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Торпедо Миасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Миасс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Носта - Торпедо Миасс 1:3 Торпедо Миасс - Рубин-2 4:0 Ильпар - Торпедо Миасс 1:3 Торпедо Миасс - Урал-2 2:1
Акрон-2 Тольятти - Торпедо Миасс 1:3 Торпедо Миасс - Химик-Август 1:1 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:1 Торпедо Миасс - Новосибирск 1:1 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Торпедо Миасс - Челябинск 1:1 Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Зенит-Ижевск - Торпедо Миасс 1:2 Торпедо Миасс - Урал-2 0:1 Торпедо Миасс - Новосибирск 1:3 Химик-Август - Торпедо Миасс 1:0 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 2:1 Торпедо Миасс - Носта 3:0 Торпедо Миасс - Динамо Барнаул 3:2 Торпедо Миасс - Иртыш Омск 0:4 Оренбург-2 - Торпедо Миасс 0:0
Амкар Пермь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Авангард Курск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Форте 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Амкар Пермь - Металлург Липецк 0:0
Чертаново - Амкар Пермь 0:2 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 0:0 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 1:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Новосибирск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Химик-Август - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Динамо Барнаул 2:1 Амкар Пермь - Иртыш Омск 1:3 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 2:1
Результаты матчей
Торпедо Миасс
Амкар Пермь
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Торпедо Миасс
Амкар Пермь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 5
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|2
|4.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|2 - 6
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|0
|-
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 3
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|5 - 4
|3
|3.
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|2
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|0
|-
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0
|-
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|3 - 4
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|4 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
- — Путь регионов
|Факел
|Максимов Максим
|2
|Динамо Москва
|Грулёв Вячеслав
|2
|Знамя Труда
|Шанин Ян
|2
|Пионер Ленинградская
|Бенедык Данил
|2
|Пари НН
|Севикян Эдгар
|2
|Оренбург
|Сиваков Михаил
|1 1
|ФК Амкал
|Левшук Арсений (LEVSHUK)
|1 1
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|2
|Сочи
|Кравцов Кирилл
|2
|Спартак Москва
|Классен Леон
|2
Прогнозы на матч Торпедо Миасс - Амкар Пермь
Исход игры
Торпедо Миасс
58.5% (38)
Ничья
13.8% (9)
Амкар Пермь
27.7% (18)
Тотал 2.5
Больше
55.74% (34)
Меньше
44.26% (27)
Обе команды забьют
Да
68.85% (42)
Нет
31.15% (19)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Миасс
33.8% (22)
1:2 Амкар Пермь
13.8% (9)
1:1 Ничья
13.8% (9)
1:0 Торпедо Миасс
13.8% (9)
2:0 Торпедо Миасс
6.2% (4)
0:1 Амкар Пермь
4.6% (3)
0:2 Амкар Пермь
3.1% (2)
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