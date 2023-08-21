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  4. Кубок 2023-2024

РОССИЯ: Кубок
2023-2024

Торпедо Миасс
 
Позже
Амкар Пермь
Прогнозы 65
Торпедо Миасс 58.5% (38)
X 13.8% (9)
Амкар Пермь 27.7% (18)
Все прогнозы

История личных встреч

Торпедо Миасс
Амкар Пермь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ВЛГ4
1:1
ВЛГ4
2:1
ВЛГ4
4:0
ВЛРГ4
1:1
ВЛРГ4
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
90

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Миасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гайдамак Михаил 1 1
_Levchenko R. 1 1
Амкар Пермь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Торпедо Миасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0
Торпедо Миасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Амкар Пермь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Миасс
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Носта - Торпедо Миасс 1:3 Торпедо Миасс - Рубин-2 4:0 Ильпар - Торпедо Миасс 1:3 Торпедо Миасс - Урал-2 2:1
Акрон-2 Тольятти - Торпедо Миасс 1:3 Торпедо Миасс - Химик-Август 1:1 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:1 Торпедо Миасс - Новосибирск 1:1 Иртыш Омск - Торпедо Миасс 0:0 Торпедо Миасс - Челябинск 1:1 Тюмень - Торпедо Миасс 1:1 Зенит-Ижевск - Торпедо Миасс 1:2 Торпедо Миасс - Урал-2 0:1 Торпедо Миасс - Новосибирск 1:3 Химик-Август - Торпедо Миасс 1:0 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 2:1 Торпедо Миасс - Носта 3:0 Торпедо Миасс - Динамо Барнаул 3:2 Торпедо Миасс - Иртыш Омск 0:4 Оренбург-2 - Торпедо Миасс 0:0
Амкар Пермь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Авангард Курск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Форте 1:1 Текстильщик - Амкар Пермь 1:0 Амкар Пермь - Металлург Липецк 0:0
Чертаново - Амкар Пермь 0:2 Челябинск - Амкар Пермь 0:1 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 0:0 КАМАЗ - Амкар Пермь 1:4 Зенит-Ижевск - Амкар Пермь 1:2 КАМАЗ - Амкар Пермь 5:2 Амкар Пермь - Торпедо Миасс 1:1 Иртыш Омск - Амкар Пермь 3:2 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Новосибирск - Амкар Пермь 1:1 Амкар Пермь - Челябинск 1:0 Амкар Пермь - Тюмень 0:2 Химик-Август - Амкар Пермь 0:1 Амкар Пермь - Динамо Барнаул 2:1 Амкар Пермь - Иртыш Омск 1:3 Торпедо Миасс - Амкар Пермь 2:1

Результаты матчей

Торпедо Миасс
Амкар Пермь

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Торпедо Миасс
Амкар Пермь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 2 1 0 1 6 - 2 3
2.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Факел
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ростов
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Урал
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Рубин
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Ахмат
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 2 2 0 0 7 - 5 6
2.
Динамо Москва
 2 1 0 1 5 - 4 4
3.
Пари НН
 2 1 0 1 5 - 6 2
4.
Краснодар
 2 0 0 2 4 - 6 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оренбург
 2 1 0 1 2 - 6 3
2.
Сочи
 0 - 0
3.
Факел
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
ЦСКА Москва
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Урал
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Ростов
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Балтика
 0 - 0
3.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Крылья Советов
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Москва
 1 1 0 0 4 - 3 3
2.
Спартак Москва
 1 1 0 0 5 - 4 3
3.
Пари НН
 1 1 0 0 1 - 1 2
4.
Краснодар
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЦСКА Москва
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Факел
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Сочи
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Оренбург
 0 - 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Локомотив Москва
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Рубин
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Ростов
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Урал
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Зенит
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Крылья Советов
 0 - 0
4.
Ахмат
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спартак Москва
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Динамо Москва
 1 0 0 1 1 - 1 1
3.
Краснодар
 1 0 0 1 3 - 4 0
4.
Пари НН
 1 0 0 1 4 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Путь регионов

Топ бомбардиров
Факел Максимов Максим 2
Динамо Москва Грулёв Вячеслав 2
Знамя Труда Шанин Ян 2
Пионер Ленинградская Бенедык Данил 2
Пари НН Севикян Эдгар 2
Весь список

Топ нарушителей
Оренбург Сиваков Михаил 1 1
ФК Амкал Левшук Арсений (LEVSHUK) 1 1
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 2
Сочи Кравцов Кирилл 2
Спартак Москва Классен Леон 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Миасс - Амкар Пермь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2023, осталось 1 день 5 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Торпедо Миасс 58.5% (38)
    X 13.8% (9)
    Амкар Пермь 27.7% (18)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Торпедо Миасс - Амкар Пермь онлайн

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    Прогнозы на матч Торпедо Миасс - Амкар Пермь

    Исход игры
    Торпедо Миасс
    58.5% (38)
    Ничья
    13.8% (9)
    Амкар Пермь
    27.7% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.74% (34)
    Меньше
    44.26% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    68.85% (42)
    Нет
    31.15% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Миасс
    33.8% (22)
    1:2 Амкар Пермь
    13.8% (9)
    1:1 Ничья
    13.8% (9)
    1:0 Торпедо Миасс
    13.8% (9)
    2:0 Торпедо Миасс
    6.2% (4)
    0:1 Амкар Пермь
    4.6% (3)
    0:2 Амкар Пермь
    3.1% (2)
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    Торпедо Миасс
    Амкар Пермь
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