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Стадион: . Главный судья: Иида Юмпей
ПСЖ
0:0
Второй тайм
Интер Милан

Ход матча

23'
 
Мхитарян Генрих
Прогнозы 163
ПСЖ 42.3% (69)
X 26.4% (43)
Интер Милан 31.3% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Интер Милан
3.15
3.80
3.20
Все Коэффициенты
99
Доннарумма
Джанлуиджи
21
Эрнандес
Луис
37
Шкриньяр
Милан
5
Маркиньос
2
Хакими
Ашраф
17
Витинья
Витор
4
Угарте
Мануэль
33
Заир-Эмери
Уоррен
8
Фабиан
Руис
28
Солер
Карлос
11
Асенсио
Марко
35
Станкович
Филип
95
Бастони
Алессандро
15
Ачерби
Франческо
36
Дармиан
Маттео
32
Димарко
Федерико
23
Барелла
Николо
22
Мхитарян
Генрих
2
Дюмфрис
Дензел
20
Чалханоглу
Хакан
10
Мартинес
Лаутаро
9
Тюрам
Маркус
ПСЖ
Интер Милан

История личных встреч

ПСЖ
Интер Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
КЧСА/Е
1:3
ТМК
0:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3
Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2
Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1
  • Второй тайм
  • Замена
    56'
    Массовая замена произошла в составе "Интера": на поле появились Куадрадо, Госенс, Фраттези и Корреа.
  • 55'
    Длинный перевод мяча на правый фланг атаки прошёл на Хакими, но тот обработал мяч при помощи руки, что чётко зафиксировал главный арбитр.
  • 54'
    8:3 - такова статистика ударов по воротам в этом матче. Счёт по ударам в створ ворот - 2:2. Но это на самом деле всё данные первого тайма, так как после перерыва ни одного удара ещё не было нанесено.
  • 53'
    Димарко с левого фланга от лицевой линии выполнил прострельную передачу вдоль ворот на средней высоте, но Доннарумма продолжает оставаться начеку, опять поймав мяч намертво.
  • 52'
    Правым флангом быструю атаку провели миланцы, но подача Бареллы не дошла до адресата на дальнем краю штрафной площади. Маркиньос грудью сбросил мяч в руки Доннарумме.
  • 51'
    На трибунах от некоторых болельщиков слышится свист недовольства. Японская публика ожидала увидеть более зрелищную игру от европейских звёзд.
  • 50'
    Решила команда Луиса Энрике просто попасоваться у своей штрафной площади, чтобы немного успокоить игра, да и успокоиться самим.
  • 49'
    У "ПСЖ" пока что не удаётся наладить контроль над мячом после 15-минутного отдыха. По этой причине мяч номинальными хозяевами теряется ещё до перехода центральной линии поля.
  • 48'
    Активно стараются действовать миланцы после перерыва, используя свой левый фланг, где старательно работает Димарко. Также в эту зону периодически смещается Мартинес.
  • Угловой
    47'
    Угловой на левом фланге заработали миланцы, но подача на ближнюю штангу была достаточно легко отбита обороняющимися парижанами.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "ПСЖ" и "Интер" пока что голами болельщиков не порадовали. Отдыхаем...
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    В борьбе у Бастони слетела бутса с левой ноги. Теперь 95-му номеру "Интера" надо тратить время, чтобы привести свою экипировку в исходное положение.
  • Фол, нарушение
    43'
    Штрафной удар Асенсио заработал на правом краю атаки, неподалёку от угла штрафной площади.  Подача следовала в район дальней штанги, но обороняющиеся снова были лучше в борьбе.
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    • Фол, нарушение
      42'
      Атака "Интера" продолжилась, забросом из глубины поля в штрафную площадку, но там Фабиан Руис принял мяч, после чего умело укрывал его корпусом, заставив Ачерби сфолить на себе.
    • Угловой
      41'
      Угловой на левом фланге заработали "чёрно-синие". Подача от флажка пошла во вратарскую площадь, но там выше всех выпрыгнул Маркиньос.
    • 40'
      Слева направо сменили вектор своей контратаки итальянцы. Последовала подача в штрафную площадку на Мартинеса, но тому не хватило роста, чтобы сработать на замыкании.
    • Травма, повреждение
      39'
      Мхитарян грудью налетел на бедро Угарте в одном из игровых эпизодов, сбив себе дыхание. Надо дать немного времени Генриху теперь, чтобы прийти в себя.
    • Фол, нарушение
      38'
      Хакими по правом у флангу отдал пас на Угарте, но тот не сумел нормально обработать игровой снаряд, потеряв контроль, после чего нарушил правила против Бастони, который умело поставил корпус.
    • 36'
      С правого фланга прошёл мягкий заброс в штрафную площадку на Тюрама, который принял мяч спиной к воротам, после чего решил пробить через себя, но получилось весьма коряво и неточно.
    • Угловой
      35'
      Угловой на правом фланге заработали миланцы, который думали разыграть накоротке, но в итоге Димарко всё-таки выполнил подачу на ближнюю штангу, где мяч в аут отбил один из парижан.
    • 34'
      После подачи стандарта Станкович на выходе кулаками отбил мяч в поле. Получилось прямо на Витинью, который метров с 25 пробил по воротам с лёту, но мяч полетел намного выше цели.
    • Угловой
      33'
      Руис от полукружия штрафной площади покатил мяч левее на набежавшего Солера, который мощно пробивал по воротам, но мяч попал в соперника и срикошетил на угловой.
    • 32'
      Затяжная позиционная атака "ПСЖ" закончилась диагональным навесом в штрафную площадку с левого фланга, с которым уверенно справились защитники "Интера".
    • 31'
      Парижане принялись успокаивать игру поперечными передачами в средней зоне, без попыток продвижения вперёд к чужим воротам.
    • Опасный момент
      30'
      После скидки Димарко Чалханоглу на силу мимо "стенки", но Доннарумма не дрогнул, сумев намертво поймать непростой мяч.
    • Фол, нарушение
      29'
      Тюрам заработал перспективный штрафной удар метрах в 25 от ворот соперника, немного левее центральной оси. Чалханоглу тут же схватил мяч и намеревается бить.
    • 28'
      Бастони попытался запустить в прорыв правым флангом Дюмфриса, но пас получился слишком неточным, так что мяч вышел за боковую линию поля.
    • 27'
      Постепенно выравнивается игра на поле. Сейчас парижанам уже непросто выйти даже за центр поля из-за активного прессинга со стороны миланцев.
    • Фол, нарушение
      26'
      Димарко подавал с левого фланга в чужую штрафную площадку, но Барелла там не допрыгнул до мяча, да ещё и толкнул в спину соперника.
    • 25'
      Симоне Индзаги активно пытается докричаться до своих подопечных от кромки поля. Очевидно, он пока что совсем недоволен тем, что видит в этой игре.
    • Желтая карточка
      24'
      Мхитарян теперь неудачно в районе центрального круга попытался сыграть на опережении, шипами наступив на ногу Угарте. Судье это совсем не понравилось, так что он показал армянину жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      23'
      Барелла в середине поля попытался обокрасть соперника, но до мяча не добрался, ударив соперника по икроножной мышце.
    • Опасный момент
      22'
      Симпатичную комбинацию на скорости левым краем провели парижане, которая закончилась ударом Солера от угла штрафной площади, но мяч полетел над воротами.
    • 21'
      Левым флангом развили свою контратаку номинальные гости, в ходе которой Димарко коротко сыграл в центр на Мартинеса, а тот пробил по воротам с 28 метров, но Доннарумма справился с этим выстрелом.
    • 20'
      Преимущественно малорезультативными получаются матчи "ПСЖ" в нынешнее межсезонье. Наверное, к этому стоит привыкать, учитывая стиль футбола Луиса Энрике.
    • Фол, нарушение
      19'
      Миланцы попытались запрессинговать соперников на чужой половине поля, но отобрать мяч у них удалось только с нарушением правил.
    • Опасный момент
      18'
      С левого фланга прошёл пас вдоль линии штрафной площади на Руиса, который пробил в борьбе с опекуном, но недостаточно сильно, так что Станкович в падении поймал мяч.
    • 17'
      Хакими решил пробить со штрафного удара, но получилось жестковато, как для такой короткой дистанции, так что мяч на 2-3 метров выше правой "девятки" пролетел.
    • Фол, нарушение
      16'
      Заир-Эмери заработал опасный штрафной удар в 24 метрах от  ворот соперника прямо по центральной оси. Отличная точка для прямого удара.
    • Опасный момент
      15'
      ОПАСНО! Солер прорвался по левому краю и прострелил в центр на Асенсио, который в касание пробил в дальний угол, но мяч угодил в штангу, от которой срикошетил в руки Станковичу.
    • 14'
      Парижане продолжают работать первым номером и проводить позиционные атаки. "Интеру" приходится выискивать возможности для контрвыпадов.
    • 13'
      Букмекеры не видят фаворита этого матча, оценивая победу каждой из сторон примерно в 35%. Остальное отводится на возможную ничью.
    • 12'
      Итальянцы попытались огрызнуться контратакой через длинный заброс вперёд на Тюрама, но за пределы штрафной площади выскочил Доннарумма, который выбил мяч за боковую линию.
    • 11'
      С правого фланга также следовала низкая подача с углового, но сейчас дежурившие на ближней штанге защитники "Интера" сработали надёжно.
    • Угловой
      10'
      С правого фланга прострел прошёл на Асенсио, который обработал сложный мяч, но пробить ему всё же не позволили - мяч рикошетом ушёл на ещё один угловой.
    • Опасный момент
      9'
      Первый угловой в матче на левом фланге заработали игроки "ПСЖ". Последовала прострельная передача на ближнюю штангу и удар от Солера, но Станкович среагировал и парировал мяч.
    • Травма, повреждение
      7'
      Асенсио получил по челюсти в одном из игровых единоборств. В небольшом нокдауне оказался испанец, но ничего критичного.
    • 6'
      Стартовый сумбур на поле постепенно стихает. Парижане сейчас просто пасуются поперёк поля на своей половине, а миланцы только изображают видимость коллективного прессинга.
    • 5'
      В ответной атаке "Интера" Мартинес сместился с мячом на левый фланг, но и его прострельная передача в центр была прервана вражеским защитником.
    • 4'
      Немного активней на стартовых минутах действуют номинальные хозяева поля. С правого фланга сейчас прошла прострельная передача в штрафную площадку, но мяч был вынесен в поле одним из защитников.
    • Фол, нарушение
      3'
      Левым флангом первую свою атаку провели парижане, но она закончилась свистком судьи, который зафиксировал нарушение правил в атаке.
    • 2'
      На национальном стадионе в Токио не аншлаг, но зрителей пришло достаточно много - примерно 50 тысяч. Атмосфера на арене хороша.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором в японской Токио французский "ПСЖ" сыграет с итальянским "Интером". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 163
    ПСЖ 42.3% (69)
    X 26.4% (43)
    Интер Милан 31.3% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Интер Милан
    3.15
    3.80
    3.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСЖ 0:0 Интер Милан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ 0:0 Интер Милан

    Исход игры
    ПСЖ
    42.3% (69)
    Ничья
    26.4% (43)
    Интер Милан
    31.3% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.3% (69)
    Меньше
    36.7% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    86.24% (94)
    Нет
    13.76% (15)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    19.6% (32)
    1:1 Ничья
    15.3% (25)
    1:2 Интер Милан
    13.5% (22)
    2:2 Ничья
    6.7% (11)
    2:0 ПСЖ
    3.7% (6)
    0:1 Интер Милан
    3.1% (5)
    1:0 ПСЖ
    1.8% (3)
    2:3 Интер Милан
    1.2% (2)
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    ПСЖ
    Интер Милан
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