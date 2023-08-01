Решила команда Луиса Энрике просто попасоваться у своей штрафной площади, чтобы немного успокоить игра, да и успокоиться самим.

На трибунах от некоторых болельщиков слышится свист недовольства. Японская публика ожидала увидеть более зрелищную игру от европейских звёзд.

Правым флангом быструю атаку провели миланцы, но подача Бареллы не дошла до адресата на дальнем краю штрафной площади. Маркиньос грудью сбросил мяч в руки Доннарумме.

Димарко с левого фланга от лицевой линии выполнил прострельную передачу вдоль ворот на средней высоте, но Доннарумма продолжает оставаться начеку, опять поймав мяч намертво.

8:3 - такова статистика ударов по воротам в этом матче. Счёт по ударам в створ ворот - 2:2. Но это на самом деле всё данные первого тайма, так как после перерыва ни одного удара ещё не было нанесено.

Длинный перевод мяча на правый фланг атаки прошёл на Хакими, но тот обработал мяч при помощи руки, что чётко зафиксировал главный арбитр.

Массовая замена произошла в составе "Интера": на поле появились Куадрадо, Госенс, Фраттези и Корреа.

Угловой на левом фланге заработали миланцы, но подача на ближнюю штангу была достаточно легко отбита обороняющимися парижанами.

Активно стараются действовать миланцы после перерыва, используя свой левый фланг, где старательно работает Димарко. Также в эту зону периодически смещается Мартинес.

У "ПСЖ" пока что не удаётся наладить контроль над мячом после 15-минутного отдыха. По этой причине мяч номинальными хозяевами теряется ещё до перехода центральной линии поля.

Штрафной удар Асенсио заработал на правом краю атаки, неподалёку от угла штрафной площади. Подача следовала в район дальней штанги, но обороняющиеся снова были лучше в борьбе.

В борьбе у Бастони слетела бутса с левой ноги. Теперь 95-му номеру "Интера" надо тратить время, чтобы привести свою экипировку в исходное положение.

Первый тайм окончен! "ПСЖ" и "Интер" пока что голами болельщиков не порадовали. Отдыхаем...

Затяжная позиционная атака "ПСЖ" закончилась диагональным навесом в штрафную площадку с левого фланга, с которым уверенно справились защитники "Интера".

Руис от полукружия штрафной площади покатил мяч левее на набежавшего Солера, который мощно пробивал по воротам, но мяч попал в соперника и срикошетил на угловой.

После подачи стандарта Станкович на выходе кулаками отбил мяч в поле. Получилось прямо на Витинью, который метров с 25 пробил по воротам с лёту, но мяч полетел намного выше цели.

Угловой на правом фланге заработали миланцы, который думали разыграть накоротке, но в итоге Димарко всё-таки выполнил подачу на ближнюю штангу, где мяч в аут отбил один из парижан.

С правого фланга прошёл мягкий заброс в штрафную площадку на Тюрама, который принял мяч спиной к воротам, после чего решил пробить через себя, но получилось весьма коряво и неточно.

Хакими по правом у флангу отдал пас на Угарте, но тот не сумел нормально обработать игровой снаряд, потеряв контроль, после чего нарушил правила против Бастони, который умело поставил корпус.

Мхитарян грудью налетел на бедро Угарте в одном из игровых эпизодов, сбив себе дыхание. Надо дать немного времени Генриху теперь, чтобы прийти в себя.

Слева направо сменили вектор своей контратаки итальянцы. Последовала подача в штрафную площадку на Мартинеса, но тому не хватило роста, чтобы сработать на замыкании.

Угловой на левом фланге заработали "чёрно-синие". Подача от флажка пошла во вратарскую площадь, но там выше всех выпрыгнул Маркиньос.

Атака "Интера" продолжилась, забросом из глубины поля в штрафную площадку, но там Фабиан Руис принял мяч, после чего умело укрывал его корпусом, заставив Ачерби сфолить на себе.

31' Парижане принялись успокаивать игру поперечными передачами в средней зоне, без попыток продвижения вперёд к чужим воротам.

30' После скидки Димарко Чалханоглу на силу мимо "стенки", но Доннарумма не дрогнул, сумев намертво поймать непростой мяч.

29' Тюрам заработал перспективный штрафной удар метрах в 25 от ворот соперника, немного левее центральной оси. Чалханоглу тут же схватил мяч и намеревается бить.

28' Бастони попытался запустить в прорыв правым флангом Дюмфриса, но пас получился слишком неточным, так что мяч вышел за боковую линию поля.

27' Постепенно выравнивается игра на поле. Сейчас парижанам уже непросто выйти даже за центр поля из-за активного прессинга со стороны миланцев.

26' Димарко подавал с левого фланга в чужую штрафную площадку, но Барелла там не допрыгнул до мяча, да ещё и толкнул в спину соперника.

25' Симоне Индзаги активно пытается докричаться до своих подопечных от кромки поля. Очевидно, он пока что совсем недоволен тем, что видит в этой игре.

24' Мхитарян теперь неудачно в районе центрального круга попытался сыграть на опережении, шипами наступив на ногу Угарте. Судье это совсем не понравилось, так что он показал армянину жёлтую карточку.

23' Барелла в середине поля попытался обокрасть соперника, но до мяча не добрался, ударив соперника по икроножной мышце.

22' Симпатичную комбинацию на скорости левым краем провели парижане, которая закончилась ударом Солера от угла штрафной площади, но мяч полетел над воротами.

21' Левым флангом развили свою контратаку номинальные гости, в ходе которой Димарко коротко сыграл в центр на Мартинеса, а тот пробил по воротам с 28 метров, но Доннарумма справился с этим выстрелом.

20' Преимущественно малорезультативными получаются матчи "ПСЖ" в нынешнее межсезонье. Наверное, к этому стоит привыкать, учитывая стиль футбола Луиса Энрике.

19' Миланцы попытались запрессинговать соперников на чужой половине поля, но отобрать мяч у них удалось только с нарушением правил.

18' С левого фланга прошёл пас вдоль линии штрафной площади на Руиса, который пробил в борьбе с опекуном, но недостаточно сильно, так что Станкович в падении поймал мяч.

17' Хакими решил пробить со штрафного удара, но получилось жестковато, как для такой короткой дистанции, так что мяч на 2-3 метров выше правой "девятки" пролетел.

16' Заир-Эмери заработал опасный штрафной удар в 24 метрах от ворот соперника прямо по центральной оси. Отличная точка для прямого удара.

15' ОПАСНО! Солер прорвался по левому краю и прострелил в центр на Асенсио, который в касание пробил в дальний угол, но мяч угодил в штангу, от которой срикошетил в руки Станковичу.

14' Парижане продолжают работать первым номером и проводить позиционные атаки. "Интеру" приходится выискивать возможности для контрвыпадов.

13' Букмекеры не видят фаворита этого матча, оценивая победу каждой из сторон примерно в 35%. Остальное отводится на возможную ничью.

12' Итальянцы попытались огрызнуться контратакой через длинный заброс вперёд на Тюрама, но за пределы штрафной площади выскочил Доннарумма, который выбил мяч за боковую линию.

11' С правого фланга также следовала низкая подача с углового, но сейчас дежурившие на ближней штанге защитники "Интера" сработали надёжно.

10' С правого фланга прострел прошёл на Асенсио, который обработал сложный мяч, но пробить ему всё же не позволили - мяч рикошетом ушёл на ещё один угловой.

9' Первый угловой в матче на левом фланге заработали игроки "ПСЖ". Последовала прострельная передача на ближнюю штангу и удар от Солера, но Станкович среагировал и парировал мяч.

7' Асенсио получил по челюсти в одном из игровых единоборств. В небольшом нокдауне оказался испанец, но ничего критичного.

6' Стартовый сумбур на поле постепенно стихает. Парижане сейчас просто пасуются поперёк поля на своей половине, а миланцы только изображают видимость коллективного прессинга.

5' В ответной атаке "Интера" Мартинес сместился с мячом на левый фланг, но и его прострельная передача в центр была прервана вражеским защитником.

4' Немного активней на стартовых минутах действуют номинальные хозяева поля. С правого фланга сейчас прошла прострельная передача в штрафную площадку, но мяч был вынесен в поле одним из защитников.

3' Левым флангом первую свою атаку провели парижане, но она закончилась свистком судьи, который зафиксировал нарушение правил в атаке.

2' На национальном стадионе в Токио не аншлаг, но зрителей пришло достаточно много - примерно 50 тысяч. Атмосфера на арене хороша.