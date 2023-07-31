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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
ПСЖ
Интер Милан
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3
Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2
Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ПСЖ - Интер Милан
Исход игры
ПСЖ
14.3% (1)
Ничья
14.3% (1)
Интер Милан
71.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
100% (1)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (1)
Нет
0% (0)
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