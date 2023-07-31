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ПСЖ
 
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Интер Милан
Прогнозы 6
ПСЖ 0% (0)
X 16.7% (1)
Интер Милан 83.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Интер Милан
2.49
3.70
2.80
Все Коэффициенты

История личных встреч

ПСЖ
Интер Милан

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
КЧСА/Е
1:3
ТМК
0:1
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ПСЖ - Серезо Осака 2:3 ПСЖ - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 ПСЖ - Гавр 2:0 ПСЖ - Клермон 2:3
Страсбург - ПСЖ 1:1 Осер - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Аяччо 5:0 Труа - ПСЖ 1:3 ПСЖ - Лорьян 1:3 Анже - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Ланс 3:1 Ницца - ПСЖ 0:2 ПСЖ - Лион 0:1 ПСЖ - Ренн 0:2 Брест - ПСЖ 1:2 Бавария - ПСЖ 2:0 ПСЖ - Нант 4:2 Марсель - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Лилль 4:3 ПСЖ - Бавария 0:1
Интер Милан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Интер Милан - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Манчестер Сити - Интер Милан 1:0 Торино - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Аталанта 3:2
Фиорентина - Интер Милан 1:2 Наполи - Интер Милан 3:1 Интер Милан - Милан 1:0 Интер Милан - Сассуоло 4:2 Милан - Интер Милан 0:2 Рома - Интер Милан 0:2 Верона - Интер Милан 0:6 Интер Милан - Лацио 3:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Бенфика 3:3 Интер Милан - Монца 0:1 Бенфика - Интер Милан 0:2 Салернитана - Интер Милан 1:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фиорентина 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2023, осталось 1 день 6 часов 43 минуты.



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    • Прогнозы 6
    ПСЖ 0% (0)
    X 16.7% (1)
    Интер Милан 83.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Интер Милан
    2.49
    3.70
    2.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч ПСЖ - Интер Милан онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Интер Милан

    Исход игры
    ПСЖ
    14.3% (1)
    Ничья
    14.3% (1)
    Интер Милан
    71.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (1)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (1)
    Нет
    0% (0)
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    ПСЖ
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