Тур: 19.
0:0
Второй тайм: 71'
Ход матча
35'
64'
67'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
40
Жонатан
Луис
10
Рони
III
27
Нерис
18
Jussa
11
Уэсли
Лопес
40
Papagaio
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисНападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
-
51 КайкеВратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
-
37 Кевин IV
-
34 Kaiky Naves
-
-
27 Richard Rios
-
9 Endrick
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
-
40 PapagaioНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
14 КаикиЗащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Gilberto IV
-
-
-
23 Machado
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Среднее время на гол
48
74
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.36
1.29
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.61
1.25
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|5
|0.26
|Вейга Рафаэль
|5 (1)
|0.26
|Рони III
|4
|0.21
|Endrick
|4
|0.21
|Дуду X
|3
|0.16
|Менино Габриэль
|2
|0.11
|Мурило Серкейра
|2
|0.11
|Майке Роша
|1
|0.05
|Лопес Брено
|1
|0.05
|Гомес Густаво
|1
|0.05
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.05
|Наварро Рафа
|1
|0.05
|Луан Гарсия IV
|1
|0.05
|Richard Rios
|1
|0.05
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.21
|Насименто Бруно III
|3
|0.16
|Gilberto IV
|3
|0.16
|Хавьер Марлон
|2
|0.11
|Артур Гомес VIII
|2
|0.11
|Machado
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Дурадо Энрике
|1
|0.05
|Маркес Лукас
|1
|0.05
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|1
|Гомес Густаво
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Майке Роша
|4
|0
|Пикерес Хоакин
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Жонатан Луис
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Vanderlan
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Richard Rios
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Gilberto IV
|3
|0
|Нерис
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Паласиос Элибельтон
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
7
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Крузейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
15
3
Палмейрас Сан-Паулу
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Крузейро
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (9)
39% (7)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Сухие победы
1
8
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
17
10
Голы по времени матча
Забито
17
15
8 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
2
12%
3
20%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
5
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
3
18%
5
33%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
67%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
33
18
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 9
4
12%
3
17%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
3
9%
5
28%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
6
18%
4
22%
61-75
8
24%
5
28%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
3
19%
16-30
6
35%
4
25%
31-45
2
12%
2
13%
46-60
3
18%
2
13%
61-75
3
18%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Крузейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0
Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро
Точный счет
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
1
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
37
53
19
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
55
44
28
35
28
17
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
108
108
513
513
315
315
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|15
|2
|2
|35 - 11
|47
|2.
|18
|10
|3
|5
|28 - 23
|33
|3.
|19
|9
|5
|5
|31 - 24
|32
|4.
|0:0
|19
|8
|8
|3
|33 - 17
|32
|5.
|18
|8
|7
|3
|26 - 16
|31
|6.
|19
|9
|4
|6
|25 - 19
|31
|7.
|18
|8
|4
|6
|26 - 22
|28
|8.
|18
|8
|4
|6
|21 - 19
|28
|9.
|19
|7
|6
|6
|22 - 17
|27
|10.
|19
|7
|6
|6
|24 - 19
|27
|11.
|19
|7
|5
|7
|21 - 19
|26
|12.
|0:0
|19
|6
|7
|6
|19 - 15
|25
|13.
|19
|6
|6
|7
|17 - 23
|24
|14.
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|15.
|19
|6
|4
|9
|18 - 27
|22
|16.
|19
|4
|6
|9
|18 - 25
|18
|17.
|19
|4
|6
|9
|19 - 31
|18
|18.
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|19.
|17
|3
|3
|11
|13 - 28
|12
|20.
|18
|2
|4
|12
|19 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|10
|0
|0
|23 - 3
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|15 - 5
|24
|3.
|10
|7
|2
|1
|20 - 10
|23
|4.
|10
|7
|1
|2
|18 - 9
|22
|5.
|9
|6
|2
|1
|17 - 10
|20
|6.
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|7.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 8
|18
|8.
|9
|5
|3
|1
|14 - 6
|18
|9.
|10
|5
|3
|2
|14 - 8
|18
|10.
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|11.
|9
|4
|3
|2
|10 - 8
|15
|12.
|10
|3
|5
|2
|16 - 14
|14
|13.
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|14.
|9
|3
|3
|3
|11 - 10
|12
|15.
|9
|3
|3
|3
|12 - 11
|12
|16.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|17.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|4 - 7
|11
|18.
|9
|2
|3
|4
|8 - 10
|9
|19.
|9
|2
|1
|6
|5 - 12
|7
|20.
|9
|2
|1
|6
|9 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|12 - 8
|17
|2.
|9
|5
|1
|3
|9 - 8
|16
|3.
|10
|4
|3
|3
|11 - 7
|15
|4.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|15 - 8
|14
|5.
|10
|4
|2
|4
|15 - 18
|14
|6.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|17 - 9
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|8.
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|9.
|10
|3
|1
|6
|8 - 14
|10
|10.
|10
|2
|3
|5
|7 - 15
|9
|11.
|9
|2
|2
|5
|9 - 12
|8
|12.
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|13.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|10 - 14
|7
|15.
|10
|1
|3
|6
|4 - 13
|6
|16.
|8
|1
|2
|5
|8 - 16
|5
|17.
|9
|0
|5
|4
|6 - 10
|5
|18.
|10
|1
|2
|7
|10 - 26
|5
|19.
|9
|1
|1
|7
|3 - 17
|4
|20.
|9
|0
|3
|6
|10 - 22
|3
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|8