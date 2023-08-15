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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 19.
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Конец матча
Крузейро
0'
35' Желтая карточка
Гомес Густаво
64' Желтая карточка
Jussa
81' Желтая карточка
Gilberto IV
90' Желтая карточка
Vanderlan
90' Желтая карточка
Паласиос Элибельтон
1:0
90' Гол
Лопес Хосе Мануэль
90'+10
42
Ломба
Марсело
12
Майке
Роша
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
6
Vanderlan
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
23
Вейга
Рафаэль
40
Жонатан
Луис
14
Гимарайнс
Артур
10
Рони
III
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
27
Нерис
4
Castan
da
Silva
Luciano
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
16
Lucas
Silva
IV
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
19
Артур
Гомес
VIII
40
Papagaio
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3
Крузейро
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

28 матчей

35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
СA
3:1
К
1:1
К
0:1
СA
1:0
СA
2:2
К
1:1
СA
3:1
К
3:3
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:1
К
2:3
К
2:1
СA
2:1
БСА
1:1
БСА
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:3
СA
1:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
5:2

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.21

Среднее время на гол

48
74

Всего голов

19
18

Голов в среднем за матч

1.36
1.29

Среднее время на гол

66
70

Всего голов

45
35

Голов в среднем за матч

1.61
1.25

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 5 (1) 0.26
Гимарайнс Артур 5 0.26
Рони III 4 0.21
Endrick 4 0.21
Дуду X 3 0.16
Менино Габриэль 2 0.11
Лопес Хосе Мануэль 2 0.11
Мурило Серкейра 2 0.11
Майке Роша 1 0.05
Лопес Брено 1 0.05
Гомес Густаво 1 0.05
Наварро Рафа 1 0.05
Луан Гарсия IV 1 0.05
Richard Rios 1 0.05
Пикерес Хоакин 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Vanderlan 0 0
Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.21
Насименто Бруно III 3 0.16
Gilberto IV 3 0.16
Хавьер Марлон 2 0.11
Артур Гомес VIII 2 0.11
Machado 1 0.05
Рамиро 1 0.05
Дурадо Энрике 1 0.05
Маркес Лукас 1 0.05
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Нерис 0 0
Lucas Silva IV 0 0
Igor Marques 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 1
Гомес Густаво 6 0
Рафаэл Жозе 5 0
Майке Роша 4 0
Пикерес Хоакин 4 0
Менино Габриэль 4 0
Лопес Хосе Мануэль 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Vanderlan 3 0
Gustavo Garcia 1 1
Жонатан Луис 2 0
Вевертон Перейра 2 0
Endrick 2 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Richard Rios 1 0
Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 4 2
Castan da Silva Luciano 5 0
Виллиам Фуртадо 4 0
Gilberto IV 4 0
Jussa 4 0
Рафаэл Кабрал 3 0
Рамиро 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Нерис 3 0
Хавьер Марлон 3 0
Wallisson 3 0
Дурадо Энрике 2 0
Паласиос Элибельтон 2 0
Насименто Бруно III 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Neto XI 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Каики 1 0
Vinicius Robert 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
7
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Крузейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

15
3
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Крузейро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)

Сухие победы

2
8

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

17
10

Голы по времени матча

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
11%
3
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
4
22%
5
33%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Забито

16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
67%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

34
18
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
4
12%
3
17%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
3
9%
5
28%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
6
18%
4
22%
61-75
9
26%
5
28%
76-90

Пропущено

17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
6
35%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Крузейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0
Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
7
5
4
1.5
1
9
3
6
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
5
1.5
4
5
2
8
2.5
3
6
2
8
3.5
1
8
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
9
10
9
1.5
5
14
5
14
2.5
3
16
3
16
3.5
1
18
1
18
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 15 2 2 35 - 11 47
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 19 9 7 3 34 - 17 34
3.
Гремио
 18 10 3 5 28 - 23 33
4.
Фламенго
 19 9 5 5 31 - 24 32
5.
Ред Булл Брагантино
 19 8 8 3 27 - 17 32
6.
Флуминенсе
 19 9 4 6 25 - 19 31
7.
Атлетико Паранаэнсе
 18 8 4 6 26 - 22 28
8.
Куяба
 18 8 4 6 21 - 19 28
9.
Атлетико Минейро
 19 7 6 6 22 - 17 27
10.
Сан-Паулу
 19 7 6 6 24 - 19 27
11.
Форталеза Сеара
 19 7 5 7 21 - 19 26
12.
Крузейро
 19 6 6 7 19 - 16 24
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 19 6 6 7 17 - 23 24
14.
Коринтианс
 18 6 5 7 20 - 21 23
15.
Гойяс
 19 6 4 9 18 - 27 22
16.
Байя
 19 4 6 9 18 - 25 18
17.
Сантос
 19 4 6 9 19 - 31 18
18.
Коритиба Парана
 19 3 5 11 18 - 36 14
19.
Васко да Гама
 18 3 4 11 14 - 29 13
20.
Америка Минейро
 18 2 4 12 19 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 10 0 0 23 - 3 30
2.
Флуминенсе
 10 7 3 0 15 - 5 24
3.
Гремио
 10 7 2 1 20 - 10 23
4.
Сан-Паулу
 10 7 1 2 18 - 9 22
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 6 2 1 17 - 8 20
6.
Атлетико Паранаэнсе
 9 6 2 1 17 - 10 20
7.
Ред Булл Брагантино
 10 5 4 1 15 - 7 19
8.
Фламенго
 9 5 3 1 16 - 6 18
9.
Форталеза Сеара
 10 5 3 2 14 - 8 18
10.
Коринтианс
 8 4 3 1 13 - 7 15
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 9 4 3 2 10 - 8 15
12.
Сантос
 10 3 5 2 16 - 14 14
13.
Байя
 9 3 3 3 14 - 12 12
14.
Атлетико Минейро
 9 3 3 3 11 - 10 12
15.
Куяба
 9 3 3 3 12 - 11 12
16.
Гойяс
 9 3 3 3 10 - 13 12
17.
Крузейро
 10 3 2 5 4 - 7 11
18.
Коритиба Парана
 9 2 3 4 8 - 10 9
19.
Васко да Гама
 9 2 1 6 5 - 12 7
20.
Америка Минейро
 9 2 1 6 9 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 5 2 2 12 - 8 17
2.
Куяба
 9 5 1 3 9 - 8 16
3.
Атлетико Минейро
 10 4 3 3 11 - 7 15
4.
Фламенго
 10 4 2 4 15 - 18 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 10 3 5 2 17 - 9 14
6.
Крузейро
 9 3 4 2 15 - 9 13
7.
Ред Булл Брагантино
 9 3 4 2 12 - 10 13
8.
Гремио
 8 3 1 4 8 - 13 10
9.
Гойяс
 10 3 1 6 8 - 14 10
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 2 3 5 7 - 15 9
11.
Атлетико Паранаэнсе
 9 2 2 5 9 - 12 8
12.
Форталеза Сеара
 9 2 2 5 7 - 11 8
13.
Коринтианс
 10 2 2 6 7 - 14 8
14.
Флуминенсе
 9 2 1 6 10 - 14 7
15.
Васко да Гама
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Байя
 10 1 3 6 4 - 13 6
17.
Сан-Паулу
 9 0 5 4 6 - 10 5
18.
Коритиба Парана
 10 1 2 7 10 - 26 5
19.
Сантос
 9 1 1 7 3 - 17 4
20.
Америка Минейро
 9 0 3 6 10 - 22 3
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 13 (4)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 8 (3)
Куяба Дейверсон Силва 8 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 (3)
Сантос Леонардо Маркос 7 (2)
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Топ нарушителей
Флуминенсе Андре 1 8
Гремио Каннеманн Вальтер 1 8
Интернасьонал Порту Алегре Меркадо Габриэль 1 7
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 7
Сантос Rodrigo Fernandez2 8
Весь список
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