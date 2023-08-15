Тур: 19.
1:0
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаГомес Густаво
64' Желтая карточкаJussa
81' Желтая карточкаGilberto IV
90' Желтая карточкаVanderlan
90' Желтая карточкаПаласиос Элибельтон
1:0
90' ГолЛопес Хосе Мануэль
90'+10
Ход матча
35'
64'
67'
81'
84'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
40
Жонатан
Луис
10
Рони
III
27
Нерис
18
Jussa
11
Уэсли
Лопес
40
Papagaio
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Жонатан ЛуисНападающий
- Нападающий
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
-
51 КайкеВратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
-
37 Кевин IV
-
34 Kaiky Naves
-
-
27 Richard Rios
-
9 Endrick
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 НерисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
19 Артур ГомесНападающий
-
40 PapagaioНападающий
- Запасные игроки
-
30 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
43 Марсело ЖоаоЗащитник
-
14 КаикиЗащитник
- Полузащитник
-
10 NikaoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Gilberto IV
-
-
-
23 Machado
-
Главный тренер: Пепа
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
28 матчей
35.7%
32.1%
32.2%
10 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
25%
46.4%
28.6%
7 побед 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.7%
46.4%
17.9%
10 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.21
Среднее время на гол
48
74
Всего голов
19
18
Голов в среднем за матч
1.36
1.29
Среднее время на гол
66
70
Всего голов
45
35
Голов в среднем за матч
1.61
1.25
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|5 (1)
|0.26
|Гимарайнс Артур
|5
|0.26
|Рони III
|4
|0.21
|Endrick
|4
|0.21
|Дуду X
|3
|0.16
|Менино Габриэль
|2
|0.11
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0.11
|Мурило Серкейра
|2
|0.11
|Майке Роша
|1
|0.05
|Лопес Брено
|1
|0.05
|Гомес Густаво
|1
|0.05
|Наварро Рафа
|1
|0.05
|Луан Гарсия IV
|1
|0.05
|Richard Rios
|1
|0.05
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.21
|Насименто Бруно III
|3
|0.16
|Gilberto IV
|3
|0.16
|Хавьер Марлон
|2
|0.11
|Артур Гомес VIII
|2
|0.11
|Machado
|1
|0.05
|Рамиро
|1
|0.05
|Дурадо Энрике
|1
|0.05
|Маркес Лукас
|1
|0.05
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Нерис
|0
|0
|Lucas Silva IV
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|1
|Гомес Густаво
|6
|0
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Майке Роша
|4
|0
|Пикерес Хоакин
|4
|0
|Менино Габриэль
|4
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Vanderlan
|3
|0
|Gustavo Garcia
|1
|1
|Жонатан Луис
|2
|0
|Вевертон Перейра
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Richard Rios
|1
|0
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|4
|2
|Castan da Silva Luciano
|5
|0
|Виллиам Фуртадо
|4
|0
|Gilberto IV
|4
|0
|Jussa
|4
|0
|Рафаэл Кабрал
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Нерис
|3
|0
|Хавьер Марлон
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Дурадо Энрике
|2
|0
|Паласиос Элибельтон
|2
|0
|Насименто Бруно III
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
|Каики
|1
|0
|Vinicius Robert
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Крузейро
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
7
Палмейрас Сан-Паулу
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Крузейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
15
3
Палмейрас Сан-Паулу
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
32% (6)
37% (7)
Крузейро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (9)
42% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Сухие победы
2
8
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
17
10
Голы по времени матча
Забито
18
15
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
11%
3
20%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
2
11%
5
33%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
5
28%
2
13%
61-75
4
22%
5
33%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Забито
16
3
6 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
1
33%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
2
67%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
34
18
14 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 10
4
12%
3
17%
1-15
7
21%
1
6%
16-30
3
9%
5
28%
31-45
5
15%
0
0%
46-60
6
18%
4
22%
61-75
9
26%
5
28%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
6%
1
6%
1-15
2
12%
3
18%
16-30
6
35%
4
24%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
3
18%
2
12%
61-75
3
18%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Америка Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:4
Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Боливар 4:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0
Крузейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Крузейро - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Крузейро 3:3 Крузейро - Гойяс 0:1 Крузейро - Коритиба Парана 0:0
Васко да Гама - Крузейро 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Крузейро 0:0 Крузейро - Сан-Паулу 1:0 Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1 Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
7 раз 70%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
2 раза 11%
5
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Крузейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
37
54
19
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
55
45
28
36
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
109
109
514
514
316
316
118
118
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|13 (4)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|8 (3)
|Куяба
|Дейверсон Силва
|8 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|Сантос
|Леонардо Маркос
|7 (2)
|Флуминенсе
|Андре
|1 8
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 8
|Интернасьонал Порту Алегре
|Меркадо Габриэль
|1 7
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 7
|Сантос
|Rodrigo Fernandez2
|8