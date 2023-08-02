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Стадион: . Главный судья: Чиловиц Алекс
Милан
0:0
Первый тайм
Барселона

Ход матча

8'
 
Алонсо Маркос
29'
Лофтус-Чик Рубен
 
Прогнозы 175
Милан 17.1% (30)
X 10.9% (19)
Барселона 72% (126)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Барселона
3.50
4.40
2.28
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
25
Флоренци
Алессандро
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
10
Леау
Рафаэл
11
Пулишич
Кристиан
9
Жиру
Оливье
83
Миранте
Антонио
57
Спортьелло
Марко
99
Бартезаги
Давиде
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
98
Симич
Ян-Карло
7
Адли
Ясин
90
Де
Кетеларе
Шарль
32
Побега
Томмазо
56
Салемакерс
Алексис
97
Дзероли
Кевин
29
Коломбо
Лоренцо
18
Ромеро
Лука
96
Траоре
Чака
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
17
Алонсо
Маркос
24
Гарсия
Эрик
8
Педри
18
Ромеу
Ориоль
29
Марин
Фермин
22
Рафинья
Диас
11
Торрес
Ферран
16
Эззалзули
Абде
31
Астралага
Андер
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
3
Бальде
Алехандро
15
Кристенсен
Андреас
20
Роберто
Серхи
5
Иньиго
Мартинес
2
Дест
Серджиньо
12
Ленгле
Клеман
95
Файе
Микаил
19
Кесси
Франк
6
Гави
96
Гюндоган
Илкай
40
Гарридо
Алекс
10
Фати
Ансу
21
Де
Йонг
Френки
94
Касадо
Марк
9
Левандовски
Роберт
7
Дембеле
Усман
41
Ямаль
Ламин
33
_Valle
Gomez
A.
Милан
Барселона

История личных встреч

Милан
Барселона

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

МКЧ
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
2:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
0.8

Среднее время на гол

34
112

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
100

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1
Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1
Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    45'
    Леау в контратаке "Милана" убежал в штрафную площадь с левого фланга, а затем Рафаэл пробил в ближний угол ворот внешней стороной стопы, Пенья грамотно сократил дистанцию и отбил мяч на своего партнёра по команде. 
  • Угловой
    44'
    Рафинья с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян вновь пошёл на мяч, на этот раз против голкипера "Милана" правила нарушил Араухо. 
  • 43'
    Марин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Томори и затем ушёл на угловой. 
  • 42'
    Рафинья разогнал атаку по правой половине поля и затем от угла штрафной площади последовала передача в центр штрафной площади на Торреса, Меньян вновь отлично сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 41'
    Рафинья с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Меньян вовремя вышел из ворот и без особого труда перехватил мяч. 
  • 40'
    Вновь успокоилась у нас игра под конец первого тайма, сегодня футболисты в смешанных составах всё же показывают далеко не самый яркий футбол. 
  • 39'
    Лофтус-Чик под давлением соперника пробил по воротам с правого угла штрафной площади, мяч слабо полетел точно в руки Пенье. 
  • 38'
    Абди разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Алонсо в касание направил мяч в дальний угол ворот не очень удачно, а Рафинья не прочувствовал полёт мяча и не стал играть на подправлении у линии вратарской. 
  • Угловой
    37'
    Рафинья с углового вновь выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Тео в прыжке головой выбил мяч за пределы штрафной площади. Игроки "Барселоны" во второй "волне" атаки попытались вновь что-то разыграть через Рафинью, но бразилец не успел выйти из офсайда. 
  • Угловой
    36'
    Рафинья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тео под давлением Араухо не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер. 
  • 35'
    Рафинья в очередной раз едва на правом фланге не убежал от Тео, но всё же капитан "Милана" накрыл соперника и выбил мяч на угловой. 
  • 34'
    Рафинья с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Тиав грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут. 
  • 33'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс к линии штрафной площади "Милана" для Абде, Меньян в итоге спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Томори теперь уже нарушил правила против Торреса. Игроки "Барселоны" стали с большим удовольствием падать на газон. 
  • Желтая карточка
    31'
    Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Рафиньи. 
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    • Угловой
      30'
      Рейндерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пенья неплохо сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг, подбор был за игроками "Барселоны". 
    • 29'
      Тео с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Араухо и ушёл на угловой. 
    • Судья
      28'
      Ромеу на правой половине поля подтолкнул в спину Лофтуса-Чика и затем Рубен уже падая сбил Алонсо, Алекс Чиловиц в итоге дал свисток в пользу "Барселоны". 
    • 27'
      Тео при развитии атаки по левому флангу выполнил неудачную передачу на Леау, мяч полетел за спину Рафаэлу и в итоге ушёл в аут. 
    • Опасный момент
      26'
      Рейндерс с левого угла штрафной площади довольно опасно закрутил мяч в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 25'
      Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком низко, а поэтому защитники "Барселоны" перехватили его без особого труда. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Рейндерс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Педри. 
    • Угловой
      23'
      Рафинья с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Меньян на этот раз уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      22'
      Рафинья сместился немного в центр с правого фланга, а затем последовал плотный удар в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Меньян грамотно сложился и перевёл мяч на угловой. 
    • Угловой
      21'
      Пулишич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Барселоны"на этот раз сыграли более внимательно, мяч сразу же был выбит как можно дальше от своих ворот. 
    • 20'
      Тео совершил неплохой рывок вперёд по левому флангу, под давлением соперника капитан "Милана" заработал ещё один угловой для своей команды. 
    • Угловой
      19'
      Пулишич с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Томори неплохо выпрыгнул, но мяч после удара головой в ближний угол ворот полетел значительно выше цели. 
    • Опасный момент
      18'
      Лофтус-Чик отыгрался с Жиру при проходе вперёд по правой половине поля, далее последовала передача на ход Рейндерсу на правый угол штрафной площади, Тиджани пробил в ближний угол ворот, Пенья сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. 
    • 17'
      Тео слишком долго готовил удар по воротам с левой половины поля, в итоге Рафинья сыграл в подкате и грамотно блокировал попытку. 
    • 16'
      Пулишич выполнил заброс на ход Лофтусу-Чику по правому флангу, Рубен от боковой линии штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной, защитники "Барселоны" сыграли внимательно и выбили мяч в аут. 
    • 15'
      Марин совершил рывок вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, будет удар от ворот. 
    • Штанга
      14'
      Рафинья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, после борьбы мяч уже был доставлен на правый угол штрафной площади штрафной площади и оттуда последовал удар в левый угол ворот в исполнении Кунде, штанга спасла "Милан" от пропущенного мяча, а затем уже добивание с левого угла в исполнении Торреса отлично блокировал Томори. 
    • 13'
      Рафинья вновь был активен на правом фланге, на этот раз ему удалось заработать угловой в борьбе с Тео. 
    • 12'
      "Милан" сегодня решил играть как минимум первую половину тайма вторым номером, что немного странно. 
    • Угловой
      11'
      Рафинья с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Араухо под давлением соперника головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Меньяну. 
    • 10'
      Ромеу и Рафинья неплохо поработали на правом фланге у штрафной площади "Милана", в итоге на этот раз Томори пришлось выбить мяч на угловой. 
    • Желтая карточка
      9'
      Фланговый защитник "Барселоны" Маркос Алонсо получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Алонсо нарушил правила против Пулишича. 
    • 8'
      Рафинья при проходе к штрафной площади по правому флангу раскачал Тео и выполнил передачу на правый угол штрафной, где уже Томори здорово накрыл Торреса и перехватил мяч. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Тиав на левом фланге нарушил правила против Торреса. Игроки "Барселоны" быстро разыграли стандарт, но в итоге футболисты испанского клуба вновь отошли с мячом в центр поля. 
    • Судья
      6'
      Рафинья вошёл в штрафную площадь по правой половине поля и в борьбе с Томори оказался на газоне, Алекс Чиловиц показал, что нужно играть дальше. 
    • 5'
      Первые минуты матча проходят крайне медленно, пока что "Барселона" старается атаковать за счёт забросов к штрафной площади, но в итоге мяч регулярно уходят к Меньяну. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Жиру в центре поля нарушил правила против Ромеу. "Барселона" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 3'
      В Лас-Вегасе сегодня большинство болельщиков за "Барселону", но всё же и фанаты "Милана" добрались до огромного стадиона "Эллиджиант". 
    • 2'
      По традиции в США матч начался с задержкой в десять минут из-за рекламных блоков, при этом футболисты были готовы начать матч значительно раньше, пришлось им пару минут "потоптаться" на месте. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересный матч, конечно же Стефано Пиоли и Хави выставили смешанные составы, но это только добавляет интриги данному противостоянию. 
    • До матча
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на товарищеском матче между итальянском "Миланом" и испанской "Барселоной", которые сразятся межу собой в Лас-Вегасе. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 95 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 175
    Милан 17.1% (30)
    X 10.9% (19)
    Барселона 72% (126)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Барселона
    3.50
    4.40
    2.28
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 0:0 Барселона

    Исход игры
    Милан
    17.1% (30)
    Ничья
    10.9% (19)
    Барселона
    72% (126)
    Тотал 2.5
    Больше
    85.59% (95)
    Меньше
    14.41% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    93.69% (104)
    Нет
    6.31% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    29.7% (52)
    2:1 Милан
    9.1% (16)
    1:3 Барселона
    6.9% (12)
    1:1 Ничья
    5.7% (10)
    2:3 Барселона
    4% (7)
    2:2 Ничья
    2.9% (5)
    1:0 Милан
    1.1% (2)
    0:2 Барселона
    1.1% (2)
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    Барселона
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