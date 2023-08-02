Стадион: Аллегиант (Парадайз). Главный судья: Чиловиц Алекс
Ход матча
29'
Прогноз на матч от Liveresult
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Леау
Рафаэл
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
18
Ромеро
Лука
96
Траоре
Чака
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
24
Гарсия
Эрик
8
Педри
18
Ромеу
Ориоль
29
Марин
Фермин
22
Рафинья
Диас
95
Файе
Микаил
19
Кесси
Франк
6
Гави
10
Фати
Ансу
94
Касадо
Марк
41
Ямаль
Ламин
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
- Полузащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
96 Траоре ЧакаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Основной состав
-
13 Пенья ИньякиВратарь
-
23 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гарсия ЭрикПолузащитник
-
8 ПедриПолузащитник
-
18 Ромеу ОриольПолузащитник
-
29 Марин ФерминПолузащитник
-
22 Рафинья ДиасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
95 Файе МикаилЗащитник
-
19 Кесси ФранкПолузащитник
-
6 ГавиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Касадо МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
41 Ямаль ЛаминНападающий
-
-
Главный тренер: Хави Эрнандес
История личных встреч
Милан
Барселона
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
2.6
0.8
Среднее время на гол
34
112
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
0.9
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
100
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1
Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1
Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 0:0 Барселона
Исход игры
Милан
17.1% (30)
Ничья
10.9% (19)
Барселона
72% (126)
Тотал 2.5
Больше
85.59% (95)
Меньше
14.41% (16)
Обе команды забьют
Да
93.69% (104)
Нет
6.31% (7)
Популярный счёт
1:2 Барселона
29.7% (52)
2:1 Милан
9.1% (16)
1:3 Барселона
6.9% (12)
1:1 Ничья
5.7% (10)
2:3 Барселона
4% (7)
2:2 Ничья
2.9% (5)
1:0 Милан
1.1% (2)
0:2 Барселона
1.1% (2)
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