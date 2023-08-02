Лофтус-Чик под давлением соперника пробил по воротам с правого угла штрафной площади, мяч слабо полетел точно в руки Пенье.

Вновь успокоилась у нас игра под конец первого тайма, сегодня футболисты в смешанных составах всё же показывают далеко не самый яркий футбол.

Рафинья с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Меньян вовремя вышел из ворот и без особого труда перехватил мяч.

Рафинья разогнал атаку по правой половине поля и затем от угла штрафной площади последовала передача в центр штрафной площади на Торреса, Меньян вновь отлично сыграл на выходе и перехватил мяч.

Марин пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Томори и затем ушёл на угловой.

Рафинья с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Меньян вновь пошёл на мяч, на этот раз против голкипера "Милана" правила нарушил Араухо.

Леау в контратаке "Милана" убежал в штрафную площадь с левого фланга, а затем Рафаэл пробил в ближний угол ворот внешней стороной стопы, Пенья грамотно сократил дистанцию и отбил мяч на своего партнёра по команде.

Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Рафиньи.

Томори теперь уже нарушил правила против Торреса. Игроки "Барселоны" стали с большим удовольствием падать на газон.

Из центра поля последовал слишком сильный заброс к линии штрафной площади "Милана" для Абде, Меньян в итоге спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

Рафинья с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Тиав грамотно сыграл по позиции и выбил мяч в аут.

Рафинья в очередной раз едва на правом фланге не убежал от Тео, но всё же капитан "Милана" накрыл соперника и выбил мяч на угловой.

Рафинья с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Тео под давлением Араухо не стал рисковать и выбил мяч на повторный корнер.

Рафинья с углового вновь выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Тео в прыжке головой выбил мяч за пределы штрафной площади. Игроки "Барселоны" во второй "волне" атаки попытались вновь что-то разыграть через Рафинью, но бразилец не успел выйти из офсайда.

Абди разогнал атаку по левому флангу, а затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Алонсо в касание направил мяч в дальний угол ворот не очень удачно, а Рафинья не прочувствовал полёт мяча и не стал играть на подправлении у линии вратарской.

30' Рейндерс с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Пенья неплохо сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг, подбор был за игроками "Барселоны".

29' Тео с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Араухо и ушёл на угловой.

28' Ромеу на правой половине поля подтолкнул в спину Лофтуса-Чика и затем Рубен уже падая сбил Алонсо, Алекс Чиловиц в итоге дал свисток в пользу "Барселоны".

27' Тео при развитии атаки по левому флангу выполнил неудачную передачу на Леау, мяч полетел за спину Рафаэлу и в итоге ушёл в аут.

26' Рейндерс с левого угла штрафной площади довольно опасно закрутил мяч в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

25' Леау совершил рывок вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком низко, а поэтому защитники "Барселоны" перехватили его без особого труда.

24' Рейндерс перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Педри.

23' Рафинья с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Меньян на этот раз уверенно сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

22' Рафинья сместился немного в центр с правого фланга, а затем последовал плотный удар в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Меньян грамотно сложился и перевёл мяч на угловой.