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Милан
 
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Барселона
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Барселона
3.80
4.10
1.85
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Барселона

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

МКЧ
1:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
1:1
ЛЧ
4:0
ЛЧ
2:0
ЛЧ
3:1
ЛЧ
0:0
ЛЧ
2:3
ЛЧ
2:2
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

2.6
0.8

Среднее время на гол

34
112

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
0.9

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
100

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ювентус - Милан 2:2 Реал Мадрид - Милан 3:2 Милан - Лумеццане 7:0 Милан - Верона 3:1
Ювентус - Милан 0:1 Милан - Сампдория 5:1 Интер Милан - Милан 1:0 Специя - Милан 2:0 Милан - Интер Милан 0:2 Милан - Лацио 2:0 Милан - Кремонезе 1:1 Рома - Милан 1:1 Милан - Лечче 2:0 Наполи - Милан 1:1 Болонья - Милан 1:1 Милан - Наполи 1:0 Милан - Эмполи 0:0 Наполи - Милан 0:4 Удинезе - Милан 3:1 Милан - Салернитана 1:1
Барселона
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 0:3 Арсенал - Барселона 5:3 Виссел Кобе - Барселона 0:2 Сельта - Барселона 2:1
Барселона - Мальорка 3:0 Вальядолид - Барселона 3:1 Барселона - Реал Сосьедад 1:2 Эспаньол - Барселона 2:4 Барселона - Осасуна 1:0 Барселона - Бетис 4:0 Райо Вальекано - Барселона 2:1 Барселона - Атлетико М 1:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Жирона 0:0 Барселона - Реал Мадрид 0:4 Эльче - Барселона 0:4 Барселона - Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б - Барселона 0:1 Барселона - Валенсия 1:0 Реал Мадрид - Барселона 0:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2023, осталось 1 день 23 часа 43 минуты.



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    • Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Барселона
    3.80
    4.10
    1.85
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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