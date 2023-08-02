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Стадион: . Главный судья: A'qashah A.
Ливерпуль
2:0
Первый тайм
Бавария

Ход матча

2'
Гакпо Коди
(Жота Диогу)
1:0
28'
Ван Дейк Виргил
(Робертсон Эндрю)
2:0
Прогнозы 130
Ливерпуль 46.9% (61)
X 29.2% (38)
Бавария 23.8% (31)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Бавария
1.73
4.70
4.15
Все Коэффициенты
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1
Алиссон
Бекер
26
Робертсон
Эндрю
4
Ван
Дейк
Виргил
32
Матип
Жоэль
66
Александер-Арнольд
Трент
17
Джонс
Кёртис
8
Собослаи
Доминик
10
Макаллистер
Алексис
20
Жота
Диогу
11
Салах
Мохамед
18
Гакпо
Коди
27
Зоммер
Янн
19
Дэвис
Альфонсо
3
Мин-Чжэ
Ким
2
Упамекано
Дайо
5
Павар
Бенжамен
24
Лаймер
Конрад
6
Киммих
Йозуа
42
Мусиала
Джамал
7
Гнабри
Серж
10
Сане
Лерой
39
Тель
Матис
Ливерпуль
Бавария

История личных встреч

Ливерпуль
Бавария

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
КА
0:3

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
45

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4
Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    ГОООООЛ!!! 2:1!!!
  • 32'
    Небольшая группа болельщиков на трибунах начала петь "You'll never walk alone".
  • Фол, нарушение
    31'
    Собослаи жёстко сфолил против Теля в глубине поля, захватив соперника руками. Венгерский полузащитник словно поставил себе цель доиграться до жёлтой карточки, но пока что арбитр продолжает проявлять либерализм.
  • 30'
    Серьёзную заявку на итоговую победу сделали мерсисайдцы со своим вторым голом. "Бавария" пока что совершенно не впечатляет своей игрой и результатами этим летом.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Виргил ван Дейк!!!
    Угловой на правом фланге заработала команда Юргена Клоппа. От флажка Робертсон выполнил подачу в гущу футболистов, где ван Дейк в высоком прыжке вонзил мяч в сетку ворот. Зоммер ничем не мог помочь своей команде здесь.
  • Фол, нарушение
    28'
    Попытались быстрой контратакой левым флангом ответить скаузеры, но Салах проиграл скоростную дуэль более молодому Дэвису, после чего нарушил правила, подтолкнув соперника в спину.
  • Угловой
    27'
    Угловой на левом фланге заработали номинальные гости. Киммих выполнил подачу на линию вратарской площади, но там дежурил ван Дейк, который не оставил соперникам ни одного шанса в борьбе за "втором этаже".
  • 26'
    Возобновилась игра. Баварцы снова пытаются активно прессинговать оппонентов на чужой половине поля, но мерсисайдцы даже в таких условиях достаточно уверенно перепасовываются.
  • Судья
    24'
    После выхода мяча за боковую линию арбитр дал свисток, показав, что все футболисты могут отправиться на водопой, учитывая жаркую и влажную погоду в Сингапуре.
  • Судья
    23'
    Жота исполнил красивый финт в середине поля, но после этого потерял мяч. Снова Диогу недоволен судьёй, намекая, что его придерживал руками оппонент.
  • 22'
    "Бавария" продолжает попытки своих позиционных атак, но почему-то она практически не использует правый фланг, наступая по центру или по левой стороне.
  • Фол, нарушение
    21'
    Мусиала красиво обыграл одного соперника в середине поля, но тут же его на бедро поймал Собослаи. В официальном матче, скорее всего, это была бы жёлтая карточка.
  • 20'
    Александер-Арнольд в контратаке скаузеров забросил мяч на правый фланг атаки на забегание Салаху, но того успел на мгновение опередить соперник, который отбил мяч за боковую линию.
  • Угловой
    19'
    Уже третий угловой с левого фланга в этот день подали чемпионы Германии, но сейчас защитники "красных" были на высоте в своих владениях.
  • Опасный момент
    18'
    Гнабри выполнял классный скрытый пас к левому углу вратарской площади на Дэвиса, но опытный ван Дейк всё равно прочитал такое действие и успел отбить мяч на угловой.
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    • 17'
      Отметим, что не очень активно ведут себя болельщики на трибунах, оживая только тогда, когда намечается опасный момент. Настоящих фанатов футбола на этом матче нет.
    • 16'
      Непросто сейчас снова стало мерсисайдцам справляться с активным прессингом со стороны "Баварии". С каждым контрольным матчем топ-клубы становятся всё больше на себя похожи.
    • 14'
      Тель опустился вглубь поля, где получил мяч, но даже развернуться ему не позволили, аккуратно уложив на газон.
    • 13'
      Очень эмоционально у кромки поля себя ведёт Томас Тухель. Юрген Клопп сегодня выглядит максимально спокойным и покладистым.
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНО! Два угловых подряд подали номинальные гости. После второй подачи Павар из пределов вратарской площади пробил в штангу, после чего сам сыграл на добивании, но попслал игровой снаряд над перекладиной.
    • 11'
      Передача на Гнабри следовала в район 11-метровой отметки, но того на мгновение опередил ван Дейк, который отбил мяч за лицевую линию. Будет угловой.
    • 10'
      Постепенно стартовый сумбур на поле стихает, скорости падают. В такой ситуации "красным" будет уже сложнее организовывать молниеносные контратаки после отбора мяча.
    • 9'
      Букмекеры перед матчем не видели в этой паре фаворита, но по первой десятиминутке "Ливерпуль" однозначно смотрится лучше.
    • Судья
      8'
      Жота пасовал на правый фланг атаки, но мяч попал в руку Киммиху. Арбитр решил, что это не повод для фиксации нарушения правил, так что игра продолжается, к яростному недовольству португальца.
    • 7'
      "Ливерпуль" пока что в защите и опорной зоне действует максимально чётко, чисто выполняя отборы, после чего справляясь с высоким прессингом со стороны "Баварии".
    • Опасный момент
      6'
      Но обрезка всё-таки происходит, после которой Жота прорвался по левому флангу, но пас в центр на Салаха выполнил слабовато, из-за чего египтянину пришлось тормозить, после чего попытка его удара была блокирована.
    • 5'
      Шокирующее начало для "Баварии", но нужно сделать правильные выводы, чтобы не допускать больше таких обрезок, а также искать варианты для того, чтобы сравнять счёт.
    • Описание гола
      3'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Коди Гакпо!!!
      В центре поля мюнхенцы потеряли мяч, Гакпо обыгрался с Жотой и с левого края вышел 1 на 1 с Зоммером, сумев пробить швейцарского вратаря в ближний угол.
    • 2'
      Немного сумбурно проходят первые минуты встречи. Обе команды демонстрируют желание работать первым номером в этой встрече.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция товарищеского матча, в котором в Сингапуре английский "Ливерпуль" сыграет с немецкой "Баварией". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
    Прогнозы 130
    Ливерпуль 46.9% (61)
    X 29.2% (38)
    Бавария 23.8% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Бавария
    1.73
    4.70
    4.15
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ливерпуль 2:0 Бавария онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ливерпуль 2:0 Бавария

    Исход игры
    Ливерпуль
    46.6% (61)
    Ничья
    29% (38)
    Бавария
    24.4% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.19% (82)
    Меньше
    18.81% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    94.06% (95)
    Нет
    5.94% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    21.4% (28)
    1:2 Бавария
    16% (21)
    2:2 Ничья
    13.7% (18)
    1:1 Ничья
    9.9% (13)
    3:2 Ливерпуль
    6.9% (9)
    1:0 Ливерпуль
    2.3% (3)
    0:1 Бавария
    2.3% (3)
    3:3 Ничья
    1.5% (2)
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    Ливерпуль
    Бавария
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