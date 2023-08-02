Угловой на левом фланге заработали номинальные гости. Киммих выполнил подачу на линию вратарской площади, но там дежурил ван Дейк, который не оставил соперникам ни одного шанса в борьбе за "втором этаже".

Попытались быстрой контратакой левым флангом ответить скаузеры, но Салах проиграл скоростную дуэль более молодому Дэвису, после чего нарушил правила, подтолкнув соперника в спину.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! Виргил ван Дейк!!! Угловой на правом фланге заработала команда Юргена Клоппа. От флажка Робертсон выполнил подачу в гущу футболистов, где ван Дейк в высоком прыжке вонзил мяч в сетку ворот. Зоммер ничем не мог помочь своей команде здесь.

Серьёзную заявку на итоговую победу сделали мерсисайдцы со своим вторым голом. "Бавария" пока что совершенно не впечатляет своей игрой и результатами этим летом.

Собослаи жёстко сфолил против Теля в глубине поля, захватив соперника руками. Венгерский полузащитник словно поставил себе цель доиграться до жёлтой карточки, но пока что арбитр продолжает проявлять либерализм.

Гнабри выполнял классный скрытый пас к левому углу вратарской площади на Дэвиса, но опытный ван Дейк всё равно прочитал такое действие и успел отбить мяч на угловой.

Уже третий угловой с левого фланга в этот день подали чемпионы Германии, но сейчас защитники "красных" были на высоте в своих владениях.

Александер-Арнольд в контратаке скаузеров забросил мяч на правый фланг атаки на забегание Салаху, но того успел на мгновение опередить соперник, который отбил мяч за боковую линию.

Мусиала красиво обыграл одного соперника в середине поля, но тут же его на бедро поймал Собослаи. В официальном матче, скорее всего, это была бы жёлтая карточка.

"Бавария" продолжает попытки своих позиционных атак, но почему-то она практически не использует правый фланг, наступая по центру или по левой стороне.

Жота исполнил красивый финт в середине поля, но после этого потерял мяч. Снова Диогу недоволен судьёй, намекая, что его придерживал руками оппонент.

После выхода мяча за боковую линию арбитр дал свисток, показав, что все футболисты могут отправиться на водопой, учитывая жаркую и влажную погоду в Сингапуре.

Возобновилась игра. Баварцы снова пытаются активно прессинговать оппонентов на чужой половине поля, но мерсисайдцы даже в таких условиях достаточно уверенно перепасовываются.

17' Отметим, что не очень активно ведут себя болельщики на трибунах, оживая только тогда, когда намечается опасный момент. Настоящих фанатов футбола на этом матче нет.

16' Непросто сейчас снова стало мерсисайдцам справляться с активным прессингом со стороны "Баварии". С каждым контрольным матчем топ-клубы становятся всё больше на себя похожи.

14' Тель опустился вглубь поля, где получил мяч, но даже развернуться ему не позволили, аккуратно уложив на газон.

13' Очень эмоционально у кромки поля себя ведёт Томас Тухель. Юрген Клопп сегодня выглядит максимально спокойным и покладистым.

12' ОПАСНО! Два угловых подряд подали номинальные гости. После второй подачи Павар из пределов вратарской площади пробил в штангу, после чего сам сыграл на добивании, но попслал игровой снаряд над перекладиной.

11' Передача на Гнабри следовала в район 11-метровой отметки, но того на мгновение опередил ван Дейк, который отбил мяч за лицевую линию. Будет угловой.

10' Постепенно стартовый сумбур на поле стихает, скорости падают. В такой ситуации "красным" будет уже сложнее организовывать молниеносные контратаки после отбора мяча.

9' Букмекеры перед матчем не видели в этой паре фаворита, но по первой десятиминутке "Ливерпуль" однозначно смотрится лучше.

8' Жота пасовал на правый фланг атаки, но мяч попал в руку Киммиху. Арбитр решил, что это не повод для фиксации нарушения правил, так что игра продолжается, к яростному недовольству португальца.