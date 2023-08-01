  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Ливерпуль
 
Позже
Бавария
Прогнозы 11
Ливерпуль 45.5% (5)
X 27.3% (3)
Бавария 27.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ливерпуль
Ничья
Бавария
2.65
4.20
2.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ливерпуль
Бавария

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:0
КА
0:3

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

0.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

270
45

Результаты последних матчей

Ливерпуль
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ливерпуль - Лестер 4:0 Гройтер Фюрт - Ливерпуль 4:4 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Саутгемптон - Ливерпуль 4:4
Ливерпуль - Астон Вилла 1:1 Лестер - Ливерпуль 0:3 Ливерпуль - Брентфорд 1:0 Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Ливерпуль - Тоттенхэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Лидс - Ливерпуль 1:6 Ливерпуль - Арсенал 2:2 Челси - Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Реал Мадрид - Ливерпуль 1:0 Борнмут - Ливерпуль 1:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас - Ливерпуль 0:0
Бавария
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2
Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1 Бавария - Хоффенхайм 1:1 Манчестер Сити - Бавария 3:0 Фрайбург - Бавария 0:1 Бавария - Фрайбург 1:2 Бавария - Боруссия Д 4:2 Байер Л - Бавария 2:1 Бавария - Аугсбург 5:3 Бавария - ПСЖ 2:0 Штутгарт - Бавария 1:2 Бавария - Унион Берлин 3:0
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 1 день 3 часа 2 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 11
    Ливерпуль 45.5% (5)
    X 27.3% (3)
    Бавария 27.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ливерпуль
    Ничья
    Бавария
    2.65
    4.20
    2.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ливерпуль - Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Ливерпуль - Бавария

    Исход игры
    Ливерпуль
    42.9% (6)
    Ничья
    28.6% (4)
    Бавария
    28.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.23% (9)
    Меньше
    30.77% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    84.62% (11)
    Нет
    15.38% (2)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    28.6% (4)
    1:2 Бавария
    21.4% (3)
    1:1 Ничья
    14.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ливерпуль
    Бавария
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     