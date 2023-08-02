  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Ювентус
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 136
Ювентус 10.3% (14)
X 21.3% (29)
Реал Мадрид 68.4% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Реал Мадрид
5.70
4.30
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ювентус
Реал Мадрид

История личных встреч

Ювентус
Реал Мадрид

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
МКЧ
3:1
ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:3
ЛЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:1
КМ
2:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
54

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1
Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1
Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к товарищеским матчам клубов. В рамках такого поединка сыграют между собой «Ювентус» и мадридский «Реал». Встреча состоится в Орландо, на стадионе «Кэмпинг Уорлд».

    Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

  • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 136
Ювентус 10.3% (14)
X 21.3% (29)
Реал Мадрид 68.4% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Реал Мадрид
5.70
4.30
1.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Ювентус - Реал Мадрид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Ювентус - Реал Мадрид

Исход игры
Ювентус
11% (16)
Ничья
21.9% (32)
Реал Мадрид
67.1% (98)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (82)
Меньше
23.36% (25)
Обе команды забьют
Да
95.33% (102)
Нет
4.67% (5)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
34.9% (51)
1:1 Ничья
13.7% (20)
2:3 Реал Мадрид
6.8% (10)
2:2 Ничья
6.2% (9)
1:3 Реал Мадрид
4.1% (6)
2:1 Ювентус
4.1% (6)
0:2 Реал Мадрид
1.4% (2)
0:1 Реал Мадрид
1.4% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Ювентус
Реал Мадрид
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 