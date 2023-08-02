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Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Защитник
-
17 Костич ФилипЗащитник
-
6 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Веа ТимотиПолузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Хуйсен ДинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Йылдыз КенанНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Гарсия ФранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛукасПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Пас НиколасЗащитник
-
21 Диас БраимПолузащитник
- Полузащитник
-
11 РодригоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
История личных встреч
Ювентус
Реал Мадрид
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
54
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1
Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1
Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ювентус - Реал Мадрид
Исход игры
Ювентус
11% (16)
Ничья
21.9% (32)
Реал Мадрид
67.1% (98)
Тотал 2.5
Больше
76.64% (82)
Меньше
23.36% (25)
Обе команды забьют
Да
95.33% (102)
Нет
4.67% (5)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
34.9% (51)
1:1 Ничья
13.7% (20)
2:3 Реал Мадрид
6.8% (10)
2:2 Ничья
6.2% (9)
1:3 Реал Мадрид
4.1% (6)
2:1 Ювентус
4.1% (6)
0:2 Реал Мадрид
1.4% (2)
0:1 Реал Мадрид
1.4% (2)
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