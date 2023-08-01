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Ювентус
 
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Реал Мадрид
Прогнозы 6
Ювентус 0% (0)
X 33.3% (2)
Реал Мадрид 66.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Реал Мадрид
4.20
4.20
1.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ювентус
Реал Мадрид

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ТМК
2:0
МКЧ
3:1
ЛЧ
1:3
ЛЧ
0:3
ЛЧ
1:4
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:1
КМ
2:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
54

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1
Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1 Аталанта - Ювентус 0:2 Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Реал Мадрид - Барселона 0:3 Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед 2:0 Реал Мадрид - Милан 3:2 Реал Мадрид - Атлетик Б 1:1
Севилья - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 2:1 Валенсия - Реал Мадрид 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 Реал Мадрид - Хетафе 1:0 Реал Мадрид - Манчестер Сити 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0 Реал Мадрид - Альмерия 4:2 Жирона - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Сельта 2:0 Челси - Реал Мадрид 0:2 Кадис - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Реал Мадрид - Вильярреал 2:3 Барселона - Реал Мадрид 0:4
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2023, осталось 1 день 12 часов 11 минут.



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    • Прогнозы 6
    Ювентус 0% (0)
    X 33.3% (2)
    Реал Мадрид 66.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Реал Мадрид
    4.20
    4.20
    1.85
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ювентус - Реал Мадрид онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус - Реал Мадрид

    Исход игры
    Ювентус
    0% (0)
    Ничья
    30.8% (4)
    Реал Мадрид
    69.2% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.73% (8)
    Меньше
    27.27% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (11)
    Нет
    0% (0)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    46.2% (6)
    1:1 Ничья
    23.1% (3)
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    Ювентус
    Реал Мадрид
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