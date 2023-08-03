Не зря мы ждали этот матч полтора часа, команды сразу же показывают любителям футбола яркую и непредсказуемую встречу.

Картахена при попытке перехватить мяч на своей половине поля у Месси подыграл себе рукой, главный арбитр всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Интера".

Картахена не захотел сразу отдавать мяч сопернику, а поэтому между ним и Месси даже возник небольшой конфликт.

Факундо Торрес по правой половине поля убежал к углу штрафной площади и затем покатил мяч чуть назад на Макгуайра, Данкан сразу же пробил по воротам на исполнение, мяч полетел слабо и стал лёгкой добычей для Коллендера.

Напомним, что победитель нашего матча будет играть с победителем встречи между "Далласом" и "Мазатланом", но там пока что нули после первого тайма.

19' Г-О-О-О-О-О-О-Л-! 1:1!!! Араухо!!! Перейра на этот раз с углового покатил мяч на левый угол штрафной площади на Ангуло, Иван спокойно пробил в дальний угол ворот, Коллендер в прыжке спас свою команду, но уже на правом углу штрафной площади на мяч отлично набежал Араухо, Сесар в касание пробил в ближний угол ворот, Коллендер и тут достал до мяча, но на этот раз Дрейк спасти свою команду уже не смог.

18' Перейра со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бускетс не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

17' Аллен на правом фланге нарушил правила против Араухо. "Орландо" тщательно готовится к стандарту.

16' Араухо из центра поля выполнил довольно опасный заброс на ход Макгуайру к левому углу штрафной площади, Данкан убежал в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

15' Йедлин разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу на Мартинеса, Хосеф подработал мяч и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел значительно выше цели.

14' Картахена в центре поля нарушил правила против Месси. Футболисты "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт.

13' Угловой у ворот "Интера". Перейра выполнил подачу в центр штрафной площади, Миллер хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот.