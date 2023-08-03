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  3. Северная и Центральная Америка 2023

Северная и Центральная Америка

Стадион: . Главный судья: Cisneros I.
Интер Майами
1:1
Первый тайм
Орландо Сити

Ход матча

7'
Месси Лионель
(Тейлор Роберт)
1:0
17'
1:1
_Araujo C.
21'
Месси Лионель
 
Прогнозы 143
Интер Майами 94.4% (135)
X 2.8% (4)
Орландо Сити 2.8% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Орландо Сити
2.00
5.20
8.00
Все Коэффициенты
1
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
27
Кривцов
Сергей
31
Миллер
Керн
32
Аллен
Ноа
3
Арройо
Диксон
5
Бускетс
Серхио
30
Кремаски
Бенджамин
16
Тейлор
Роберт
17
Мартинес
Хосеф
10
Месси
Лионель
99
Дженсен
Кристофер
29
Дос
Сантос
Карлос
Жоаким
18
Альба
Жорди
20
Невилл
Харви
15
Сэйлор
Райан
28
Аскона
Эдисон
41
Руис
Дэвид
13
Ульоа
Виктор
49
Боргелин
Шанидер
9
Кампана
Леонардо
19
Робинсон
Роналду
8
_Gomez
D.
1
_Gallese
P.
3
Рафаэл
Дос
Сантос
17
Торрес
Ферран
24
_Smith
K.
25
_Carlos
Antonio
6
_Jansson
R.
5
_Araujo
C.
16
Cartagena
Wilder
10
_Pereyra
M.
77
_Angulo
I.
13
_McGuire
D.
31
_Stajduhar
M.
99
_Grinwis
A.
8
Фелипе
7
_Enrique
R.
9
_Kara
E.
27
_Lynn
J.
14
_Mohammed
S.
11
_Ojeda
M.
20
_Petrasso
L.
28
_Salim
A.
15
_Schlegel
R.
23
_Thorhallsson
D.
D.
Интер Майами
Орландо Сити

История личных встреч

Интер Майами
Орландо Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:3
М
4:1
М
1:0
ОК
1:1
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.8

Среднее время на гол

77
50

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Роберт 3 1
Месси Лионель 3 1
Робинсон Роналду 0 0
Кремаски Бенджамин 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_McGuire D. 2 0.67
Cartagena Wilder 1 0.33
_Pereyra M. 1 0.33
Рафаэл Дос Сантос 0 0
_Carlos Antonio 0 0
_Araujo C. 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маквей Кристофер 0 1
Арройо Диксон 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэл Дос Сантос 1 0
Cartagena Wilder 1 0
Торрес Ферран 1 0
_Smith K. 1 0
_Jansson R. 1 0
_Gallese P. 1 0
_Angulo I. 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Орландо Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2
Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0
Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2

Результаты матчей

Интер Майами
Орландо Сити

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1/16 финала
Интер Майами
Орландо Сити
Хьюстон Динамо
Пачука
Даллас
Мазатлан
Лос-Анджелес
Хуарес
Нью-Инглэнд Революшн
Атлас
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
Портленд Тимберс
Монтеррей
Тигрес
Ванкувер Уайткэпс
Пумас-УНАМ
Керетаро
Шарлотт
Крус Асуль
Реал Солт-Лейк
Леон
?
?
?
?
?
?
?
?
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Монтеррей _Berterame G. 5 (1)
Миннесота Юнайтед _Hlongwane B. 4 (1)
Филадельфия Юнион _Gazdag D. 4
Интер Майами Тейлор Роберт 3 (2)
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нэшвилл _Bunbury T. 1 2
Портленд Тимберс Феррейра Эвандер 1 1
Торонто _O'Neill S. 1 1
Сиэтл Саундерс _Gomez Y. 1 1
Некакса Гонсалес Кристиан 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    26'
    Миллер выполнил заброс к штрафной площади "Орландо" на ход Мартинесу, форвард "Интера" вновь забрался в офсайд. 
  • 25'
    Напомним, что победитель нашего матча будет играть с победителем встречи между "Далласом" и "Мазатланом", но там пока что нули после первого тайма. 
  • 24'
    Факундо Торрес по правой половине поля убежал к углу штрафной площади и затем покатил мяч чуть назад на Макгуайра, Данкан сразу же пробил по воротам на исполнение, мяч полетел слабо и стал лёгкой добычей для Коллендера. 
  • Желтая карточка
    23'
    Капитан "Интера" Лионель Месси получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Картахены. 
  • 22'
    Картахена не захотел сразу отдавать мяч сопернику, а поэтому между ним и Месси даже возник небольшой конфликт. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Картахена при попытке перехватить мяч на своей половине поля у Месси подыграл себе рукой, главный арбитр всё видел и дал справедливый свисток в пользу "Интера". 
  • 20'
    Не зря мы ждали этот матч полтора часа, команды сразу же показывают любителям футбола яркую и непредсказуемую встречу. 
  • Описание гола
    19'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л-! 1:1!!! Араухо!!! Перейра на этот раз с углового покатил мяч на левый угол штрафной площади на Ангуло, Иван спокойно пробил в дальний угол ворот, Коллендер в прыжке спас свою команду, но уже на правом углу штрафной площади на мяч отлично набежал Араухо, Сесар в касание пробил в ближний угол ворот, Коллендер и тут достал до мяча, но на этот раз Дрейк спасти свою команду уже не смог. 
  • 18'
    Перейра со стандарта выполнил подачу в центр к линии вратарской, Бускетс не стал рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Аллен на правом фланге нарушил правила против Араухо. "Орландо" тщательно готовится к стандарту. 
  • Опасный момент
    16'
    Араухо из центра поля выполнил довольно опасный заброс на ход Макгуайру к левому углу штрафной площади, Данкан убежал в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 15'
    Йедлин разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу на Мартинеса, Хосеф подработал мяч и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел значительно выше цели. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Картахена в центре поля нарушил правила против Месси. Футболисты "Интера" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот "Интера". Перейра выполнил подачу в центр штрафной площади, Миллер хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 12'
    На левом фланге уже Сантос довольно опасно подал в штрафную площадь, мяч пошёл к линии вратарской, но всё же защитники "Интера" сыграли внимательно и на этот раз, мяч был выбит в аут. 
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    • 11'
      Смит с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Интера" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг. 
    • Описание гола
      10'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Месси!!! Бускетс из центрального круга выполнил передачу на ход Кремаски по левой половине поля, Бенджамин в свою очередь отправил мяч на левый фланг на ход Тейлору, Роберт в свою очередь выполнил шикарную передачу в центр к линии вратарской на Месси, а Лионель уже не оставил шансов Гальесе на спасение. 
    • Офсайд
      9'
      Тейлор из центра поля выполнил передачу на ход Мартинесу на левый угол штрафной площади, на этот раз форвард "Интера" забрался в небольшой офсайд. 
    • Опасный момент
      8'
      Мартинес с левой половины поля из-за пределов штрафной площади плотно пробил в ближний угол ворот, Гальесе отбил мяч перед собой, но своего голкипера успели подстраховать защитники "Орландо Сити". 
    • Фол, нарушение
      7'
      Араухо в центре поля довольно опасно сыграл против Бускетса, но пока что главный арбитр матча лишь устно предупредил полузащитника "Орландо". 
    • Угловой
      6'
      Торрес с углового выполнил подачу в центр вратарской, Коллендер грамотно сыграл на выходе и без особого труда поймал мяч. 
    • 5'
      Торрес попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Миллер грамотно сыграл в обороне и выбил мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Макгуайр перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Интера", правила были нарушены против Кривцова. 
    • 3'
      Добавим, что в составе "Орландо Сити" играет бывший полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра. 
    • 2'
      Стадион "Интера" сегодня конечно же заполнен полностью, даже сильный ливень не отпугнул любителей футбола от просмотра матча Лионеля Месси. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра наконец-то началась. Работники стадионе привели поле в хорошее состояние, а поэтому футболистам особо ничего недолжно мешать для качественного футбола. 
    • До матча
    • Перед началом матча владельцы "Интер Майами" представили звёздного защитника клуба Жорди Альбу, который будет играть под 18-м номером. 
    • Напомним, что "Орландо Сити" является победителем прошлого розыгрыша Кубка лиг, а поэтому сегодня для "Интер Майами" будет очень непростое испытание, хоть букмекеры и считают команду Лионеля Месси фаворитом. 
    • Постепенно на трибунах уже вновь стали появляться болельщики, а футболисты вышли на повторную разминку. 
    • Наконец-то появилась более конкретная информация по матчу. Начало встречи пока что отложено до 4:45 по московскому времени. 
    • Также добавим, что из-за ливня уже на поле появились хорошие лужи, дренаж не справляется, а поэтому, если дождь всё же прекратится, работникам стадиона предстоит хорошо поработать. 
    • Дождь
      В Майами сегодня идёт проливной ливень, а поэтому начало встречи перенесено на неопределённое время. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/16 финала Кубка лиг MLS + MX между "Интер Майами" и "Орландо Сити". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 82 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 143
    Интер Майами 94.4% (135)
    X 2.8% (4)
    Орландо Сити 2.8% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Орландо Сити
    2.00
    5.20
    8.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интер Майами 1:1 Орландо Сити онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Майами 1:1 Орландо Сити

    Исход игры
    Интер Майами
    94.4% (135)
    Ничья
    2.8% (4)
    Орландо Сити
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.19% (82)
    Меньше
    18.81% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.16% (85)
    Нет
    15.84% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    37.8% (54)
    3:1 Интер Майами
    15.4% (22)
    2:0 Интер Майами
    7% (10)
    1:0 Интер Майами
    3.5% (5)
    1:1 Ничья
    2.1% (3)
    3:2 Интер Майами
    1.4% (2)
    1:2 Орландо Сити
    1.4% (2)
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    Интер Майами
    Орландо Сити
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