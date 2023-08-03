Стадион: Драйв Пинк Стэдиум. Главный судья: Cisneros I.
1:1
Первый тайм
Ход матча
7'
1:0
17'
1:1
21'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Миллер
Керн
32
Аллен
Ноа
18
Альба
Жорди
20
Невилл
Харви
15
Сэйлор
Райан
41
Руис
Дэвид
13
Ульоа
Виктор
24
_Smith
K.
10
_Pereyra
M.
77
_Angulo
I.
13
_McGuire
D.
99
_Grinwis
A.
8
Фелипе
9
_Kara
E.
27
_Lynn
J.
14
_Mohammed
S.
11
_Ojeda
M.
20
_Petrasso
L.
28
_Salim
A.
15
_Schlegel
R.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Миллер КернЗащитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Дос СантосВратарь
-
18 Альба ЖордиЗащитник
-
20 Невилл ХарвиЗащитник
-
15 Сэйлор РайанЗащитник
- Полузащитник
-
41 Руис ДэвидПолузащитник
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мартино Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
24 _Smith K.
-
-
-
-
-
10 _Pereyra M.
-
77 _Angulo I.
-
13 _McGuire D.
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 _Grinwis A.Вратарь
-
8 ФелипеНападающий
-
-
9 _Kara E.
-
27 _Lynn J.
-
14 _Mohammed S.
-
11 _Ojeda M.
-
20 _Petrasso L.
-
28 _Salim A.
-
15 _Schlegel R.
-
-
Главный тренер: _Pareja O.
История личных встреч
Интер Майами
Орландо Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.8
Среднее время на гол
77
50
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Роберт
|3
|1
|Месси Лионель
|3
|1
|Робинсон Роналду
|0
|0
|Кремаски Бенджамин
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_McGuire D.
|2
|0.67
|Cartagena Wilder
|1
|0.33
|_Pereyra M.
|1
|0.33
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|_Carlos Antonio
|0
|0
|_Araujo C.
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маквей Кристофер
|0
|1
|Арройо Диксон
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0
|Cartagena Wilder
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|_Smith K.
|1
|0
|_Jansson R.
|1
|0
|_Gallese P.
|1
|0
|_Angulo I.
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Орландо Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2
Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0
Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2
Результаты матчей
Интер Майами
Орландо Сити
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
1/16 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Монтеррей
|_Berterame G.
|5 (1)
|Миннесота Юнайтед
|_Hlongwane B.
|4 (1)
|Филадельфия Юнион
|_Gazdag D.
|4
|Интер Майами
|Тейлор Роберт
|3 (2)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|3 (1)
|Нэшвилл
|_Bunbury T.
|1 2
|Портленд Тимберс
|Феррейра Эвандер
|1 1
|Торонто
|_O'Neill S.
|1 1
|Сиэтл Саундерс
|_Gomez Y.
|1 1
|Некакса
|Гонсалес Кристиан
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Майами 1:1 Орландо Сити
Исход игры
Интер Майами
94.4% (135)
Ничья
2.8% (4)
Орландо Сити
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
81.19% (82)
Меньше
18.81% (19)
Обе команды забьют
Да
84.16% (85)
Нет
15.84% (16)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
37.8% (54)
3:1 Интер Майами
15.4% (22)
2:0 Интер Майами
7% (10)
1:0 Интер Майами
3.5% (5)
1:1 Ничья
2.1% (3)
3:2 Интер Майами
1.4% (2)
1:2 Орландо Сити
1.4% (2)
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