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История личных встреч
Интер Майами
Орландо Сити
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
4
Голов в среднем за матч
2.2
0.67
Среднее время на гол
40
135
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1.8
Среднее время на гол
77
50
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.18
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
55
76
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тейлор Роберт
|3
|1.5
|Месси Лионель
|2
|1
|Робинсон Роналду
|0
|0
|Кремаски Бенджамин
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_McGuire D.
|2
|1
|Cartagena Wilder
|1
|0.5
|_Pereyra M.
|1
|0.5
|Рафаэл Дос Сантос
|0
|0
|_Carlos Antonio
|0
|0
|_Araujo C.
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маквей Кристофер
|0
|1
|Арройо Диксон
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэл Дос Сантос
|1
|0
|Cartagena Wilder
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|_Smith K.
|1
|0
|_Jansson R.
|1
|0
|_Gallese P.
|1
|0
|_Angulo I.
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Орландо Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2
Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0
Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2
Результаты матчей
Интер Майами
Орландо Сити
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
1/16 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/8 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Монтеррей
|_Berterame G.
|5 (1)
|Миннесота Юнайтед
|_Hlongwane B.
|4 (1)
|Филадельфия Юнион
|_Gazdag D.
|4
|Интер Майами
|Тейлор Роберт
|3 (1)
|Коламбус Крю
|_Cucho
|3 (1)
|Нэшвилл
|_Bunbury T.
|1 2
|Портленд Тимберс
|Феррейра Эвандер
|1 1
|Торонто
|_O'Neill S.
|1 1
|Сиэтл Саундерс
|_Gomez Y.
|1 1
|Некакса
|Гонсалес Кристиан
|2
Прогнозы на матч Интер Майами - Орландо Сити
Исход игры
Интер Майами
91.7% (22)
Ничья
0% (0)
Орландо Сити
8.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
75% (15)
Меньше
25% (5)
Обе команды забьют
Да
75% (15)
Нет
25% (5)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
33.3% (8)
3:1 Интер Майами
20.8% (5)
2:0 Интер Майами
8.3% (2)
1:0 Интер Майами
8.3% (2)
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