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  3. Северная и Центральная Америка 2023

Северная и Центральная Америка

Интер Майами
 
Позже
Орландо Сити
Прогнозы 24
Интер Майами 91.7% (22)
X 0% (0)
Орландо Сити 8.3% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Орландо Сити
1.70
4.15
4.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Интер Майами
Орландо Сити

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

М
1:3
М
4:1
М
1:0
ОК
1:1
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:1
М
3:2
М
2:1

Голы

Всего голов

11
4

Голов в среднем за матч

2.2
0.67

Среднее время на гол

40
135

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1.8

Среднее время на гол

77
50

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.18

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

55
76

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тейлор Роберт 3 1.5
Месси Лионель 2 1
Робинсон Роналду 0 0
Кремаски Бенджамин 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_McGuire D. 2 1
Cartagena Wilder 1 0.5
_Pereyra M. 1 0.5
Рафаэл Дос Сантос 0 0
_Carlos Antonio 0 0
_Araujo C. 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маквей Кристофер 0 1
Арройо Диксон 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэл Дос Сантос 1 0
Cartagena Wilder 1 0
Торрес Ферран 1 0
_Smith K. 1 0
_Jansson R. 1 0
_Gallese P. 1 0
_Angulo I. 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Орландо Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Орландо Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Интер Майами - Атланта Ютд 4:0 Интер Майами - Крус Асуль 2:1 Сент-Луис Сити - Интер Майами 3:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 2:2
Интер Майами - Коламбус Крю 2:2 Интер Майами - Остин 1:1 Филадельфия Юнион - Интер Майами 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Крю - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сантос Лагуна - Орландо Сити 2:3 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Орландо Сити 4:0
Орландо Сити - Торонто 4:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 3:1 Сиэтл Саундерс - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Коламбус Крю - Орландо Сити 2:2 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2

Результаты матчей

Интер Майами
Орландо Сити

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1/16 финала
Интер Майами
Орландо Сити
Хьюстон Динамо
Пачука
Даллас
Мазатлан
Лос-Анджелес
Хуарес
Нью-Инглэнд Революшн
Атлас
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
Филадельфия Юнион
Ди Си Юнайтед
Портленд Тимберс
Монтеррей
Тигрес
Ванкувер Уайткэпс
Пумас-УНАМ
Керетаро
Шарлотт
Крус Асуль
Реал Солт-Лейк
Леон
?
?
?
?
?
?
?
?
1/8 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Монтеррей _Berterame G. 5 (1)
Миннесота Юнайтед _Hlongwane B. 4 (1)
Филадельфия Юнион _Gazdag D. 4
Интер Майами Тейлор Роберт 3 (1)
Коламбус Крю _Cucho 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Нэшвилл _Bunbury T. 1 2
Портленд Тимберс Феррейра Эвандер 1 1
Торонто _O'Neill S. 1 1
Сиэтл Саундерс _Gomez Y. 1 1
Некакса Гонсалес Кристиан 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - Орландо Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 1 день 3 часа 30 минут.



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    • Прогнозы 24
    Интер Майами 91.7% (22)
    X 0% (0)
    Орландо Сити 8.3% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    Орландо Сити
    1.70
    4.15
    4.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Интер Майами - Орландо Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Интер Майами - Орландо Сити

    Исход игры
    Интер Майами
    91.7% (22)
    Ничья
    0% (0)
    Орландо Сити
    8.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (15)
    Меньше
    25% (5)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (15)
    Нет
    25% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    33.3% (8)
    3:1 Интер Майами
    20.8% (5)
    2:0 Интер Майами
    8.3% (2)
    1:0 Интер Майами
    8.3% (2)
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    Орландо Сити
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