Позже
37
Колвилл
Леви
21
Чилвелл
Бен
14
Чалоба
Трево
34
Гюсто
Мало
67
Холл
Льюис
38
Матсен
Ян
25
Зюле
Никлас
11
Ройс
Марко
99
Кирш
Мариан
53
Бланк
Хендри
23
Джан
Эмре
17
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
10
Азар
Торган
30
Польманн
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
37 Колвилл ЛевиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Чилвелл Бен
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
-
34 Гюсто МалоЗащитник
-
67 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
38 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кирш МарианВратарь
-
53 Бланк ХендриЗащитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Польманн ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Терзич Эдин
История личных встреч
Челси
Боруссия Д
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3
Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0
Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси - Боруссия Д
Исход игры
Челси
33.3% (1)
Ничья
33.3% (1)
Боруссия Д
33.3% (1)
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