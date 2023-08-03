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Челси
 
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Боруссия Д
Прогнозы 3
Боруссия Д 33.3% (1)
X 33.3% (1)
Челси 33.3% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Боруссия Д
2.21
4.10
3.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
II
37
Колвилл
Леви
6
Силва
Тони
23
Галлахер
Конор
5
Фернандес
Энцо
II
17
Стерлинг
Рахим
30
Чуквуэмека
Калеб
45
Нкунку
Кристофер
43
Джексон
Николас
21
Чилвелл
Бен
36
Слонина
Габриел
47
Бергстрём
Лукас
14
Чалоба
Трево
32
Кукурелья
Марк
34
Гюсто
Мало
67
Холл
Льюис
35
Хамфрис
Башир
38
Матсен
Ян
39
Сантос
Андрей
40
Казадеи
Чезаре
15
Мудрик
Михаил
41
Габриэл
Анжело
42
Морейра
Диегу
99
_Ugochukwu
C.
33
Майер
Александер
II
5
Бенсебаини
Рами
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
26
Рюэрсон
Юлиан
6
Эзкан
Салих
20
Забитцер
Марсель
27
Адейеми
Карим
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
18
Мукоко
Юссуфа
99
Кирш
Мариан
53
Бланк
Хендри
45
Буэно
Гильермо
23
Джан
Эмре
17
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
10
Азар
Торган
47
Пападопулос
Антониос
30
Польманн
Оле
48
Бамба
Самуэль
9
Аллер
Себастьян
8
_Nmecha
F.
Челси
Боруссия Д

История личных встреч

Челси
Боруссия Д

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3
Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0
Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0
  • До матча
  • Доброй ночи, уважаемые болельщики. В очередном товарищеском поединке перед стартом сезона нас ждет противостояние двух крепких команд, "Челси" встретится с "Боруссией" Дортмунд. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 августа 2023, осталось 2 минуты.



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Прогнозы 3
Боруссия Д 33.3% (1)
X 33.3% (1)
Челси 33.3% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Боруссия Д
2.21
4.10
3.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Челси - Боруссия Д онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Челси - Боруссия Д

Исход игры
Челси
33.3% (1)
Ничья
33.3% (1)
Боруссия Д
33.3% (1)
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