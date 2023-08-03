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Доброй ночи, уважаемые болельщики. В очередном товарищеском поединке перед стартом сезона нас ждет противостояние двух крепких команд, "Челси" встретится с "Боруссией" Дортмунд. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!