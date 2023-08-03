  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы
Стадион: .
Челси
1:1
Конец матча
Боруссия Д

Ход матча

22'
Мудрик Михаил
Нкунку Кристофер
 
45'
Джеймс Рис
 
46'
 
Бамба Самуэль
Мален Дониэлл
46'
 
Брандт Юлиан
Забитцер Марсель
46'
 
Азар Торган
Адейеми Карим
61'
 
Эзкан Салих
61'
 
Пападопулос Антониос
Зюле Никлас
61'
 
Аллер Себастьян
Мукоко Юссуфа
61'
 
Вольф Мариус
Рюэрсон Юлиан
73'
 
_Nmecha F.
Ройс Марко
73'
 
Бланк Хендри
Хуммельс Матс
73'
 
Буэно Гильермо
Бенсебаини Рами
73'
 
Джан Эмре
Эзкан Салих
73'
Хамфрис Башир
Силва Тони
 
74'
Кукурелья Марк
Чилвелл Бен
 
74'
Матсен Ян
Чуквуэмека Калеб
 
77'
Гюсто Мало
Джеймс Рис
 
80'
0:1
Вольф Мариус
(Аллер Себастьян)
81'
Берстоу Мэйсон
Джексон Николас
 
89'
Холл Льюис
Стерлинг Рахим
 
89'
Берстоу Мэйсон
(Фернандес Энцо II)
1:1
Прогнозы 3
Челси 33.3% (1)
X 33.3% (1)
Боруссия Д 33.3% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
II
37
Колвилл
Леви
21
Чилвелл
Бен
6
Силва
Тони
23
Галлахер
Конор
5
Фернандес
Энцо
II
17
Стерлинг
Рахим
30
Чуквуэмека
Калеб
45
Нкунку
Кристофер
43
Джексон
Николас
36
Слонина
Габриел
47
Бергстрём
Лукас
14
Чалоба
Трево
32
Кукурелья
Марк
34
Гюсто
Мало
67
Холл
Льюис
35
Хамфрис
Башир
38
Матсен
Ян
39
Сантос
Андрей
40
Казадеи
Чезаре
99
Угочукву
Лесли
15
Мудрик
Михаил
41
Габриэл
Анжело
42
Морейра
Диегу
33
Майер
Александер
II
5
Бенсебаини
Рами
25
Зюле
Никлас
15
Хуммельс
Матс
26
Рюэрсон
Юлиан
6
Эзкан
Салих
20
Забитцер
Марсель
27
Адейеми
Карим
11
Ройс
Марко
21
Мален
Дониэлл
18
Мукоко
Юссуфа
99
Кирш
Мариан
53
Бланк
Хендри
45
Буэно
Гильермо
23
Джан
Эмре
17
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
10
Азар
Торган
47
Пападопулос
Антониос
30
Польманн
Оле
48
Бамба
Самуэль
9
Аллер
Себастьян
8
_Nmecha
F.
Челси
Боруссия Д

История личных встреч

Челси
Боруссия Д

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
0

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3
Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0
Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0
  • После матча
  • Вничью завершился поединок между "Челси" и "Боруссией". Команда показали равную игру, так что результат можно считать закономерным. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1:1!
  • Угловой
    90'
    Прорывался на скорости в контратаку по флангу Бамба и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.
  • Описание гола
    90'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Мэйсон Берстоу! Смогли сравнять счет игроки "Челси". Со штрафного Мудрик навесил во вратарскую, где после серии рикошетов смог в борьбе с защитниками головой пробить под перекладину Берстоу.
  • 89'
    Грамотно подставился на правой бровке Хамфрис и вынудил Брандта нарушить правила. Опасный стандарт исполнят лондонцы.
  • 88'
    Дальний заброс исполнял Пападопулос на чужую половину поля, куда забегал Брандт, но проиграл он верховую борьбу за мяч защитнику.
  • 87'
    Мог убегать на ворота соперника Буэно после заброса от Азара, но в борьбе против Матсена нарушил он правила.
  • Угловой
    86'
    Сместился в центр вдоль линии штрафной Вольф и пробил по воротам, но в падении отбил сферу на угловой Кепа.
  • Опасный момент
    85'
    Со штрафного навесил Мудрик на дальнюю штангу, где должен был замыкать Матсен, но с убойной позиции не попал он в створ ворот.
  • 84'
    На фланге Вольф прямой ногой наступил на ногу сопернику. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 83'
    Со штрафного подавал Брандт в штрафную на ход Аллеру, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Гюсто.
  • Описание гола
    81'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мариус Вольф! Неожиданно вышли вперед дортмундцы. Выиграл подбор у штрафной соперника Бамба и с лету пробил по воротам. После серии рикошетов сфера прилетела к Вольфу, который с ближней дистанции пробил точно в "домик" голкиперу. 
  • Угловой
    80'
    После ошибки соперника убегал в штрафную соперника Брнадт, но не стал бить с острого угла, убрал мяч под себя и в итоге так и не смог пробить, защитники вернулись и вынесли сферу на угловой.
  • 79'
    Накрутил соперника на фланге финтами Нмеча и навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Аллер, но не попал по мячу.
  • 78'
    По флангу отдавал пас Матсен на ход Хамфрису, но тот не смог убежать от защитника и в итоге потерял мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 77'
      Разыграли угловой лондонцы вновь, после чего навесил на дальнюю штангу Мудрик, но здесь никто из партнеров головой не дотянулся до мяча 
    • 76'
      Ушел от соперника по левому флангу Мудрик и прострелил в центр, где с лету пробил Матсен, но угодил точно в защитника. 
    • Замена
      75'
      Ответные замены в составе лондонцев случились. Так игру продолжат Кукурелья, Хамфрис, Гюсто и Матсен. Сменили они Чилвелла, Силву, Чуквуэмеку и Джеймса.
    • Замена
      74'
      Сразу четыре замены в составе "Боруссии" произошло. На поле появились Нмеча, Бланк, Буэно и Джан. Сменили они Ройса, Эзкана, Бенсебаини и Хуммельса.
    • 73'
      Разыграли угловой лондонцы, после чего с линии чужой штрафной пробил по воротам Мудрик, но мяч полетел крайне неточно.
    • 72'
      С угла поля навес исполнял Чилвелл на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Пападопулос и вынес сферу на еще один угловой.
    • 71'
      Дальний заброс исполнил теперь уже Фернандес в штрафную, куда врывался Джексон, но пробить не удалось ему в окружении двоих защитников.
    • 70'
      На фланге слишком грубо пошел в прессинг Бамба, в итоге нарушил он правила в силовой борьбе против Чилвелла.
    • 69'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Вольф на ход Аллеру, но тот не смог добраться до мяча в борьбе сразу с двумя защитниками.
    • 68'
      Отобрал мяч в центре поля Галлахер и забросил тут же вперед на Стерлинга, но этот пас перехватить Хуммельс.
    • 67'
      На фланге получил по ногам Силва в грубом подкате от Бамба. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил арбитр.
    • 66'
      Убежал по флангу на скорости Мудрик, сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Пападопулоса.
    • Замена
      65'
      Несколько замен в составе "Боруссии" произошло. Вместо Мукоко, Рюэрсона и Зюле на поле появились Аллер, Вольф и Пападопулос.
    • 64'
      Ворвался в штрафную соперника с фланга на скорости Стерлинг и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
    • Желтая карточка
      63'
      Перекинул соперника через бедро в центре поля Эзкан. Судья был рядом и показал нарушителю тут же желтую карточку.
    • 62'
      Мог убегать на ворота соперника Мукоко после заброса от Брандта, но в последний момент мяч смог перехватить Силва.
    • 61'
      В центре поля получил по ногам Чилвелл в силовой борьбе против Мукоко. Штрафной улар исполнять будут игроки "Челси".
    • 60'
      Разыграли угловой лондонцы, после чего прострелил вдоль ворот низом Чилвелл, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • Угловой
      59'
      С левого фланга прострелил Чилвелл в штрафную, но здесь в чистом подкате вынес сферу на угловой Рюэрсон.
    • 58'
      Тонким пасом Мудрик искал в штрафной соперника Джексона, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Хуммельс.
    • Опасный момент
      57'
      Оторвался от опеки соперника Стерлинг по флангу и покатил поперек на Джексона, но тот не стал бить, а выкатил на Чуквуэмеку, но выстрел последнего пришелся точно в спину Бенсебаини на линии ворот.
    • 56'
      Диагональ исполнил Бенсебаини в штрафную на ход Бамба, который пробил по воротам издали, но мяч прошел рядом с дальней штангой.
    • 55'
      Накрутил соперника на фланге Джексон и прострелил низом вдоль ворот, но на выходе Майер перехватил этот пас.
    • 54'
      Подхватил снаряд на линии штрафной Азар, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 53'
      Прорывался Брнадт в штрафную после тонкого паса от Ройса, но в силовой борьбе против Чилвелла нарушил он правила.
    • 52'
      Диагональный пас исполнял Силва на правый фланг, куда забегал Джеймс, но не смог он догнать мяч в пределах поля.
    • 51'
      В медленном темпе продолжают поединок команды. Катают они мяч по очереди в центре поля, но без опасных моментов у ворот.
    • 50'
      Мог убегать на ворота соперника Азар после заброса от Бамба, но первым на мяч оказался Силва и отвел угрозу.
    • 49'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Мудрик и подал в центр штрафной, но здесь Бенсебаини не позволил пробить Стрелингу.
    • 48'
      Прорывался по флангу на скорости Рюэрсон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • 47'
      Много замен в составе "Боруссии" произошло в перерыве. С вышедшими игроками мы познакомимся по ходу поединка. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!
    • Желтая карточка
      45'
      Грубо снес соперника на фланге Джеймс, заехав прямой ногой в голеностопный сустав Бенсебаини Заслуженная желтая карточка. 
    • 45'
      Накрутил соперника на правой бровке Чуквуэмека и подал в центр штрафной, но здесь на выходе Майер забрал мяч в свои руки.
    • 45'
      Мог убегать на ворота соперника Адейеми после паса от Бенсбаини, но в борьбе против Силвы нарушил он правила.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • 44'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Адейеми и в итоге нарушил правила в борьбе против Колвилла.
    • Опасный момент
      43'
      Убежал один на один с голкипером Джексон после заброса от Силвы, обыграл голкипера и с дальней дистанции пробил по пустым воротам, но мяч полетел выше перекладины. 
    • 42'
      После паса от Силвы ворвался в штрафную соперника Стерлинг и пробил в дальний нижний угол, но немного не попал в створ.
    • 41'
      С левого фланга низом отдавал пас Мален в штрафную, куда врывался Ройс, но пробить по воротам не позволил ему в силовой борьбе Силва.
    • 40'
      С углового навесил на дальнюю штангу Фернандес, но на выход спокойно сыграл Майер и забрал мяч в свои руки.
    • Угловой
      39'
      Мягко забросил в штрафную соперника Фернандес на ход Чилвеллу, который пробил с разворота, но Майер смог ногой отбить на угловой.
    • 38'
      В верховой борьбе в центре поля локтем по затылку получил Галлахер в борьбе против Забитцера. Штрафной удар исполнять будут англичане.
    • Желтая карточка
      37'
      На фланге получил по ногам Мудрик в грубом подкате от Рюэрсона, но судья тут также не стал показывать желтую карточку. 
    • 36'
      По флангу забросил Рюэрсон на ход Адейеми, но тому не удалось убежать от Чилвелла, момент был упущен.
    • 35'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Мукоко и сбросил головой на ход Малену, но того грамотно от сферы корпусом оттеснил Джеймс.
    • 34'
      Убежал в контратаку по флангу Адейеми и покатил в центр на Мукоко, но этот пас без осообых проблем перехватил Силва.
    • 33'
      Диагональный пас исполнял Галлахер на правый фланг, но здесь в силовой борьбе с Бенсебаини нарушил правила Стерлинг.
    • 32'
      Прорывался по правому флангу на скорости Адейеми и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 31'
      Очередная остановка в нашем поединке. Судья дал возможность футболистам попить воды и немного перевести дух.
    • 30'
      Со штрафного навесил Ройс в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно сферу вынес подальше Галлахер.
    • 29'
      На фланге наступил на ногу сопернику Стерлинг в силовой борьбе. Штрафной удар будут иметь в своем распоряжении дортмундцы. 
    • 28'
      Разыграли угловой дортмундцы, после чего Мален подал на ближнюю штангу, но здесь Джеймс снова отвел угрозу от своих ворот.
    • Угловой
      27'
      Сместился с фланга в штрафную соперника Ройс и пробил по воротам, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.
    • 26'
      Ройс отдавал пас тонкий в штрафую на ход Мукоко, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
    • 25'
      Прямой ногой наступил на ногу сопернику в центре поля Галлахер, на этот раз судья желтую карточку не стал показывать.
    • 24'
      С левого фланга Мудрик вырезал в штрафную на ход Джексону, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Хуммельса. 
    • Замена
      23'
      Вынужденная замена в составе "Челси" произошла. Вместо травмированного Нкунку на поле появился Михаил Мудрик.
    • Травма, повреждение
      22'
      Затянулась пауза, долгое время не могут медики поставить на ноги Нкунку, возможно, потребуется ему замена.
    • 21'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Нкунку. Потребуется футболисту помощь медиков.
    • 20'
      Проникающий пас исполнял Бенсебаини в штрафную на ход Адейеми, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с двумя защитниками.
    • 19'
      С угла поля навесил Мален на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Хуммельс, но проиграл он верховую борьбу Джеймсу.
    • 18'
      Догнал мяч на правой бровке Рюэрсон и выдал пас в центр штрафной на Малена, но тому пробить по воротам Джеймс не позволил в верховой борьбе.
    • 17'
      Прорывался Джексон по центру к штрафной соперника и поперек отдал пас на Нкунку, но мяч перехватил в подкате Бенсебаини.
    • 15'
      Долго катают мяч в центре поля лондонцы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
    • 14'
      Диагональным пасом искал Галлахер на левой бровке Чилвелла, но мяч еще в полете выскочил за боковую линию.
    • 13'
      В верховой борьбе в центре поля Фернандес подтолкнул в спину Адейеми. Штрафной удар исполнять будут дортмундцы.
    • 12'
      После навеса с угла поля на ближней штанге выиграл верх Силва и головой продлил на дальнюю, но здесь с убойной позиции не попал в створ ворот Колвилл.
    • 11'
      По флангу отдавал пас Чилвелл на ход Нкунку, но тот в борьбе с защитником не сумел сохранить мяч в пределах поля.
    • Опасный момент
      10'
      Ворвался в штрафную соперника Нкунку на скорости и покати поперек на Джексона, который пробил в касание, но угодил точно в вышедшего из ворот Майера.
    • 9'
      Подхватил снаряд на левой бровке Нкунку и тут же подал в штрафную, где пытался пробить Стерлинг головой, но не дотянулся до мяча.
    • 8'
      Сместился с левого фланга в штрафную Адейеми и пробил по воротам с острого угла, но мяч полетел крайне неточно.
    • 7'
      Убежал по левой бровке Мален и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.
    • 6'
      В центре поля получил по ногам Фернандес в борьбе против Забитцера. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".
    • 5'
      Забросил с левого фланга Чилвелл в штрафную на ход Нкунку, но тот проиграл борьбу за мяч Хуммельсу, который вынес сферу за пределы поля.
    • 4'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Джеймс. Потребуется ему помощь медиков.
    • 3'
      По флангу забросил Ройс на ход Малену, но того опередил Джеймс и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 2'
      Лондонцы будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался.
    • До матча
    • Доброй ночи, уважаемые болельщики. В очередном товарищеском поединке перед стартом сезона нас ждет противостояние двух крепких команд, "Челси" встретится с "Боруссией" Дортмунд. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    Прогнозы 3
    Челси 33.3% (1)
    X 33.3% (1)
    Боруссия Д 33.3% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси 1:1 Боруссия Д онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:1 Боруссия Д

    Исход игры
    Челси
    33.3% (1)
    Ничья
    33.3% (1)
    Боруссия Д
    33.3% (1)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     