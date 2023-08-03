Вничью завершился поединок между "Челси" и "Боруссией". Команда показали равную игру, так что результат можно считать закономерным. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. До скорых встреч!

Мог убегать на ворота соперника Буэно после заброса от Азара, но в борьбе против Матсена нарушил он правила.

Дальний заброс исполнял Пападопулос на чужую половину поля, куда забегал Брандт, но проиграл он верховую борьбу за мяч защитнику.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Мэйсон Берстоу! Смогли сравнять счет игроки "Челси". Со штрафного Мудрик навесил во вратарскую, где после серии рикошетов смог в борьбе с защитниками головой пробить под перекладину Берстоу.

Прорывался на скорости в контратаку по флангу Бамба и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел на угловой.

На этом все. Прозвучал финальный свисток. Матч завершился со счетом 1:1!

По флангу отдавал пас Матсен на ход Хамфрису, но тот не смог убежать от защитника и в итоге потерял мяч.

Накрутил соперника на фланге финтами Нмеча и навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Аллер, но не попал по мячу.

После ошибки соперника убегал в штрафную соперника Брнадт, но не стал бить с острого угла, убрал мяч под себя и в итоге так и не смог пробить, защитники вернулись и вынесли сферу на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Мариус Вольф! Неожиданно вышли вперед дортмундцы. Выиграл подбор у штрафной соперника Бамба и с лету пробил по воротам. После серии рикошетов сфера прилетела к Вольфу, который с ближней дистанции пробил точно в "домик" голкиперу.

Со штрафного подавал Брандт в штрафную на ход Аллеру, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Гюсто.

На фланге Вольф прямой ногой наступил на ногу сопернику. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

Со штрафного навесил Мудрик на дальнюю штангу, где должен был замыкать Матсен, но с убойной позиции не попал он в створ ворот.

Сместился в центр вдоль линии штрафной Вольф и пробил по воротам, но в падении отбил сферу на угловой Кепа.

Отобрал мяч в центре поля Галлахер и забросил тут же вперед на Стерлинга, но этот пас перехватить Хуммельс.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Вольф на ход Аллеру, но тот не смог добраться до мяча в борьбе сразу с двумя защитниками.

На фланге слишком грубо пошел в прессинг Бамба, в итоге нарушил он правила в силовой борьбе против Чилвелла.

Дальний заброс исполнил теперь уже Фернандес в штрафную, куда врывался Джексон, но пробить не удалось ему в окружении двоих защитников.

С угла поля навес исполнял Чилвелл на ближнюю штангу, но здесь выиграл верх Пападопулос и вынес сферу на еще один угловой.

Разыграли угловой лондонцы, после чего с линии чужой штрафной пробил по воротам Мудрик, но мяч полетел крайне неточно.

Сразу четыре замены в составе "Боруссии" произошло. На поле появились Нмеча, Бланк, Буэно и Джан. Сменили они Ройса, Эзкана, Бенсебаини и Хуммельса.

Ответные замены в составе лондонцев случились. Так игру продолжат Кукурелья, Хамфрис, Гюсто и Матсен. Сменили они Чилвелла, Силву, Чуквуэмеку и Джеймса.

Ушел от соперника по левому флангу Мудрик и прострелил в центр, где с лету пробил Матсен, но угодил точно в защитника.

Разыграли угловой лондонцы вновь, после чего навесил на дальнюю штангу Мудрик, но здесь никто из партнеров головой не дотянулся до мяча

Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Много замен в составе "Боруссии" произошло в перерыве. С вышедшими игроками мы познакомимся по ходу поединка.

Прорывался по флангу на скорости Рюэрсон и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

Оторвался от опеки соперника по флангу Мудрик и подал в центр штрафной, но здесь Бенсебаини не позволил пробить Стрелингу.

Мог убегать на ворота соперника Азар после заброса от Бамба, но первым на мяч оказался Силва и отвел угрозу.

В медленном темпе продолжают поединок команды. Катают они мяч по очереди в центре поля, но без опасных моментов у ворот.

Диагональный пас исполнял Силва на правый фланг, куда забегал Джеймс, но не смог он догнать мяч в пределах поля.

Прорывался Брнадт в штрафную после тонкого паса от Ройса, но в силовой борьбе против Чилвелла нарушил он правила.

Подхватил снаряд на линии штрафной Азар, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

Накрутил соперника на фланге Джексон и прострелил низом вдоль ворот, но на выходе Майер перехватил этот пас.

Диагональ исполнил Бенсебаини в штрафную на ход Бамба, который пробил по воротам издали, но мяч прошел рядом с дальней штангой.

Оторвался от опеки соперника Стерлинг по флангу и покатил поперек на Джексона, но тот не стал бить, а выкатил на Чуквуэмеку, но выстрел последнего пришелся точно в спину Бенсебаини на линии ворот.

Тонким пасом Мудрик искал в штрафной соперника Джексона, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Хуммельс.

С левого фланга прострелил Чилвелл в штрафную, но здесь в чистом подкате вынес сферу на угловой Рюэрсон.

Разыграли угловой лондонцы, после чего прострелил вдоль ворот низом Чилвелл, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

В центре поля получил по ногам Чилвелл в силовой борьбе против Мукоко. Штрафной улар исполнять будут игроки "Челси".

Мог убегать на ворота соперника Мукоко после заброса от Брандта, но в последний момент мяч смог перехватить Силва.

Перекинул соперника через бедро в центре поля Эзкан. Судья был рядом и показал нарушителю тут же желтую карточку.

Ворвался в штрафную соперника с фланга на скорости Стерлинг и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

Несколько замен в составе "Боруссии" произошло. Вместо Мукоко, Рюэрсона и Зюле на поле появились Аллер, Вольф и Пападопулос.

Убежал по флангу на скорости Мудрик, сместился в центр и пробил по воротам, но на пути мяча оказалась спина Пападопулоса.

На фланге получил по ногам Силва в грубом подкате от Бамба. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил арбитр.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока так и не открыт!

45' Грубо снес соперника на фланге Джеймс, заехав прямой ногой в голеностопный сустав Бенсебаини Заслуженная желтая карточка.

45' Накрутил соперника на правой бровке Чуквуэмека и подал в центр штрафной, но здесь на выходе Майер забрал мяч в свои руки.

45' Мог убегать на ворота соперника Адейеми после паса от Бенсбаини, но в борьбе против Силвы нарушил он правила.

45' Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

44' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Адейеми и в итоге нарушил правила в борьбе против Колвилла.

43' Убежал один на один с голкипером Джексон после заброса от Силвы, обыграл голкипера и с дальней дистанции пробил по пустым воротам, но мяч полетел выше перекладины.

42' После паса от Силвы ворвался в штрафную соперника Стерлинг и пробил в дальний нижний угол, но немного не попал в створ.

41' С левого фланга низом отдавал пас Мален в штрафную, куда врывался Ройс, но пробить по воротам не позволил ему в силовой борьбе Силва.

40' С углового навесил на дальнюю штангу Фернандес, но на выход спокойно сыграл Майер и забрал мяч в свои руки.

39' Мягко забросил в штрафную соперника Фернандес на ход Чилвеллу, который пробил с разворота, но Майер смог ногой отбить на угловой.

38' В верховой борьбе в центре поля локтем по затылку получил Галлахер в борьбе против Забитцера. Штрафной удар исполнять будут англичане.

37' На фланге получил по ногам Мудрик в грубом подкате от Рюэрсона, но судья тут также не стал показывать желтую карточку.

36' По флангу забросил Рюэрсон на ход Адейеми, но тому не удалось убежать от Чилвелла, момент был упущен.

35' Зацепился за мяч на чужой половине поля Мукоко и сбросил головой на ход Малену, но того грамотно от сферы корпусом оттеснил Джеймс.

34' Убежал в контратаку по флангу Адейеми и покатил в центр на Мукоко, но этот пас без осообых проблем перехватил Силва.

33' Диагональный пас исполнял Галлахер на правый фланг, но здесь в силовой борьбе с Бенсебаини нарушил правила Стерлинг.

32' Прорывался по правому флангу на скорости Адейеми и прострелил в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

31' Очередная остановка в нашем поединке. Судья дал возможность футболистам попить воды и немного перевести дух.

30' Со штрафного навесил Ройс в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь спокойно сферу вынес подальше Галлахер.

29' На фланге наступил на ногу сопернику Стерлинг в силовой борьбе. Штрафной удар будут иметь в своем распоряжении дортмундцы.

28' Разыграли угловой дортмундцы, после чего Мален подал на ближнюю штангу, но здесь Джеймс снова отвел угрозу от своих ворот.

27' Сместился с фланга в штрафную соперника Ройс и пробил по воротам, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.

26' Ройс отдавал пас тонкий в штрафую на ход Мукоко, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

25' Прямой ногой наступил на ногу сопернику в центре поля Галлахер, на этот раз судья желтую карточку не стал показывать.

24' С левого фланга Мудрик вырезал в штрафную на ход Джексону, но тот не смог пробить по воротам в борьбе против Хуммельса.

23' Вынужденная замена в составе "Челси" произошла. Вместо травмированного Нкунку на поле появился Михаил Мудрик.

22' Затянулась пауза, долгое время не могут медики поставить на ноги Нкунку, возможно, потребуется ему замена.

21' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Нкунку. Потребуется футболисту помощь медиков.

20' Проникающий пас исполнял Бенсебаини в штрафную на ход Адейеми, но тот не смог пробить по воротам в борьбе с двумя защитниками.

19' С угла поля навесил Мален на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Хуммельс, но проиграл он верховую борьбу Джеймсу.

18' Догнал мяч на правой бровке Рюэрсон и выдал пас в центр штрафной на Малена, но тому пробить по воротам Джеймс не позволил в верховой борьбе.

17' Прорывался Джексон по центру к штрафной соперника и поперек отдал пас на Нкунку, но мяч перехватил в подкате Бенсебаини.

15' Долго катают мяч в центре поля лондонцы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

14' Диагональным пасом искал Галлахер на левой бровке Чилвелла, но мяч еще в полете выскочил за боковую линию.

13' В верховой борьбе в центре поля Фернандес подтолкнул в спину Адейеми. Штрафной удар исполнять будут дортмундцы.

12' После навеса с угла поля на ближней штанге выиграл верх Силва и головой продлил на дальнюю, но здесь с убойной позиции не попал в створ ворот Колвилл.

11' По флангу отдавал пас Чилвелл на ход Нкунку, но тот в борьбе с защитником не сумел сохранить мяч в пределах поля.

10' Ворвался в штрафную соперника Нкунку на скорости и покати поперек на Джексона, который пробил в касание, но угодил точно в вышедшего из ворот Майера.

9' Подхватил снаряд на левой бровке Нкунку и тут же подал в штрафную, где пытался пробить Стерлинг головой, но не дотянулся до мяча.

8' Сместился с левого фланга в штрафную Адейеми и пробил по воротам с острого угла, но мяч полетел крайне неточно.

7' Убежал по левой бровке Мален и прострелил низом в штрафную, но мяч от ноги защитника полетел за боковую линию.

6' В центре поля получил по ногам Фернандес в борьбе против Забитцера. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Челси".

5' Забросил с левого фланга Чилвелл в штрафную на ход Нкунку, но тот проиграл борьбу за мяч Хуммельсу, который вынес сферу за пределы поля.

4' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Джеймс. Потребуется ему помощь медиков.

3' По флангу забросил Ройс на ход Малену, но того опередил Джеймс и в чистом подкате вынес сферу в аут.

2' Лондонцы будут играть сегодня в традиционных для себя синих цветах, гости выбрали себе желто-черный комплект формы.