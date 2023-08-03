Стадион: Soldier Field (Chicago).
1:1
Конец матча
Ход матча
45'
61'
73'
73'
77'
80'
0:1
89'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Колвилл
Леви
21
Чилвелл
Бен
14
Чалоба
Трево
34
Гюсто
Мало
67
Холл
Льюис
38
Матсен
Ян
25
Зюле
Никлас
11
Ройс
Марко
99
Кирш
Мариан
53
Бланк
Хендри
23
Джан
Эмре
17
Вольф
Мариус
19
Брандт
Юлиан
10
Азар
Торган
30
Польманн
Оле
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Джеймс РисЗащитник
-
37 Колвилл ЛевиЗащитник
-
21 Чилвелл БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
-
34 Гюсто МалоЗащитник
-
67 Холл ЛьюисЗащитник
- Защитник
-
38 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Зюле НикласЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ройс МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кирш МарианВратарь
-
53 Бланк ХендриЗащитник
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
-
17 Вольф МариусЗащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
-
10 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Польманн ОлеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Терзич Эдин
История личных встреч
Челси
Боруссия Д
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
0
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Боруссия Д - Манчестер Юнайтед 3:2 Сан-Диего Лойал - Боруссия Д 0:6 Рот-Вайсс Эрфурт - Боруссия Д 1:2 Рот-Вайсс Оберхаузен - Боруссия Д 2:3
Вестафалия Ринерн - Боруссия Д 0:7 Боруссия Д - Майнц 2:2 Аугсбург - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Боруссия М 5:2 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 4:0 Штутгарт - Боруссия Д 3:3 Боруссия Д - Унион Берлин 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:0 Бавария - Боруссия Д 4:2 Боруссия Д - Кёльн 6:1 Шальке 04 - Боруссия Д 2:2 Челси - Боруссия Д 2:0 Боруссия Д - РБ Лейпциг 2:1 Хоффенхайм - Боруссия Д 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Челси - Фулхэм 2:0 Ньюкасл - Челси 1:1 Челси - Брайтон 4:3 Челси - Рексхэм 5:0
Челси - Ньюкасл 1:1 Манчестер Юнайтед - Челси 4:1 Манчестер Сити - Челси 1:0 Челси - Ноттингем Форест 2:2 Борнмут - Челси 1:3 Арсенал - Челси 3:1 Челси - Брентфорд 0:2 Челси - Реал Мадрид 0:2 Челси - Брайтон 1:2 Реал Мадрид - Челси 2:0 Вулверхэмптон - Челси 1:0 Челси - Ливерпуль 0:0 Челси - Астон Вилла 0:2 Челси - Эвертон 2:2 Лестер - Челси 1:3 Челси - Боруссия Д 2:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 1:1 Боруссия Д
Исход игры
Челси
33.3% (1)
Ничья
33.3% (1)
Боруссия Д
33.3% (1)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!